🪬 ☄️ Die biblische Prophetie: Wird Deutschland im Jahr 2029 oder früher einen Dritten Weltkrieg beginnen?

„Ihr solltet euch das Jahr 2029 im Kalender markieren!“, riet Generalinspekteur Carsten Breuer den jungen Soldaten an der Führungsakademie im Jahr 2024. Wir sollten uns das gut zu Herzen nehmen, denn das Jahr 2029 könnte ein Wendepunkt von weit größerer Bedeutung sein als das Jahr 1939. Ein Gastartikel von The Trumpet

Zum damaligen Zeitpunkt schien das Jahr willkürlich gewählt. Doch die deutsche Militärführung hatte es als feste Frist verfolgt. Am 24. Juni wurde die „Verteidigungsstruktur der Bundeswehr 2029“ dem Verteidigungsausschuss des Bundestages vorgelegt.

Wie das Gesamtkonzept für die militärische Verteidigung ist auch dieses Dokument als geheim eingestuft .

Wir wissen nicht genau, was Deutschland für das Jahr plant, aber die sorgfältigen Vorbereitungen und die Geheimhaltung lassen auf etwas Großes schließen.

Am 5. Juni 2024 sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius:

Wir dürfen nicht glauben, dass Putin an den Grenzen der Ukraine Halt machen wird, sollte er so weit vorrücken. Wir müssen bis 2029 kriegsbereit sein. Wir müssen eine Abschreckung schaffen, um eine extreme Eskalation zu verhindern.

Putin ist in den letzten zwei Jahren kaum weitergekommen, aber das Jahr 2029 hat sich im deutschen Militärdenken fest etabliert und ist sogar ein Schlüsseljahr in der Planung der NATO.

Das Wort „kriegstüchtig“ ist schwer zu übersetzen, aber es ist dasselbe Wort, das der Nazi-Propagandachef Joseph Goebbels 1944 benutzte, als er sagte: „Ich verspreche dem deutschen Volk, in den nächsten Wochen nichts unversucht zu lassen, um das Vaterland in jeder Hinsicht kriegstüchtig zu machen .“

Deutschland befand sich seit 1939 in einem erbitterten Krieg, doch 1943 und 1944 ging das Land in das über, was Goebbels als totalen Krieg bezeichnete. Deutschland verwendet heute eine ähnliche Terminologie .

„Wir müssen vorbereitet sein. … Wir müssen kampfbereit sein“, sagte Generalleutnant Christian Freuding, Chef des Heeres, gegenüber Politico auf der ila Aerospace Show in Berlin, die vom 10. bis 14. Juni stattfand. „2029 ist kein deutscher Zeitplan. Es ist eine von der NATO vereinbarte Einschätzung.

Alle 32 NATO -Partner stimmen darin überein, dass Russland im Jahr 2029 möglicherweise die Fähigkeit besitzen könnte, ein NATO- Partnerland anzugreifen. “

Russlands Vorstöße bieten Deutschland die perfekte Tarnung für seine Aufrüstung. Doch Deutschland könnte es ernst meinen, wenn es für 2029 einen Krieg mit Russland plant.

Deutschlands Dringlichkeit

„Schnelligkeit ist jetzt von entscheidender Bedeutung“, sagte Freuding. „Wir müssen als Bundeswehr unsere Fähigkeiten für den ‚Kampf heute Nacht‘ jeden Tag verbessern.“

Das deutsche Militär beschleunigt seine Vorbereitungen, um jederzeit kriegsbereit zu sein. Doch das Jahr 2029 gewinnt zunehmend an Bedeutung:

Im Jahr 2025 ordnete Breuer an , dass die Bundeswehr bis 2029 vollständig mit Waffen und Material ausgestattet sein solle.

Für Deutschland wird bis 2029 ein Militärbudget von mindestens 150 Milliarden Euro ( 174 Milliarden US- Dollar) erwartet, was in etwa dem Doppelten des prognostizierten Budgets Frankreichs entspricht.

Deutschland plant, unbemannte Collaborative Combat Aircraft, auch bekannt als „ Loyal Wingman “, bis 2029 in seine Luftwaffe zu integrieren.

Die Europäische Union arbeitet an einem System von 290 Satelliten, das ursprünglich bis 2031 fertiggestellt sein sollte. Doch am 26. Januar erklärte der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius, er wolle es bereits 2029 fertigstellen.

Deutschland plant, bis 2029 12 Milliarden Dollar für die zivile Verteidigungsinfrastruktur auszugeben, wie im Mai angekündigt wurde.

Deutschland hat die Verträge zum Bau der größten Klasse deutscher Kriegsschiffe seit dem Zweiten Weltkrieg gekündigt und kauft stattdessen acht billigere Mehrzweckfregatten von ThyssenKrupp, die bis 2029 einsatzbereit sein sollen, wie im Juni angekündigt.

Recherchen von WDR , NDR und SZ zufolge sollen bereits 2027 vier deutsche Testsatelliten mit Störfähigkeiten ins All geschickt werden. Sie sollen bis 2029 „ einsatzbereit im Weltraum “ sein.

Die Dringlichkeit und Fixierung Deutschlands auf das Jahr 2029 ist bemerkenswert, wenn man die biblischen Prophezeiungen bedenkt.

