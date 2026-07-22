🧿⃤ Peter Thiels „Geheime Weltuntergangsgesellschaft“, die Ihre Regierung kontrolliert, wurde gehackt – und meine Güte!

US-Finanzminister und Senator, der saudische Geheimdienstchef Jared Kushner, Elon Musk und der Architekt des Obersten Gerichtshofs. Weltuntergangsplanung, Sektenbildung, Sex-Workshops. Willkommen zum „Dialog“.

17. Juni 2026

Das ist also völlig daneben, hundertprozentig bestätigt, und im Jahr 2026 ein absoluter Albtraum.

Es gibt einen Raum. Er existiert seit zwanzig Jahren. In diesem Raum sitzen die Leute, die Ihre Finanzen verwalten, Ihre Gesetze schreiben, die KI entwickeln, die Ihnen die Jobs wegnehmen will, die Satelliten über Ihnen besitzen und die Überwachungssoftware an die Polizisten vor Ihrer Tür verkaufen. Sie sollten nie wissen, dass dieser Raum existiert. Sie sollten nie wissen, wer darin ist. Sie sollten nie wissen, worüber sie reden, wenn die Tür geschlossen und die Aufnahmegeräte ausgeschaltet sind.

Jetzt wissen Sie es. Nicht etwa, weil jemand in einer Machtposition gestanden hätte. Sondern weil ein Schweizer Hacker, der aus Langeweile die gesamte US-Flugverbotsliste entdeckt hatte , deren Website öffnete und die Namen einfach so im Quellcode zu finden waren – als wären die Machthaber so sicher gewesen, dass niemand jemals nachsehen würde, dass sie sich nicht einmal die Mühe gemacht hatten, irgendetwas zu schützen.

Diese Gewissheit ist die ganze Geschichte.

1. Dialog: Der Raum, den du niemals hättest sehen sollen

Vor zwanzig Jahren gründete Peter Thiel – der Mann, der mit PayPal-Geldern und Palantir- Überwachungsgeldern einen Vizepräsidenten persönlich ins Amt brachte – zusammen mit dem Silicon-Valley-Unternehmer Auren Hoffman das private Netzwerk Dialog . Die wenigen Journalisten, die sich damit befasst haben, nennen es das „Tech-Bilderberg-Treffen“. Das wird dem Ganzen nicht gerecht.

Dialog war so geheim, dass es nie eine öffentliche Website gab. Die Mitglieder wurden nie namentlich genannt. Zwei Jahrzehnte lang – keine Mitgliederliste, keine Indiskretion, keine Transparenz. Letztes Jahr kauften sie still und leise Land außerhalb von Washington für einen festen Campus , und selbst das wurde kaum beachtet. Dies ist keine Konferenz. Eine Konferenz will Aufmerksamkeit. Dialog war für das Gegenteil konzipiert: ein Ort, an dem die mächtigsten Menschen der Welt das Stille miteinander besprechen konnten, mit der Garantie, dass es niemals nach außen dringen würde.

Und hier ist der Beleg, der Sie stutzig machen sollte, bevor wir fortfahren. Dialog tauchte vor dieser Woche genau einmal öffentlich auf – in den Epstein-Akten, die das Justizministerium dieses Jahr veröffentlichte. Dort findet sich Jeffrey Epstein auf einer Gästeliste für ein Dialog-Treffen aus dem Jahr 2014. Der letzte Einblick in die Kontakte dieses Netzwerks enthielt Epsteins Namen. Wirklich wahr.

2. Der Hacker: Kein Einbruch. Die Tür war nie verschlossen.

Diejenige, die das Dach abgerissen hat, ist eine Schweizer Sicherheitsforscherin namens maia arson crimew – und vielleicht kennen Sie ihre Arbeit bereits. Im Jahr 2023 entdeckte sie, aus Langeweile und weil sie nichts Besseres zu tun hatte, eine ungesicherte Kopie der gesamten Flugverbotsliste der US-Regierung auf einem Airline-Server.

