🪖 💥 Die „Projekte“, die den nächsten Weltkrieg auslösen könnten

Die militärischen, industriellen und strategischen Programme, die die Welt im Jahr 2026 verändern werden.

Die gefährlichsten geopolitischen Entwicklungen des Jahres 2026 sind nicht unbedingt die bereits eingesetzten Waffen, sondern die Systeme, die in Erwartung der nächsten Krise aufgebaut werden.

In ganz Europa, im Indopazifik und im Nahen Osten investieren Regierungen außerordentliche Ressourcen in Militärproduktion, strategische Infrastruktur, Waffenbeschaffung und langfristige Verteidigungsplanung.

Dadurch entsteht ein globales Sicherheitsumfeld, in dem die Kriegsvorbereitung selbst zu einem der prägenden Merkmale der internationalen Politik geworden ist. Die offizielle Begründung lautet fast immer Abschreckung: Stärkere Armeen sollen Aggressionen verhindern, größere Waffenarsenale sollen Gegner zum Umdenken bewegen und neue militärische Infrastruktur soll die Lücken schließen, die sonst Angriffe ermöglichen würden.

Doch Abschreckung birgt ein inhärentes Paradoxon. Jede von einem Staat aufgebaute militärische Fähigkeit wird von einem anderen als potenzielle Bedrohung betrachtet, und jede Reaktion kann dann als Rechtfertigung für eine weitere Vorbereitungsrunde dienen.

Was dabei herauskommt, ist nicht unbedingt ein organisierter Marsch hin zu einem einzigen globalen Konflikt, sondern etwas Instabileres: eine Ansammlung von immer ausgefeilteren Militärprojekten, die gleichzeitig in mehreren Regionen operieren und jeweils darauf ausgelegt sind, einen Krieg zu verhindern, während sie gleichzeitig die Folgen einer Fehlkalkulation potenziell weitaus schwerwiegender machen.

Das Ausmaß dieses Wandels ist nicht länger Spekulation. Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) erreichten die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2025 rund 2,887 Billionen US-Dollar und verzeichneten damit das elfte Wachstumsjahr in Folge.

Die europäischen Militärausgaben stiegen um 14 % auf etwa 864 Milliarden US-Dollar , während die Militärausgaben in Asien und Ozeanien um 8,1 % auf rund 681 Milliarden US-Dollar zunahmen. Die Vereinigten Staaten blieben mit rund 954 Milliarden US-Dollar der größte Militärausgeber der Welt , gefolgt von China mit 336 Milliarden US-Dollar und Russland mit 190 Milliarden US-Dollar . (📍🗺️ US-Außenministerium gibt weltweite Reisewarnung wegen Eskalation des Iran-Konflikts heraus)

Zusammen machten diese drei Länder rund 51 % der weltweiten Militärausgaben aus . SIPRI berichtete außerdem, dass die europäischen NATO-Mitglieder ihre Ausgaben deutlich erhöhten, während Chinas Militärausgaben ihren seit Jahrzehnten anhaltenden Aufwärtstrend fortsetzten und Taiwan seine Militärausgaben im Jahr 2025 um rund 14 % steigerte .

Diese Zahlen beweisen zwar nicht, dass ein Weltkrieg bevorsteht, aber sie offenbaren ein internationales System, in dem die größten Militärmächte gleichzeitig ihre strategischen Fähigkeiten ausbauen oder umstrukturieren.

Die „Redaktionelle Risikobewertung“ ist eine analytische Klassifizierung, die auf Eskalationspotenzial, militärischer Nähe, strategischer Bedeutung und der Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung von Großmächten basiert. Es handelt sich nicht um eine offizielle Wahrscheinlichkeitsprognose. Daten zu Militärausgaben: SIPRI. Aktuelle Entwicklungen in der Taiwanstraße und im Nahen Osten: Reuters und AP.

Das wichtigste Merkmal dieser Tabelle ist nicht eine einzelne Zahl, sondern die gleichzeitige Konzentration des militärischen Drucks auf mehrere Konfliktherde. Europa baut seine Verteidigungskapazitäten in einem seit Jahrzehnten beispiellosen Tempo wieder auf, China modernisiert sein Militär weiter und übt gleichzeitig Druck auf Taiwan aus, Russland investiert weiterhin massiv in Kriegsausgaben, und die Vereinigten Staaten versuchen, ihre strategischen Verpflichtungen in Europa, dem Nahen Osten und dem Indopazifik aufrechtzuerhalten.

