🧪 Von Milliardären finanzierte Biotech-Firma enthüllt: Klonen hirnloser Menschen und Verkauf von Organsäcken auf dem Schwarzmarkt

Ein Biotech-Startup aus dem Silicon Valley, das mit einer Gruppe von Milliardären in Verbindung steht, hat Pläne zur Züchtung hirnloser menschlicher Körper – sogenannter „Organsäcke“ – für medizinische Experimente und die Organentnahme bekannt gegeben und gleichzeitig eingeräumt, dass das Unternehmen ein „staatliches Gut“ sei.

Das Unternehmen R3 Bio versuchte daraufhin, die Veröffentlichung des Interviews zu verhindern, da Kritik laut wurde, dass das Bestreben des Silicon Valley, menschliches Leben zu manipulieren, rasch in einen Bereich abdriftet, der einem Gottesspiel gleichkommt.

Die Kontroverse entbrannte, nachdem Alice Gilman, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von R3 Bio, das Konzept in einem Podcast- Interview erläutert hatte . Die Idee sei, so Gilman, Körper zu erschaffen, die Herz, Lunge und andere Organe enthielten, jedoch ohne die für das Bewusstsein notwendige Gehirnentwicklung.

„Es besteht im Grunde aus Herz, Lunge und allem, was man sonst noch in einem Körper findet“, erklärte Gilman. „Aber es ist technisch gesehen nicht lebendig, weil es ausschließlich aus Organen besteht.“

Das Unternehmen argumentiert, dass diese Technologie eines Tages den Organmangel beheben und Tierversuche ersetzen könnte. Kritiker sehen darin etwas ganz anderes: die industrielle Produktion menschlicher Körper, die darauf ausgelegt sind, genutzt und anschließend entsorgt zu werden. (👿 Klonanlage in Kanada entdeckt)

Zu der Kontroverse trug bei, dass Gilman laut den Produzenten des Podcasts später versuchte, die Veröffentlichung des Interviews zu verzögern, und R3 Bio als „staatliches Unternehmen“ bezeichnete, ohne jedoch genauer zu erklären, woran das Unternehmen arbeitet.

Dann kam vielleicht die beunruhigendste Bemerkung von allen.

„Nur weil wir über viele Dinge nicht sprechen, heißt das nicht, dass sie nicht passieren“, sagte Gilman.

Diese Bemerkung hat die Fragen darüber, was sich hinter den verschlossenen Türen von hochmodernen Biotechnologielaboren abspielt, nur noch verstärkt.

R3 Bio ist jedoch kein isoliertes Unternehmen am Rande der Wissenschaft. Es entstammt einer rasant wachsenden Bewegung im Silicon Valley, die das Altern und sogar den menschlichen Körper selbst als technische Herausforderungen betrachtet, die darauf warten, gelöst zu werden.

Zu den Investoren des Unternehmens gehört der Milliardär und Risikokapitalgeber Tim Draper, dessen Portfolio mit zukunftsweisenden Technologien gefüllt ist, die ganze Branchen revolutionieren könnten.

R3 Bio wird außerdem von auf Langlebigkeit spezialisierten Investmentfirmen unterstützt, die an die Möglichkeit einer grundlegenden Neugestaltung der menschlichen Biologie glauben.

Diese Philosophie erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei einigen der reichsten Persönlichkeiten der Tech-Branche weltweit.

Peter Thiel finanziert seit Langem die Anti-Aging-Forschung und vertritt die Ansicht, dass man den Tod bekämpfen statt ihn hinzunehmen sollte.

Jeff Bezos hat massiv in Altos Labs investiert, ein Unternehmen, das versucht, die Zellalterung umzukehren. Oracle-Gründer Larry Ellison hat Hunderte Millionen Dollar in die Langlebigkeitsforschung gesteckt, während OpenAI-Chef Sam Altman in Startups investiert hat, die sich mit Lebensverlängerung beschäftigen.

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass einer dieser Milliardäre mit R3 Bio in Verbindung steht.

Das Startup bewegt sich aber ganz offensichtlich im selben intellektuellen Umfeld.

Gemeinsamer Nenner dieser Bewegung ist die Überzeugung, dass der menschliche Körper letztendlich eine Maschine ist – eine Maschine, die repariert, aufgerüstet, umgestaltet und vielleicht eines Tages vollständig ersetzt werden kann.

Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Idee, „kopflose Körper“ zur Organgewinnung zu züchten, keine bizarre Anomalie. Sie könnte vielmehr der logische nächste Schritt in einem Weltbild sein, das die Biologie zunehmend als programmierbare Technologie betrachtet.

R3 Bio hat bestritten, menschliche Klone oder absichtlich hirngeschädigte Menschen herzustellen, und das Unternehmen gibt an, keine laufenden Arbeiten zur Herstellung vollständiger menschlicher Organe zu haben.

Dennoch hat die Debatte um das Startup eine Frage aufgeworfen, die bis vor Kurzem noch in dystopische Fiktionen gehörte:

Wenn Wissenschaftler menschliche Körper ohne Bewusstsein herstellen können, wer entscheidet dann, wo die ethische Grenze verläuft?

Seit Jahrzehnten versprach das Silicon Valley, Transport, Kommunikation und Finanzen zu revolutionieren. Nun richten einige seiner vermögendsten Investoren ihren Blick auf den menschlichen Körper selbst.

Die Frage, vor der die Gesellschaft steht, lautet nicht mehr, ob die Biotechnologie die Medizin verändern wird.

Es geht darum, ob eine winzige Gruppe von Milliardären, Risikokapitalgebern und Biotech-Unternehmern die Macht haben sollte, darüber zu entscheiden, wie weit die Menschheit bei der Neugestaltung des menschlichen Lebens geht – und ob sie im Bestreben, den Tod zu besiegen, begonnen haben, Gott zu spielen.

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Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 16.07.2026