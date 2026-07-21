🚨 Was ist der wahre Grund für die Ankündigung der britischen Regierung, massiv Vorräte anzulegen?

aikos2309

Die britische Regierung startet offiziell eine massive nationale Kampagne, in der die Bürger dazu aufgerufen werden, Notvorräte anzulegen – darunter haltbare Lebensmittel, Wasser, Medikamente und sogar Kurbelradios.

Offiziell heißt es, dies diene lediglich der „Widerstandsfähigkeit“ gegenüber Ereignissen wie Unwettern oder Cyberangriffen. Doch hinter den Kulissen geschieht noch mehr:

Man aktualisiert die aus der Zeit des Kalten Krieges stammenden „War Books“ (Krisenpläne für den Kriegsfall) und plant die größte Übung zur Heimatverteidigung seit Jahrzehnten (Operation Albiston Shadow).

Hochrangige Vertreter warnen ausdrücklich davor, dass dem Vereinigten Königreich direkte und zunehmende hybride Bedrohungen durch ausländische Gegner drohen.

Wenn Regierungen beginnen, alte Strategien aus der Zeit des Kalten Krieges wieder hervorzuholen und die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten, ist es an der Zeit, aufmerksam zu werden.

endtimeheadlines.org:

Was ist der wahre Grund für die Ankündigung der britischen Regierung, massiv Vorräte anzulegen?

Die britische Regierung startet eine nationale Kampagne zur Stärkung der Resilienz, die Bürgerinnen und Bürger dazu anregen soll, sich durch das Anlegen von Vorräten für mögliche Notfälle vorzubereiten.

Die Initiative findet parallel zu groß angelegten Militär- und Zivilschutzübungen statt, da Regierungsvertreter auf die zunehmenden Risiken hybrider Bedrohungen hinweisen.

Die Kampagne, die noch in diesem Jahr starten soll, rät Haushalten, haltbare Lebensmittel, abgefülltes Wasser, wichtige Medikamente und Gegenstände wie Kurbelradios zu bevorraten.

Behörden betonen, dass die Regierung zwar ihren Beitrag leisten wird, aber jeder Einzelne selbst Maßnahmen ergreifen muss, um sich und seine Familie während der Krisenzeiten zu schützen.

Der Chefsekretär des Premierministers, Darren Jones, wandte sich direkt an die Öffentlichkeit und erklärte: „Die Regierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun und wir sind gut vorbereitet – aber wir alle können unseren Teil dazu beitragen, uns selbst und unsere Lieben zu schützen.“

Diese Kampagne soll der Öffentlichkeit helfen, kleine, aber wichtige Schritte zu unternehmen, um für Notfälle und Störungen – seien es Unwetter oder Cyberangriffe, die den Zugang zu Strom, Wasser oder Telefonempfang beeinträchtigen können – vorbereitet zu sein.“

Gleichzeitig bestätigten Minister, dass die Operation Albiston Shadow, die als größte Kriegsspielübung zur Heimverteidigung seit Jahrzehnten beschrieben wird, im Jahr 2027 stattfinden wird.

Die Übung testet die Reaktion auf „hybride“ Angriffe unterhalb der Schwelle eines konventionellen Krieges und findet parallel zu einer großen NATO-Übung statt. Hunderte von Beamten, Ministern und Vertretern von Behörden nehmen an Rollenspielen mit Fokus auf nationale Krisen teil.

Verteidigungsministerin Louise Sandher-Jones hob die externen Risiken hervor und erklärte: „Russland ist nicht nur eine Bedrohung für die Ostflanke der NATO.

Es stellt eine direkte Bedrohung für das britische Mutterland dar, und diese Übungen werden uns zusammen mit wichtigen Maßnahmen wie der Aktualisierung unserer Kriegsbücher dabei helfen, uns auf diese Bedrohung vorzubereiten und der britischen Öffentlichkeit zu zeigen, wie ernst wir sie nehmen.“

Die Regierung aktualisiert außerdem Teile des aus der Zeit des Kalten Krieges stammenden „Kriegshandbuchs“, das zuvor Pläne für die industrielle Mobilisierung, die Anlegung von Lebensmittelvorräten, die Versorgung von Massenopfern und die Aufrechterhaltung der Regierungsgeschäfte enthielt.

Das Kabinettsbüro hat das Nationale Risikoregister überarbeitet und Szenarien wie Cyberangriffe auf kritische Systeme, digitale Ausfälle ähnlich dem CrowdStrike-Ausfall von 2024 und ausländische Einmischung aufgenommen.

Die Operation Albiston Shadow zielt laut offiziellen Angaben darauf ab, bestehende Annahmen zu überprüfen und die Einsatzbereitschaft für den Ernstfall sicherzustellen.

Die Maßnahmen spiegeln umfassendere Bemühungen wider, die nationale Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Störungen zu stärken, seien es extreme Wetterereignisse, Cyberangriffe oder andere Notfälle.

Quellen: PublicDomain/endtimeheadlines.org am 19.07.2026

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3 comments on “🚨 Was ist der wahre Grund für die Ankündigung der britischen Regierung, massiv Vorräte anzulegen?

  1. Die Kampagne, die noch in diesem Jahr starten soll, rät Haushalten, haltbare Lebensmittel, abgefülltes Wasser, wichtige Medikamente und Gegenstände wie Kurbelradios zu bevorraten.