Dies schafft ein geopolitisches Umfeld, in dem eine Krise in einer Region Ressourcen, Aufmerksamkeit und militärische Kapazitäten binden kann, die gleichzeitig anderswo benötigt werden. Das Risiko besteht daher nicht einfach darin, dass ein Land einen globalen Krieg beginnt; vielmehr besteht es darin, dass mehrere regionale Krisen genau dann miteinander interagieren, wenn den Regierungen weniger diplomatische und militärische Ressourcen zur Verfügung stehen, um sie einzudämmen.

EUROPAS AUFRÜSTUNGSPROJEKT

Europas Aufrüstung ist wohl das deutlichste Beispiel für ein strategisches Projekt, das zwar defensiv ausgerichtet, aber gleichzeitig als potenziell destabilisierend wahrgenommen wird. Der Wandel begann mit der Erkenntnis, dass der Kontinent seine konventionellen militärischen Fähigkeiten nach dem Kalten Krieg vernachlässigt hatte. Der Krieg in der Ukraine veränderte diese Einschätzung jedoch grundlegend.

Regierungen, die Verteidigung jahrelang als zweitrangige Haushaltspriorität behandelt hatten, bauen nun Munitionsreserven wieder auf, erweitern die Waffenproduktion, bestellen neue Flugzeuge und Raketensysteme, stärken die militärische Logistik und investieren in die Infrastruktur, die für den Transport großer Truppen- und Materialmengen über den Kontinent erforderlich ist. Die NATO hat sich mit ihren Mitgliedern zu dem langfristigen Ziel verpflichtet, bis 2035 jährlich 5 % des BIP für Verteidigung und verteidigungsbezogene Sicherheitsanforderungen auszugeben.

Im Juli 2026 berichtete das Bündnis, dass die europäischen Verbündeten und Kanada ihre Kernverteidigungsausgaben im Vergleich zu 2024 bereits um fast 20 % erhöht hatten. Die NATO arbeitet zudem gezielt mit der Industrie zusammen, um die Produktionskapazitäten, einschließlich Munitionsbeständen und anderer militärischer Fähigkeiten, auszubauen.

Die wirtschaftliche Dimension dieses Wandels ist bedeutend, da die Militärproduktion nicht über Nacht ausgebaut werden kann. Eine Regierung kann zwar in einer einzigen Parlamentssitzung ein höheres Verteidigungsbudget ankündigen, doch der Aufbau von Fabriken, Fachkräften, Lieferketten und Produktionslinien benötigt Jahre.

Sind diese Systeme erst einmal etabliert, entwickeln sie eine Eigendynamik. Rüstungsunternehmen erhalten langfristige Verträge, Regierungen werden von der heimischen Produktionskapazität abhängig, und Militärplaner beginnen, Strategien für Waffen zu entwickeln, die jahrzehntelang im Einsatz bleiben können. Das Ergebnis ist ein struktureller Wandel und keine vorübergehende Reaktion auf eine einzelne Krise. Europa kauft nicht einfach nur mehr Waffen; es baut ein industrielles Ökosystem wieder auf, das in der Lage ist, diese in großem Umfang zu produzieren.

Aus Moskauer Sicht lässt sich dieselbe Transformation ganz unterschiedlich interpretieren. Europäische Regierungen beschreiben ihre militärische Aufrüstung als Reaktion auf russische Aggression und als Mittel zur Verhinderung künftiger Konflikte.

Russland hingegen dürfte das Wachstum der europäischen Militärkapazitäten, die verstärkte NATO-Produktion und die ausgebaute strategische Infrastruktur als Beweis dafür sehen, dass sich der Kontinent auf eine langwierige Konfrontation vorbereitet. Dies ist das klassische Sicherheitsdilemma und einer der hartnäckigsten Mechanismen hinter Wettrüsten in der modernen Geschichte.

Das grundlegende Problem besteht darin, dass zwei Regierungen gleichzeitig glauben können, defensiv zu handeln, während sie die defensiven Maßnahmen der anderen als Vorbereitung auf eine Aggression interpretieren.

