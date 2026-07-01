🥵 Ein „Ofen am 4. Juli“, Windgeschwindigkeiten von 211 km/h, Rekordtornados und extreme Dürre – die USA haben noch nie ein so extremes Wetter erlebt

Wir haben in den USA schon öfter extreme Sommerwetter erlebt, aber dieses Jahr ist einfach nur verrückt. Ende Juni schneite es, heftige Winde zerstörten einen Windpark in South Dakota, in Illinois gab es so viele Tornados wie nie zuvor, der Westen des Landes leidet unter schwerer Dürre, Waldbrände breiten sich rasant aus, und nun wird der Osten des Landes eine Hitzewelle erleben, die durch eine gigantische Hitzeglocke verursacht wird. Von Michael Snyder

Die Hälfte aller Amerikaner ist bei den Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag des Landes im Freien anhaltenden, gefährlich hohen Temperaturen durch eine intensive Hitzewelle ausgesetzt.

In einigen Regionen im Osten der USA, wie New York City und Washington, DC, könnten die Temperaturen die höchsten seit über einem Jahrzehnt sein, und zahlreiche Temperaturrekorde dürften in den kommenden Tagen fallen.

Die drückende Hitze und Schwüle haben den Mittleren Westen und den Süden der USA bereits fest im Griff und breiten sich am Mittwoch auf den Mittelatlantik und den Nordosten aus. Anschließend verharrt die ausgedehnte Hitzewelle über dem Osten, insbesondere entlang des Interstate-95-Korridors, und erreicht ihren Höhepunkt am Freitag.

Ich habe meine Leser wiederholt gewarnt, dass es richtig heiß hergehen würde, sobald der „Super El Niño“ offiziell eintrifft, und genau das ist passiert.

Während des restlichen Wochenverlaufs werden die Höchsttemperaturen vom Mississippi bis zum Atlantischen Ozean weit über dem Normalwert liegen…

Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich Anfang dieser Woche in den meisten Gebieten von den Great Plains bis zu den Westhängen der Appalachen zwischen 32 und 41 Grad Celsius liegen. Von Mittwoch bis zum Unabhängigkeitstag werden die Temperaturen von den Great Plains bis zur Atlantik- und Golfküste voraussichtlich ebenfalls zwischen 32 und 41 Grad Celsius erreichen.

In fast drei Dutzend Bundesstaaten werden die Temperaturen diese Woche 10 bis 20 Grad über dem 30-jährigen historischen Durchschnitt für Ende Juni und Anfang Juli liegen.

„Aufgrund der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit ist mit einem nahezu rekordverdächtigen, möglicherweise sogar rekordverdächtigen Energieverbrauch bei den Stromversorgern im mittleren Atlantikraum zu rechnen“, sagte Alan Reppert, leitender Meteorologe bei AccuWeather.

Das wird wahrlich eine gewaltige Hitzewelle.

Laut der Washington Post werden sage und schreibe 73 Millionen Amerikaner mit Temperaturen im dreistelligen Bereich rechnen müssen…

73 Millionen . Das ist die Zahl der Amerikaner, die voraussichtlich bis Sonntag Temperaturen über 38 Grad Celsius erleben werden.

190 Millionen . Für so viele Amerikaner wird die Luftfeuchtigkeit bis zum Ende des Wochenendes extreme Werte erreichen.

205 Millionen . Für so viele Amerikaner wird das Risiko hitzebedingter Auswirkungen laut NOAA HeatRisk bis einschließlich Montag ein hohes oder extremes Ausmaß erreichen . Im seltenen Extremfall kann Hitze für Menschen ohne Zugang zu wirksamer Kühlung tödlich sein.

Die Region des mittleren Atlantiks wird besonders hart getroffen werden.

Kaum zu glauben, aber in manchen Teilen des mittleren Atlantiks kann es sich, wenn man die drückende Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, tatsächlich wie 115 Grad Außentemperatur anfühlen.

Ein Meteorologe warnt davor, dass es in einigen Gebieten so heiß werden wird, dass einem „das Gesicht wegschmelzen wird“ .

Wenn Sie in einem Gebiet wohnen, das von dieser Hitzewelle betroffen sein wird, treffen Sie bitte entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

Leider gibt es immer noch viele Menschen, die die Hitze nicht ernst nehmen. In einem tragischen Fall kam ein 18 Monate altes Kind deswegen ums Leben…

Ein 18 Monate altes Kind starb am Montag, nachdem es in einem heißen Auto vor einem Kindergarten in Plantation, Florida, gefunden worden war. Die Temperaturen stiegen an diesem Tag auf über 32 Grad Celsius.

