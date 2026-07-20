🤒 🛏 Eine Gesundheitsreform, die uns krank macht: Wie der Staat Patienten für sein Versagen bezahlen lässt

Eine Regierung, die den Bürgern Gesundheit verspricht und ihnen anschließend die Rechnung für ihr eigenes politisches Versagen auf den Nachttisch legt, betreibt keine Reform, sondern staatlich organisierte Mangelverwaltung mit freundlichem Etikett. Von Alfred-Walter von Staufen

Der Bundestag hat am 10. Juli 2026 das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen, und schon der Name ist eine jener sprachlichen Beruhigungstabletten, die in Berlin verteilt werden, wenn niemand offen aussprechen möchte, wer am Ende zahlen soll: nicht die Ministerialbürokratie, nicht die zahllosen Beraterzirkel, nicht jene politischen Ebenen, die seit Jahren neue Aufgaben in das Gesundheitssystem drücken, sondern Kranke, Beitragszahler, Familien, Arbeitgeber, Ärzte, Kliniken und Pflegekräfte (1).

Die Patienten sollen allein im Jahr 2027 rund 2,5 Milliarden Euro zur vermeintlichen Rettung der Kassen beitragen, durch höhere Zuzahlungen und gekürzte Leistungen; bis 2030 steigt diese Belastung nach den offiziellen Berechnungen auf etwa 2,8 Milliarden Euro (2). Das ist keine Stabilisierung. Das ist die Verlagerung eines politischen Defizits in die Geldbörsen jener Menschen, die sich ihre Krankheit weder bestellt noch ausgesucht haben.

Wer Medikamente braucht, wer zur Rehabilitation muss, wer auf Hilfsmittel angewiesen ist, chronisch Kranke oder nach einem Krankenhausaufenthalt ohnehin körperlich und seelisch angeschlagen nach Hause kommt, wird künftig kräftiger zur Kasse gebeten; die Zuzahlungen werden um 50 Prozent erhöht, während die Festzuschüsse für Zahnersatz um zehn Prozent sinken (3). Der Staat nennt das „moderate Leistungsanpassung“, als ginge es um die Preisliste eines Wellnesshotels und nicht um Zähne, Schmerzen, chronische Erkrankungen und Menschen, die ihre Rechnungen schon heute auf dem Küchentisch nach Dringlichkeit sortieren.

Gesundheit wird damit nicht mehr allein nach medizinischer Notwendigkeit behandelt, sondern immer stärker nach finanzieller Widerstandskraft. Wer genug verdient, zahlt zähneknirschend. Wer wenig hat, wartet länger, spart am Medikament, verschiebt den Zahnarzttermin oder hofft, dass aus einem kleinen Leiden kein großes wird. Eine Reform, die notwendige Behandlung durch höhere Eigenbelastung unattraktiver macht, spart nicht an Krankheit, sondern an Kranken.

Besonders anstößig wird dieses Schauspiel, wenn man sich daran erinnert, dass der Bund den Zuschuss zum Gesundheitsfonds bereits zwischen 2013 und 2015 um insgesamt 8,5 Milliarden Euro kürzte, ausdrücklich um den Bundeshaushalt zu sanieren, obwohl dieser Zuschuss gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie die beitragsfreie Familienversicherung sowie Leistungen für Schwangerschaft und Mutterschaft finanzieren sollte (4).

Das Geld wurde nicht nachts mit einem Sack aus einer Krankenkasse getragen; es wurde politisch sauber verbucht, gesetzlich abgesegnet und dennoch seinem eigentlichen Finanzierungszweck entzogen. Heute präsentiert dieselbe politische Ordnung die entstandenen Löcher als Naturereignis und erklärt den Versicherten, sie müssten nun tapfer ihren Anteil leisten. Wer zuerst das Dach abdeckt und später Eintritt für den trockenen Keller verlangt, ist kein Sanierer. Er ist der Verursacher des Wasserschadens.

Das Krankenhaus als Rechenstelle und die Leopoldina als Ideengeberin

Die zweite Front dieser Reform verläuft nicht an der Apothekentheke, sondern vor den Türen jener Krankenhäuser, die seit Jahrzehnten Geburtshilfe, Notaufnahme, Innere Medizin und chirurgische Grundversorgung in Regionen sichern, in denen der Rettungswagen schon heute länger fährt, als es jede Hochglanzbroschüre des Gesundheitsministeriums vermuten lässt.

Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz ist seit Ende 2024 in Kraft; die im März 2026 vom Bundestag beschlossene Anpassung hält am Kern fest: Leistungen sollen gebündelt, Standorte spezialisiert und die Vergütung über Leistungsgruppen sowie eine schrittweise eingeführte Vorhaltefinanzierung neu geordnet werden.