Die Gefahr wächst, wenn militärische Infrastruktur dauerhaft wird. Eine temporäre Stationierung lässt sich relativ schnell wieder abziehen; eine Fabrik, die jahrzehntelang Munition produziert, ein neuer Logistikkorridor oder eine permanente Militäranlage schaffen jedoch eine völlig andere strategische Realität.

Diese Projekte etablieren Fähigkeiten, die lange bestehen bleiben, selbst wenn sich die politischen Umstände, die sie ursprünglich rechtfertigten, längst geändert haben. Die Folge ist ein Kontinent, dessen Struktur zunehmend auf die Möglichkeit einer langwierigen Konfrontation ausgerichtet ist, wobei die Verteidigungsausgaben nicht mehr nur eine Reaktion auf einen Krieg darstellen, sondern zu einem festen Bestandteil der Wirtschafts- und Industriepolitik werden.

Das macht einen europäischen Krieg zwar nicht unausweichlich, bedeutet aber, dass die dafür notwendigen physischen und industriellen Kapazitäten erheblich zunehmen.

DIE STRASSE VON TAIWAN: DIE GEFÄHRLICHSTE KONKURRENZ VON MILITÄRMACHT UND WELTWIRTSCHAFT

Die Taiwanstraße birgt eine besondere Gefahr, da sie territoriale Souveränität, nationale Identität, militärische Rivalität und die technologischen Grundlagen der Weltwirtschaft vereint. China beansprucht Taiwan als Teil seines Territoriums, während Taiwan eine eigene demokratische Regierung besitzt und Pekings Souveränitätsansprüche zurückweist.

Die Vereinigten Staaten sind durch Waffenlieferungen und strategische Verpflichtungen weiterhin stark in die Sicherheit der Insel involviert, wodurch jede ernsthafte militärische Konfrontation potenziell die beiden größten Militärmächte der Welt in einen direkten Konflikt hineinziehen könnte.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie schnell sich das militärische Umfeld verändern kann. Am 23. Juli 2026 begann China zweitägige Schießübungen in Abschnitten der Taiwanstraße nahe der Küste der Provinz Fujian. Vorausgegangen waren hochrangige Gespräche zwischen US-Außenminister Marco Rubio und dem chinesischen Außenminister Wang Yi, in denen Taiwan ein zentrales Thema war. Die Übungen folgten auf frühere großangelegte chinesische Militärmanöver und fanden vor dem Hintergrund anhaltender Besorgnis über die Ausweitung der militärischen Aktivitäten um Taiwan statt.

Chinas militärische Modernisierung ist zentral für diese strategische Gleichung. SIPRI schätzt, dass Chinas Militärausgaben im Jahr 2025 rund 336 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einem Anstieg von 7,4 % und dem 31. Jahr in Folge mit jährlichem Wachstum entspricht. Taiwan erhöhte seine Militärausgaben um etwa 14 % auf 18,2 Milliarden US-Dollar, während Japans Ausgaben um 9,7 % auf 62,2 Milliarden US-Dollar stiegen.

Das Muster ist eindeutig: China baut seine militärischen Kapazitäten aus, während Länder, die die Folgen einer chinesischen Regionaldominanz fürchten, gleichzeitig ihre eigenen Streitkräfte stärken. Die Folge ist ein zunehmend dichtes militärisches Umfeld, in dem Kriegsschiffe, Flugzeuge, Raketen, Aufklärungssysteme und Überwachungsplattformen in unmittelbarer Nähe zueinander operieren.

Hier wird das Taiwan-Problem weit über die Insel selbst hinausgehend. Jeder größere Konflikt würde unmittelbar eine der wichtigsten Technologie- und Handelsregionen der Welt bedrohen, mit Folgen, die sich bis in die Halbleiterfertigung, den Seehandel, die Finanzmärkte und die globalen Lieferketten erstrecken.

Eine militärische Krise in der Taiwanstraße könnte daher wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen, noch bevor sich der Konflikt zu einem ausgewachsenen Krieg entwickelt hat. Die strategische Bedeutung der Region bedeutet, dass die internationale Gemeinschaft ein starkes Interesse daran hat, eine Eskalation zu verhindern, gleichzeitig aber auch, dass die Zahl der Akteure, die etwas zu verlieren haben, außerordentlich groß ist.

