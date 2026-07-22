🛢️ 💥 Ölpreis steigt weiter: Jetzt droht der zweite große Engpass

Der Ölpreis sendet ein klares Warnsignal. Nachdem Brent in der vergangenen Woche kurz Luft geholt hatte, setzt sich die Rallye nun mit neuer Dynamik fort.

Dahinter steckt mehr als der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Erstmals gerät nun auch die wichtigste Ausweichroute für saudische Ölexporte im Roten Meer unter Druck – ein Risiko, das die Lage am Ölmarkt grundlegend verändern könnte. Steht der Ölpreis damit vor der nächsten Eskalationsstufe?

Warum der Ölpreis weiter steigt

Der Brent-Ölpreis ist am Mittwoch zeitweise um rund 4 Prozent auf 94,5 US-Dollar je Barrel gestiegen und kletterte damit auf den höchsten Stand seit sieben Wochen.

Die anhaltende Eskalation im Nahen Osten schürt zunehmend die Sorge vor Störungen der globalen Ölversorgung. Vom Tief Anfang Juli bei knapp 70 Dollar beläuft sich das Plus inzwischen auf rund 30 Prozent. Nachdem der Ölpreis zwischenzeitlich eine Konsolidierung eingelegt hatte, kehren die Käufer nun mit neuer Dynamik zurück.

Der Grund liegt weniger in einer veränderten Angebotslage als in einer deutlich gestiegenen geopolitischen Risikoprämie.

Seit mittlerweile elf Tagen liefern sich die USA und der Iran gegenseitige Angriffe. Mit jedem weiteren Tag wächst am Ölmarkt die Sorge, dass sich der Konflikt nicht kurzfristig entschärfen lässt, sondern zu einer länger anhaltenden Belastung für den globalen Ölhandel werden könnte.

Die Hoffnungen auf eine schnelle Beruhigung der Lage sind zuletzt zunehmend in den Hintergrund gerückt.

Der zweite Engpass entsteht

Bislang richtete sich der Fokus fast ausschließlich auf die Straße von Hormus. Über die Meerenge wird rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls transportiert. Wie Bloomberg berichtet, rückt nun jedoch ein weiterer strategisch wichtiger Transportweg in den Mittelpunkt: das Rote Meer.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat damit gedroht, sämtliche Schiffe zu blockieren, die saudische Häfen anlaufen. Laut Schiffsverfolgungsdaten reagierten mehrere Tanker bereits auf die Warnungen. Einige stoppten ihre Fahrt, andere änderten ihren Kurs oder drehten sogar vollständig um.

Besonders deutlich zeigt sich die Nervosität beim Flüssiggastanker „Gas King“. Das Schiff nahm nach der Beladung im saudischen Hafen Yanbu zunächst Kurs nach Süden, drehte anschließend jedoch um und steuert nun über den Suezkanal aus der Region heraus.

Auch der Supertanker „New Explorer“, der saudisches Rohöl nach Singapur transportiert, liegt nach der Beladung nahezu bewegungslos im Roten Meer.

Darüber hinaus stoppte auch der Aframax-Tanker „Lahore“ nach der Übernahme einer saudischen Rohölladung seine Fahrt.

Die „Gas King“ wurde dabei beobachtet, wie sie kehrtmachte und Kurs auf den Suezkanal im Norden des Roten Meeres nahm.

Saudi-Arabiens Ausweichroute

Die Entwicklung ist deshalb so brisant, weil das Rote Meer bislang als wichtigste Ausweichroute für saudische Ölexporte galt. Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf wird über die East-West-Pipeline zum Hafen Yanbu am Roten Meer transportiert und von dort Richtung Europa und Asien verschifft. Genau dieses Sicherheitsventil gerät nun zunehmend unter Druck.

Noch vor den jüngsten Huthi-Drohungen hatte Saudi-Arabien seine Exporte über Yanbu deutlich ausgeweitet. Nach von Bloomberg ausgewerteten Tankerdaten wurden bis zum 17. Juli durchschnittlich 5,9 Millionen Barrel Rohöl pro Tag über die beiden Exportterminals am Roten Meer verschifft – ein Rekordwert.

