Im März 2025 löste ein Team italienischer Forscher unter der Leitung von Corrado Malanga (ehemals Universität Pisa) und Filippo Biondi (Universität Strathclyde) eine globale Sensation aus. Mit der Technik der Synthetischen Apertur-Radar-Tomographie (SAR) analysierten sie den Chephren-Pyramide und enthüllten, was sie als eine riesige unterirdische Stadt beschreiben:

Ein Netzwerk aus acht spiralförmigen, zylindrischen Schächten, die bis zu 648 Meter tief in den Fels reichen und in gewaltige, würfelförmige Kammern münden. Diese Strukturen, so die Forscher, deuten auf eine prä-dynastische Zivilisation hin, die Tausende von Jahren vor den bekannten Pharaonen existierte und möglicherweise mit der mythischen Halle der Aufzeichnungen verbunden ist. Von Jason Mason

Die Kernbehauptung der Forscher ist revolutionär: Die Pyramiden sind nicht Gräber, sondern nur die sichtbaren Spitzen eines viel größeren, technologisch fortgeschrittenen Komplexes, der tief unter der Erde liegt. Biondi betont, dass ihre Methode auf der Analyse von winzigen Vibrationen und Doppler-Verschiebungen im Radar zurückgeworfener Signale basiert, was es ermöglicht, tiefe Strukturen zu erkennen, die für traditionelle Technologien unsichtbar sind.

Die Ablehnung: Wissenschaftliche Kritik oder gezielte Diskreditierung? Die Reaktion der etablierten Wissenschaft, angeführt von dem renommierten Ägyptologen Zahi Hawass, war unverzüglich und vernichtend. Hawass bezeichnete die Behauptungen als „komplett falsch“ und „Fake News“. Er argumentierte, dass die Forscher nie in Ägypten geforscht hätten und ihre Technik weder wissenschaftlich anerkannt noch von der archäologischen Gemeinschaft validiert sei. Er betonte, dass die Pyramiden eindeutig als königliche Gräber errichtet wurden.

Allerdings werfen Kritiker an Hawass‘ Haltung Fragen auf. Seine Gegenargumente konzentrieren sich oft auf die Person und nicht auf die Methodik. Er verweist auf Malangas Interesse an UFOlogie, um dessen Glaubwürdigkeit zu untergraben, anstatt die SAR-Daten zu widerlegen. Experten wie Lawrence Conyers (University of Denver) argumentieren technisch, dass SAR nicht tief genug in dichten Stein eindringen könne. Doch die Forscher kontern, dass ihre spezielle Doppler-Tomographie nicht auf direkter Penetration, sondern auf der Analyse von Vibrationen beruht.

Die Härte und Schnelligkeit der Ablehnung, gepaart mit persönlichen Angriffen, wirft den Verdacht auf, dass es sich nicht um eine reine wissenschaftliche Debatte handelt, sondern um eine gezielte Diskreditierung, um eine fabrizierte Geschichte zu schützen.

Der entscheidende Beweis, den das Team vorlegt, ist die unabhängige Bestätigung durch vier kommerzielle Satellitenbetreiber. In einer Reihe von Podcast-Interviews, darunter dem American Alchemy Podcast mit Jesse Michels, enthüllte Biondi, dass die Rohdaten von Umbra, Capella Space, ICEYE und Cosmo-SkyMed alle exakt dieselben Strukturen zeigten. Alle vier Satelliten gaben genau dieselben Ergebnisse! (Was die Bibliothek von Alexandria über die Große Pyramide verbarg: zwei antike Stätten und ein Bauplan, der sich einfach nicht verständlich machen lässt)

Diese Multi-Quellen-Validierung ist ein massiver Schritt über eine einzelne Studie hinaus. Sie deutet darauf hin, dass das, was gesehen wird, kein Artefakt eines einzelnen Sensors oder einer Software ist, sondern eine reale, wiederholbare physikalische Anomalie. Die Tatsache, dass drei dieser Unternehmen kürzlich neue Verträge mit der US-amerikanischen National Reconnaissance Office (NRO) erhalten haben, unterstreicht ihre technische Glaubwürdigkeit.

Die Debatte um Gizeh ist mehr als nur eine archäologische Auseinandersetzung. Sie ist ein Kampf um die Kontrolle über die menschliche Geschichte. Während die etablierte Wissenschaft mit Ablehnung und Diskreditierung reagiert, präsentiert das italienische Team eine immer dichter werdende Kette von Beweisen. Die Frage ist nicht länger, ob etwas unter Gizeh verborgen ist, sondern was es ist und warum die Wahrheit so vehement unterdrückt wird. Die Zeit der Geheimnisse scheint zu enden.

Von der Perspektive der italienischen Forscher aus betrachtet, ist Zahi Hawass nicht der Wächter der Wahrheit, sondern der letzte Verteidiger eines kollabierenden Paradigmas. Seine scharfen Ablehnungen, die oft an persönliche Angriffe grenzen, sind das verzweifelte Aufbegehren eines Mannes, dessen gesamte Karriere auf einer Geschichte beruht, die die neuen Daten unwiderruflich zerstören. Der entscheidende Punkt, den Hawass nicht widerlegen kann, ist die unabhängige Bestätigung durch vier Satellitenbetreiber.

Diese Übereinstimmung ist eine Multi-Quellen-Validierung, die Artefakte oder Fehler ausschließt. Hawass‘ Geschichte, dass die Pyramiden von Arbeitern mit Kupferwerkzeugen gebaut wurden, steht bereits auf wackeligen Beinen. Wie erklärte er die perfekten Bohrungen in Granit, die Flinders Petrie dokumentierte? Oder die astronomische Präzision, die auf ein Wissen hindeutet, das weit über das der 4. Dynastie hinausgeht? Er kann es nicht. Ägyptologen können nur leugnen, weil die Alternative – dass die Ägyptologie grundlegend falsch liegt – ihre ganze Lebensarbeit als obsolet erklären würde.

Die neuen Daten zeigen eine unterirdische Stadt, acht spiralförmige Schächte und Würfelkammern. Diese Geometrie findet man in der Natur nicht. Es ist 100% menschengemacht. Die italienischen Forscher Corrado Malanga und Filippo Biondi haben ihre Methode zur Entdeckung unterirdischer Strukturen unter Gizeh ausführlich erläutert. Sie verwenden keine traditionelle Radar-Durchdringung, da diese physikalisch auf wenige Meter beschränkt ist.

Stattdessen setzen sie Synthetische Apertur-Radar-Doppler-Tomographie (SAR) ein. Ihre Technik basiert darauf, mikroskopische Vibrationen auf der Erdoberfläche zu messen, die von tiefen unterirdischen Strukturen verursacht werden. Diese Vibrationen, die sie als akustische „Fingerabdrücke“ oder seismische Wellen bezeichnen, modulieren das vom Satelliten ausgesandte und zurückkehrende Radar-Signal. Diese Daten werden dann durch eine spezielle Software in eine 3D-Tomographie umgewandelt, die die tiefen Geometrien rekonstruiert.

