🧊 300 Tage in der Antarktis. Eine private Vorführung. 14 Tage später – tot. (Video)

„Conspiracy Data“ berichtet:

300 Tage in der Antarktis. Eine private Vorführung. 14 Tage später – tot.

Man will dir weismachen, es sei ein „Hubschrauberabsturz“ gewesen. Die Leiche bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Identifizierung nur über Zahnstatus möglich. Fall abgeschlossen. Weiter geht’s. Hör seine Songs. Vergiss seinen Namen.

Doch Oliver Tree hat keine zehn Monate auf dem am strengsten abgeschirmten Kontinent der Erde verbracht, um ein Musikvideo zu drehen.

Er war dort unten, um zu filmen, was sich unter dem Eis verbirgt. UAP-Aktivitäten. Strukturen, die es gar nicht geben dürfte. Stützpunkte, die die Öffentlichkeit niemals zu Gesicht bekommen sollte.

Er kehrte mit Aufnahmen zurück. Er zeigte sie in einem privaten Kreis. Zwei Wochen später war er nur noch Asche.

Und heute schreit jedes Suchergebnis „Verschwörungstheorie“. Jeder Artikel behauptet, die Sache sei „widerlegt“. Jeder Algorithmus begräbt die Geschichte, noch bevor du sie zu Ende gelesen hast.

Das ist kein Journalismus. Das ist eine Vertuschungsaktion.

Frag dich selbst:

🔴 Warum stirbt JEDER Whistleblower aus der Antarktis innerhalb weniger Monate?

🔴 Warum ist es der einzige Kontinent der Erde, den man rechtlich gesehen nicht überfliegen darf?

🔴 Warum ist Admiral Byrds Tagebuch „verschwunden“? („Longines Chronoscope“ Interview mit Admiral Richard E. Byrd über den Nordpol und die Antarktis (Videos))

🔴 Warum schickten die Nazis 1938 Expeditionen dorthin?

🔴 Warum ist der „Antarktisvertrag“ das militärisch am stärksten geschützte

Abkommen der Welt?

Sie haben ihn getötet, weil er es gesehen hat. Sie haben die Leiche verbrannt, damit niemand Fragen stellen konnte. Sie haben das Internet mit „Widerlegungen“ überflutet, damit DU einfach weiterscrollst.

…

Anm. d. Red.: Das Tagebuch von Admiral Byrd kann bei Amazon gekauft werden. Ist aber eine plumpe Fälschung. Genau wie die Märchen von Michael Salla über die Antarktis. Die Familie und die Nachlassverwalter von Byrd kennen kein Tagebuch. Das ist eine später aufgetauchte Internettheorie.

Mehr über die Fiktion und Wahrheit rund um die Antarktis lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

(Der Typ war kein Whistleblower oder Aktivist, sondern ein Künstler, mit einem Vertrag bei Atlantic Rec. die wiederum zu Warner Bros. gehören. Also nur eine Marionette der Elite)

tribune.com schreibt hingegen:

Hat Oliver Tree 300 Tage lang außerirdische Basen in der Antarktis untersucht? Die Wahrheit über virale Gerüchte nach dem Tod

Im Zuge der Ermittlungen nach seinem Tod kursierten online Behauptungen, die Tree mit UAP-Aktivitäten und außerirdischen Basen in Verbindung brachten.

Eine Welle von Online-Beiträgen, in denen behauptet wird, der Musiker Oliver Tree habe 300 Tage in der Antarktis verbracht, um angebliche unidentifizierte anomale Phänomene (UAP) und außerirdische Basen zu untersuchen, hat in den sozialen Medien für Verwirrung gesorgt.

Kürzlich kursierten auf X und anderen Plattformen virale Beiträge über angebliche „Vorführungen“ eines unveröffentlichten Antarktis-Dokumentarfilms, was Spekulationen über verstecktes Filmmaterial und unveröffentlichte Geschichten anheizte.

Allerdings haben Anmerkungen aus der Community und Korrekturen von Nutzern auf sozialen Plattformen auf Unstimmigkeiten zwischen diesen Behauptungen und den öffentlich zugänglichen Details der Expedition hingewiesen.

Laut früheren offiziellen Werbematerialien und Berichten war Trees Beteiligung an der Antarktis mit einer 7-tägigen Luxusexpedition verbunden, die zwischen dem 13. und 20. Dezember 2023 stattfand.

Die Reise, die in Zusammenarbeit mit Diplo und Insider Expeditions organisiert wurde, wurde als eine vielseitige Reise beschrieben, die DJ-Sets, Live-Auftritte, Wellness-Aktivitäten und Dokumentarfilmaufnahmen mit Schwerpunkt auf Umweltbewusstsein umfasste.

Die Expedition wurde als Teil eines klimafokussierten Projekts vermarktet, wobei die Teilnehmer an Bord eines Luxusschiffs in den Polarregionen reisten.

Es gibt keine glaubwürdigen Belege für die Behauptung, der Künstler habe längere Zeiträume wie beispielsweise 300 Tage in der Antarktis verbracht, noch dafür, dass das Projekt Untersuchungen zu außerirdischen Basen oder UAP-Standorten beinhaltete.

Die Gerüchte gewannen an Fahrt, nachdem die Nachricht vom tragischen Tod des Sängers bei einem Hubschrauberabsturz bekannt wurde.

Tree gehörte zu den sechs Menschen, die am 14. Juni bei der Kollision zweier Hubschrauber in Rio de Janeiro ums Leben kamen. Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort, während lokale Beamte den Familien und Freunden der Opfer ihr Beileid aussprachen.

Der Sänger war im Rahmen seiner Welttournee auch in Brasilien unterwegs. Er hatte kürzlich in São Paulo ein Konzert gegeben und sollte bis Oktober eine Reihe internationaler Auftritte fortsetzen.

Mehr über aufgezeichnete Anomalien lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Video:

THIS IS INSANE 🚨 @olivertree (Alienboy records) made a full length Antarctica Documentary (screened TWO WEEKS before the crash), Not publicly released. He spent „300“ days in Antarctica investigating the UAP and Alien BASES there. A recording of the screening was just posted. pic.twitter.com/QhONLBbFzk — DARKKNIGHT (@GAMEOVERFOREVIL) June 20, 2026

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 20.07.2026