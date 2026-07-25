🤫 🔑 Wiederholt sich die Geschichte? Der Great Reset von 1776 und heute

Die Geschichte hat die unangenehme Angewohnheit, sich zu wiederholen: Der letzte „Great Reset“ (große Neustart) von 1776 führte nicht nur dazu, dass die vorangegangene Zivilisation – gemeinhin als Tartarisches Reich bekannt – aus den Geschichtsbüchern getilgt wurde, sondern veränderte auch grundlegend den Alltag derer, die das Glück hatten, den Übergang zu überleben. Von Guy Anderson

Die Welt, die daraus hervorging, basierte auf einem völlig neuen Narrativ, das allmählich an die Stelle des zuvor Existierenden trat.

Die ursprüngliche Bestimmung von Kirchen wandelte sich drastisch, freie Energie wurde gezielt unterdrückt und schließlich beseitigt, Frequenzen änderten sich, und Millionen von Menschen starben, verschwanden, wurden vertrieben oder – aus heute geradezu lächerlich anmutenden Gründen – in Anstalten eingewiesen.

Jene, die sowohl ihre Freiheit als auch ihr Leben bewahren konnten, wurden zahlreichen Methoden ausgesetzt, die darauf abzielten, ihren Geist zu unterdrücken und ihre Fähigkeit, kritisch über die außergewöhnlichen Veränderungen um sie herum nachzudenken, schrittweise zu schwächen.

Gebäude, die jahrzehntelang – und manche sogar jahrhundertelang – bestanden hatten, wurden plötzlich mit neuen Narrativen und völlig anderen Nutzungszwecken verknüpft.

Zudem trat eine neue Führungsschicht auf den Plan, die den bisherigen Adel fast über Nacht ablöste, eine gänzlich neue Gesellschaftsordnung schuf und stillschweigend die Macht übernahm.

Angesichts solch tiefgreifender Veränderungen innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums muss es für die einfachen Menschen schier unmöglich gewesen sein, die genauen Vorgänge zu begreifen!

Nichts liegt einer herrschenden Elite ferner, als dass die Bevölkerung unbequeme Fragen stellt oder von den Machthabern ehrliche Antworten einfordert.

Da so viele Menschen verschwunden, inhaftiert, mundtot gemacht oder gänzlich aus der Gesellschaft entfernt worden waren, mussten die Verbliebenen abgelenkt und emotional gefügig gemacht werden.

Eine verwirrte, erschöpfte oder geistig überforderte Bevölkerung stellt die Autorität weitaus seltener infrage als eine, die selbstbewusst und geeint ist sowie über die Fähigkeit zu eigenständigem Denken verfügt.

Es ist daher sicherlich kein Zufall, dass im späten 18. und im gesamten 19. Jahrhundert zahllose Substanzen, die den menschlichen Geist beeinflussen konnten, in der Gesellschaft immer stärker verbreitet waren.

Laudanum, Opiate, übermäßiger Alkoholkonsum und der weitverbreitete Einsatz von Quecksilber bei der Herstellung von Filzhüten – all dies barg das Potenzial, das Verhalten zu beeinflussen, die Wahrnehmung zu verändern und bei längerer Einwirkung die geistige Klarheit zu beeinträchtigen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass ihre kombinierte Wirkung all jenen zugutegekommen wäre, die eine gefügigere und weniger hinterfragende Bevölkerung anstrebten.

Hinzu kommt der bemerkenswerte Bericht von James Tilly Matthews, der während seiner Internierung im Bethlem Hospital eine Vorrichtung namens „Air-Loom“ (Luftwebstuhl) beschrieb.

Er behauptete, diese Maschine sei in geschlossenen Räumlichkeiten – etwa im Parlament oder in verschiedenen Institutionen – im Einsatz gewesen und habe schädliche Gase produziert, die den menschlichen Geist manipulieren konnten; die dabei ablaufenden Prozesse beschrieb er mit Begriffen wie „Lobster-Cracking“ (Hummerknacken).

John Haslam dokumentierte diese außergewöhnlichen Behauptungen später in seinem 1810 erschienenen Werk *Illustrations of Madness*, und ich habe mich in meinem ersten Buch, *Tesla & The Cabbage Patch Kids*, eingehend mit diesem Thema befasst.

Wenn ich jene historischen Ereignisse mit den heutigen vergleiche, fallen mir unweigerlich die frappierenden Ähnlichkeiten zwischen den beiden Epochen auf.

Die Agenda 2030 schreitet in außergewöhnlichem Tempo voran, während sich die Gesellschaft weiterhin an Veränderungen anpasst, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar erschienen wären.

Die Pandemie markierte den Beginn eines weiteren bedeutenden Wandels, in dessen Verlauf Millionen von Menschen die ihnen vermittelten Informationen akzeptierten, sich beispiellosen Beschränkungen unterwarfen und das ihnen vorgesetzte Narrativ nur selten hinterfragten.

Vielleicht blicken viele dieser Menschen noch immer in den Himmel und sehen dort nichts weiter als Kondensstreifen, ohne sich jemals zu fragen, warum diese so lange sichtbar bleiben, bevor sie sich allmählich über den Himmel ausbreiten.

Sie beobachten, wie die Sonne langsam hinter sich ausdehnenden Wolkenschichten verschwindet, ohne auch nur den Wunsch zu verspüren, zu hinterfragen, ob hier womöglich etwas Ungewöhnliches vor sich geht.

Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten drastisch gestiegen, während sich die Kluft zwischen Arm und Reich in einem Ausmaß vergrößert hat, das wir zu unseren Lebzeiten nie für möglich gehalten hätten.

Kriege, wirtschaftliche Unsicherheit und sogenannte Naturkatastrophen beherrschen mittlerweile fast täglich die Schlagzeilen und schaffen eine Atmosphäre ständiger Angst, Ungewissheit und emotionaler Erschöpfung.

Der ständige psychische Druck erschwert es vielen Menschen zwangsläufig, einen Schritt zurückzutreten, objektiv zu bleiben und die umfassenderen Zusammenhänge zu erkennen, die sich um sie herum entwickeln.

Parallel zu diesen Entwicklungen ist die Zahl der Menschen, die Antidepressiva einnehmen, drastisch gestiegen; der Konsum von Freizeitdrogen ist zur alltäglichen Erscheinung geworden, und übermäßiger Alkoholkonsum beeinträchtigt weiterhin Millionen von Menschen in allen gesellschaftlichen Schichten.

Sehr viele Menschen sind inzwischen auf die eine oder andere Substanz angewiesen, schlicht um dem Druck, den Ängsten und der Ungewissheit des modernen Lebens zu entfliehen – oft ohne zu hinterfragen, warum sie sich überhaupt überfordert fühlen.

Diese wachsende Abhängigkeit erscheint viel zu gravierend, als dass man sie einfach als bloßen Zufall abtun könnte; denn je abgestumpfter, abgelenkter und emotional erschöpfter die Öffentlichkeit ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir uns gegen diejenigen auflehnen, die Macht über unser Leben ausüben.

Die Angst vor einem Widerstand gegen das System hat erheblich zugenommen, sodass sich unzählige Menschen fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt, die Stimme zu erheben oder sich zur Wehr zu setzen. Schließlich ist der bequemere Weg zweifellos sicherer, als sich unangenehmen Realitäten zu stellen – selbst wenn diese immer schwerer zu ignorieren sind.

Die Ablenkungen sind zahllos und sorgen dafür, dass unsere Aufmerksamkeit stets auf andere Dinge gelenkt wird, sobald wichtige Fragen aufkommen.

Soziale Medien beanspruchen täglich unzählige Stunden für sich, während Sportereignisse, Promi-Kult, Streaming-Unterhaltung und eine Flut digitaler Inhalte unaufhörlich um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Angesichts des Lärms, der uns von allen Seiten umgibt, wird es selbst für die entschlossensten Menschen immer schwieriger, den Fokus auf die tieferliegenden Probleme zu richten.

Zugegeben, es kann bisweilen schwerfallen, sich der weltweiten Geschehnisse bewusst zu werden; doch wenn wir uns entscheiden, sie zu ignorieren, uns einreden, dass andere diese Probleme lösen werden, oder glauben, dass ein Einzelner unmöglich etwas bewirken kann, stärkt dies nur die Parasiten und fördert eine weitverbreitete Gleichgültigkeit.

Letztlich kann Hoffnungslosigkeit oft genauso wirkungsvoll sein wie Angst – nämlich dann, wenn Menschen davon überzeugt werden, dass Widerstand zwecklos ist.

Deshalb ist es meiner Ansicht nach an der Zeit, unsere innere Stärke wiederzufinden, die zahllosen Ablenkungen zu ignorieren und uns auf die Souveränität zu besinnen, die einem jeden von uns eigen ist.

Jede bedeutende Bewegung der Geschichte nahm ihren Anfang, als ganz gewöhnliche Menschen beschlossen, dass Schweigen keine akzeptable Option mehr war. Selbst die kleinste Handlung kann einen anderen Menschen dazu ermutigen, Fragen zu stellen, an die er zuvor womöglich nie gedacht hätte.

Aus eigener Erfahrung weiß ich genau, wie schwierig es sein kann, selbst den uns am nächsten stehenden Menschen die Augen zu öffnen – besonders dann, wenn tief verwurzelte Überzeugungen zum ersten Mal infrage gestellt werden.

Wenn wir jedoch weiterhin das teilen, was wir für wahr halten, und geduldig den Samen der Neugier säen, gelingt es uns vielleicht, auch nur einem einzigen Menschen zu helfen, die Welt mit völlig anderen Augen zu sehen. Geschieht dies, haben wir nicht nur ein Leben zum Besseren gewendet, sondern auch – wenn auch im Kleinen – dazu beigetragen, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.

Ich plädiere nicht dafür, zu versuchen, jeden Einzelnen „aufzuwecken“, denn ich bin fest davon überzeugt, dass manche Menschen alternative Sichtweisen weder in Betracht ziehen wollen noch dazu bereit sind.

Ebenso wenig halte ich es für richtig, jemanden zu Schlussfolgerungen zu drängen, die er nicht aus eigenem Antrieb erkunden möchte; ein solches Vorgehen kann frustrierend und potenziell gefährlich sein.

Wenn jedoch jemand beginnt, die Welt um sich herum ernsthaft zu hinterfragen, kann das Teilen unserer eigenen Sichtweise auf die Ereignisse des letzten „Great Reset“ dieser Person helfen, Muster zu erkennen, die ihr zuvor verborgen geblieben waren.

Die Geschichte wiederholt sich tatsächlich, und das Erkennen wiederkehrender Muster ist der erste Schritt, um zu verhindern, dass sie sich erneut vollziehen. Vor allem aber gehören Neugier, eigenständiges Denken und die Weigerung, unsere Fähigkeit zum Hinterfragen aufzugeben, stets zu unseren größten Stärken!

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“