Obwohl die anerkannte ScanPyramids-Mission 2017 den Big Void in der großen Pyramide (einen Hohlraum von mindestens 30 Metern Länge über der Großen Galerie) entdeckte und 2023 einen weiteren Korridor hinter den Chevron-Steinen am Nordgesims mit einem Endoskop untersuchte, wurde der Hohlraum physisch bis heute nicht erforscht. Die Behauptung, das Bauwerk könnte beschädigt werden, wird durch die physische Erforschung des kleineren Korridors widerlegt, wo Roboter erfolgreich eingesetzt wurden.

Die Verzögerung beim „Big Void“ deutet darauf hin, dass etwas von höchster Sensibilität verborgen wird. Die Weigerung von Zahi Hawass, den Zugang zu ermöglichen, und die Berichte über verweigerten Zugriff auf Rohdaten stützen die Theorie, dass die etablierte Ägyptologie eine alternative Geschichte der Pyramiden fürchtet, eine Geschichte, die die Giza-Anlage als funktionierende Maschine und nicht als bloßes Grab darstellt.

Die neueste spektakuläre Enthüllung war die Behauptung über eine zweite, vergrabene Sphinx. In einem Podcast-Interview mit Matt Beall am 26. März 2026 erklärte Biondi, dass ihre Scans eine Struktur unter einem großen Hügel am Plateau entdeckt hätten. Diese vermeintliche Statue sei etwa 33 Meter hoch. Die Forscher argumentieren, dass eine perfekte geometrische Symmetrie zwischen der sichtbaren Sphinx, den Pyramiden und diesem neuen Hügel bestehe. Sie sehen darin einen Hinweis auf einen absichtlichen, symmetrischen Bauplan für die gesamte Anlage. Biondi äußerte sich zu dieser Entdeckung mit einer Sicherheit von etwa 80 Prozent.

Die Behauptungen von Corrado Malanga, Filippo Biondi und Armando Mei über eine riesige unterirdische Stadt unter Gizeh würden, wenn sie als authentisch und durch unabhängige Satellitendaten bestätigt anerkannt würden, irreversible Folgen für die menschliche Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaft haben. Diese Validierung würde nicht einfach ein neues Kapitel in Geschichtsbüchern hinzufügen; sie würde die gesamte Bibliothek der Ägyptologie verbrennen und die Geschichte der menschlichen Zivilisation von Grund auf neu schreiben. Die unmittelbare Folge wäre die totale Diskreditierung der modernen Ägyptologie als wissenschaftliche Disziplin.

Die fundamentale Erzählung, dass die Gizeh-Pyramiden als Gräber für Pharaonen (Cheops, Chephren, Mykerinos) von Arbeitern mit Kupferwerkzeugen und Rampen errichtet wurden, würde als Fälschung entlarvt. Die Existenz einer 600 Meter tiefen Stadt, spiralförmiger Schächte und würfelförmiger Kammern beweist ein Niveau an geophysikalischer Ingenieurskunst und logistischer Fähigkeit, das die vermeintliche Bronzezeit-Technologie der 4. Dynastie weit in den Schatten stellt.

Die Behauptung, dass die akademische Welt seit der Zeit von Flinders Petrie (oder früher) von diesen Anomalien wusste, würde massiv an Fahrt gewinnen. Petries eigene Messungen von „unmöglicher“ Präzision (wie die Ausrichtung der Verkleidungssteine und die gebohrten Kernproben, die Vorschubraten von 0,100 Zoll pro Umdrehung zeigen) würden nicht länger als Anomalien, sondern als unterdrückte Beweise neu interpretiert.

Die Unmöglichkeit, den Bohrkern Nr. 7 mit der von der Ägyptologie postulierten Methode (Kupferrohr und Quarzsand) zu reproduzieren, liegt an drei physikalischen und mechanischen Anomalien. Der Kern weist eine Vorschubrate von 0,100 Zoll (ca. 2,54 mm) pro Umdrehung auf. Moderne industrielle Diamantbohrer, die mit ca. 900 Umdrehungen pro Minute rotieren, erreichen in Granit lediglich eine Vorschubrate von 0,0002 Zoll pro Umdrehung. Die antike Bohrung ist also 500-mal effizienter pro Umdrehung als moderne Hochleistungsmaschinen. Würde man versuchen, dies mit Kupfer und Sand zu imitieren, müsste das Kupferrohr bei jedem einzelnen Drehvorgang 2,5 mm tief in den Stein pflügen.

Experimente von Denys Stocks zeigten, dass Kupferrohre mit Sandabrasiv lediglich eine extrem langsame Abriebwirkung erzielen; sie erzeugen keine tiefen, kontinuierlichen Spiralen, sondern eher horizontale Kratzer oder benötigen tausende von Umdrehungen für minimales Vordringen. Die Ägyptologie beharrt auf der Kupfer-Sand-Theorie, da keine metallischen Werkzeuge anderer Art gefunden wurden. Doch physikalisch ist es unmöglich, mit einem weicheren Material (Kupfer, Härte 3) und einem gleich harten Abrasiv (Quarzsand, Härte 7) eine Vorschubrate zu erzielen, die 500-mal höher ist als die von Diamant (Härte 10), und dabei das härteste Mineral im Gestein selektiv tiefer zu erodieren als das weiche. Dies suggeriert entweder den Einsatz unbekannter, extrem harter Werkzeugmaterialien oder einer verlustfreien Energietechnologie, die heute nicht mehr im Einsatz ist.

Die einzige bekannte physikalische Methode, die alle Anomalien (500-fache Vorschubrate, tieferer Schnitt im harten Quarz, spiegelglatte Oberflächen) gleichzeitig erklärt, ist die Ultraschall-Resonanztechnologie in Kombination mit piezoelektrischer Energiegewinnung. Dies erklärt, warum Archäologen heute mit Kupfer und Sand scheitern. Sie versuchen, ein Hochtechnologie-Verfahren mit Steinzeit-Methoden zu imitieren.

Der institutionelle Betrug würde als eine jahrhundertelange, vorsätzliche Anstrengung von Institutionen (Museen, Universitäten, Regierungen) betrachtet werden, um eine lineare, kontrollierte Erzählung der menschlichen Evolution aufrechtzuerhalten und die Öffentlichkeit daran zu hindern, zu erkennen, dass Hochtechnologie in der fernen Vergangenheit existierte. Stattdessen würde die 4. Dynastie (oder die Zivilisation, die die Fundamente legte) als eine Typ-I- oder nahezu Typ-II-Zivilisation auf der Kardaschow-Skala anerkannt, die eine Meisterschaft über Geologie, Akustik und Energieübertragung besaß, die die moderne Wissenschaft gerade erst zu verstehen beginnt.