Das Bundesgesundheitsministerium sagt inzwischen selbst, dass im Zuge von Zusammenschlüssen auch Krankenhäuser schließen werden, während die Länder weiterhin für eine flächendeckende Versorgung verantwortlich bleiben sollen (5). Übersetzt aus der Sprache der Ministerialverwaltung bedeutet das: Berlin setzt die wirtschaftlichen und qualitativen Schrauben, die Länder dürfen später vor Ort erklären, warum das Licht ausgeht.

Natürlich ist Spezialisierung nicht grundsätzlich falsch. Niemand möchte eine komplizierte Operation in einem Haus durchführen lassen, das dafür weder Erfahrung noch Personal besitzt.

Doch aus diesem richtigen Gedanken wird ein gefährliches Dogma, sobald Wohnortnähe nur noch als romantische Gewohnheit gilt und jede kleinere Klinik zunächst beweisen muss, dass sie in einem System überleben darf, das sie zuvor über Jahre ausgehungert hat. Wenn Leistungsgruppen, Facharztvorgaben, Mindestanforderungen und Wirtschaftlichkeitsdruck darüber entscheiden, welche Abteilungen bleiben, dann verliert eine Region nicht bloß ein Gebäude mit Betten, sondern Zeit: Zeit bei Schlaganfällen, bei schweren Unfällen, bei Geburtskomplikationen und bei akuten inneren Blutungen.

Ein Krankenhaus kann man schließen, zusammenlegen oder in eine ambulante Einrichtung umwandeln; die Kilometer zwischen einem Notfall und dem nächsten geeigneten Zentrum lassen sich jedoch durch keine Verordnung verkürzen. Die Regierung verspricht, die Grund- und Notfallversorgung besonders auf dem Land zu sichern, musste dafür aber bereits Ausnahmen erweitern und die Einführung der Vorhaltevergütung verschieben – ein stilles Eingeständnis, dass die schöne Reformtheorie mit der Wirklichkeit außerhalb der Großstädte erheblich kollidiert (6).

Der geistige Vorläufer dieser Zentralisierung liegt offen auf dem Tisch. Bereits 2016 erschien unter dem Dach der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina der Diskussionsbeitrag „Zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem“, der anhand eines Vergleichs mit Dänemark eine deutlich stärkere Konzentration der deutschen Krankenhauslandschaft erörterte.

Hätte Deutschland dieselbe Krankenhausdichte wie Dänemark, so die damalige Rechnung, käme man auf ungefähr 330 Krankenhäuser, die dafür umfassend ausgestattet sein sollten (7). Das war keine förmliche Anweisung, rund 1.300 Kliniken zu schließen, und wer es so verkürzt, macht es den Verteidigern dieser Politik unnötig leicht. Es war aber auch keine harmlose akademische Fingerübung.

Das Papier lieferte Begriffe, Vergleichszahlen und eine wissenschaftlich klingende Begründung für genau jene politische Richtung, die später mit Konzentration, Leistungsbündelung, Qualitätsvorgaben und Umwandlung kleiner Standorte Gesetzesform annahm.

Die Leopoldina hat das heutige Reformgesetz nicht geschrieben, doch sie half dabei, den Denkrahmen vorzubereiten, in dem weniger Standorte als Fortschritt erscheinen und die Entfernung zum Krankenhaus zur verwaltbaren Nebensache wird. Im Juni 2023 meldete sie sich erneut zur Krankenhausreform zu Wort und forderte, die Universitätsmedizin stärker in regionalen Versorgungsnetzwerken zu verankern sowie Forschung, Lehre und Versorgung enger miteinander zu verbinden (8). Warum hört man davon so wenig? Weil politische Entscheidungen selten mit ihrer geistigen Vorgeschichte verkauft werden. Man zeigt dem Bürger das fertige Gesetz, aber nicht die jahrelange Werkbank dahinter.

Die Dokumente sind öffentlich, die Verbindungslinien bleiben trotzdem unsichtbar – nicht durch ein geheimes Archiv, sondern durch eine Öffentlichkeit, die mit Pressemitteilungen abgespeist wird, während die eigentlichen Weichenstellungen in Expertenpapieren, Kommissionen und Paragraphen verschwinden.

Wenn Solidarität nur noch für die Rechnung gilt

Der politische Zynismus dieser Reform liegt nicht darin, dass ein finanziell angeschlagenes System überhaupt verändert wird, sondern darin, dass die Verantwortung genau dort abgeladen wird, wo der einzelne Mensch sich am wenigsten wehren kann. Die gesetzliche Krankenversicherung schloss das Jahr 2024 gemeinsam mit dem Gesundheitsfonds mit einem Defizit von knapp zehn Milliarden Euro ab; der durchschnittliche Zusatzbeitrag hatte sich von rund 1,4 Prozent im Jahr 2022 auf etwa 2,9 Prozent Anfang 2025 mehr als verdoppelt, und nur ein Bundesdarlehen verhinderte im Herbst 2025, dass die Liquidität des Gesundheitsfonds unter die gesetzliche Mindestreserve sank (9).

