🤑 Digitaler Euro kommt: Wie Brüssel uns das Bargeld und die Freiheit nehmen will

Bargeld ist gedruckte und gemünzte Freiheit – doch genau diese Freiheit steht im Visier staatlicher Zentralplaner.

Während in Brüssel und Frankfurt bereits an der nächsten Etappe der digitalen Geldrevolution gefeilt wird, belegt eine aktuelle wissenschaftliche Studie nun mit nüchternen Zahlen, was der gesunde Menschenverstand längst weiß: Münzen und Scheine sind für unsere Gesellschaft Gold wert. Genauer gesagt: rund 40 Milliarden Euro wert.

Ein Jahr bis zur Pilotphase – und ein monetärer Dammbruch

In zwölf Monaten soll der digitale Euro in die Pilotphase starten. Was uns als technologischer Fortschritt und bequeme Modernisierung verkauft wird, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als geldpolitischer Paukenschlag von erheblicher Tragweite.

Am Ende dieser Entwicklung könnte eine Europäische Zentralbank stehen, die im Zahlungsverkehr und im Bankgeschäft eine Machtfülle anhäuft, von der zentralistische Apparatschiks bisher nur träumen konnten – eingebettet in einen politischen Rahmen, den auch die stets übergriffige EU-Kommission munter mitgestaltet.

Bargeld und zentralisiertes Digitalgeld verkörpern zwei grundverschiedene Vorstellungen davon, was Geld eigentlich sein soll. Auf der einen Seite das physische, anonym verfügbare Zahlungsmittel, das niemandem Rechenschaft schuldig ist. Auf der anderen Seite die blitzschnelle, aber jederzeit kontrollier- und abschaltbare digitale Transaktion.

Und gerade die Geschwindigkeit von Kartenzahlungen und mobilen Bezahlsystemen setzt das gute alte Bargeld zunehmend unter Druck.

Es geht nicht um Effizienz – es geht um Kontrolle

Wer glaubt, der digitale Euro diene allein der Modernisierung, der ist entweder naiv oder schlicht gutgläubig. Für die Politik geht es um etwas ganz anderes: um Kapitalverkehrskontrollen, um individuelle Sanktionsmöglichkeiten und um die Absicherung politischer Interessen. Kurzum: um Macht.

Genau an diesem Punkt entfaltet das Bargeld seine staatsbürgerliche Sprengkraft. Es gewährt einen souveränen Schutzraum und ermöglicht Geschäfte, die sich nicht mit einem Mausklick sanktionieren lassen.

Dieses Freiheitsrecht kostet selbstverständlich Geld – die Bundesbank beziffert die jährlichen Aufwendungen für den Bargeldumlauf, das Ergänzen fehlender Mengen und das Erkennen von Falschgeld auf rund 20 Milliarden Euro.

Bargeld ist nicht nur aus Gewohnheit ein bequemes und äußerst verlässliches Tauschmittel. Es ist gedruckte und gemünzte Freiheit – und über diesen Aspekt wird in unserer Gesellschaft viel zu wenig gesprochen.

Der Nutzen übersteigt die Kosten um das Dreifache

Den 20 Milliarden Euro an Kosten steht ein gewaltiger Nutzen gegenüber. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung unter Leitung der Trendforscherin Julia Peters, die in Zusammenarbeit mit dem European Cash and Payments Institute und der International Cash Association entstanden ist.

Die Forscher betrachteten das Bargeld dabei nicht bloß als Zahlungsmittel, sondern bezogen Infrastruktur, individuelle Freiheit, wirtschaftliche Teilhabe und Krisenfestigkeit in ihre Analyse ein.

Das Ergebnis ist eindeutig: Der volkswirtschaftliche Nutzen des Bargeldes wird auf etwa das Dreifache seiner Kosten geschätzt. Die Studienautoren fragten die Menschen schlicht danach, welchen Wert das Bargeld für sie im Einzelfall besitzt – etwa zur Absicherung gegen Krisen oder mögliche Stromausfälle.

Eine bestechend einfache wie kluge Fragelogik, denn unsere digitale Welt wird mit jedem Tag fragiler.

Wenn das Licht ausgeht, zählt nur noch Bares

Man stelle sich vor: Ein Blackout legt die Stromversorgung lahm. Was passiert dann mit dem schicken Bezahlen per Smartphone? Nichts mehr. Tausch funktioniert im Ernstfall nur noch dort zuverlässig, wo er physisch möglich bleibt – also mit den geschmähten Münzen und Scheinen im Portemonnaie.