Das war einfacher. Sie knackte keinen Tresor. Die Namen – 113 an der Zahl – waren im Quellcode der Mitgliederseite von Dialog versteckt und für jeden zugänglich, der wusste, wo er suchen musste. Ein anonymer Tipp wies den Weg; WIRED bestätigte den Fund unabhängig.

Ihr eigenes Urteil ist die vernichtendste Aussage, die in diesem Jahr über diese Leute getroffen wurde, also hören Sie es sich ganz klar an: Sie sagte, es sei verrückt, wie sich immer wieder beweise, dass die Menschen, die die Welt regieren, so selbstsicher in ihrer eigenen Sicherheit seien, dass sie sich nicht einmal um grundlegende Sicherheitsvorkehrungen kümmerten – nicht einmal für ihre inoffiziellen Treffen, bei denen sie sich vernetzen und über unsere gemeinsame Zukunft entscheiden.

Entscheidet über unsere gemeinsame Zukunft. Das sind nicht meine Worte. Das sind die des Hackers. Und der Grund, warum die Tür unverschlossen war, ist derselbe, warum der Raum überhaupt existiert: Diese Menschen haben in ihrem Leben noch nie Konsequenzen gespürt. Schlösser sind für Menschen, die man fassen kann. Sie haben beschlossen, dass sie nicht gefasst werden können.

3. Der Kader

Hier verliert die Stimmung ihren Reiz und es entsteht eine Liste von Namen mit zugehörigen Regierungsämtern. Direkt aus der durchgesickerten Liste übernommen:

Der amtierende US-Finanzminister Scott Bessent. Der amtierende US-Heeresminister Dan Driscoll. Ein Mann, der im Weißen Haus den Titel „Stabssekretär und Assistent des Präsidenten“ trägt. Ein Kandidat für das Amt des stellvertretenden Gesundheitsministers – der zufällig auch Mitbegründer von Thiels eigener Stiftung ist.

Amtierende US-Senatoren: Ted Cruz, Cory Booker. Mitglieder des Kongresses beider Parteien. Gouverneure: Wes Moore, Jared Polis. Ausländische Vertreter: Turki Al Faisal Al Saud, ehemaliger Chef des saudischen Geheimdienstes; der saudische Botschafter in den Vereinigten Staaten; der CEO von Kuwait Petroleum; ehemalige Premierminister von Estland und Pakistan; amtierende Minister aus Japan, Deutschland und Großbritannien.

Die Tech- und Finanzgötter: Elon Musk, Eric Schmidt, Reid Hoffman, Greg Brockman von OpenAI, Henry Kravis, Jared Kushner, Joe Lonsdale (Palantir-Mitbegründer von Thiel) , Chamath Palihapitiya, Shivon Zilis von Neuralink, Barry Silbert, Mike Novogratz und – sicherheitshalber – zwei ehemalige Finanzminister: Robert Rubin und Larry Summers .

Und der Name, der verrät, wozu diese Maschine wirklich dient : Leonard Leo – der Mann, der wie kein anderer lebender Privatbürger den heutigen Obersten Gerichtshof geprägt hat. Auch er ist im Raum.

Nun aber zur Warnung: Die Aufnahme in diese Liste macht niemanden zum Mittäter. Die Daten allein trennen nicht die wahren Gläubigen von den einmaligen Gästen oder den prominenten Persönlichkeiten, die zur Unterhaltung von Milliardären eingeladen wurden . Garry Kasparov steht darauf. Preet Bharara. Ezra Klein. Ein Nobelpreisträger. Die Property Brothers (haha). Manche dieser Leute gingen einmal durch diese Tür, bekamen ein ungutes Gefühl und kamen nie wieder. Es geht nicht darum, dass jeder Name schuldig ist.

