🧳 🎯 Boris Johnson bezeichnet die Entvölkerung der weißen Bevölkerung als „Segen“ und fordert „Rassenmischung“, um europäische Blutlinien auszulöschen

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson wurde im Internet als Heuchler und „menschenfeindliches Ungeheuer“ beschimpft , weil er behauptete, die sinkenden Geburtenraten in Europa und traditionell weißen Ländern seien keine „Katastrophe“ , sondern im Gegenteil „die beste Nachricht der Welt seit Langem“.

In einem Artikel in der Daily Mail forderte Johnson Maßnahmen, die den Rückgang der Geburtenraten weißer Bevölkerungsgruppen in westlichen Nationen weiter vorantreiben würden, und verspottete scharf diejenigen, die vor einem demografischen Zusammenbruch in der entwickelten Welt gewarnt hatten.

Manche, wie Elon Musk, warnten, die Zukunft der menschlichen Zivilisation stehe auf dem Spiel. Johnson hingegen begrüßte die Tatsache, dass die Zahl der Beerdigungen in der entwickelten Welt die der Geburten übersteigt.

„Auf dem gesamten europäischen Kontinent, von Portugal bis zum Balkan, werden Buslinien eingestellt, da immer mehr ältere Fahrgäste ihre letzte subventionierte Freiheitsfahrkarte nutzen, um in den Himmel aufzusteigen“, schrieb Johnson.

„Was Großbritannien betrifft, einst eines der am schnellsten wachsenden Länder Europas, zeigen die neuesten Zahlen, dass die Sterberate in diesem Jahr erstmals seit Mitte der 1970er Jahre die Geburtenrate übersteigen wird. Die Pessimisten sprechen vom großen globalen Geburtenrückgang, und natürlich versetzt das einige Politiker in helle Aufregung.“

Laut dem ehemaligen Premierminister, der neun Kinder von drei verschiedenen Partnerinnen hat, ist die Situation jedoch alles andere als eine Krise, sondern vielmehr „eine demografische Dividende, ein Segen“.

„Wenn wir das gut meistern – und das können wir problemlos –, dann wird dieser Prozess der demografischen Stabilisierung die beste Nachricht für die Welt seit sehr langer Zeit sein“, schrieb er.

Johnson forderte daraufhin eine „längere Phase der Assimilation, Akkulturation – und offen gesagt der Rassenmischung“, „damit die gesamte Bevölkerung ein gleiches Verständnis für die Sprache, Geschichte und Werte dieses Landes erlangt“.

Der ehemalige Premierminister trieb die alarmistische Klimaagenda weiter voran und gab gleichzeitig den Weißen die Schuld an den Problemen der Welt.

„Als ich geboren wurde, lebten 3,2 Milliarden Menschen auf der Erde. Seitdem sind etwa fünf Milliarden hinzugekommen, und die Auswirkungen dieser zusätzlichen Bevölkerung auf die Umwelt waren katastrophal.

Ungeachtet der eigenen Ansichten zum Klimawandel ist der Preis, den die Menschheit der Natur auferlegt, unbestreitbar: der Verlust von Wäldern und Feuchtgebieten in Kontinentgröße, die Vergiftung von Flüssen und Meeren durch menschliche Abwässer und Plastikmüll.“

Johnson merkte an, dass selbst wenn sich neue und niedrigere globale Bevölkerungsprognosen bestätigen würden, die Weltbevölkerung bis 2080 immer noch um zwei Milliarden Menschen anwachsen und somit 10,2 Milliarden erreichen würde.

„Seien wir also ehrlich: Wenn diese neuen und ermutigenden Trends tatsächlich zu einem Rückgang der Weltbevölkerung führen, wird dieser Rückgang keine Katastrophe sein“, sagte er.

„Es wird die erste wohltuende Erleichterung von der erdrückenden Last sein, die wir der Natur aufbürden. Was wir erleben, ist keine Krise, sondern ein Zeichen dafür, dass sich die Menschheit auf organische Weise selbst reguliert und nach einem besseren Gleichgewicht mit der Natur, einer höheren Lebensqualität strebt; unter anderem die Erkenntnis, dass die Produktivität pro Kopf viel wichtiger ist als die reine nationale Produktivität.“

Johnson sagte, die versprochenen Produktivitätsgewinne durch KI sollten bedeuten, dass weniger Bevölkerungswachstum nötig sei und dass sich die Regierungen da raushalten sollten, egal ob die Menschen große oder kleine Familien haben wollten.

„Vor allem wollen wir uns von Panikmachern in der Politik nicht einreden lassen, dass wir mehr junge Leute – ob lokal geboren oder zugezogen – brauchen, um die ‚Arbeit zu erledigen‘ “, schrieb er.

„Das ist Unsinn. Ständig wird uns von den Schwarzmalern eingeredet, dass KI in Zukunft Millionen von Jobs übernehmen und Menschen überflüssig machen wird. Nun, wenn dem so ist, dann soll KI den Arbeitsmarkt stärken und effizienter gestalten, ohne dass wir ständig neue Arbeitskräfte einstellen müssen.

Die Schwarzmaler können nicht beides haben. Sie können nicht gleichzeitig beklagen, dass Maschinen menschliche Arbeitskräfte überflüssig machen, und fordern, dass wir mehr Menschen importieren oder erschaffen, um diese Arbeit zu erledigen.“

Johnson pries auch seine Erfolge in der Einwanderungspolitik an und behauptete, dass „dank des sogenannten ‚harten Brexits‘, der uns die volle Kontrolle über unsere Grenzen zurückgegeben hat, die legale Nettoeinwanderung nun sehr stark zurückgeht“.

Kritiker des ehemaligen Premierministers haben den Rekordzustrom von Migranten nach Großbritannien nach der Covid-Pandemie als „Boriswelle“ bezeichnet.