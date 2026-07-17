🦠 ☣️ Fleischallergien: Ja, es sind Zecken – massive Bewaffnung von Zecken (Video)

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass nicht der freie Alpha-Gal-Zucker für das Alpha-Gal-Syndrom, besser bekannt als Rotfleischallergie, verantwortlich ist, sondern die daran haftenden Zeckenproteine ​​– und zwar nicht nur von der Lone-Star-Zecke.

Die meisten populären Artikel über Fleischallergien nennen Alpha-Gal, einen Zucker, als Auslöser, was jedoch irreführend ist. Selbst beliebte Gesundheitswebseiten und Fachartikel geben diese Information an.

Alpha-Galaktose allein verursacht jedoch kein AGS. Auslöser sind spezifische Proteine ​​im Zeckenspeichel , die an Alpha-Galaktose gebunden sind. Da keines der vier in Teil 2 besprochenen „besorgniserregenden Inhaltsstoffe“ – Gelatine, Albumin , Glycerin und Stearat – Zeckenproteine ​​enthält, können sie kein AGS hervorrufen.

Mehr als 35 Studien, die in 19 Ländern durchgeführt wurden, haben den Zusammenhang zwischen Zecken und AGS nachgewiesen .

Weitere Studien untermauern den Zusammenhang zwischen AGS, Zecken und Proteinen. Eine japanische Studie aus dem Jahr 2015 berichtete, dass 24 von 30 Patienten mit Allergien gegen rotes Fleisch gegen ein spezifisches Alpha-Gal-gebundenes Protein im Zeckenspeichel sensibilisiert waren .

Ähnliche Alpha-Gal-verknüpfte Proteine ​​wurden in Zeckenarten gefunden, die bekanntermaßen Alpha-Gal übertragen , nicht jedoch in anderen.

Die beiden in Teil 1 erwähnten Medikamente , Heparin (ein Blutverdünner) und Cetuximab (ein Krebsmedikament), können bei Personen mit AGS schwere Reaktionen auslösen. Diese Episoden ähneln jedoch Reaktionen nach dem Verzehr von Fleisch: Sie sind eine Begleiterscheinung von AGS , nicht deren Ursache. Würden sie AGS verursachen, wäre dieser Effekt bei Anwendern dieser Medikamente weit verbreitet und wäre sicherlich schon vor Jahrzehnten aufgefallen.

Wir haben in Teil 1 und 2 auch den Sonderfall von Gelatine erwähnt, einem häufigen Bestandteil von Medikamenten und Impfstoffen, der bei Personen mit AGS ebenfalls allergische Reaktionen auslöst. Da der Alpha-Gal-Zucker AGS nur dann hervorrufen kann, wenn er an bestimmte Zeckenproteine ​​gebunden ist, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Gelatine allein die Erkrankung verursacht.

Wenn Gelatine in injizierten Medikamenten eine Fleischallergie auslösen würde, hätte das schon Jahrzehnte vor 2009 jemand bemerkt, als AGS erstmals beschrieben wurde.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Alpha-Gal-Protein und nicht Zucker das AGS verursacht, ist die ungewöhnliche, stundenlange Verzögerung des Auftretens der Symptome nach dem Fleischverzehr. Allergien gegen gängige Lebensmittel treten hingegen normalerweise innerhalb von Minuten nach dem Kontakt auf. (Video ansehen – „Zombie-Zecke“ überlebt über zwei Wochen Ertrinken und Ersticken… Nächster Test: Einfrieren!)

Einer Hypothese zufolge könnte Alpha-Galaktosidase , die an Fette gebunden ist, im Gegensatz zu (oder zusätzlich zu) Proteinen, für die verzögerte allergische Reaktion verantwortlich sein, da Fette länger zur Verdauung benötigen als Proteine.

Eine weitere mögliche Erklärung für die Verzögerung ist die Zeit, die benötigt wird, um Fleisch zu verdauen, Alpha-Gal zu entfernen und es an ein anderes Molekül zu binden, das es in den Blutkreislauf transportieren kann.

Einige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Alpha-Gal nach der Verdauung und Freisetzung entweder direkt an Fette gebunden oder von diesen umgeben in den Blutkreislauf gelangt.

Wie sieht es mit injizierbaren Medikamenten wie Impfstoffen aus?

Aus Teil 1 und 2 wissen wir auch, dass viele Impfstoffe Alpha-Gal enthalten, daher erscheint ein Zusammenhang zwischen AGS und Impfstoffen plausibel.

Wenn Impfungen jedoch AGS verursachen würden, wäre der Zusammenhang schon vor Jahrzehnten erkennbar gewesen.