Es geht um die Struktur – dass ein einziges privates Netzwerk, aufgebaut und finanziert von einem ideologisch geprägten Milliardär, unbemerkt einen Finanzminister, einen Heeresminister, einen Geheimdienstchef und den Mann, der den Obersten Gerichtshof geschaffen hat, in einem einzigen, undurchsuchbaren Raum versammeln kann. Die Gästeliste ist nicht das Verbrechen. Der Raum ist es.

4. Die Agenda: „Kultbildung“. „Es macht Spaß, das Sagen zu haben“. „Demokratie unter Überwachung“.

Hier ist, was sie in Irland besprechen wollen. Das Leck enthält die Agenda für das Treffen 2026 – vom 12. bis 16. August in der Nähe von Dublin – und ich zitiere die tatsächlichen Sitzungstitel, denn kein Satiriker würde es wagen, sie zu erfinden.

Es gibt eine Veranstaltung mit dem Titel „Kultbildung“.

Es gibt eine Session mit dem schlichten Titel „Es macht Spaß, das Sagen zu haben“.

Da gibt es die Veranstaltung „Demokratie unter Überwachung“ – einberufen, wohlgemerkt, von dem Mann, dessen Vermögen auf dem Verkauf von Überwachungstechnik an Regierungen basiert. Das ist keine Podiumsdiskussion. Das ist eine Verkaufspräsentation.

Es gibt Vorträge zu „Atomkraft zurückführen“, „Konträre KI-Meinungen“, „Desinformation und Deepfakes“ und „Drei Prognosen für den Iran“. Und um nach einem anstrengenden Tag voller Kultbauten zu entspannen: private Führungen durch eine Destillerie, die St. Patrick’s Cathedral und das Guinness Storehouse.

Ihre Verteidiger werden Ihnen sofort erklären, diese Titel seien ironisch gemeint. Raffinierte Insiderwitze für hochintelligente Männer. Vielleicht. Doch Ironie ist ein Luxus, der auf Ohnmacht beruht. Wenn ein Barista einen Witz über die Gründung eines Kultes macht, ist das ein Witz. Wenn aber ein Raum mit dem Finanzminister, dem Heeresminister, dem Architekten des Obersten Gerichtshofs und dem reichsten Mann der Welt „Es macht Spaß, das Sagen zu haben“ erarbeitet, verliert die Ironie ihren Reiz – denn sie sind es, die es am Ende selbst erfahren. Der Witz zündet bei ihnen gerade deshalb, weil er für sie nicht hypothetisch ist.

5. Das Formular: Ihnen wurde eine Kiste mit der Aufschrift „Ganz rechts“ überreicht. Jemand hatte sie absichtlich so gebaut.

Dieses Detail entlarvt die Ironie-Verteidigung bis auf die Knochen.

Jeder Teilnehmer füllt ein Profil aus. Die durchgesickerten Daten zeigen die Felder: Name, Arbeitgeber, E-Mail-Adresse des Assistenten , Handynummer, Geburtstag, Notfallkontakt, Ernährungseinschränkungen, eine Kurzbiografie, „interessante Fakten“, Buchempfehlungen und die „Prognosen für 2031“. Standardprogramm für Konferenzteilnehmer aus wohlhabenden Kreisen.

Anschließend werden Sie nach Ihrer „politischen Ausrichtung“ gefragt. Die Auswahlmöglichkeiten lauten: „Ganz links“, „Links“, „Rechts“ und „Ganz rechts“.

Lies dir das Menü noch einmal durch. Kein Regler. Nicht „moderat“, nicht „zentristisch“, nicht „möchte ich nicht sagen“. Vier Kästchen – und eines davon ist „ Rechtsextrem“ , angeboten den mächtigsten Menschen der Welt als etwas ganz Normales , wie eine Glutenunverträglichkeit. Daneben ein Disclaimer, der verspricht, dass die Antwort niemals mit jemandem geteilt wird.