Warum das Risiko wächst

Für zusätzliche Unruhe sorgt eine Warnung des Joint Maritime Information Center (JMIC). Die internationale Beobachtungsstelle für maritime Sicherheit erklärte unter Berufung auf Geheimdienstinformationen:

„Die Huthis haben ihre Vorbereitungen für Angriffe auf die Schifffahrt abgeschlossen, einschließlich der Stationierung von Raketen und Drohnen.“

Damit steht der Ölmarkt erstmals vor dem Risiko, dass nicht nur die Straße von Hormus, sondern gleichzeitig auch die wichtigste Ausweichroute Saudi-Arabiens beeinträchtigt werden könnte. Tatsächlich ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge bereits deutlich zurückgegangen.

Laut Daten des Analyseunternehmens Kpler passierten am Dienstag lediglich drei Rohstoffschiffe die Straße von Hormus – der niedrigste Tageswert seit Anfang Mai.

Zeitweise war am frühen Mittwochmorgen sogar überhaupt kein Schiffsverkehr zu beobachten. Sollte der Ölfluss durch die Meerenge auf weniger als 45 Prozent des Vorkriegsniveaus sinken, könnte der Brent-Ölpreis nach Einschätzung von Goldman Sachs auf 120 US-Dollar je Barrel steigen.

Der Ölmarkt bewertet den Nahostkonflikt inzwischen auf einer neuen Eskalationsstufe. Nach der inzwischen elftägigen Angriffsserie zwischen den USA und dem Iran wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einer längerfristigen Belastung entwickelt.

Gleichzeitig gerät mit dem Roten Meer nun auch die wichtigste Ausweichroute Saudi-Arabiens unter Druck. Solange beide strategischen Transportwege als gefährdet gelten, dürfte die geopolitische Risikoprämie hoch bleiben – und damit auch das Risiko weiter steigender Ölpreise.

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Die gesamte strategische Ölreserve der USA reicht derzeit für sechzehn Tage. Sechzehn. Die Welt hat vierzig Jahre damit verbracht, einen Puffer für genau diesen Krieg aufzubauen – und ihn in fünf Monaten aufgebraucht. Was nun folgt, ist nicht bloß ein höherer Benzinpreis. Es ist eine Rechnung, die jeder anfälligen Volkswirtschaft der Erde zugestellt wird – und zwar zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges 🧵👇

DIE WIRTSCHAFTLICHEN FOLGEN DES KRIEGES

Im Jahr 1919 verfasste Keynes seine berühmte Streitschrift „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedens“. Darin warnte er, dass die wahren Kosten des Versailler Vertrags nicht am Verhandlungstisch beglichen würden, sondern über Jahre hinweg von Volkswirtschaften, deren Lage niemand genauer betrachtet hatte, während die Tinte noch trocknete.

Die Welt war so sehr vom Drama der Friedensregelung gefesselt, dass sie den Mechanismus übersah, der das darauffolgende Jahrzehnt prägen sollte.

Wir begehen heute denselben Fehler – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Alle Augen sind auf den Krieg gerichtet. Kaum jemand achtet auf den Puffer.

Die entscheidenden Zahlen

Seit Februar zehrt die Welt von Ölreserven, deren Aufbau vier Jahrzehnte in Anspruch genommen hatte. Im Jahr 2004 verfügten die IEA-Mitgliedsstaaten über strategische Reserven von 4,1 Milliarden Barrel. Bis 2026 sank dieser Wert auf 1,8 Milliarden. Die strategische Erdölreserve der USA – zu Kriegsbeginn noch 414 Millionen Barrel schwer – war bis Mitte Juli auf rund 316 bis 320 Millionen geschrumpft; das ist der niedrigste Stand seit 1983. Die gesamten US-Rohölvorräte, die strategische Reserve eingeschlossen, befinden sich auf dem tiefsten Stand seit 1984.