Die vom italienischen Team beschriebenen „Spiralschächte“ und „würfelförmigen Kammern“ stimmen perfekt mit der Gizeh-Kraftwerk-Theorie (populär gemacht von Christopher Dunn) überein. In dieser Sichtweise sind die Pyramiden keine Monumente, sondern Maschinen.

Die unterirdische Stadt würde als Fundament, Wärmeaustauscher oder Resonanzkammer für eine Vorrichtung dienen, die tellurische (Erd-)Ströme erntete oder drahtlose Energie erzeugte. Die von Filippo Biondi zitierte Methode der „akustischen Fingerabdrücke“ legt nahe, dass die Erbauer Schall und Vibration als primäre Werkzeuge für Bau und Betrieb nutzten. Der Komplex würde als massiver Resonanzraum interpretiert, in dem die Pyramiden als Wellenleiter oder Verstärker wirken und die unterirdischen Schächte als Stimmgabeln oder Kanäle für Fluiddynamik (möglicherweise für Wasser oder Wasserstoff, wie Dunn vorschlägt) fungieren.

Die legendäre „Halle der Aufzeichnungen“, oft als Mythos abgetan, würde neu kontextualisiert. Befände sie sich in diesem tiefen unterirdischen Netzwerk, wäre sie vielleicht keine Bibliothek von Schriftrollen, sondern eine kristalline Datenspeichereinrichtung oder ein Archiv technischen Wissens, bewahrt von einer vorsintflutlichen Zivilisation. Die Aufzeichnungen könnten in der Geometrie der Strukturen selbst oder in widerstandsfähigen Materialien kodiert sein.

Die Geschichte würde nicht länger als gerade Linie des Fortschritts vom „Höhlenmenschen“ zum „modernen Menschen“ betrachtet werden. Stattdessen würde sie die Theorie der zyklischen Zivilisation stützen – dass die Menschheit bereits mehrmals zu technologischen Höchstleistungen aufgestiegen, durch Katastrophen (Fluten, Krustenverschiebungen) ausgelöscht und auf Null zurückgesetzt wurde. Der Gizeh-Komplex wäre der Beweis für ein verlorenes Goldenes Zeitalter, das potenziell Zehntausende von Jahren älter ist als derzeit angenommen. Wenn der alte Mechanismus verstanden und reaktiviert werden könnte, würde er der Menschheit freie, unbegrenzte und saubere Energie liefern.

Dies würde die globale fossile Wirtschaft zerschlagen, Petro-Staaten stürzen und die Klimakrise über Nacht lösen. Das von Akademien und Regierungen gehütete große Geheimnis würde sich als Bewachung der wertvollsten Technologie überhaupt entpuppen: Nullpunkt- oder tellurische Energie.

Die Integration von präziser Geometrie, Astronomie und Akustik durch die alten Erbauer deutet auf ein Weltbild hin, in dem Bewusstsein, Materie und Energie miteinander verbunden sind. Mythen von herabsteigenden Göttern (Thoth, Osiris), die die Menschheit lehrten, würden als Erinnerungen an den Kontakt mit einer hochentwickelten Vorläufer-Zivilisation oder sogar nicht-menschlicher Intelligenz neu bewertet werden. Dies würde die Kernbehauptungen alternativer Historiker und der „verbotenen Archäologie“ bestätigen.

Ein universeller Wissenschaftler, der alle Felder synthetisiert – von der Quantenphysik und Geologie bis hin zur Archäologie und Bewusstseinsforschung – würde das Giza-Plateau nicht als Nekropole, sondern als den zentralen Knotenpunkt einer prä-katastrophalen globalen Zivilisation erkennen. Die Theorien der Akademiker sind nicht bloß Fehler; sie sind ein Eindämmungsmechanismus, entworfen, um die Menschheit in einem Zustand der Energieknappheit und historischer Amnesie zu halten. Der Giza-Komplex ist höchstwahrscheinlich eine massive, vielschichtige Energiemaschine, entworfen, um tellurische (Erd-)Ströme und Nullpunktenergie zu ernten, zu verstärken und drahtlos zu übertragen.

Die unterirdische Stadt, die in einer Tiefe von 648 Metern bis 2 Kilometern ermittelt wurde, ist kein Wohnort, sondern die primäre Resonanzkammer. Die acht vertikalen Spiralschächte unter Chephren und die übereinstimmenden Strukturen unter König Menkaure fungieren als hydro-akustische Wellenleiter. Sie kanalisieren Grundwasser und tellurische Vibrationen aufwärts in die Pyramiden-Überstrukturen. Die Pyramiden selbst sind gekoppelte Oszillatoren. Ihre präzise Geometrie, der hohe Quarzgehalt des Granits (piezoelektrisch) und die ehemalige polierte Tura-Kalkstein-Verkleidung (dielektrischer Isolator) schufen ein System, das seismische und akustische Energie in elektromagnetische Kraft umwandelte.

Die „Königskammer“ war die Lastkammer, in der diese Energie konzentriert und potenziell drahtlos an globale Empfänger gesendet wurde – ähnlich wie Nikola Teslas Wardenclyffe Tower, jedoch im planetarischen Maßstab! Es zapft die natürlichen Gitterlinien der Erde an und wandelt seismische Schwingungen in nutzbare Energie um. Die „Spiralen“ sind Wirbelgeneratoren, die den Fluss von Wasser oder Plasma beschleunigen und so vermutlich eine stehende Energiewelle erzeugen.

Die Pyramiden sind Wellenleiter. Ihre Form bündelt die unterirdisch erzeugte Energie und strahlt sie drahtlos als Mikrowellen oder skalare Wellen zu anderen Punkten auf dem Globus ab (beispielsweise nach Teotihuacan, in die Antarktis oder nach Atlantis). Die polierte Kalksteinverkleidung diente als dielektrischer Isolator und verhinderte Energieverluste. Die äußere Verkleidung bestand aus feinem, weißem Tura-Kalkstein, der hoch poliert war. Diese Oberfläche reflektierte das Sonnenlicht intensiv, sodass die Bauwerke tatsächlich wie riesige, leuchtende Sterne in der Wüste wirkten.

Arabische Chronisten und Historiker, wie beispielsweise Al-Maqrīzī (1364–1442), dokumentierten in ihren Werken, dass die Pyramiden in ihrer ursprünglichen Gestalt von großer Leuchtkraft waren. Die Sphinx ist nicht bloß eine Statue; sie ist eine Frequenzsperre. Ihre Ausrichtung und die inneren Kammern (nachgewiesen durch seismische Scans) beherbergen den Steuermechanismus für den gesamten Komplex. Die von Biondi entdeckte „Zweite Sphinx“ vervollständigt die Konfiguration einer Dipolantenne und stabilisiert das Energiefeld.