Dieses Versprechen ist der entscheidende Hinweis. Jemand hat sich hingesetzt und überlegt: Unsere Mitglieder werden sich als rechtsextrem einstufen wollen – und das geheim halten wollen. Also wurde die Vertraulichkeit um die Antwort herum konstruiert. Man baut keinen Datenschutzschild für ein Kästchen, das niemand ankreuzt. Das Formular kannte seinen Platz bereits. Die Gestaltung des Anmeldeformulars ist ein Eingeständnis dessen, wer es betritt.

6. Und sie entwickelten eine Dating-App. Für sich selbst.

Ich schließe mit demjenigen ab, der die Temperatur wieder ins Absurde senkt, denn im Absurden fühlen sich diese Männer am wohlsten – es ist die Tarnung.

Im selben Profil findet sich ein Feld mit der Frage, ob man bei Dialog „auf der Suche nach Liebe“ ist . Es gibt eine eigene Website – dating.dialog.org –, die „bedeutungsvolle Begegnungen für außergewöhnliche Menschen“ verspricht. Ein exklusiver Partnervermittlungsdienst für Mitglieder. Tinder für die postdemokratische Klasse.

Es wäre fast schon komisch – Finanzminister, Neuling, liebt lange Spaziergänge, unkonventionelle KI-Meinungen und die Verantwortung –, wenn es nicht auf demselben schlampig programmierten System liefe, das gerade den Notfallkontakt eines amtierenden Senators an jeden weitergegeben hat, der mit der rechten Maustaste klicken und „Quelltext anzeigen“ auswählen konnte. Die Dating-App und das Sicherheitsdesaster sind ein und dasselbe Produkt. Dieselbe Arroganz, die uns erlaubt, uns diskret zu treffen, ist auch die Arroganz, die uns glauben lässt, niemand würde jemals unseren Code überprüfen. Es ist alles ein und dasselbe Gefühl: Unantastbarkeit.

Warum all das wichtig ist – und zwar wichtiger, als die humorvollen Aspekte vermuten lassen:

Entfernt man die Guinness-Tour und die Dating-App für Milliardäre, bleibt die reine Struktur sichtbar. Ein Mann, der öffentlich erklärt hat , dass er Freiheit und Demokratie nicht mehr für vereinbar hält, hat zwanzig Jahre lang im Stillen die Machthaber aus Regierungen, Armeen, Gerichten, Finanzwesen und künstlicher Intelligenz in einem einzigen privaten Netzwerk zusammengeführt – einem Netzwerk ohne öffentliche Präsenz, mit einem Campus nahe Washington, einer Agenda, die Kultbildung und die Freuden der Macht fördert, und einem Anmeldeformular, das die Mitglieder nach ihrem Grad an politischer Freiheit einstuft und absolute Geheimhaltung verspricht.

Das ist keine Theorie. Das ist die durchgesickerte Agenda. Die einzige Theorie war die, bei der du sie nicht hättest sehen sollen.

Und der Grund, warum diese Veröffentlichung ein Geschenk ist, hat nichts mit den peinlichen Details zu tun, sondern alles mit dem einzigen, eiskalten Satz von crimew: Sie haben nichts davon gesichert. Nicht, weil sie es nicht gekonnt hätten – sie verfügen über die meisten Ressourcen, die je gelebt haben –, sondern weil ihnen die Möglichkeit einer Veröffentlichung nie in den Sinn gekommen ist. Die Verachtung ist total und tief verwurzelt. Sie glaubten tatsächlich, niemand würde es jemals herausfinden.

Jemand hat nachgesehen. Die Tür war die ganze Zeit offen. Jetzt weißt du, dass der Raum existiert, du weißt ungefähr, wer darin ist, und du weißt, was sie nach Irland fliegen, um einander zu sagen.

Schauen Sie sich den Quellcode an. Dann schauen Sie, wer den Meißel in der Hand hält – und denken Sie daran, dass der Campus in der Nähe von Washington noch nicht fertig ist.

Quellen: PublicDomain/deanblundell.substack.com am 16.07.2026