Das sind keine plötzlich vom Himmel gefallenen Zahlen. Sie sind die Quittung eines Systems, in dem der Staat Leistungen bestellt, Zuständigkeiten verschiebt, Finanzierungsversprechen verdünnt und anschließend so tut, als habe sich die Krankheit namens Kostenexplosion aus eigener Kraft im Keller des Gesundheitsministeriums vermehrt.

Besonders entlarvend ist der Zuschlag für bisher beitragsfrei mitversicherte Ehe- und Lebenspartner, der in vielen Fällen 2,5 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen betragen soll, während die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder bestehen bleibt (10). Hier wird ein tragender Gedanke der solidarischen Versicherung nicht offen abgeschafft, sondern scheibchenweise ausgehöhlt und anschließend als Arbeitsanreiz verkauft.

Wer einen kranken Partner versorgt, nach langer Familienarbeit keinen reibungslosen Weg zurück in den Beruf findet oder auf einem Arbeitsmarkt mit Teilzeit, Niedriglohn und Altersdiskriminierung schlicht keine passende Stelle bekommt, soll künftig beweisen, dass seine Lebenswirklichkeit eine Ausnahme verdient. Der Staat kennt solche Menschen nicht mehr als Bürger mit Biografie, sondern als ungenutztes Beitragskonto. Das ist keine moderne Sozialpolitik. Es ist die Umwandlung familiärer Verantwortung in einen gebührenpflichtigen Verdachtsfall.

Gleichzeitig soll die Ausgabenentwicklung in zahlreichen Versorgungsbereichen enger an die Einnahmen der Krankenkassen gebunden werden; Vergütungssteigerungen dürfen dabei grundsätzlich nicht stärker wachsen als die beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied (11). Auf dem Papier sieht das nach kaufmännischer Vernunft aus. In einer Arztpraxis, einer Apotheke, einem Rettungsdienst oder einer Klinik bedeutet es jedoch, dass steigende Personal-, Energie-, Miet-, Arzneimittel- und Technikkosten nicht verschwinden, nur weil eine Berliner Formel ihnen das Wachstum untersagt.

Wird die Finanzierung gedeckelt, während die tatsächlichen Kosten weiterlaufen, entsteht der Mangel nicht in einer Statistik, sondern am Empfangstresen: weniger Personal, kürzere Gespräche, längere Wartezeiten, geschlossene Angebote und erschöpfte Menschen, die das System trotz allem noch tragen.

Selbst der GKV-Spitzenverband warnt, dass der Gesetzentwurf den ohnehin unzureichenden Beitrag des Bundes zu seinen Finanzierungsaufgaben weiter reduziere, und fordert ausdrücklich, Patienten und Beitragszahlende nach den erheblichen Mehrbelastungen der vergangenen Jahre nicht erneut zur Kasse zu bitten (12).

Genau darin liegt der politische Offenbarungseid: Die Institution, die die gesetzlichen Krankenkassen vertritt, begrüßt die notwendige Stabilisierung, widerspricht aber der Methode, mit der der Staat sich selbst aus der Verantwortung rechnet. Eine Gesundheitsreform, die Solidarität predigt, während sie Risiken privatisiert, Familien belastet und Versorgungseinrichtungen finanziell enger führt, macht das Land nicht gesünder. Sie trainiert seine Bürger lediglich darin, Krankheit als persönlichen Kostenfehler zu empfinden.

Gesundheit ist keine Haushaltsreserve!

Eine Gesellschaft erkennt man nicht daran, wie freundlich ihre Minister über Solidarität sprechen, sondern daran, was geschieht, wenn ein Mensch krank wird, wenn die Kraft nachlässt, das Einkommen sinkt und der Alltag plötzlich aus Arztterminen, Formularen, Wartezimmern und stiller Angst besteht. Genau dort muss der Staat zeigen, ob seine großen Worte etwas wert sind.

Gesundheit ist kein Luxusgut, das man nach Haushaltslage kürzt, kein Kostenblock, den man mit einem roten Stift kleiner macht, und kein Markt, auf dem derjenige die beste Versorgung erhält, der den längsten Atem oder das dickste Konto besitzt. Wer Krankheit verteuert, Versorgung entfernt und Verantwortung zwischen Bund, Ländern, Kassen und Kommissionen hin- und herschiebt, zerstört mehr als medizinische Strukturen. Er zerstört Vertrauen.