Das gefährlichste Szenario ist möglicherweise nicht unbedingt eine sorgfältig geplante Invasion. Eine Krise kann durch einen Unfall, einen unerwarteten militärischen Zwischenfall oder eine unter extremem Druck getroffene politische Entscheidung entstehen. Da Militärübungen häufiger werden und die Streitkräfte enger zusammenarbeiten, wird die Unterscheidung zwischen Signal und Provokation immer schwieriger.

Die unmittelbare Herausforderung besteht daher nicht allein darin, festzustellen, ob Peking beabsichtigt, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden, sondern auch darin, ob die von China, Taiwan, den Vereinigten Staaten und ihren regionalen Partnern aufgebauten Militärsysteme genügend Raum für Diplomatie lassen, falls etwas schiefgeht.

DER MITTLERE OSTEN UND DIE STRASSE VON HORMUS

Wenn Taiwan die Möglichkeit einer zukünftigen Großmachtkonfrontation symbolisiert, zeigt der Nahe Osten, was geschieht, wenn eine Eskalation bereits im Gange ist. Der andauernde Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat eine gefährliche Phase erreicht, in der Militäroperationen, Angriffe auf Infrastruktur und die Unterbrechung des Seehandels immer stärker miteinander verknüpft sind.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP vom 23. Juli führten US-Streitkräfte in der Nacht zum 23. Juli erneut Luftangriffe gegen den Iran durch, während die Spannungen um die Straße von Hormus anhielten und der Iran sowie seine Verbündeten Schiffe und die regionale Infrastruktur bedrohten oder angriffen.

Reuters berichtete, dass der Konflikt die Vereinigten Staaten bereits rund 37,5 Milliarden US-Dollar gekostet hat, 18 amerikanische Soldaten getötet und mehr als 430 verwundet wurden. Die Unterbrechung des Schiffsverkehrs durch wichtige regionale Engpässe hat zudem weitreichende wirtschaftliche Folgen.

Die Straße von Hormus ist besonders gefährlich, weil sie eine regionale militärische Auseinandersetzung in ein globales Wirtschaftsproblem verwandelt. Die Wasserstraße ist eine wichtige Route für Energielieferungen, was bedeutet, dass jede anhaltende Unterbrechung nicht nur die kriegführenden Länder, sondern auch Regierungen, Industrien und Verbraucher Tausende Kilometer entfernt betrifft.

Reuters berichtete am 22. Juli, dass der Konflikt die Aussichten für den globalen Ölmarkt im Jahr 2026 deutlich verschlechtert habe. Analysten prognostizierten ein globales Öldefizit von etwa 1,5 Millionen Barrel pro Tag, da die Exporte aus dem Golf weiterhin beeinträchtigt seien. Derselbe Bericht stellte fest, dass der Preis für Brent-Rohöl während der erneuten Eskalation stark gestiegen sei.

An diesem Punkt verselbstständigt sich die militärische Eskalation. Sobald Energieinfrastruktur, Schifffahrtswege und zivile Wirtschaftssysteme in einen Konflikt verwickelt sind, hat jede militärische Aktion weitreichende Folgen, die weit über das Schlachtfeld hinausgehen.

Ein Angriff auf einen Hafen kann Versicherungsmärkte beeinflussen. Ein Angriff auf einen Tanker kann Schifffahrtsrouten verändern. Eine Bedrohung der Energieinfrastruktur kann die Ölpreise beeinflussen, noch bevor ein einziges Barrel physisch vom Markt genommen wird.

Der Konflikt wird zu einer Rückkopplungsschleife, in der militärische Entscheidungen wirtschaftlichen Druck erzeugen, wirtschaftlicher Druck politischen Druck erzeugt und politischer Druck Regierungen dazu ermutigt, noch aggressivere Positionen einzunehmen.

Die jüngsten Entwicklungen im Roten Meer verdeutlichen die Gefahr einer geografischen Ausweitung des Konflikts. Am 23. Juli berichtete die Nachrichtenagentur AP, dass die vom Iran unterstützte Huthi-Bewegung im Jemen die Verantwortung für Angriffe auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer übernommen habe, während US-Streitkräfte weiterhin iranische Ziele angriffen.