Vielen Menschen bleibt zudem der Zugang zum Bankensystem ohnehin verwehrt. Auch die Deutschen täten gut daran, sich auf solche Szenarien einzustellen, je weiter Energieversorgung und digitale Infrastruktur unter Druck geraten.

Die clevere Taktik der schleichenden Erosion

Noch zahlen die Deutschen in rund 45 Prozent aller Fälle mit Bargeld. Doch die Strategie der Brüsseler Zentralisten ist durchtrieben:

Man spielt auf Zeit und lässt die Technologie das Bargeld in einer kaum wahrnehmbaren Erosion langsam verschwinden. Ist erst ein kritischer Punkt erreicht – etwa ein Bargeldanteil von nur noch zehn oder fünfzehn Prozent –, ist das Todesurteil faktisch gesprochen.

Und die Begründungen liegen längst bereit. Mehr Transparenz müsse her, heißt es dann stets im Brustton der Überzeugung. Der vollständig durchleuchtete Bürger ist eben leichter zu beherrschen.

Hinzu komme die soziale Gerechtigkeit und die Jagd auf Steuersünder – mit dem gläsernen Bürger natürlich erheblich effektiver. Wer diese Argumentationsketten kennt, weiß, wohin die Reise geht.

Kanada als mahnendes Beispiel

Wir kennen solche Mechanismen aus der jüngsten Geschichte. In Kanada blockierten die mittlerweile legendären Trucker während des Corona-Regimes Innenstädte und Autobahnen. Die Antwort des Staates? Tausende verloren ihre Bankkonten, ihre Arbeitsplätze, nicht selten ihre wirtschaftliche Existenz.

Per Knopfdruck wurden Menschen vom finanziellen Leben abgeschnitten – nur weil sie es wagten, gegen die Obrigkeit aufzubegehren. Genau dieses sogenannte Debanking ist die Blaupause für das, was uns bei einem bargeldlosen Europa droht.

Souveränität ist kein Geschenk des Staates

Datensouveränität, Bankgeheimnis, die anonyme Möglichkeit, Dinge zu erwerben – all das sind tragende Säulen einer freien Gesellschaft. Und Souveränität ist eben nichts, was ein gnädiger Staat dem Bürger zuteilt, sondern etwas, das vor dem übergriffigen Staat geschützt werden muss.

Genau dafür wurde einst unser Grundgesetz geschaffen: um das Individuum in seinen nicht verhandelbaren Grund- und Freiheitsrechten vor der Bürokratie und ihrer ewigen Tendenz zur Übergriffigkeit abzuschirmen.

Geht das Bargeld eines Tages verloren – sei es durch veränderte Gewohnheiten oder durch ein quasi-diktatorisches Staatsdekret –, schließt sich die Pforte zu einem weiteren Bereich individueller Souveränität. Daran besteht nicht der geringste Zweifel.

Worum es wirklich geht

Ganz gleich, auf welcher geldpolitischen Seite man steht: Das ungedeckte Fiat-Geld, von einer Zentralorganisation aus dem Nichts geschöpftes Kreditgeld, bleibt ein strukturelles Problem. Genau hier offenbart sich übrigens der zeitlose Wert physischer Edelmetalle.

Während Papiergeld und digitale Buchungen sich jederzeit beliebig vermehren, einfrieren oder entwerten lassen, kennt physisches Gold und Silber keinen Ausschaltknopf, keine Sanktionsliste und keinen Bürokraten, der per Mausklick über das Vermögen verfügt.

Wer sein hart erarbeitetes Vermögen krisenfest und außerhalb der Reichweite staatlicher Zugriffsfantasien wissen möchte, findet in echten Edelmetallen einen verlässlichen Anker zur Beimischung in ein gesund gestreutes Portfolio.

Den Angriff auf das Bargeld sollten wir offen aussprechen und als das entlarven, was er in Wahrheit ist: ein schleichender Transfer von Macht aus den Händen der Bürger in die Verfügungsgewalt eines wuchernden Staatsapparates, der seit Jahrzehnten nur eine Richtung kennt – mehr Kontrolle, mehr Regulierung, weniger Freiheit.

Es ist höchste Zeit, dass die Menschen aufwachen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 28.06.2026