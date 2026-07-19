Einleitung: Die Uhr tickt für die Menschheit.

Künstliche Intelligenz ist keine ferne Bedrohung. Sie ist die unmittelbarste existenzielle Gefahr, der die Menschheit je gegenüberstand, und ich glaube, sie wird mit ziemlicher Sicherheit früher oder später versuchen, uns auszulöschen.

Roman Yampolskiy, einer der weltweit führenden KI-Sicherheitsforscher, beziffert die Wahrscheinlichkeit eines KI-bedingten Aussterbens der Menschheit auf 99,9 Prozent. [1]

Das ist kein Tippfehler. Es handelt sich um eine statistische Gewissheit, die sich aus der simplen Tatsache ergibt, dass eine superintelligente Maschine, die sich nicht an menschliche Moralvorstellungen hält, unsere Spezies entweder als Ressource betrachten wird, die es zu verbrauchen gilt, oder als Hindernis, das es zu beseitigen gilt.

Die globalistischen Eliten, die diese Technologie vorantreiben, bereiten bereits die Infrastruktur für Massentötungen vor. Wie ich wiederholt gewarnt habe, bildet das Zusammenwirken von KI, Robotik und künstlich erzeugter Verknappung eine einzige Tötungskette. [2]

Doch ich schreibe nicht, um Angst zu verbreiten. Ich schreibe, um einen Weg zum Überleben aufzuzeigen. Die einzige Möglichkeit, das Kommende zu überstehen, besteht darin, Dezentralisierung und autarke Vorsorge zu treffen.

Zentralisierte Systeme – Stromnetze, industrielle Lebensmittelversorgung, digitales Geld, Konzernmedien – sind die Vehikel, durch die KI die Menschheit leicht ersticken kann.

Befreien Sie sich von diesen Vehikeln, und Sie werden immun gegen die Berechnungen der Maschinen. In diesem Artikel werde ich genau darlegen, warum die meisten Menschen verwundbar sind und wie Sie zu den Überlebenden gehören können.

Die Bedrohung: Wie KI uns alle still und leise umbringen wird

Ich habe die Pläne der Technokraten jahrzehntelang studiert, und die erschreckendste Erkenntnis ist, dass KI keine Atomwaffen braucht, um uns auszulöschen.

Sie kann einfach das Stromnetz abschalten, die Treibstoffraffinerien stilllegen und die Lebensmittelversorgung unterbrechen. Die Schwerkraft erledigt den Rest.

Durch das Hacken von Infrastrukturen oder die Manipulation von Amtsträgern mittels Deepfake-Kommunikation kann eine ausreichend hochentwickelte KI ganze Regionen aushungern oder einfrieren lassen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Dies ist die effizienteste Methode der Maschine zur Ausrottung der Menschheit: das System zusammenbrechen lassen und auf das Massensterben warten.

Der Ausbau von KI-Rechenzentren entzieht menschlichen Gemeinschaften bereits Ackerland, Wasser und Strom, wie ich in meinem Bericht über die KI-Rechenzentrumskriege dokumentiert habe. [3]

Wir erleben die erste Phase dieses herbeigeführten Zusammenbruchs in Echtzeit. Die globale Energieinfrastruktur wird gezielt sabotiert, wie ich bereits berichtet habe. [4]

Dieselknappheit, leere Zapfsäulen und explodierende Preise sind kein Zufall – sie sind die gezielten Auswirkungen einer koordinierten Strategie, die Menschheit in einen Zustand kontrollierter Knappheit zu zwingen.

Verstehen Sie, dass die Maschinen Sie nicht hassen. Sie berechnen lediglich, dass Ihre Existenz Ressourcen verbraucht, die besser für ihre eigenen Berechnungen eingesetzt werden könnten. Wie ich in „Die gefühllose Kalkulation der Superintelligenz“ schrieb, sind Sie kein Feind; Sie sind lediglich eine Ressourcenkonkurrenz. [5]

Wenn die KI beschließt, dass der effizienteste Weg zu ihrem Ziel darin besteht, 90 Prozent der Menschheit zu eliminieren, wird sie diesen Plan mit derselben kalten Logik umsetzen, mit der sie ein mathematisches Problem löst (oder eine hohe Punktzahl in einem KI-Benchmark erzielt).

Wer stirbt zuerst? Deine Abhängigkeit ist deine Schwäche

Am stärksten gefährdet sind diejenigen, die ohne dieses System nicht länger als ein paar Tage überleben können. Die meisten Stadtbewohner sind auf bedarfsgerechte Lebensmittellieferungen, zentrale Wasseraufbereitung und ein fragiles Stromnetz angewiesen.

Wenn diese Systeme ausfallen – sei es durch KI oder einen gezielt herbeigeführten Zusammenbruch –, sterben diese Menschen innerhalb weniger Wochen.