Laut Angaben der Plantation Police Department rückten Polizei und Feuerwehr am Montag um 17:39 Uhr zu einem Einsatzort der A World of Discovery Academy aus, wo ein totes Kind in einem Fahrzeug gefunden wurde.

Die Feuerwehr von Plantation bestätigte den Tod des Kindes, wie die Polizei mitteilte. Kriminalbeamte waren vor Ort, und die Ermittlungen zum Tod des Kindes laufen.

Wir müssen unsere jungen Eltern besser aufklären, damit so etwas nicht mehr vorkommt.

Bei extremer Hitze treten auch sehr heftige Gewitter auf.

Für den Rest der Woche sagt die Vorhersage die Bildung von Gewittern entlang der Ränder der Hitzeglocke voraus …

In den Tagen vor dem 4. Juli ziehen entlang des Randes einer ausgedehnten Hitzewelle immer wieder Gewitter vorbei. Sobald sich die Hitzewelle am Wochenende des Unabhängigkeitstags abschwächt, werden schwere Gewitter erwartet, die nach Süden in Gebiete vordringen, die diese Woche weitgehend sturmfrei geblieben sind.

Während einer Hitzewelle wie der aktuellen unterdrückt absinkende Luft unterhalb des größten Teils der Hitzekuppel die Entstehung von Gewittern. Gewitter, die sich dennoch bilden, entstehen typischerweise am schwächeren äußeren Rand der Kuppel, wo die Strömung um das Hochdruckgebiet sie mitbestimmt.

Gewitter variieren in Größe und Intensität. Die meisten entwickeln sich am Nachmittag und Abend, einige können sich jedoch zu großen Gewitterkomplexen zusammenschließen, die über Nacht und bis zum nächsten Morgen bestehen bleiben. In Extremfällen können sich diese Komplexe zu Derechos entwickeln, während einzelne Gewitter zu Superzellen anwachsen können, die Hunderte von Kilometern zurücklegen. Beide können extrem gefährlich und zerstörerisch sein.

Einige der Stürme, die wir bereits erlebt haben, waren absolut beängstigend.

In South Dakota verursachte ein Sturm, der tatsächlich in den frühen Morgenstunden auftrat, eine Windböe von 211 km/h , die buchstäblich eine Reihe von Windkraftanlagen zerstörte…

Ein frühmorgendlicher Sturm fegte durch Highmore in South Dakota, etwa 220 Meilen östlich von Rapid City, und erzeugte eine gemeldete Windböe von 131 mph, die, wenn sie anhalten würde, der Kategorie 4 eines Hurrikans auf der Saffir-Simpson-Skala entsprechen würde.

Die lokalen KELOLAND-Meteorologen Scot Mundt und Brian Karstens waren von der Windgeschwindigkeit, die 131 Meilen pro Stunde erreichte, völlig verblüfft.

Die heftigen geradlinigen Winde brachten Getreidesilos zum Einsturz, beschädigten Infrastruktur und rissen große Windkraftanlagen um.

Windkraftanlagen werden normalerweise in Gebieten aufgestellt, in denen typischerweise starke Winde wehen.

Sie waren jedoch nie dafür ausgelegt, Windböen dieser Stärke standzuhalten …

Hohe Temperaturen bedeuten in der Regel auch viele Tornados, und dieses Jahr bildet da keine Ausnahme.

Tatsächlich hat der Bundesstaat Illinois im Jahr 2026 bereits mehr Tornados erlebt als in jedem anderen vollständigen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen…

Illinois hat ein Rekordjahr an Tornados erlebt, das kein Bundesstaat jemals erleben möchte.

Bis Ende Juni wurden in Illinois bereits 205 vorläufige Tornadomeldungen verzeichnet, mehr als in jedem anderen vollen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Bemerkenswerterweise verzeichnete Illinois im Jahr 2026 bisher mehr als doppelt so viele Tornados wie jeder andere Bundesstaat. Mississippi und Indiana folgen mit jeweils 84 Tornados mit großem Abstand.

Das ist Wahnsinn.