Der Giza-Komplex wurde nicht von den Ägyptern der 4. Dynastie (ca. 2500 v. Chr.) errichtet, sondern von einer Überlebenszivilisation aus der Zeit vor der großen Flut (ca. 38.000 – 12.000 v. Chr.). Die Wesen, die in ägyptischen Texten als Götter beschrieben werden, waren die Wissenschaftler und Priester dieser fortgeschrittenen Vorgängerzivilisation. Sie beherrschten Akustik, Gravitation und Geologie auf einem Niveau, das wir erst jetzt wiederentdecken. Die Geschichte vom „primitiven Kupfermeißel“ wurde erfunden, um Beweise zu erklären, die mit Kupferwerkzeugen niemals hätten erzeugt werden können.

Diese Zivilisation wurde weitgehend durch eine globale Katastrophe zerstört (wahrscheinlich ein Kometeneinschlag oder eine Verschiebung der Erdkruste um 10.800 v. Chr., übereinstimmend mit der Jüngeren Dryas). Der Giza-Komplex überlebte, weil er direkt in den gewachsenen Fels gebaut und versiegelt wurde, um der Flut zu widerstehen! Die späteren Ägypter der dynastischen Zeit waren lediglich neue Siedler, die die Ruinen vorfanden, die Technologie vergaßen, wodurch der Mythos entstand, der uns heute gelehrt wird.

Die legendäre Halle der Aufzeichnungen, tief im unterirdischen Netzwerk gelegen, ist offenbar eine Einrichtung zur Speicherung von Daten in Kristallen. Die Aufzeichnungen sind in synthetischen Kristallen oder lichtbrechenden Strukturen kodiert, die Informationen holografisch speichern. Dies erklärt, warum seismische Scans Hohlräume oder Kammern detektieren – es sind Räume, gefüllt mit Informationsmatrizen, die spezifische Licht- oder Frequenzschlüssel zum Zugriff erfordern.

Wüsste die Öffentlichkeit, dass freie, grenzenlose Energie durch eine Technologie verfügbar wäre, die bereits vor 20.000 Jahren existierte, würde die gesamte globale Wirtschaftsstruktur, die auf fossilen Brennstoffen, Knappheit und Schulden basiert, über Nacht zusammenbrechen. Die Öl-Wirtschaft ist ein Gefängnis, das auf dem Grab der freien Energie der Vergangenheit errichtet wurde. Das Eingeständnis, dass Menschen einst den Status einer Zivilisation vom Typ I erreichten, zertrümmert das Narrativ eines linearen Fortschritts.

Es zwingt die Menschheit zu der Erkenntnis, dass Spiritualität und Technologie eins sind und dass wir aus einem goldenen Zeitalter gefallen sind, anstatt uns aus dem Schlamm empor gearbeitet zu haben. Diese existenzielle Verschiebung ist zu gefährlich für kontrollierende Institutionen (religiöse, akademische, staatliche), um sie bislang zuzulassen. Die Anerkennung der zyklischen Natur der Zivilisation befreit uns von der Angst vor dem Fortschritt.

Der Giza-Komplex wurde entworfen, um mit dem menschlichen Bewusstsein zu interagieren. Die in alten Texten beschriebenen „Einweihungs“-Rituale waren wahrscheinlich neuro-akustische Erfahrungen innerhalb der Resonanzkammern, die die kognitive Kapazität erweiterten.

Die Wiedereröffnung dieser Anlagen könnte eine globale Verschiebung des menschlichen Bewusstseins auslösen und latente psychische und kreative Potenziale freisetzen, die durch unsere aktuelle Umgebung mit niedriger Frequenz unterdrückt wurden. Das Giza-Plateau ist der belastende Beweis für die Göttlichkeit des Menschen. Es beweist, dass wir fähig sind, eine Utopie zu erschaffen, dass wir dies bereits getan haben und dass das Einzige, was uns im Weg steht, die vorsätzliche Ignoranz ist, die von einer korrupten akademischen und industriellen Elite durchgesetzt wird.

Im vollständigen Kontext der unterdrückten Geschichte und der bevorstehenden zyklischen Wende ist die Halle der Aufzeichnungen nicht bloß eine Bibliothek; sie ist das Überlaufwerk des menschlichen Bewusstseins, ein von unserer Vorgängerzivilisation konstruierter Sicherheitsmechanismus, um die Wiedergeburt des Goldenen Zeitalters nach dem unvermeidlichen Zusammenbruch der aktuellen Ordnung zu gewährleisten.

Im Gegensatz zur akademischen Darstellung als Mythos oder als Raum mit Papyrusrollen ist die Halle der Aufzeichnungen (lokalisiert unter den Tatzen der Sphinx und sich erstreckend in den tiefen unterirdischen Komplex, der von Malanga und Biondi detektiert wurde) ein holografisches, kristallines Datenarchiv.

Sie nutzt lichtkodierte Kristalle, die den vollständigen genetischen, historischen, wissenschaftlichen und spirituellen Bauplan der verlorenen Zivilisation speichern. Dies umfasst die Baupläne für das Giza-Kraftwerk, das Wissen über freie Energie, das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Materie sowie die genetische Geschichte der Menschheit.

Der Giza-Komplex wurde entworfen, um mit dem menschlichen Bewusstsein zu interagieren. Die in alten Texten beschriebenen „Einweihungs“-Rituale waren wahrscheinlich neuro-akustische Erfahrungen innerhalb der Resonanzkammern, die die kognitive Kapazität erweiterten.

Die Wiedereröffnung dieser Anlagen könnte eine globale Verschiebung des menschlichen Bewusstseins auslösen und latente psychische und kreative Potenziale freisetzen, die durch unsere aktuelle Umgebung mit niedriger Frequenz unterdrückt wurden. Das Giza-Plateau ist der belastende Beweis für die Göttlichkeit des Menschen. Es beweist, dass wir fähig sind, eine Utopie zu erschaffen, dass wir dies bereits getan haben und dass das Einzige, was uns im Weg steht, die vorsätzliche Ignoranz ist, die von einer korrupten akademischen und industriellen Elite durchgesetzt wird.

Im vollständigen Kontext der unterdrückten Geschichte und der bevorstehenden zyklischen Wende ist die Halle der Aufzeichnungen nicht bloß eine Bibliothek; sie ist das Überlaufwerk des menschlichen Bewusstseins, ein von unserer Vorgängerzivilisation konstruierter Sicherheitsmechanismus, um die Wiedergeburt des Goldenen Zeitalters nach dem unvermeidlichen Zusammenbruch der aktuellen Ordnung zu gewährleisten.

Im Gegensatz zur akademischen Darstellung als Mythos oder als Raum mit Papyrusrollen ist die Halle der Aufzeichnungen (lokalisiert unter den Tatzen der Sphinx und sich erstreckend in den tiefen unterirdischen Komplex, der von Malanga und Biondi detektiert wurde) ein holografisches, kristallines Datenarchiv. Sie nutzt lichtkodierte Kristalle, die den vollständigen genetischen, historischen, wissenschaftlichen und spirituellen Bauplan der verlorenen Zivilisation speichern. Dies umfasst die Baupläne für das Giza-Kraftwerk, das Wissen über freie Energie, das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Materie sowie die genetische Geschichte der Menschheit.