Eine Fleischallergie ist nach wie vor extrem selten; in den USA wurden in den 13 Jahren zwischen 2010 und 2022 nur etwa 110.000 Verdachtsfälle gemeldet. Das entspricht weniger als 8.000 Fällen pro Jahr oder einer Inzidenz von etwa 2,5 Fällen pro 100.000 Einwohner pro Jahr (basierend auf der durchschnittlichen US-Bevölkerung von 310 Millionen in diesem Zeitraum).

Im gleichen Zeitraum von 13 Jahren erhielten die Amerikaner mehr als eine Milliarde Impfdosen, darunter 667 Millionen Impfungen gegen COVID-19 .

In den USA leben etwa 50 Millionen Kinder im Alter von 12 Jahren und jünger. Der Impfplan der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) listet 29 verschiedene Impfungen bis zum Alter von 6 Jahren auf (ausgenommen COVID-19 und Grippe), und die Impfquote liegt bei den verschiedenen Impfungen zwischen 80 % und 90 % .

Das bedeutet, dass Kinder in den USA in dieser Altersgruppe bereits mehr als 1,2 Milliarden Impfdosen erhalten haben.

Etwa die Hälfte der US-Bevölkerung lässt sich jährlich gegen Grippe impfen . In den vergangenen 13 Jahren erhielten die Amerikaner mehr als 1,86 Milliarden Grippeimpfungen.

Addiert man alle Dosen (und lässt vorerst alle anderen Impfungen außer Acht) und teilt die Summe durch 12 Jahre, so ergibt sich, dass die Amerikaner jedes Jahr durchschnittlich 311 Millionen Impfdosen erhalten, aber nur 8.000 Fälle von Fleischallergien auftreten.

Das entspricht einem Fall von Fleischallergie pro 39.000 Impfungen.

Beachten Sie außerdem, dass die vier „besorgniserregenden Inhaltsstoffe“ seit Jahrzehnten in oralen und injizierbaren Medikamenten verwendet werden, eine Fleischallergie jedoch erst seit 2009 bekannt ist. Wenn der Kontakt mit Gelatine, Albumin, Stearat und Glycerin in nennenswertem Umfang Fleischallergien auslösen würde, wäre dies sicherlich schon vor 2009 bemerkt worden.

Letztendlich verwenden alle biotechnologischen Therapien irgendwann Produkte von Kühen, um die gentechnisch veränderten Zellen zu versorgen, die diese Produkte exprimieren. Obwohl viele Verfahren auf tierkomponentenfreie Zellkulturmedien umgestellt haben , nutzen 64 % der aktuellen Bioproduktionsprozesse immer noch „klassische Medien“, die Inhaltsstoffe vom Rind enthalten.

Die Behandlung mit rekombinanten Proteinen wird seit Mitte der 1980er Jahre eingesetzt, und praktisch alle Therapien werden injiziert oder infundiert, typischerweise in sehr hohen Dosen.

Wenn injizierte, aus Rindern gewonnene Impfstoffbestandteile Fleischallergien auslösen würden, wären diese schon lange vor 2009 identifiziert und bestätigt worden.

Dies soll nicht für die Sicherheit von Impfstoffen im Allgemeinen bürgen, sondern lediglich betonen, dass die Vermeidung von Impfungen nicht vor Fleischallergien schützt.

Man könnte auch argumentieren, dass Zeckenarten, die AGS übertragen , ähnlich wie die „vier bedenklichen Inhaltsstoffe“ in Impfstoffen und anderen injizierten Medikamenten, ebenfalls seit Urzeiten existieren . Wären sie die alleinige Ursache für Fleischallergien, hätte dies schon vor 2009 jemandem auffallen müssen.

Ähnliches gilt für die Lyme-Borreliose , die 1975 erstmals in der medizinischen Fachliteratur beschrieben wurde, nachdem es in der Gegend um Lyme, Connecticut, zu einer Häufung von Fällen gekommen war. Der Erreger der Lyme-Borreliose, ein Bakterium, wurde jedoch erst 1981 identifiziert.

Genetischen Studien zufolge existiert dieser Mikroorganismus – die Lyme-Borreliose-Spirochäte – jedoch schon seit mindestens 60.000 Jahren . Ein starker Anstieg der Hirschpopulation , insbesondere im Nordosten der USA, hat die Population natürlicher Wirte für die Lyme-Borreliose-übertragenden Zecken vergrößert. Gleichzeitig hat die Abholzung von Wäldern dazu geführt, dass Menschen und Hirsche – und die von ihnen übertragenen Zecken – einander näher gekommen sind.

Diese Faktoren könnten auch das mysteriöse Auftreten von AGS im Jahr 2009 erklären, obwohl Zecken die Menschheit schon seit biblischen Zeiten plagen .

Was, wenn man sich nicht im „Lone Star Territory“ befindet?