    Das sollte man eh Zuhause haben, plus ein paar warme Decken, wenn die Heizung im Winter ausfällt. Zusätzlich zu den notwendigen Medikamenten die man braucht sollte man einen normalen KFZ Verbandskasten Zuhause haben, da ist alles drin an üblichen Verbandsmaterial, Das alles, plus einige Konserven die für einige Tagen reichen sollte grundsätzlich Zuhause haben- So ein teures Kurbelradio muss es nicht sein, ein altes UKW Batterie-Radio, mit Ersatzbatterien reicht aus.
    Dazu würde ich unbedingt zu einer (einfachen und günstigen) Campingausrüstung raten, ein stabiler Rucksack (den man auch voll gepackt den ganzen Tag tragen kann), dazu ein einfacher Schlafsack (keine dünne Tüte, sondern schon einer der etwas dicker und damit größer ist, den man außen an oder oben auf den Rucksack bindet), eine Iso-Matte für unter dem Schlafsack, die die Bodenkälte abhält, ein alter Bundeswehr Esbit-Kocher mit Esbit oder ein Gaskocher mit Gaskartusche, eine Wasserflasche aus Edelstahl, die man direkt ins Feuer stellen kann um Wasser zu kochen, ein kleiner Edelstahltopf, ein schweizer Taschenmesser (eines das Holzsäge und Stechahle mit dran hat), und ein einfaches kleines Zelt oder wahlweise Tarp zusammen mit Schnur. Ganz wichtig wären noch Kopien von Dokumenten, entweder als Papierform oder eingescannt auf einem USB-Stick.
    Damit hat man eine kleine Grundausstattung. Man hat alles um im Notfall, wie einer Überflutung oder wenn eine Weltkriegsbombe gesprengt werden muss alles was oben steht mit einem Satz Ersatzklamotten und einer WC Rolle in den Rucksack zu stopfen (darum muß der Rücksack schon eine gewisse Größe haben) und um das Haus zu verlassen – für einige Stunden oder für einige Tage. Und selbst den Schlafsack kann man brauchen, wenn man bei einer Entschärfung einer Weltkriegsbombe in eine Turnhalle evakuiert wird um sich dort mal auf einem Feldbett hinzulegen.

    Ob man jetzt a ala Prepper noch zig Konserven und Lebensmittel horten muss, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Denn selbst wenn man Konserven und Lebensmittel für einige Wochen gehortet hat – was geschieht, wenn die Lebensmittel aufgebraucht sind? Wenn man wie oben die grundsätzlichen Dinge hat, incl. Konserven für ein paar Tage reicht das für die ‚üblichen‘ Notfälle, die nur Stunden bis wenige Tage anhalten – Stromausfall oder Überschwemmung oder extreme Schneefälle. Für Notfälle die länger anhalten, ob nun ein Finanzcrash, bei dem alle Geschäfte dauerhaft schließen oder einen 3. Weltkrieg, da helfen dann auch keine Berge von Konserven die man gehortet hat – weil man dann (und nur bei solchen Katastrophen) eh sein Zuhause verlassen muss und in ein sicheres Gebiet gehen muss. Man wird dann nur das notwendigste mitnehmen und muss seine Berge von Lebensmittel in seinem Keller zurück lassen.

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  2. Feuerzeuge hab ich vergessen zu erwähnen, man will ja hier keinen quälen mit Feuerstahl. Feuerzeige auf jeden kann eines nehmen das nicht elektrisch gezündet wird, diese Dinger fallen bei unter 0 Grad aus und ebenso bei Feuchtigkeit. Raten für ich zu den BIG Feuerzeugen, die Dinger sind altbewährt und kosten im Supermarkt oder in der Tankstelle 1 bis 1,50 Euro das Stück. Vielleicht sollte man sogar 2 davon haben, man kann den Trockenbrennstoff im Esbitkocher damit entzünden, ebenso wie den Camping-Gaskocher. Der Camping-Gaskocher.hat den Vorteil, dass man auch in der Küche damit kochen kann, wenn der Strom ausfällt. Man könnte auch mit dem Esbitkocher in einer Küche bei Stromausfall kochen, aber da bräuchte man wegen der Sicherheit eine feuersteste Unterlage.
    Eine einfache Batterietaschenlampe (oder sogar Stirntaschenlampe, auch mit Batterie) sollte man mit Ersatzbatterien auch noch mit in den Rucksack stopfen. Eine Kleinigkeiten noch dazu: Kugelschreiber, Bleistift (die schreiben auch im Regen), kleiner Notizblock, ein paar dünnere stabile Arbeitshandschuhe, eine Sonnenbrille, ein Handtuch, ein kleiner Beutel mit Kosmetikartikel incl. Sonnencreme und Lippencreme. Bewährt hat sich auch noch ein Kartenspiel..
    Damit hätte man eine kleine Grundausstattung um auf alle Situationen flexibel reagieren zu können. Natürlich das ganze mit Rucksack und Schlafsack für jede Person im Haus.
    Alles andere an Campingausrüstung, vom Kompass oder sogar GPS Navi Gerät bis teures Campinggeschirr wäre alles nur Sahne oben auf der Torte und nicht unbedingt notwendig.

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  3. nius.de/analyse/berlin-vulkangruppe-stromanschlag-beweismittel-zurueckgehalten
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    report24.news/historischer-tiefstand-die-grosse-waldbrand-taeuschung-der-medien/
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    jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/das-ist-deutschlands-gewalt-alltag/
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    freiewelt.net/artikel/redaktion/familie/merz-fordert-von-alleinerziehenden-dass-sie-noch-mehr-arbeiten
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    booknotes.c-span.org/Watch/122691-1-Morgan: Amerikanischer Finanzier
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    dailymail.com/news/article-15976253/Number-people-paying-BBCs-180-year-licence-fee-falls-half-million.
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    weltwoche.de/daily/umfrage-zeigt-fast-jeder-dritte-deutsche-haelt-migration-fuer-das-wichtigste-politische-thema/

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