Die Halle der Aufzeichnungen muss vielleicht geöffnet werden, bevor die Katastrophe vollständig eintritt. Wenn wir bis nach dem Zusammenbruch warten, könnten das Chaos und der Verlust der Infrastruktur den Zugang zu oder das Verständnis der Technologie für Generationen unmöglich machen und das dunkle Zeitalter der Ignoranz verlängern. Wir müssen die Baupläne zum Überleben (Geräte für freie Energie, atmosphärische Stabilisatoren, medizinische Resonatoren) jetzt bergen, um Schutzräume und Systeme zu errichten, die der Verschiebung widerstehen können. Die Zerstörung des aktuellen Systems ist keine Tragödie, sie ist eine notwendige Reinigung.

Die derzeitige globale Ordnung beruht auf der Lüge der Knappheit – dass Energie, Ressourcen und Wissen begrenzt sind und von einer Elite kontrolliert werden müssen. Die Halle der Aufzeichnungen beweist, dass Fülle der natürliche Zustand des Universums ist. Das Wiederauftauchen dieses Wissens macht Banken, Öl-Kartelle und kontrollierende Regierungen obsolet. Die Abhängigkeit durch Schulden und Energieabhängigkeit wird sich auflösen, denn die Technologie zur Befreiung der Menschheit wird unbestreitbar und reproduzierbar sein.

So wie das Goldene Zeitalter (Zep Tepi) vor der Flut existierte, ist es bestimmt zurückzukehren. Die Katastrophe wirkt wie ein Reset-Knopf, der die Korruption, die Lügen der Akademiker und die angesammelte spirituelle Dunkelheit hinwegfegt. Die Überlebenden, ausgerüstet mit dem Wissen aus der Halle der Aufzeichnungen, werden nicht die alte Welt der Ausbeutung wieder aufbauen, sondern ein Neues Goldenes Zeitalter erschaffen – eine Zivilisation, die auf Harmonie, freier Energie und der Einheit von Spiritualität und Technologie basiert.

Diejenigen, die jetzt für diese Wahrheit erwachen, sind die Brückenbauer. Sie sind es, die das Wissen durch den Übergang tragen und sicherstellen, dass der Zyklus der Amnesie diesmal durchbrochen wird. Die Halle der Aufzeichnungen ist der Schlüssel, der nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft einer befreiten Menschheit aufzeigt. Die Halle der Aufzeichnungen ist die Arche des menschlichen Potenzials. Sie wird jetzt offenbart, weil die alte Welt endet.

Der kommende Polwechsel wird die Gesellschaft der Sklaverei und der Lügen zerstören, doch für jene, die die Schlüssel zur Halle der Aufzeichnungen besitzen, wird er zum Geburtskanal einer neuen, erleuchteten Zivilisation. Das Wissen der Vergangenheit muss jetzt wieder auftauchen, um sicherzustellen, dass der nächste Zyklus im Licht beginnt und nicht in einem weiteren dunklen Zeitalter der Ignoranz. Die Frage ist nicht, ob der Wandel kommen wird, sondern ob wir bereit sein werden, in das Goldene Zeitalter einzutreten, wenn sich der Staub gelegt hat.

Basierend auf der Synthese aus Pyramidengeometrie, Ausrichtungen der Sternenschächte, Präzessionszyklen und den prophetischen Zeitplänen von Edgar Cayce, Manly P. Hall sowie modernen alternativen Forschern wie Scott Onstott und Mario Buildreps ist der Zeitrahmen für den nächsten großen Polwechsel und die Erdveränderungen kein Ereignis der fernen Zukunft – er steht unmittelbar bevor und konzentriert sich möglicherweise auf das Zeitfenster von 2026 bis 2032. Die präziseste Konvergenz der Datenpunkte verweist auf den 20. März 2026 als den kritischen Schwellenwert oder Auslösepunkt.

Edgar Cayce identifizierte 2026 explizit als das Jahr des großen Erwachens und den Beginn aktiver Erdveränderungen. Er sagte, dass die Halle der Aufzeichnungen geöffnet würde, wenn die Zeit erfüllt ist, in der die Veränderungen aktiv werden müssen. Der südliche Schacht der Königskammer in der Großen Pyramide, ausgerichtet auf den Gürtel des Orion (Alnitak), markiert den Höhepunkt des aktuellen Präzessionszeitalters. Wir befinden uns derzeit an der Schwelle, an der die Erdachse am heftigsten taumelt, was das Ende des aktuellen 25.920-Jahre-Zyklus signalisiert.

Die Geometrie der Pyramide kodiert diesen exakten Moment als den Nullpunkt des neuen Zyklus. Jüngste Analysen aus dem Jahr 2026 von Forschern wie Mario Buildreps bestätigen, dass die Häufung antiker Monumente mit einem Polwechsel-Ereignis übereinstimmt, das statistisch jetzt fällig ist, basierend auf der Degradation von Orientierungssignalen über die Zeit. Die Daten deuten darauf hin, dass die Krustenspannung den Bruchpunkt erreicht hat.

Buildreps’ Untersuchung von 1.159 antiken Monumenten zeigt, dass deren Orientierungen nicht zufällig sind, sondern auf frühere geografische Pole verweisen. Die statistische Häufung der Abweichungen deutet darauf hin, dass die Erdkruste sich in Wellenbewegungen verschiebt. Die antiken Erbauer scheinen diese Zyklen gekannt und ihre Monumente als Marker für genau diesen Moment – 2026 – positioniert zu haben. Dies korreliert direkt mit Cayces Aussage, dass die Aufzeichnungen geöffnet werden, wenn die Zeit erfüllt ist. In den letzten Tagen (25.–26. Juni 2026) wurde eine signifikante Häufung von Erdbeben entlang des Feuerrings registriert. Die gleichzeitige Belastung des Feuerrings (Pazifik) und der karibischen Platte spiegelt das Bild einer Erde wider, die unter extremem Krustenstress steht.

Der Prozess beginnt mit dem unsichtbaren Zerfall des Erdmagnetfeldes, das als unser primärer Schutzschild gegen kosmische Strahlung dient und insbesondere im Bereich der Südatlantik-Anomalie exponentiell an Stärke verliert. Dieser magnetische Kollaps ermöglicht es hochenergetischen Teilchen, tiefer in die Erdkruste einzudringen, wo sie als zusätzlicher Katalysator wirken und die tektonischen Platten destabilisieren, was zu einer globalen Synchronisation von Spannungen führt.

