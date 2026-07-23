🧠⃤ Gesundheit: Ich bin seit 20 Jahren Neurowissenschaftler: Ich tue 6 Dinge, um mein Gehirn stark und gesund zu halten – man muss nicht „jede Minute optimieren“.

Manche Menschen stehen um 5 Uhr morgens auf, um Sport zu treiben, zu meditieren und Tagebuch zu schreiben. Sie versuchen, jeden Moment optimal zu nutzen, um den Tag so produktiv wie möglich zu gestalten. Wenn das für dich funktioniert, wunderbar. Aber es ist nicht für jeden geeignet.

Als Neurowissenschaftlerin folge ich keiner strengen Tagesroutine. Der Versuch, das reale Leben in eine starre Struktur zu pressen, kann unnötigen Stress erzeugen und die angestrebten Ziele untergraben.

Stattdessen konzentriere ich mich auf einige wenige Schlüsselkategorien, um sicherzustellen, dass mein Gehirn alles bekommt, was es braucht, um Höchstleistungen zu erbringen, ohne auszubrennen. So mache ich das.

1. Ich konzentriere mich eher auf gleichmäßige Bewegung als auf ein intensives Training.

Körperliche Aktivität muss nicht intensiv sein, um sich positiv auf das Gehirn auszuwirken. An den meisten Morgen mache ich vor dem Frühstück etwa anderthalb Minuten Yoga und 20 Liegestütze. Wenn ich eine Pause von der Arbeit brauche, gehe ich zehn Minuten spazieren.

Ich zähle auch Tätigkeiten wie Küchenreinigung, Einkaufen oder Treppensteigen zu den positiven Bewegungseinheiten. Das mag trivial erscheinen, aber Studien zeigen, dass allein die Wertschätzung der bereits ausgeübten körperlichen Aktivität Gesundheit und Wohlbefinden steigern kann.

2. Ich nutze angenehme Aktivitäten als mentale Energiequelle, nicht als Belohnung für Produktivität.

Ich versuche jeden Tag etwas Schönes zu unternehmen. Ich spiele ein bisschen Gitarre, lese oder schaue mir eine Fernsehsendung oder einen Film an, die mir gefallen.

Wenn möglich, versuche ich Aktivitäten nachzugehen, die sowohl Spaß machen als auch körperlich anstrengend sind, wie zum Beispiel Pickleball. Oder ich mache aus Hausarbeiten ein Spiel, zum Beispiel versuche ich, die Küche in fünf Minuten so sauber wie möglich zu bekommen.

Angenehme Aktivitäten steigern die Motivation und aktivieren die Belohnungszentren im Gehirn, während gleichzeitig Stresshormone abgebaut werden. Dadurch gewinnen Sie mehr Energie für Ihre großen Ziele.

3. Ich priorisiere sinnvolle Aktivitäten, auch wenn sie keinen Spaß machen.

Sinnvolle Aktivitäten bedeuten, die eigenen Handlungen mit Ideen, Werten oder Beziehungen zu verbinden, die über das eigene Ego hinausgehen. Nicht alles, was sinnvoll ist, macht Spaß, und das ist in Ordnung.

Ein Unternehmen aufzubauen, ein Buch zu schreiben oder anderen zu helfen, kann mühsam, frustrierend oder unangenehm sein. Doch diese Erfahrungen vermitteln dem Gehirn ein grundlegendes Gefühl von Sinn und Erfüllung. Ohne dieses Gefühl verliert man leicht die Motivation, selbst wenn nach außen hin alles erfolgreich erscheint.

Ich werde versuchen, unangenehme Aktivitäten mit etwas Sinnvollerem in meinem Leben zu verbinden. Ein Zahnarztbesuch bedeutet für mich, für meine Gesundheit zu sorgen, damit ich für meine Kinder da sein kann. Meine E-Mails zu bearbeiten ist für mich ein Beitrag zum Erfolg meiner Klienten.

4. Ich genieße kleine Erfolge.

Wenn Sie mehr Zufriedenheit in Ihrem Leben erlangen möchten, sollten Sie Ihre kleinen Erfolge nicht ignorieren. Wenn Sie sich nur auf das Endergebnis konzentrieren, verpassen Sie wichtige Impulse, die Ihr Gehirn benötigt, um motiviert zu bleiben.

Um meine Fortschritte zu verfolgen, teile ich große Ziele in kleine Schritte auf. Dafür nutze ich oft die Pomodoro-Technik. Ich nehme mir 25 Minuten Zeit für ein Projekt. Anschließend hake ich die 25 Minuten ab, unabhängig davon, ob die Aufgabe abgeschlossen ist.

Am Ende des Tages, selbst wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, habe ich trotzdem eine Menge abgehakter Aufgaben. Kleine Erfolgserlebnisse ergeben sich auch durch die Erledigung von Hausarbeiten oder durch andere angenehme oder sinnvolle Aktivitäten.

5. Ich verzichte nicht aus Effizienzgründen auf soziale Kontakte.

Wenn der Alltag stressig wird, bleiben soziale Aktivitäten oft auf der Strecke. Doch als soziale Wesen sind wir darauf ausgelegt, uns auf andere zu verlassen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Starke Beziehungen unterstützen die Systeme in unserem Gehirn, die unsere Stimmung verbessern und Stress abbauen.

Der größte Fehler, den Sie begehen können, ist, eines der grundlegendsten Bedürfnisse Ihres Gehirns zu ignorieren. In diesem Fall ist alles, was von Ihnen verlangt wird, Ihre volle Aufmerksamkeit den Menschen zu schenken, die Ihnen wichtig sind.

6. Ich nehme mir genügend Zeit, um mich auszuruhen und neue Kraft zu tanken.

Manchmal braucht unser Gehirn einfach eine Pause. In einer Kultur, die ständige Leistung fordert, wird es leicht als Schwäche angesehen, sich Zeit zum Ausruhen zu nehmen, aber das ist nicht der Fall.

Sportler brauchen Schlaf und Erholung, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das lenkt sie nicht vom Training ab. Sie brauchen es, um Höchstleistungen zu erbringen. Das gilt für uns alle.

Sie brauchen keine hochstrukturierte oder „perfekte“ Routine, um erfolgreich zu sein. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, was Ihrem Gehirn hilft, sich jeden Tag optimal zu fühlen.

Der Autor: Alex Korb , Ph.D.,ist Neurowissenschaftler, Professor an der UCLA und Mindset-Coach.

Quellen: PublicDomain/cnbc.com am 21.07.2026