Die Einbeziehung weiterer Seewege birgt die Gefahr, dass sich der Konflikt schrittweise auf mehrere strategische Engpässe ausweitet und die Straße von Hormus mit Bab al-Mandab und dem gesamten Schifffahrtsnetz des Roten Meeres verbindet.

DAS MILITÄR-INDUSTRIELLE PROJEKT, DAS SIE ALLE VERBINDET

Das folgenreichste laufende Projekt dürfte daher der Ausbau der militärisch-industriellen Kapazitäten selbst sein. Europa steigert die Produktion, die NATO strebt eine höhere Industrieproduktion an, China modernisiert sein Militär weiter, und asiatische Länder reagieren mit höheren Verteidigungsausgaben. Daten des SIPRI zeigen, dass die globalen Militärausgaben 2025 ihren Höchststand erreichten, wobei die stärksten Zuwächse in Regionen zu verzeichnen waren, die bereits erhebliche geopolitische Spannungen aufweisen.

Dies belegt zwar keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen Militärausgaben und Krieg, verdeutlicht aber, dass das internationale System massiv in die Fähigkeit zur Konfliktführung investiert – und zwar genau in dem Moment, in dem das diplomatische Vertrauen zwischen den Großmächten schwindet.

Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen Kriegsvorbereitung und Kriegswunsch. Regierungen können rationalerweise zu dem Schluss kommen, dass der beste Weg, Aggressionen zu verhindern, darin besteht, über überwältigende militärische Kapazitäten zu verfügen, große Reserven zu unterhalten und die Fähigkeit zu sofortiger Reaktion zu demonstrieren. Aus dieser Perspektive ist Aufrüstung ein Instrument des Friedens. Das Problem liegt darin, dass Abschreckung interpretationsabhängig ist.

Ein Militärprojekt, das dem Land, das es aufrüstet, als defensiv erscheint, kann dem beobachtenden Land als offensiv erscheinen. Dieses Problem verschärft sich besonders, wenn mehrere Staaten gleichzeitig aufrüsten, da jede Regierung die Aktionen anderer als Beweis dafür nutzen kann, dass ihre eigene Aufrüstung gerechtfertigt ist.

Der statistische Trend ist daher als Kriegsvorhersage weniger aussagekräftig als vielmehr als Indikator für strategische Psychologie. Die Welt gibt mehr Geld aus, weil Regierungen zunehmend davon ausgehen, dass die Zukunft gefährlicher sein wird. Diese Überzeugung beeinflusst die Politik, und die Politik wiederum verändert das Umfeld, das diese Überzeugung überhaupt erst hervorgerufen hat.

So entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf: Unsicherheit führt zu Militärinvestitionen, Militärinvestitionen schüren Misstrauen und Misstrauen wiederum zu noch mehr Unsicherheit.

Deshalb sind die wichtigsten Projekte des Jahres 2026 nicht unbedingt einzelne Waffensysteme. Es sind vielmehr die langfristigen Strukturen, die um diese herum entstehen: Verteidigungsindustrie, militärische Logistik, strategische Allianzen, Marineinfrastruktur, Munitionslager, Überwachungsnetze und Beschaffungsprogramme, die auf einen jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt sind.

Diese Systeme werden unter der Annahme aufgebaut, dass der strategische Wettbewerb nicht so schnell verschwinden wird. Einmal etabliert, werden sie die Kalkulationen der Regierungen noch lange prägen, nachdem die heutigen politischen Führer ihre Ämter niedergelegt haben.

Analytische Bewertung auf Grundlage aktueller militärischer Aktivitäten, strategischer Bedeutung, Beteiligung von Großmächten, wirtschaftlicher Verflechtungen und Eskalationsmöglichkeiten. Dies ist ein redaktioneller Rahmen, keine offizielle Prognose oder Wahrscheinlichkeitsmodell.

DIE GEOPOLITISCHE RISIKOMATRIX

Die Matrix verdeutlicht, warum die Gefahren des Jahres 2026 nicht allein auf die Identifizierung eines einzelnen Landes oder Konflikts als Auslöser des nächsten großen Krieges reduziert werden können. Europa birgt das Risiko einer hochintensiven militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Taiwan repräsentiert die Möglichkeit eines direkten Zusammenstoßes zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Der Nahe Osten hat bereits gezeigt, dass regionale Konflikte die globalen Energiemärkte und den Seehandel erheblich beeinträchtigen können. Diese Schauplätze sind zwar geografisch getrennt, aber strategisch durch die Verteilung militärischer Ressourcen, die Nutzung von Energiemärkten, Bündnisverpflichtungen und globale wirtschaftliche Abhängigkeiten miteinander verbunden.