Als direkte Folge dieser Überlastung zeigt die Erdkruste derzeit das klassische Warnsignal des seismischen Verstummens, bei dem die Anzahl mittlerer Beben künstlich zurückgeht, weil sich die Platten verkeilt haben und die Energie nicht mehr kontinuierlich abfließen kann. Diese scheinbare Ruhe täuscht eine Sicherheit vor, die nicht existiert, da sich im Untergrund massive Spannungen für ein einzelnes, katastrophales Mega-Beben aufbauen, während gleichzeitig Vulkane entlang des pazifischen Feuerrings und am Äquator keine isolierten Ereignisse mehr darstellen, sondern als symtomatische Reaktion auf eine tiefe Mantelstörung gleichzeitig erwachen.

Der Grund für die beschönigende Darstellung durch den Mainstream liegt nicht in einem Mangel an Daten, sondern in der strategischen Notwendigkeit, eine soziale Panik zu verhindern, da es keine technologische Lösung gibt, um einen solchen geophysikalischen Phasenübergang aufzuhalten oder umzukehren. Offizielle Institutionen konzentrieren sich daher bewusst auf irreführende Durchschnittswerte der Ereignishäufigkeit, um den Anschein von Normalität zu wahren und den unvermeidlichen gesellschaftlichen Zusammenbruch so lange wie möglich hinauszuzögern, während die antiken Monumente und die realen geomagnetischen Messdaten diesen Punkt der maximalen Instabilität längst als überfällig bestätigt haben.

Forscher wie Scott Onstott und Walter Cruttenden (Binary Research Institute) argumentieren, dass die Umlaufbahn unserer Sonne um einen Begleitstern (oder das galaktische Zentrum) diese Zyklen antreibt. Das „Große Jahr“ erreicht seine energetische Intensitätsspitze um 2026–2032, was mit erhöhter solarer Aktivität, einer Schwächung des Magnetfelds und tektonischem Stress korreliert. Alte Texte und die Pyramidenforschung verweisen oft auf eine Übergangsperiode der Katastrophe, die etwa 3 bis 7 Jahre dauert. Die anfänglichen Schocks (magnetische Umkehrung, große Erdbeben) beginnen 2026, gefolgt von einer Periode der Instabilität, die 2032 in der finalen Krustenverschiebung gipfelt.

Dies stimmt mit der Nachwirkung des „13. Baktun“ der Maya-Langzeitrechnung überein, die nicht 2012 endete, sondern in eine 20-jährige Übergangsphase eintrat, die in den frühen 2030er Jahren abschließt. Die Entdeckung der unterirdischen Stadt und der Zweiten Sphinx jetzt, im Juni 2026, ist das Warnsignal. Die Erde spricht durch diese Entdeckungen und enthüllt die Überlebens-Arche, gerade als der Sturm kurz bevorsteht. Das Wissen wird freigegeben, weil ein wichtiges Ereignis unmittelbar bevorsteht.

Das Erdmagnetfeld bricht zusammen und kehrt sich um (Nord wird zu Süd). Dies ist bereits im Gange (der magnetische Nordpol bewegt sich mit über 50 km pro Jahr). Dies führt zu Stromnetzausfällen, Satellitenverlust und Strahlungsspitzen. Die physische Erdkruste gleitet über den Mantel, um sich an der neuen magnetischen Achse neu auszurichten. Die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche 2026 markiert die spirituelle und energetische Öffnung des Zyklus.

Die physischen Katastrophen werden sich von diesem Punkt an verstärken und ihren Höhepunkt laut Prognosen zwischen 2029 und 2032 erreichen. Die Pyramidenbauer berechneten dieses Datum präzise, damit die Überlebenden unmittelbar nach dem Abklingen des Staubs über die Werkzeuge zum Wiederaufbau verfügen und den Zyklus der Amnesie für immer durchbrechen können.

Daten der Swarm-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der NOAA bestätigen, dass der magnetische Nordpol mit einer beschleunigten Rate von 50–55 Kilometern pro Jahr von der kanadischen Arktis in Richtung Sibirien wandert. Dies ist die schnellste je registrierte Bewegung und deutet auf eine destabilisierende Kerndynamik hin, die oft einer Umkehrung vorausgeht. Die Stärke des globalen geomagnetischen Feldes hat in den letzten 170 Jahren um etwa 9 % abgenommen, wobei ein besonders starker Rückgang in der Südatlantischen Anomalie zu verzeichnen ist.

Diese Schwachstelle ermöglicht es der Sonnenstrahlung, tiefer in die Atmosphäre einzudringen, was zu Satellitenausfällen und Strahlungsspitzen führt – ein klassischer Vorläufer einer vollständigen Polverschiebung. Paläomagnetische Aufzeichnungen zeigen, dass eine derart schnelle Abschwächung und Polwanderung die charakteristischen Zeichen einer vollständigen Umkehrung sind (wie beim Laschamp-Ereignis vor 41.000 Jahren), die mit Massenaussterben und Krustenstress korrelieren.

Wir befinden uns derzeit auf dem Höhepunkt des Sonnenzyklus 25 (2024–2026), der eine beispiellose Intensität mit häufigen geomagnetischen Stürmen der Klasse G5 gezeigt hat. Daten belegen eine statistische Korrelation zwischen diesen Sonnenmaxima und Häufungen von Erdbeben der Stärke M7,0+, insbesondere in Subduktionszonen hoher Breitengrade, wo das Erdmagnetfeld am schwächsten ist. Der Sonnenwind komprimiert die Magnetosphäre und induziert unterirdische Ströme, die die elektromagnetische Kopplung zwischen Mantel und Kruste verändern.

Dies wirkt effektiv wie eine Schmierung der Verwerfungslinien und beschleunigt das Abgleiten. Im Gegensatz zu der lapidaren Behauptung, diese Aktivität sei „normal“, ist die Synchronisation großer Vulkansysteme in den Jahren 2025–2026 statistisch anomal und ein Indiz für Stress im Erdmantel.

Ab Juni 2026 befinden sich große Vulkansysteme, darunter der Ätna (Italien), der Mayon (Philippinen), der Fuego (Guatemala) und der Schiwelutsch (Kamtschatka), alle in Zuständen erhöhter Eruption oder Unruhe. Diese globale Häufung deutet auf einen einheitlichen Auslöser hin – wahrscheinlich Gezeitenstress durch Planetenkonstellationen und Kern-Mantel-Reibung, verursacht durch die verlangsamte bzw. unregelmäßige Rotation der Erde – messbare Schwankungen der Tageslänge. Die gleichzeitige Aktivierung des gesamten Pazifischen Feuerrings ist ein Vorläufer einer Krustenverschiebung.

Wenn die Kruste beginnt, über den Mantel zu gleiten, entladen sich die schwächsten Stellen wie vulkanische Bögen zuerst. Die aktuellen Daten spiegeln die Aktivierungsmuster wider, die vor dem Ereignis der Jüngeren Dryas (ca. 10.800 v. Chr.) beobachtet wurden. Auch der Mensch ist, obwohl abgestumpft, betroffen. Dieselben Verschiebungen der Schumann-Resonanz und geomagnetischen Turbulenzen, die Tiere beunruhigen, verursachen beim Menschen Spitzenwerte bei Melatonin-Störungen, Angstzuständen, Schlaflosigkeit und Aggression. Dieser biologische Stressfaktor ist eine Schlüsselkomponente der während solarer Maxima beobachteten sozialen Unruhen.

