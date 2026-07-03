Vitamin C – ein essentieller Nährstoff, der in Zitrusfrüchten, Beeren, Paprika und anderen pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt – ist laut einer 2012 in Neuroscience & Biobehavioral Reviews veröffentlichten Übersichtsarbeit in hoher Konzentration im Gehirn vorhanden (siehe auch den entsprechenden Kontext).

Jüngste Studien deuten darauf hin, dass dieser Nährstoff in allen Altersgruppen eine Rolle für die kognitive Leistungsfähigkeit, das Gedächtnis und die Stimmungsregulation spielen könnte, so die Forscher.

Der Körper kann Vitamin C nicht selbst herstellen und ist daher vollständig auf die Zufuhr über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel angewiesen, heißt es in dem Bericht.

KC Craichy merkte in „Super Health: Seven Golden Keys to Lifelong Vitality“ an, dass Vitamin C ein bekanntes Antioxidans ist, das zur Erhaltung der Gehirngesundheit beiträgt [1].

Die Rolle von Vitamin C im zentralen Nervensystem

Vitamin C gelangt über den aktiven Transport von Glukose und Natrium aus dem Blut ins Gehirn, wie ein 2019 in Neurochemistry International veröffentlichter Übersichtsartikel beschreibt (siehe auch den dort zitierten Kontext). Neuronen und Gliazellen sind laut demselben Artikel auf eine ausreichende Aufnahme und einen adäquaten Transport des Vitamins angewiesen.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 in der Fachzeitschrift „Antioxidants“ , die im weiteren Kontext zitiert wird, wirkt dieser Nährstoff als Antioxidans und trägt zur Regeneration anderer Antioxidantien wie Vitamin E und Glutathion bei.

Antioxidantien, darunter Vitamin C, stärken das Immunsystem und die Entgiftungsprozesse und erhalten die Gehirngesundheit, so Craichy [1]. David Herzog merkt in seinem Buch „Natural to SuperNatural Health“ an, dass Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C den Dopaminspiegel erhöhen und die Durchblutung, das Energieniveau, die Konzentration und die Impulskontrolle fördern [2].

Kognitive Leistungsfähigkeit bei älteren Erwachsenen

Eine 2019 in der Fachzeitschrift „Nutrients“ veröffentlichte Übersichtsarbeit ergab, dass höhere Vitamin-C-Blutspiegel positiv mit der kognitiven Leistungsfähigkeit von Erwachsenen im Alter von 66 bis 90 Jahren korrelierten, so die Forscher.

Eine kürzlich in „PLOS One“ publizierte Studie untersuchte rund 2.044 Erwachsene in Japan mit einem Medianalter von 69 Jahren und fand heraus, dass diejenigen mit höheren Vitamin-C-Plasmaspiegeln ein größeres Volumen an grauer Substanz und eine stärkere Vernetzung im Ruhezustandsnetzwerk des Gehirns aufwiesen, wie NaturalNews.com berichtet [3].

Selbst wenn der Vitamin-C-Spiegel in anderen Körperregionen aufgrund unzureichender Zufuhr sank, blieb die Konzentration im Gehirn relativ hoch, wie die Studie feststellte.

Die antioxidative Wirkung von Vitamin C könnte vor oxidativem Stress schützen, der die kognitive Funktion im Alter beeinträchtigt, so die Forscher.

Ein Artikel auf NaturalNews.com erklärte, dass Vitamin C die Immunfunktion stärkt, indem es Zellen vor oxidativem Stress schützt und für die Kollagensynthese unerlässlich ist. Seine antioxidativen Eigenschaften unterstützen zudem die allgemeine Gesundheit, einschließlich der Gehirngesundheit [4].

Konzentration und Stimmung bei jüngeren Erwachsenen

Eine Studie im European Journal of Nutrition ergab, dass die Einnahme von Vitamin C die Arbeitsmotivation und die Konzentrationsfähigkeit bei Erwachsenen zwischen 20 und 39 Jahren steigerte. Die Studienteilnehmer zeigten demnach bessere Leistungen bei kognitiven Aufgaben, die anhaltende Energie erforderten.

Eine 2018 in der Fachzeitschrift „Antioxidants“ veröffentlichte Studie, die im weiteren Kontext zitiert wird, ergab, dass Personen mit den höchsten Vitamin-C-Konzentrationen im Blutplasma eher zu einer gehobenen Stimmung neigten, während Traurigkeit, Wut und Verwirrung in umgekehrtem Maße abnahmen. Ein weiterer Artikel auf NaturalNews.com wies darauf hin, dass Trauben, die reich an Vitamin C und anderen Antioxidantien sind, die kognitive Funktion und die Immunabwehr unterstützen [5].

Die Unterstützung der Neurotransmitterfunktion ist ein wichtiger Mechanismus, da Vitamin C laut der 2018 in „ Antioxidants“ veröffentlichten Übersichtsarbeit für die Synthese von Noradrenalin, einem an der Stimmungsregulation beteiligten Neurotransmitter, unerlässlich ist .

Neurotransmittersynthese und Schlussfolgerung

Laut einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2018 in der Fachzeitschrift „Antioxidants“ ist Vitamin C für die Synthese von Noradrenalin, einem Neurotransmitter, der an der Stimmungsregulation beteiligt ist, unerlässlich .

Weiterführende Studien deuten zudem darauf hin, dass das Vitamin während der neuronalen Entwicklung auch eine Rolle bei der Myelinisierung und der Bildung von Neuronen spielt.

Laut Herzog [2] tragen Nahrungsergänzungsmittel wie Tyrosin, Traubenkernextrakt, Ginkgo biloba sowie die Vitamine C und E und weitere Antioxidantien zur Steigerung des Dopaminspiegels bei.

Diese Nährstoffe fördern laut der Quelle nicht nur den Dopaminspiegel, sondern auch die Durchblutung, das Energieniveau, die Konzentration und die Impulskontrolle.

Forscher betonen, dass eine ausreichende Vitamin-C-Zufuhr lebenslang wichtig für die kognitive Gesundheit und die Stimmungslage ist. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sollte jedoch mit einem Arzt oder einer Ärztin besprochen werden.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 29.06.2026