In dieser Phase hat Illinois die durchschnittliche Anzahl der Tornados pro Jahr der letzten 30 Jahre fast verdreifacht …

Der Klimatologe des Bundesstaates Illinois, Trent Ford, teilte Newsweek in einer E-Mail mit, dass die Zahl der Tornados im Bundesstaat in den letzten vier Jahren sprunghaft angestiegen sei, aber selbst für diese Verhältnisse sei das diesjährige Jahr extrem.

„2026 ist mit Abstand das Jahr mit den extremsten Wetterereignissen, das wir seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen in den späten 1950er Jahren erlebt haben“, sagte Ford.

„Wir haben unseren bisherigen Tornado-Rekord bereits Mitte Juni deutlich übertroffen und die durchschnittliche Anzahl der Tornados pro Jahr in Illinois der letzten 30 Jahre fast verdreifacht.“

Ich hab’s dir ja gesagt, dieser Sommer war total verrückt.

Und das Beängstigende ist, dass es gerade erst begonnen hat.

Im westlichen Teil des Landes ist die Dürre das größte Problem.

Derzeit leidet der gesamte Bundesstaat Colorado unter Dürre in unterschiedlichem Ausmaß …

Zahlreiche Bundesstaaten leiden unter Rekorddürre, doch keiner hat in letzter Zeit so stark gelitten wie Colorado. Laut dem US-Dürremonitor ist der gesamte Bundesstaat von Dürre unterschiedlichen Schweregrades betroffen. Die schlimmsten Dürregrade, die als „außergewöhnliche Dürre“ und „extreme Dürre“ bezeichnet werden, betreffen 37 % des Landes. Experten des Dürremonitors zufolge ist außergewöhnliche Dürre „die schwerste Dürrekategorie, die kritische, weitverbreitete Wasserknappheit, massive Ernteausfälle und Weideverluste sowie die häufige Verhängung von Notfallmaßnahmen zur Wasserbeschränkung kennzeichnet.“

An der Grenze zwischen Colorado und Utah sind große Waldbrände ausgebrochen. Dies hat die Feuerwehrkapazitäten des Bundesstaates stark beansprucht. Das Problem hat sich landesweit verschärft. Laut dem National Interagency Fire Center gab es in den USA in diesem Jahr bereits über 35.000 Waldbrände. Dabei wurden bisher 3,1 Millionen Acres (ca. 1,25 Millionen Hektar) Land zerstört. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres belief sich die verbrannte Fläche auf 1,8 Millionen Acres (ca. 728.000 Hektar).

Der „Super-El Niño“ wird die Lage in vielen Gebieten, die bereits unter Dürre leiden, voraussichtlich noch verschlimmern und die Trockenheit weiter verschärfen.

Der Gründer von AccuWeather warnt davor, dass wir in unseren westlichen Bundesstaaten bald eine Art „Mini-Dust Bowl“ erleben könnten…

Und obwohl El Niño im Laufe dieses Jahres wieder in einen neutralen Zustand übergehen könnte, konzentrieren sich einige Experten zunehmend auf die möglichen Folgen und warnen davor, dass die Dürrebedingungen in den Plains noch Jahre nach dem Zusammenbruch des Musters anhalten könnten – und dass die Möglichkeit eines „Mini Dust Bowl“-Szenarios bestehe.

„Wenn die anhaltende Dürre so schlimm ausfällt wie befürchtet – und wir haben ja bereits mit einer schweren Dürre zu kämpfen –, steigt die Gefahr einer Art Mini-Dust Bowl“, sagte Joel N. Myers, Gründer und Vorstandsvorsitzender von AccuWeather. „Sojabohnen werden in den kommenden Monaten und Jahren weiter unter Druck geraten, und die Erträge einiger dieser Nutzpflanzen werden in Teilen des Landes sinken. Das wird sich negativ auf die Lebensmittelproduktion auswirken und zu Preisinflation führen. Auch die Wasserversorgung wird beeinträchtigt.“

Dürre beeinträchtigt auch andere wichtige Agrargebiete auf der ganzen Welt und ebnet so den Weg für weitverbreitete Hungersnöte .

Alles, was ich in diesem Artikel beschrieben habe, geschieht tatsächlich.

Aber viele Leute stecken einfach den Kopf in den Sand und tun so, als würde schon alles irgendwie gut werden.

Es ist an der Zeit, aufzuwachen und der Realität ins Auge zu sehen, aber ein Großteil der Bevölkerung will das einfach nicht.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 01.07.2026