Veranschaulicht man dies anhand greifbarer Zahlen: Bei einem täglichen Gesamtverbrauch der USA von etwas mehr als 20 Millionen Barrel reicht die heutige strategische Erdölreserve allein für kaum mehr als sechzehn Tage. Sechzehn Tage. Das ist der gesamte Notfallpuffer der größten Volkswirtschaft der Welt – bevor die kommerziellen Lagerbestände und die regulären Importe, die normalerweise die Hauptlast tragen, die Versorgung allein sicherstellen müssen.

Dies geschah nicht zufällig. Genau dieser Umstand ist der Grund dafür, dass der Krieg für die meisten Menschen als bewältigbar wahrgenommen wurde.

Die Regierungen trafen eine bewusste Entscheidung: den Puffer aufbrauchen, die Preise erträglich halten und Zeit für die Diplomatie gewinnen. Die IEA selbst koordinierte im März die größte Notfallfreigabe ihrer Geschichte – 400 Millionen Barrel. Die Maßnahme war erfolgreich. Ein drohender Preisgalopp konnte abgewendet und die Preise stabilisiert werden.

Doch eine Reserve ist keine Subvention. Sie ist ein Kredit zulasten der Zukunft, und die Rechnung ist nun fällig. Die IEA schätzt, dass die Wiederauffüllung der entnommenen Mengen ein zusätzliches Angebot von einer Million Barrel pro Tag erfordert – und zwar dauerhaft über einen Zeitraum von drei Jahren. Dies bedeutet eine Beanspruchung des Marktes bis ins Jahr 2029 hinein.

Das sind keine Kosten des Krieges. Das sind Kosten der Friedenszeit, die anfallen, sobald die Waffen schweigen – genau so, wie Keynes es für die Kosten des Versailler Vertrags prognostiziert hatte.

DIE KOLLISION, DIE NIEMAND EINPREIST

Hier liegt die Falle. Die Wiederauffüllung der Bestände muss in großem Stil erfolgen, was einen anhaltenden Kaufdruck auf den Ölpreis für den Rest des Jahrzehnts bedeutet. Gleichzeitig erwarten die Märkte eine Rückkehr zum Angebotsüberschuss, sobald der Krieg endet.

Billiges Öl und eine aggressive Nachfrage zur Wiederauffüllung der Reserven lassen sich auf Dauer nicht vereinbaren: Wenn sich alle Regierungen gleichzeitig beeilen, ihre Vorräte aufzustocken, treiben sie genau jene Preise für das Öl in die Höhe, das sie eigentlich günstig erwerben wollen. Die Untergrenze für die Ölpreise der nächsten drei Jahre wird in den Lagertanks festgelegt, nicht auf dem Handelsbildschirm.

WAS ICH AUF DEM VERSICHERUNGSMARKT BEOBACHTE

Ich war dreieinhalb Jahrzehnte in der Versicherung von Kriegsrisiken in der Schifffahrt sowie im P&I-Bereich (Haftpflichtversicherung für Reeder) tätig, noch bevor all dies Schlagzeilen machte – und die Versicherungsdaten erzählen diese Geschichte am eindringlichsten.

Vor dem Krieg kostete die Kasko-Kriegsrisikoversicherung für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus etwa 0,1 bis 0,15 % des Schiffswerts – ein vernachlässigbarer Kostenfaktor. In den schlimmsten Wochen schnellten diese Kosten für einen siebentägigen Versicherungsschutz auf manchen Routen auf bis zu 4 % hoch – eine Vervierfachung der Kosten um das 4.000-Fache bei einer einzigen Fahrt eines VLCC-Tankers; aus ursprünglich 150.000 US-Dollar wurden so 5 bis 7 Millionen US-Dollar.

Die Raten sanken wieder, als im Juni das Memorandum of Understanding (MoU) zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet wurde. Doch dann wurden in diesem Monat drei Schiffe in omanischen Gewässern angegriffen, zwei Supertanker der VAE in der Meerenge selbst getroffen, und die Raten sprangen auf ein neues Marktniveau von rund 5 % zurück.