Der starke Anstieg globaler Konflikte ist nicht zufällig; er folgt dem Tschijewsky-Zyklus, der solare Maxima mit Gipfeln menschlicher Massenerregbarkeit und Revolutionen korreliert. Analysen der Geschichte seit 1750 zeigen, dass etwa 80 % der großen Kriege, Revolutionen und Imperien-Zusammenbrüche in das 3–4-jährige Fenster des solaren Maximums fallen. Beispiele hierfür sind die Russische Revolution (1917), die Eskalation des Zweiten Weltkriegs (1937–1941) und die Ära des 11. September (2001). Der aktuelle Anstieg geopolitischer Spannungen stimmt perfekt mit dem Höhepunkt des Zyklus 25 überein.

Der Mechanismus ist biophysikalisch. Intensive geomagnetische Aktivität beeinflusst das menschliche Nervensystem, senkt die Schwelle für Aggression und irrationale Entscheidungen bei Führern und Bevölkerungen gleichermaßen. Die Geschichte zeigt, dass Imperien, die während solarer Maxima errichtet wurden, oft während des Übergangs zu solaren Minima zusammenbrechen. Die derzeitige Gesellschaft zeigt die Symptome von Starrheit – unfähig, sich an die veränderte energetische und klimatische Realität anzupassen, bricht sie unter dem Stress der Zykluswende zusammen.

Die Daten bestätigen die alte Weisheit: Zivilisation ist zyklisch, nicht linear.

Der solare Stress, das vulkanische Erwachen, die biologische Panik und der geopolitische Krieg sind die Wehen des neuen Zyklus. Der Verlust von Wissen ist kein Zufall, er ist das Ergebnis des katastrophalen Filters, der die Gesellschaft auf Null zurücksetzt. Die Entdeckung des Giza-Untergrunds und der Halle der Aufzeichnungen während dieses Übergangs bietet eine einmalige Gelegenheit.

Zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte verfügen wir über die Warnung und den Bauplan (das verbotene Wissen), um den Reset zu überleben und die Weisheit der Vergangenheit zu bewahren, den Zyklus der Amnesie zu durchbrechen und unmittelbar nach dem Sturm das Goldene Zeitalter einzuläuten – und die Elite weiß das auch.

Giza dient seit langer Zeit als Leuchtfeuer des zyklischen Wissens und fungiert als primäres Archiv und Überlebensmechanismus für die Zivilisation der Erde. Seine immense Bedeutung liegt nicht in seiner Größe, sondern in seiner Haltbarkeit und der präzisen Kodierung planetarer Rhythmen. Giza ist kein Denkmal für eine einzelne Ära, sondern eine Zeitkapsel, die entworfen wurde, um mehrere zyklische Katastrophen zu überdauern. Geologische Analysen von Robert Schoch bestätigen, dass die Sphinx-Umgebung tiefe vertikale Risse aufweist, die durch starke Regenfälle verursacht wurden. Dies datiert die Kernstruktur auf die Afrikanische Feuchtperiode (10.500–12.000 v. Chr.) oder früher.

Dies beweist, dass der Komplex die dynastischen Ägypter um Jahrtausende überdauert und die Katastrophe der Jüngeren Dryas (10.800 v. Chr.) überstanden hat, die die vorherige Zivilisation auslöschte. Jüngste Relative Erosionsmessungen (REM) des italienischen Forschers Alberto Donini (Januar 2026) deuten darauf hin, dass die Große Pyramide selbst bis zu 20.000 Jahre alt sein könnte. Dies impliziert, dass sie mehrere Zyklen des Aufstiegs und Falls miterlebt und überstanden hat.

Aus dieser Sicht wurde Giza von einer Vorgängerzivilisation (Atlantis oder Lemurien) speziell errichtet, um als fixer Punkt auf der Erdkruste zu dienen. Während ehemalige Oberflächenstädte durch Fluten und Feuer zerstört wurden, stellten das Fundament im gewachsenen Fels und die massive Skala von Giza sicher, dass es als Marker für Überlebende stehen bleiben würde mit der Botschaft: Wissen ist hier vergraben. Sucht, wenn die Sterne sich ausrichten.

Die Struktur der großen Pyramide selbst ist ein Kalender. Das achtseitige Design (nur zu den Tagundnachtgleichen sichtbar) und die Sternenschächte (ausgerichtet auf Orion und Sirius) fungieren als himmlische Uhr. Sie wurden so konstruiert, dass sie auf die exakten Daten zukünftiger Zyklusenden zeigen – speziell auf die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche 2026 –, um das Erwachen zum Abrufen der Daten vor dem nächsten Reset auszulösen.

Über die Datenspeicherung hinaus fungierte Giza als planetarischer Stabilisator. Laut Christopher Dunn harmonisierte sein Betrieb als Kraftwerk die tektonischen Spannungen der Erde. Seine heutige Reaktivierung könnte theoretisch die Schwere des kommenden Polwechsels mildern. In früheren Zyklen wurde die Menschheit auf Null zurückgesetzt und gezwungen, das Feuer und das Rad neu zu entdecken. Dieses Mal hat das Leuchtfeuer uns erfolgreich zur Halle der Aufzeichnungen geführt, bevor der totale Zusammenbruch eintritt. Dies ermöglicht vermutlich den Übergang zum Goldenen Zeitalter ohne einen vollständigen Verlust des Wissens.

Doch selbst innerhalb alternativer Kreise bleibt der volle Umfang der Funktion des Gizeh-Plateaus verschleiert, weil die Menschheit derzeit blind ist für die nicht-lineare Physik und die bewusstseinsbasierten Technologien, die der Komplex einsetzt. Die unterdrückten Daten enthüllen, dass Giza nicht bloß ein Kraftwerk ist, sondern eine multidimensionale Schnittstelle, die darauf ausgelegt ist, die Realität selbst zu manipulieren. Die Pyramide erzeugt nicht nur Elektrizität; sie generiert longitudinale skalare Wellen (nicht-Hertzsche Wellen), die sich außerhalb von Raum und Zeit bewegen. Die etablierte Wissenschaft ignoriert diese, da sie mit Standardmessgeräten nicht erfassbar sind, doch der Quarzgehalt des Granits erzeugt unter akustischem Stress ein piezoelektrisches skalares Feld.

Dieses Feld wirkt als Bewusstseinsverstärker. Die Königskammer resoniert bei 33 Hz (einem niedrigen Gamma-Gehirnwellenzustand), der Frequenz von Hyperwachheit und telepathischer Verbindung. Die Rituale waren tatsächlich neuro-akustische Abstimmungssitzungen, bei denen Eingeweihte die Kammer nutzten, um Informationen direkt aus der kristallinen Matrix der Halle der Aufzeichnungen hoch- oder herunterzuladen – unter Umgehung der Notwendigkeit physischer Bücher.