Weltkrieg im Jahr 2029?

Deutschland behauptet, Russland könnte bis 2029 NATO- Territorium angreifen. Das mag zutreffen. Russland hat in der Ukraine viele Rückschläge erlitten, sich aber gleichzeitig China und anderen asiatischen Verbündeten angenähert und seine Streitkräfte modernisiert.

Die biblische Prophetie offenbart, dass es zu Konflikten zwischen Deutschland und Russland kommen wird. (Sie können diese Prophezeiungen in unserer kostenlosen Broschüre „ Russland und China in der Prophetie“ nachlesen . )

Schon vor diesem Zusammenstoß werden dramatische und entsetzliche Ereignisse eintreten, die den offiziellen Beginn des Dritten Weltkriegs markieren . Daniel 11,40 prophezeit einen Konflikt zwischen dem König des Nordens, dem von Deutschland geführten Europa, und dem König des Südens, dem Iran. Deutschlands erste große militärische Auseinandersetzung wird mit dem Iran stattfinden, die letzte mit Russland und China.

Doch während die biblischen Prophezeiungen vergleichsweise wenige Details über diese Kriege liefern, geben sie uns doch einen Zeitrahmen für die Ereignisse, die Gott am meisten beschäftigen.

In seinem Artikel „ Deutschland rüstet für den Dritten Weltkrieg “ warnt Gerald Flurry, Chefredakteur von Trumpet , dass Gott Deutschland benutzen wird, um die heutigen Nachkommen des biblischen Israels – vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien – zu bestrafen, wie er in „Die Vereinigten Staaten und Großbritannien in der Prophetie“ erläutert . Die biblische Prophetie konzentriert sich hauptsächlich auf Amerikas bevorstehendes Unheil, auf das sich Deutschland vorbereitet.

Herr Flurry schrieb:

Jesaja 10 zeigt, dass bald ein weiterer Krieg ausbrechen wird, der verheerendste in der Geschichte! Dort heißt es, Gott werde dies zulassen – denn er werde die heutigen Assyrer benutzen, um die heutigen Nachkommen des biblischen Israel zu bestrafen.

Nach der deutschen Eroberung des Irans offenbaren Hesekiel 5 und andere alttestamentliche Prophezeiungen den Untergang Amerikas durch eine wirtschaftliche Belagerung, gefolgt von militärischer Eroberung und Gefangenschaft. Deutschland schmiedet nun wirtschaftliche und militärische Bündnisse, um sich auf diesen Moment vorzubereiten; die USA und Großbritannien isolieren sich derweil zunehmend.

Wird die tatsächliche Militärinvasion im Jahr 2029 stattfinden? Wir wissen es nicht, aber andere biblische Prophezeiungen deuten darauf hin, dass 2029 ein unumstößlicher Stichtag ist. Die Bibel offenbart konkret, wer die USA regieren wird, wenn diese Prophezeiungen in Erfüllung gehen.

In Amos 7 ist aufgezeichnet, wie Gott spricht: „Und die Höhen Isaaks werden verwüstet und die Heiligtümer Israels verwüstet werden; und ich werde gegen das Haus Jerobeam mit dem Schwert aufstehen“ (Vers 9).

Herr Flurry hat herausgefunden, wer dieser Jerobeam in der biblischen Prophetie ist – und seine Amtszeit endet am 20. Januar 2029.

Wir könnten einige unerwartete Wendungen erleben, wie etwa eine dritte Amtszeit für Präsident Donald Trump. Doch die Anzeichen mehren sich, dass 2029 ein unumstößlicher Stichtag ist, und wir sollten, genau wie die deutschen Soldaten, „2029 im Kalender markieren“. Wir sollten aber keinesfalls bis dahin warten, bis wir uns Gott zuwenden.

„Vorsicht! Deutschland ist ein Land voller militärischer Überraschungen“, warnte Winston Churchill vor dem Zweiten Weltkrieg . Wir sollten nicht annehmen, dass Deutschland bis 2029 mit dem Krieg warten wird. Wenn sie tatsächlich 2029 gegen Russland kämpfen wollen, könnten sie versuchen, ihre anderen militärischen Ziele vorher zu erreichen.

Deutschlands militärische Vorbereitungen sollten uns zur Dringlichkeit mahnen. Gleichzeitig müssen wir uns aber bewusst sein, dass Gott selbst diese Prophezeiungen erfüllt.

Offenbarung 17,17 lautet: „Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Willen zu tun.“ In Jesaja 10,5 nennt Gott Assyrien, das heutige Deutschland, „die Rute meines Zorns, und der Stab in ihrer Hand ist mein Grimm.“ Und in Jeremia 1,12 sagt Gott: „Ich werde mein Wort schnell erfüllen.“

Wir kennen weder den Tag noch die Stunde der Wiederkunft Jesu Christi (Matthäus 24,36) oder der vorausgehenden Großen Trübsal, aber es wird eine Zeit kommen, in der wir die Tage zählen können (Daniel 12).

Deutschlands Dringlichkeit sollte uns ebenfalls dazu bewegen, zu erkennen, dass Gott die Erfüllung seiner Prophezeiungen beschleunigt.

Quellen: PublicDomain/thetrumpet.com am 13.07.2026