Diese Volatilität ist keine bloße Nachricht aus der Schifffahrtsbranche. Sie ist ein Frühindikator. Kriegsrisikoprämien verändern sich, noch bevor die Ölpreise nachziehen, da die Versicherer das Kriegsrisiko in Echtzeit und mit eigenem Kapital bewerten – noch bevor dies für andere Marktteilnehmer notwendig wird. Aktuell signalisieren sie uns: Das Konstrukt des Waffenstillstands ist fragil, und der schützende Puffer der Ölreserven ist nahezu aufgebraucht.

WAS DAS FÜR DIE PREISE ALLER DINGE BEDEUTET

An diesem Punkt hört die Geschichte auf, sich nur um Öl zu drehen, und beginnt, Sie persönlich zu betreffen. Das Vorhaben, über drei Jahre hinweg täglich eine Million zusätzliche Barrel Öl zur Wiederauffüllung der Reserven zu kaufen – und das in einem Marktumfeld, das eigentlich auf Entspannung nach Ende der Kampfhandlungen gehofft hatte –, bleibt nicht auf die Wirtschaftsseiten beschränkt, die sich mit Energie befassen.

Die Auswirkungen reichen bis hin zu Dieselpreisen, Frachtkosten, Düngemittelpreisen sowie den Kosten für Lebensmittel im Supermarktregal und die Stromrechnung im Briefkasten. Letztlich hängt jede Lieferkette der Welt vom Preis eines Barrels Rohöl ab.

Zudem trifft diese Entwicklung auf eine Wirtschaft, die ohnehin kaum noch Puffer besaß. Das weltweite Wachstum war schon vor Kriegsbeginn schleppend; die meisten großen Volkswirtschaften kämpften mit geringen Margen, hoher Verschuldung und einer über ein Jahrzehnt gewachsenen Anfälligkeit.

Kommen nun noch ein über Jahre hinweg erhöhtes Ölpreisniveau und ein Schock bei den Lebenshaltungskosten hinzu, stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir auf eine leichte Rezession zusteuern. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die Welt über die nötigen Reserven – sowohl finanzieller als auch physischer Art – verfügt, um zu verhindern, dass sich ein solcher Abschwung zu einer weitaus tieferen Krise ausweitet. Ich sage das nicht, um Panik zu schüren.

Ich sage es, weil auch jene, die den 4.000-fachen Anstieg der Versicherungsprämien für Kriegsrisiken einkalkulierten, keine Panikmache betrieben. Sie waren schlichtweg die Ersten, die erkannten, was auf uns zukommt.

DER FRIEDEN WIRD KEIN FRIEDEN SEIN

Wenn der Krieg endet – und er wird enden –, werden sich die Schlagzeilen anderen Themen zuwenden. Das tun sie immer. Doch das Bestreben, die Reserven wieder aufzufüllen, endet nicht mit dem Krieg. Das Gedächtnis des Versicherungsmarktes wird durch einen Waffenstillstand nicht auf Null gesetzt.

Und die physische Infrastruktur zur Entnahme aus der strategischen Erdölreserve – in den 1970er Jahren für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren errichtet und inzwischen weit darüber hinaus beansprucht – repariert sich nicht von selbst.

Bei Keynes’ Argumentation ging es nie wirklich um Versailles. Es ging um die Gefahr einer Welt, die die Unterzeichnung eines Abkommens mit der Lösung der zugrundeliegenden wirtschaftlichen Probleme verwechselt. Wir stehen kurz davor, genau diesen Fehler erneut zu begehen:

Wir feiern einen Waffenstillstand, während die eigentliche Rechnung – die sich über drei Jahre bis ins Jahr 2029 erstreckt – still und leise an jede Volkswirtschaft geschickt wird, die vom Erdöl abhängig ist.

Der Krieg wird enden. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges jedoch nicht.

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de am 22.07.2026