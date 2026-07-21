Die britische Regierung startet offiziell eine massive nationale Kampagne, in der die Bürger dazu aufgerufen werden, Notvorräte anzulegen – darunter haltbare Lebensmittel, Wasser, Medikamente und sogar Kurbelradios.

Offiziell heißt es, dies diene lediglich der „Widerstandsfähigkeit“ gegenüber Ereignissen wie Unwettern oder Cyberangriffen. Doch hinter den Kulissen geschieht noch mehr:

Man aktualisiert die aus der Zeit des Kalten Krieges stammenden „War Books“ (Krisenpläne für den Kriegsfall) und plant die größte Übung zur Heimatverteidigung seit Jahrzehnten (Operation Albiston Shadow).

Hochrangige Vertreter warnen ausdrücklich davor, dass dem Vereinigten Königreich direkte und zunehmende hybride Bedrohungen durch ausländische Gegner drohen.

Wenn Regierungen beginnen, alte Strategien aus der Zeit des Kalten Krieges wieder hervorzuholen und die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten, ist es an der Zeit, aufmerksam zu werden.

endtimeheadlines.org:

Was ist der wahre Grund für die Ankündigung der britischen Regierung, massiv Vorräte anzulegen?

Die britische Regierung startet eine nationale Kampagne zur Stärkung der Resilienz, die Bürgerinnen und Bürger dazu anregen soll, sich durch das Anlegen von Vorräten für mögliche Notfälle vorzubereiten.

Die Initiative findet parallel zu groß angelegten Militär- und Zivilschutzübungen statt, da Regierungsvertreter auf die zunehmenden Risiken hybrider Bedrohungen hinweisen.

Die Kampagne, die noch in diesem Jahr starten soll, rät Haushalten, haltbare Lebensmittel, abgefülltes Wasser, wichtige Medikamente und Gegenstände wie Kurbelradios zu bevorraten.

Behörden betonen, dass die Regierung zwar ihren Beitrag leisten wird, aber jeder Einzelne selbst Maßnahmen ergreifen muss, um sich und seine Familie während der Krisenzeiten zu schützen.

Der Chefsekretär des Premierministers, Darren Jones, wandte sich direkt an die Öffentlichkeit und erklärte: „Die Regierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun und wir sind gut vorbereitet – aber wir alle können unseren Teil dazu beitragen, uns selbst und unsere Lieben zu schützen.“

Diese Kampagne soll der Öffentlichkeit helfen, kleine, aber wichtige Schritte zu unternehmen, um für Notfälle und Störungen – seien es Unwetter oder Cyberangriffe, die den Zugang zu Strom, Wasser oder Telefonempfang beeinträchtigen können – vorbereitet zu sein.“

Gleichzeitig bestätigten Minister, dass die Operation Albiston Shadow, die als größte Kriegsspielübung zur Heimverteidigung seit Jahrzehnten beschrieben wird, im Jahr 2027 stattfinden wird.

Die Übung testet die Reaktion auf „hybride“ Angriffe unterhalb der Schwelle eines konventionellen Krieges und findet parallel zu einer großen NATO-Übung statt. Hunderte von Beamten, Ministern und Vertretern von Behörden nehmen an Rollenspielen mit Fokus auf nationale Krisen teil.

Verteidigungsministerin Louise Sandher-Jones hob die externen Risiken hervor und erklärte: „Russland ist nicht nur eine Bedrohung für die Ostflanke der NATO.

Es stellt eine direkte Bedrohung für das britische Mutterland dar, und diese Übungen werden uns zusammen mit wichtigen Maßnahmen wie der Aktualisierung unserer Kriegsbücher dabei helfen, uns auf diese Bedrohung vorzubereiten und der britischen Öffentlichkeit zu zeigen, wie ernst wir sie nehmen.“

Die Regierung aktualisiert außerdem Teile des aus der Zeit des Kalten Krieges stammenden „Kriegshandbuchs“, das zuvor Pläne für die industrielle Mobilisierung, die Anlegung von Lebensmittelvorräten, die Versorgung von Massenopfern und die Aufrechterhaltung der Regierungsgeschäfte enthielt.

Das Kabinettsbüro hat das Nationale Risikoregister überarbeitet und Szenarien wie Cyberangriffe auf kritische Systeme, digitale Ausfälle ähnlich dem CrowdStrike-Ausfall von 2024 und ausländische Einmischung aufgenommen.

Die Operation Albiston Shadow zielt laut offiziellen Angaben darauf ab, bestehende Annahmen zu überprüfen und die Einsatzbereitschaft für den Ernstfall sicherzustellen.

Die Maßnahmen spiegeln umfassendere Bemühungen wider, die nationale Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Störungen zu stärken, seien es extreme Wetterereignisse, Cyberangriffe oder andere Notfälle.

Quellen: PublicDomain/endtimeheadlines.org am 19.07.2026