Das beunruhigendste Szenario ist daher nicht unbedingt eine koordinierte Entscheidung mehrerer Regierungen, einen globalen Krieg zu entfesseln. Vielmehr ist es die Möglichkeit, dass eine Krise eine andere destabilisiert. Ein langwieriger Konflikt im Nahen Osten könnte amerikanische Militärressourcen binden, während die Spannungen im Indopazifik zunehmen.

Eine europäische Krise könnte Regierungen zwingen, Waffen und Munition von anderen Kriegsschauplätzen abzuziehen. Eine größere Konfrontation um Taiwan könnte den Welthandel genau in dem Moment stören, in dem die Energiemärkte ohnehin schon unter Druck stehen.

Unter solchen Umständen würden strategische Kalkulationen nicht einfacher, sondern komplizierter, da jede Regierung gezwungen wäre, nicht nur den unmittelbaren Feind vor ihr zu berücksichtigen, sondern auch die Möglichkeit, dass ein anderer Gegner die entstehende Ablenkung ausnutzen könnte.

Das moderne internationale System wird daher zunehmend anfällig für strategische Überlastung. Die Vereinigten Staaten, China, Russland und ihre jeweiligen Partner bauen militärische Kapazitäten auf, die für ein Umfeld anhaltenden Wettbewerbs konzipiert sind, während regionale Konflikte durch Energie, Technologie und Handel immer stärker miteinander verknüpft werden.

Die Gefahr besteht nicht darin, dass jedes militärische Projekt zwangsläufig zu einem Krieg führt; die Gefahr liegt vielmehr darin, dass die schiere Anzahl gleichzeitiger Projekte und Krisen die Anzahl der Wege erhöht, auf denen ein Unfall, eine Fehlkalkulation oder eine bewusste Eskalation weitaus größere Auswirkungen haben kann als ursprünglich beabsichtigt.

Die Welt tritt somit in eine Phase ein, in der Abschreckung und Eskalation zunehmend untrennbar miteinander verbunden sind. Europa baut seine industriellen Kapazitäten zur Selbstverteidigung aus, die NATO weitet ihre langfristigen militärischen Verpflichtungen aus, China stärkt seine Fähigkeit zur Machtprojektion um Taiwan, Taiwan verstärkt seine Verteidigung, und der Nahe Osten demonstriert, wie schnell sich militärische Konflikte von Schlachtfeldern auf Schifffahrtsrouten und globale Energiemärkte ausbreiten können.

Jede dieser Entwicklungen lässt sich für sich genommen rational strategisch erklären. Die tiefere Gefahr offenbart sich jedoch erst im Zusammenspiel.

Was im Jahr 2026 entsteht, ist keine einzelne Maschine, die einen Weltkrieg auslösen soll. Es ist ein Netzwerk militärischer und industrieller Systeme, das sicherstellen soll, dass Regierungen nie wieder unvorbereitet von einem solchen Krieg getroffen werden.

Je umfassender diese Systeme jedoch aufgebaut werden, desto abhängiger wird die internationale Ordnung von präzisen Geheimdienstinformationen, disziplinierter Entscheidungsfindung und der Fähigkeit politischer Führungskräfte, zwischen Vorbereitung und Provokation zu unterscheiden.

Diese Abhängigkeit ist fragil. Die Statistiken belegen einen außerordentlichen Anstieg der globalen Militärausgaben, die geopolitische Landkarte zeigt mehrere gleichzeitig auftretende Krisenherde, und die jüngsten Ereignisse in Taiwan und im Nahen Osten verdeutlichen, wie schnell sich der militärische Druck verschärfen kann.

Das zentrale Risiko der Gegenwart besteht daher nicht darin, dass Krieg unvermeidlich geworden ist, sondern darin, dass die Welt mehr Waffen, mehr strategische Infrastruktur und mehr potenzielle Konfliktherde anhäuft, als sie über diplomatische Mechanismen verfügt, um dies zuverlässig zu kontrollieren.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 25.07.2026