Die Lone-Star-Zecke kommt hauptsächlich in etwa 30 US-Bundesstaaten innerhalb einer geografischen Region vor, die im Nordosten von Maine, im Südosten von Florida, im Südwesten von Texas und im Nordwesten von Missouri begrenzt wird.

Dieses Lebewesen teilt seinen ausgedehnten Lebensraum mit etwa der Hälfte der US-Bevölkerung , wie in Abbildung 1 dargestellt:

Aber AGS ist ein weltweites Problem, und in jedem Fall ist eine endemische Zecke der Übeltäter.

In Japan , Schweden und Australien wurden verschiedene Zeckenarten gefunden, die Alpha-Gal übertragen . In den USA wurden mindestens vier weitere Zeckenarten neben der Lone-Star-Zecke als mögliche Überträger identifiziert.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 bestätigte drei dieser Arten und fügte eine fünfte Art der Verdachtsliste hinzu.

Es scheinen also Zeckenbisse im Allgemeinen und nicht insbesondere die Lone-Star-Zecke für die Alpha-Gal-Sensibilisierung verantwortlich zu sein.

Die Botschaft an alle, die gerne Zeit im Freien verbringen, ist einfach: Auch wer außerhalb des Verbreitungsgebiets der Lone-Star-Zecke lebt, ist nicht vor einer AGS-Allergie geschützt, da diese Allergie in den gesamten USA vorkommt.

Was verraten uns Antikörper?

Die Diagnose des AGS basiert auf der Krankengeschichte, Hauttests, oralen Provokationstests mit Nahrungsmitteln oder Medikamenten sowie dem Nachweis von Immunglobulin-E -Antikörpern (IgE), die hauptsächlich an allergischen Reaktionen beteiligt sind. Allerdings tragen bereits über 30 % der Amerikaner AGS-spezifische IgE-Antikörper, und nur ein geringer Anteil entwickelt eine Allergie – daher liefert der IgE-Test nur sehr wenige verwertbare Informationen.

Alle Menschen tragen außerdem IgG-, IgM- und IgA-Antikörper gegen Alpha-Gal-verknüpfte Proteine. Diese Antikörper machen etwa 1 % aller vom Menschen getragenen Antikörper aus.

Diese Antikörper bieten normalerweise einen immunologischen Schutz gegen Krankheitserreger und „fremde“ Chemikalien, die in den Körper eindringen. Ihr Vorhandensein deutet auf eine Exposition gegenüber Alpha-Gal-Proteinen hin, hat aber im Hinblick auf das AGS keine klinische Bedeutung.

Es scheint also, dass das Vorhandensein von IgE-Antikörpern gegen Alpha-Gal-Proteine ​​ein Kennzeichen des AGS ist und für die Entwicklung einer Fleischallergie notwendig ist, aber allein nicht ausreicht, um AGS auszulösen .

Der einzige Unterschied zwischen dem bloßen Vorhandensein von Antikörpern und dem Erkranken ist ein Zeckenbiss.

Und darin liegt das Haupträtsel der AGS: Welcher biologische Schalter löst bei sensibilisierten Personen eine Allergie aus, und wie wird er aktiviert? Welche Faktoren im Zeckenspeichel führen dazu, dass zuvor asymptomatische Antikörperträger schwer erkranken?

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Aktivierung von Basophilen , einer an Allergien beteiligten Immunzellart, diesen Prozess auslöst. Basophile setzen Histamin frei, einen bekannten Botenstoff allergischer Reaktionen.

Unabhängig vom IgE-Status bestätigt der Nachweis der Rekrutierung und Aktivierung von Basophilen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass jemand an AGS leidet und nicht nur an Antikörpern, so eine Studie aus dem Jahr 2019 .

Die Autoren kamen zu folgendem Schluss:

„Der Basophilen-Aktivierungstest sollte als zusätzliche diagnostische Maßnahme in Betracht gezogen werden, bevor zeitaufwändige und potenziell risikoreiche orale Provokationstests durchgeführt werden. Die [Testendpunkte] waren die besten Parameter zur Unterscheidung von Patienten mit Alpha-Gal-Syndrom von Personen mit asymptomatischer Alpha-Gal-Sensibilisierung.“

Abschluss

Menschen, die gerne rotes Fleisch essen, sind verständlicherweise besorgt über eine AGS-Diagnose. Vegetarismus ist nicht für jeden geeignet, und die mögliche Anwesenheit geringster Mengen von Allergieauslösern in fleischlosen Lebensmitteln kann ebenfalls zu anhaltender Angst führen.

Die Untersuchung der verfügbaren Erkenntnisse darüber, wie Menschen AGS entwickeln, führt zu Schlussfolgerungen, die einige Leser überraschen mögen:

Hauptverursacher von Sensibilisierung und Allergie ist nicht der freie, ungebundene Alpha-Gal-Zucker, sondern das an spezifische Zeckenproteine ​​gebundene Alpha-Gal.