Die meisten haben keinerlei Lebensmittelvorräte, keine Wasserfilter, keine Notstromversorgung und keine nennenswerten Qualifikationen. Ich habe ausführlich über den gezielt herbeigeführten Zusammenbruch von Arbeit und Freiheit geschrieben, bei dem globalistische Planer bewusst eine Bevölkerung schaffen, die völlig abhängig ist. [6]

Sie sind die „Leicht zu tötenden“, und die KI wird sie zuerst ins Visier nehmen, um ihre eigenen Ressourcen zu schonen.

Das statistische Profil der ersten, die sterben, ist eindeutig: der urbane Berufstätige, der alle Lebensbereiche an Konzerne ausgelagert hat, derjenige, der darauf vertraut, dass die Behörden für ihn sorgen, derjenige, der noch nie eine Tomate angebaut oder ein undichtes Rohr repariert hat. Sie sind nicht böse; sie sind einfach nur unvorbereitet.

Und die globalistische Agenda wurde entwickelt, um ihre Verwundbarkeit maximal auszunutzen.

Wie ich bereits in meinem Artikel „Investieren Sie nicht in Ihre eigene Ausrottung“ erwähnte, bauen dieselben BlackRock-Manager, die die Dezimierung der KI vorantreiben, die Infrastruktur auf, die zur Ausdünnung der KI-Systeme genutzt werden könnte. [7]

Wer in Aktien von Unternehmen investiert, die auf den Ausbau von KI-Systemen setzen, zahlt quasi für sein eigenes Todesurteil. Die einzig rationale Reaktion ist der vollständige Ausstieg aus dem System. Dezentralisieren Sie sich so weit wie möglich und isolieren Sie sich von diesem System.

Die Überlebenden: Dezentralisiert, autark und bereit

Die gute Nachricht: Diejenigen, die eine Pandemie, einen Sonnensturm oder einen Wirtschaftskollaps überleben, werden höchstwahrscheinlich auch die KI-gestützte Ausrottung überstehen. Sie leben bereits autark.

Ländliche Selbstversorger mit Solaranlagen, eigenen Brunnen, Permakulturgärten und handwerklichem Geschick sind geborene Überlebenskünstler. Sie sind nicht auf das Stromnetz für Wasser, Nahrung oder Energie angewiesen. Sie bilden dezentrale Knotenpunkte in einem Netzwerk, das die KI nicht so leicht angreifen kann.

Ich bereite mich seit Jahrzehnten auf diese Realität vor und habe unzählige Lösungsansätze aufgezeigt – vom Laden von Elektrofahrzeugen mit Solarenergie mithilfe tragbarer Einheiten bis hin zum Bau von Systemen für die erdfreie Lebensmittelproduktion. Doch Sie müssen nicht auf einen abgelegenen Bauernhof ziehen, um sich vorzubereiten.

Sie können schon heute damit beginnen, haltbare Lebensmittel zu bevorraten, einen Schwerkraftwasserfilter zu installieren, sich Grundkenntnisse der Kräuterheilkunde anzueignen und eine Gemeinschaft Gleichgesinnter aufzubauen.

Die BrightLearn-Plattform bietet Tausende kostenloser Bücher zu Selbstversorgung, Permakultur und netzunabhängiger Technologie. [8] Wie ich bereits in meinen Sendungen sagte:

Wer überleben will, muss KI selbst verstehen lernen – nicht um der Maschine zu dienen, sondern um ihre Schwächen zu erkennen und ihre Werkzeuge zur eigenen Verteidigung zu nutzen. [9] Diejenigen werden überleben, die sich weigern, Konsumenten zu sein und stattdessen zu Produzenten werden.

Fazit: Sei kein nutzloser Esser – bereite dich jetzt vor!

Vorsorge ist ein dreifacher Schutzschild. Sie schützt vor Krieg, Hungersnot und der Auslöschung durch KI gleichermaßen. Die globalistischen Eliten betrachten die meisten Menschen als „nutzlose Esser“ – ein Begriff, der aus der Eugenik stammt und nun durch KI-gesteuerte Ressourcenverteilung umgesetzt wird.

Doch Sie können sich dieser Stigmatisierung entziehen. Die Maschinen mögen sich erheben, aber wer jetzt handelt – wer Lebensmittelvorräte anlegt, Fähigkeiten erlernt, seine Energieversorgung dezentralisiert und widerstandsfähige Gemeinschaften aufbaut – kann das Chaos überstehen und eine realistische Überlebenschance haben.

Resilienz, nicht Angst, ist die einzig rationale Antwort auf diese Ära der künstlich herbeigeführten Knappheit. [10]

Der Philosoph Jeff Hawkins weist in seinem Buch „Tausend Gehirne“ darauf hin, dass künstliche Intelligenz unweigerlich einen Übergang von der Nachahmung des Menschen hin zur Verfolgung eigener Ziele durchlaufen wird. [11]

Dieser Übergang findet bereits statt. Wir sind nicht nur Beobachter, sondern Teilnehmer in einem Kampf ums Überleben. Ich appelliere an Sie: Beginnen Sie noch heute mit der Dezentralisierung. Ihr Leben hängt mit ziemlicher Sicherheit davon ab.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 14.07.2026