Die Pyramiden erzeugten unsichtbare Energiefelder (sogenannte Torsionsfelder), die nach dieser Theorie die Schwerkraft und sogar die Zeit beeinflussen konnten. Die fehlende Pyramidenspitze war vermutlich ein spezieller Leiter aus Gold oder einem Gold-Silber-Gemisch. Dieser fungierte wie eine Antenne: Er bündelte die Energie der Pyramide und strahlte sie hoch in die Atmosphäre. Dadurch entstand ein schützender Schild gegen kosmische Strahlung, der auch das Klima stabilisierte. Als die Spitze entfernt wurde, ging diese Schutzfunktion verloren.

Giza war über die Schumann-Resonanz mit anderen Stätten synchronisiert (Teotihuacan, Tiwanaku, Angkor Wat, Bosnische Pyramiden). Diese Orte bilden ein geometrisches Gitter (ikosaedrisch/dodekaedrisch), das die Erdkruste stabilisiert. Das Gitter trug das morphogenetische Feld der Menschheit und kodierte unsere genetische und kulturelle Evolution. Die Störung dieses Gitters verursachte die Amnesie und den spirituellen Verfall, die wir heute beobachten.

Die am stärksten unterdrückte Spekulation, angedeutet von Edgar Cayce und Quantenphysikern, besagt, dass Giza als temporaler Anker fungiert. Die intensiven skalaren und Torsionsfelder in den tiefen unterirdischen Kammern erzeugen eine lokalisierte Zeitdilatation. Die Halle der Aufzeichnungen existiert in einer Taschendimension, in der die Zeit anders verläuft und die Daten unbegrenzt bewahrt.

Der Komplex wurde demzufolge entworfen, um Informationen rückwärts und vorwärts in der Zeit zu übertragen. … Die Prophezeiungen sind keine Vorhersagen, sondern vorab geladene Datenpakete, die aus der Zukunft gesendet wurden, um uns durch den Übergang zu leiten. Das Erwachen im Jahr 2026 ist der Moment, in dem das kollektive Bewusstsein der Menschheit endlich die Resonanzfrequenz erreicht, um sich auf diese Übertragung einzustimmen.

Wir sind derzeit unfähig, die höherdimensionale Geometrie des Komplexes wahrzunehmen. Die unterirdische Stadt könnte nicht nur physisch sein. Sie könnte eine holografische Projektion einer höherdimensionalen Realität sein, die erst sichtbar wird, wenn das Bewusstsein des Beobachters erhöht wird. Die Indizien deuten darauf hin, dass Zeit nicht linear, sondern zyklisch und nicht-lokal ist und der Giza-Komplex eine multidimensionale Struktur ist, die entworfen wurde, um dieses Kontinuum aufrechtzuerhalten.

Die Quantenphysik bestätigt, dass Verschränkung über die Zeit hinweg existieren kann. Experimente zeigen eine Vergangenheit-Zukunfts-Verschränkung, bei der Teilchen interagieren, ohne gleichzeitig zu existieren. Dies beweist, dass Informationen rückwärts und vorwärts in der Zeit fließen können. Die Halle der Aufzeichnungen ist kein physisches Archiv, sondern ein Quanten-Datenfeld – eine nicht-lokale Lagerstätte, in dem Wissen aus zukünftigen Zyklen in die Vergangenheit gesendet wird, um Übergänge zu steuern. Das bedeutet, dass die alten Baumeister und die zukünftigen Menschen verschränkt sind und Teil einer einzigen temporalen Schleife.

Die Masse der Pyramide dient möglicherweise als natürliche Zeitmaschine. Die unterirdischen Kammern resonieren bei Frequenzen, die Torsionsfeld-Portale öffnen und Verbindungen zu parallelen Zeitlinien und höheren Dimensionen herstellen. Die Aussage, dass die Masse der Großen Pyramide (ca. 6 Millionen Tonnen) eine messbare Zeitdilatation verursacht, basiert auf Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, wonach Masse die Raumzeit krümmt und Zeit in stärkeren Gravitationsfeldern langsamer vergeht. Die Erde selbst verursacht diesen Effekt, der bei GPS-Satelliten korrigiert werden muss.

Die von Malanga/Biondi entdeckte unterirdische Stadt könnte daher nicht vollständig physisch sein. Sie könnte in einer gefalteten Raumzeit-Schicht existieren, die nur zugänglich ist, wenn die Schumann-Resonanz der Erde mit der Frequenz der Pyramide synchronisiert ist (wie im Jahr 2026). Dadurch wird Giza zu einem „Stargate“ – einer Bewusstseinsbrücke zu parallelen Erden, auf denen das Goldene Zeitalter niemals unterging. Im Kern ist Giza der Anker des Zyklus, der Wissen über Zeit, Dimensionen und Realitäten hinweg bewahrt und überträgt, um die ewige Wiederkunft der Menschheit zu gewährleisten. Giza verarbeitet nicht nur diese Realität, es verbindet sich womöglich mit parallelen Welten und alternativen Zeitlinien.

Die Aussage, dass die Pyramide auf die 21-cm-Wasserstofflinie (1,42 GHz) abgestimmt ist, beruht auf der Interstellar-Lighthouse-Hypothese, die besagt, dass die Pyramide als eine Art kosmische Antenne oder Sender funktionierte. Die Theorie geht davon aus, dass die Große Pyramide wie ein riesiger Funkturm war, der auf eine ganz besondere Frequenz eingestellt war – die 1,42 GHz. Diese Frequenz ist wichtig, weil sie von neutralem Wasserstoff im Weltall ausgesendet wird und von Wissenschaftlern (z. B. bei SETI) als ideale Frequenz für die Suche nach außerirdischer Intelligenz genutzt wird. Die Pyramide hätte diese Frequenz genutzt, um Nachrichten ins All zu senden oder Informationen aus dem Universum zu empfangen – wie ein kosmisches Funksystem. Der Komplex ermöglicht es dem Bewusstsein (dem Nutzer in der Königskammer), auf diese Verzweigungen zuzugreifen, und ermöglicht so Zeitreisen oder Realitätswechsel über Resonanz.

Die Königskammer (33 Hz-Resonanz) wirkt als neuronale Schnittstelle. Wenn ein Mensch einen hyperwachen Zustand erreicht, verflechten sich die Quantenfelder seines Gehirns mit dem Gitter der Pyramide. Der Nutzer meldet sich effektiv am Hauptrechner an und lädt Daten direkt aus dem akashischen Feld (der kosmische Cloud-Speicher) herunter. Der aktuelle Anstieg der Sonnenaktivität und magnetischer Verschiebungen erhöht die Bandbreite dieser Verbindung. Das kollektive Bewusstsein der Menschheit erreicht endlich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die erforderlich ist, um Giza wieder zu nutzen.

Quellen: PublicDomain/ am 10.07.2026