Bis weitere Beweise gefunden werden: Keine Zecke, kein AGS.

Bei Menschen mit AGS können auch schwere Reaktionen auf Produkte auftreten, die die „vier problematischen Inhaltsstoffe“ enthalten. Diese Reaktionen sind jedoch eine Folge und nicht die Ursache von AGS.

Laut CDC enthalten viele Impfstoffe Alpha-Gal, es ist jedoch unklar, ob es sich dabei um freies Alpha-Gal-Zucker oder um an Proteine ​​(höchstwahrscheinlich von Rindern) gebundenes Alpha-Gal handelt. Ungeachtet dessen stammen die gebundenen Proteine ​​nicht von Zecken, sodass sie nach dem aktuellen Paradigma keine AGS auslösen können.

Die meisten Nachrichtenberichte konzentrieren sich ausschließlich auf die Lone-Star-Zecke und lassen andere Zeckenarten außer Acht, was bei Menschen, die außerhalb des natürlichen Lebensraums dieser Art leben, ein falsches Sicherheitsgefühl hervorrufen kann. Am sichersten ist es, Zeckenkontakte nach Möglichkeit zu vermeiden.

Eine Sensibilisierung, die durch einen Test auf Alpha-Gal-IgE-Antikörper nachgewiesen wird, führt nur selten zur Entwicklung einer Alpha-Gal-Sensibilisierung. Die überwiegende Mehrheit der Menschen mit IgA-, IgE-, IgG- und IgM-Antikörpern gegen Alpha-Gal entwickelt niemals eine Nahrungsmittelallergie.

Ein Basophilen-Aktivierungstest kann AGS bei Personen mit Alpha-Gal-Antikörpern bestätigen, deren Reaktion auf den Verzehr von Fleisch mild oder sporadisch ist.

Anmerkung der Redaktion : Dies ist Teil 3 (lesen Sie Teil 1 und Teil 2 ) einer dreiteiligen Serie über die Rotfleischallergie, eine ernsthafte, den Alltag stark einschränkende Erkrankung, die bei Betroffenen einige Stunden nach dem Verzehr von rotem Fleisch leichte bis lebensbedrohliche allergische Symptome hervorruft. Die auch als Alpha-Gal-Syndrom (AGS) bekannte Fleischallergie ist nicht heilbar – die einzige „Behandlung“ besteht darin, bestimmte Fleischsorten und tierische Produkte zu meiden.

Die angesehene medizinische Forscherin Dr. Sherri Tenpenny warnt davor, dass alle Impfstoffe absichtlich verunreinigt wurden und dass die sogenannten „Impfstoffe“ in Wirklichkeit nur Trojaner-Pferde als Transportmittel für Krankheitserreger sind!

🚨WICHTIGES UPDATE ZUR INSTRUMENTALISIERUNG VON ZECKEN ALS WAFFE🚨

Impfstoffe laden die Waffe für das Alpha-Gal-Syndrom, und der Zeckenbiss drückt ab!

Die angesehene Medizinforscherin Dr. Sherri Tenpenny warnt davor, dass sämtliche Impfstoffe absichtlich kontaminiert wurden und dass es sich bei den sogenannten „Impfstoffen“ in Wahrheit nur um Transportsysteme nach Art des Trojanischen Pferdes handelt!

Sie warnt zudem, dass der einzige Schutz darin bestehe, auf die von der Pharmaindustrie entwickelten „Franken-Spritzen“ zu verzichten, und dass die gesamte Branche „gesprengt werden muss“!

In diesem Bericht enthüllt Dr. Tenpenny brisante Erkenntnisse, die belegen, wie Zecken, Mücken und andere Insekten als Trägersysteme für biologische Waffen instrumentalisiert werden!

Diese Informationen können Leben retten: Sehen Sie sich den Beitrag an, recherchieren Sie selbst und teilen Sie ihn. Gemeinsam werden wir Bill Gates und seine verrückten Wissenschaftler-Komplizen zur Rechenschaft ziehen – und noch wichtiger: Wir werden ihre „Soft-Kill“-Operation zur Bevölkerungsreduzierung stoppen und buchstäblich Milliarden von Menschenleben retten können!

🚨MAJOR WEAPONIZATION OF TICKS UPDATE🚨 Vaccines Load The Alpha-Gal Syndrome Gun, And The Tick Bite Pulls The Trigger! Respected Medical Researcher Dr. Sherri Tenpenny Warns That All The Vaccines Have Been Deliberately Tainted, And That The So-Called ‚Vaccines‘ Are Really Just… pic.twitter.com/vPbWinA0uL — Alex Jones (@RealAlexJones) July 16, 2026

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 17.07.2026