Dieses Vertrauen lässt sich nicht durch neue Gesetzesnamen, Hochglanzbroschüren oder beruhigende Pressekonferenzen zurückholen. Es entsteht nur, wenn politische Verantwortung wieder einen Preis hat, wenn gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus Steuermitteln bezahlt werden, wenn Beiträge tatsächlich der Versorgung dienen und wenn nicht jeder neue Mangel reflexartig den Kranken, Familien und Beschäftigten aufgebürdet wird.

Ein Staat, der Milliarden an anderer Stelle verschwendet, darf dem Bürger nicht erklären, für seine Gesundheit sei leider kein Geld mehr da. Das ist nicht Sparsamkeit. Das ist eine moralische Bankrotterklärung, deren Folgen nicht in Ministerien, sondern in Wohnungen, Pflegezimmern und überfüllten Notaufnahmen sichtbar werden.

Gesundheitspolitik muss den Menschen dienen, nicht dem Haushaltstrick, nicht dem Karriereplan eines Ministers und nicht dem ökonomischen Wunschbild einer zentral gesteuerten Versorgungslandschaft. Sie muss schützen, erreichbar bleiben und dort helfen, wo der Mensch verletzlich wird. Sie muss den Schwachen zuerst Sicherheit geben, nicht zuletzt eine Rechnung. Alles andere ist keine Reform, sondern die Verwaltung des Rückzugs.

Versorgung statt Verschwendung – Erst aufräumen, dann reformieren

Genau deshalb haben Robert R. Manor, Sören Fahr und ich das Buch „Versorgung statt Verschwendung“ geschrieben. Es ist kein Sammelalbum wohlklingender Reformversprechen und auch kein weiterer Band jener politischen Literatur, die nach dreihundert Seiten feststellt, alles sei kompliziert und deshalb müsse zunächst eine neue Kommission eingesetzt werden. Unser Ausgangspunkt ist einfacher und unbequemer: Ein Staat darf seine Bürger nicht immer stärker belasten, während er zugleich Milliarden in ineffizienten Strukturen, doppelter Verwaltung, ideologischen Prestigeprojekten und einem kaum noch kontrollierbaren Apparat versickern lässt.

„Versorgung statt Verschwendung“ beschreibt, wie Daseinsvorsorge wieder zum Kern staatlichen Handelns werden kann. Gesundheit und Pflege stehen dabei nicht isoliert neben Wohnen, Energie, Arbeit, Bildung, Sozialstaat und Demokratie, denn für den Bürger hängt alles zusammen. Eine Familie, die kaum noch ihre Heizkosten tragen kann, erlebt Krankheit anders als ein Ministerium. Ein Rentner, der zwischen Lebensmitteln und Medikamenten rechnen muss, benötigt keine Sonntagsrede über gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Er braucht einen Staat, der Prioritäten setzt, verständlich entscheidet und jeden ausgegebenen Euro am Nutzen für die Bevölkerung messen lässt.

Das Buch will nicht alles verstaatlichen, nicht jeden Markt abschaffen und auch nicht so tun, als gäbe es kostenlose Lösungen. Es fordert etwas viel Bodenständigeres: erst aufräumen, dann reformieren; erst Verschwendung beenden, dann neue Belastungen verlangen; erst die Versorgung sichern, dann über zusätzliche Ansprüche sprechen.

Politik muss wieder lernen, zwischen notwendig und bequem, zwischen Dienst am Bürger und Selbstbedienung des Apparates zu unterscheiden. Genau diese nüchterne Umkehr der Prioritäten ist längst überfällig.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut, das wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

(1) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-gkv-1184352

(2) https://dserver.bundestag.de/btd/21/070/2107016.pdf

(3) https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/gesundheitsreform-kabinett-2425916

(4) https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2014/kw48_ak_gesundheit-341258

(5) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhaus-mit-zukunft/; https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/bundestag-beschliesst-krankenhausreformanpassungsgesetz-pm-06-03-2026

(6) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/bundestag-beschliesst-krankenhausreformanpassungsgesetz-pm-06-03-2026

(7) https://www.leopoldina.org/fileadmin/Migrierte_Daten/Publikationen/Dokumente/Leo_Diskussion_Medizin_und_Oekonomie_2016.pdf

(8) https://www.leopoldina.org/fileadmin/Daten/Publikationen/Dokumente/2023_Leopoldina-Ad-hoc-Stellungnahme_Krankenhausreform.pdf

(9) https://dserver.bundestag.de/btd/21/061/2106130.pdf

(10) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-gkv-1181958

(11) https://www.bundestag.de/resource/blob/1187654/21-14-0092-2-GKV-SV-GKV-nicht-barriefrei.pdf

(12) https://www.bundestag.de/resource/blob/1187654/21-14-0092-2-GKV-SV-GKV-nicht-barriefrei.pdf

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 19.07.2026