🪬 🔆 Medium Kerry K.: Wenn die Erde bebt, erwacht die Menschheit (Video)

In nahezu allen Regionen der Erde nimmt die seismische Aktivität mit zum Teil schweren Erdbeben zu. Viele Menschen spüren dabei tiefgreifende Veränderungen im Innersten.

Ängste, Seelenverträge und Persönlichkeitsmuster, die über Generationen weitergegeben wurden, beginnen sich aufzulösen. Medium Kerry K. berichtet in einem neuen Video, was jetzt für großartige Veränderungen auf die Menschheit zukommen. Von Frank Schwede

In nahezu allen Regionen bebt die Erde. Das ist nach Aussage von Medium Kerry K. kein Zufall. Sie sagt, die Erdbeben stehen in direktem Zusammenhang mit dem Erwachen der Erde und der gesamten Menschheit. Kerry K.:

„Wenn so ein großer Körper zu erwachen beginnt, kommt der Boden in Bewegung. Und genau das beobachten wir bei den jüngsten Erdbeben. Ich spreche schon seit langer Zeit über seismische Aktivitäten auf unserem Planeten und wir befinden uns an einem Wendepunkt, an dem wir immer mehr davon erleben werden. Aber das geschieht nicht nur unter unseren Füßen, sondern auch tief in unserem Inneren.“

Wenn die Erde bebt, beginnt sich etwas im Innersten des Menschen zu verschieben. Manche Menschen haben vielleicht das Gefühl, dass sie sich vorbereiten müssen, ohne zu wissen, worauf. Kerry K.:

„Es wird sich so anfühlen, als würdet ihr euch auf einen Verlust vorbereiten. Es fühlt sich an, als würdest du dich darauf vorbereiten, den Halt zu verlieren. Es fühlt sich an, als würde dir etwas, das dir vertraut ist, gleich unter den Füßen weggezogen werden.“

Kerry K. empfiehlt, dass wir uns mit all diesen Dingen jetzt nicht weiter beschäftigen sollten, weil gerade etwas Außergewöhnliches geschieht, worauf ganze Generationen gewartet haben: Die Auflösung vererbter Ängste und Seelenverträge. Kerry K.:

„Es sind die Verwünschungen, die von Generation zu Generation weitergeben wurden. Es sind die Überlebensmuster. Es ist das, was dir gesagt wurde, lange bevor du überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln konntest.“

Deshalb ist es jetzt wichtig zu erkennen, dass sich diese uns vertrauten Muster gerade aufzulösen beginnen, was nicht gleichbedeutend ist, mit dem Verlust unseres Selbst, so Kerry K. (🪬 Wie man die Weisheit aus den Akasha-Chroniken entschlüsselt)

Es gilt, diese alten Muster loszulassen, weil dieser Prozess uns ein Gefühl von Freiheit gibt und gleichzeitig die einmalige Chance bietet, zu erkennen, wer wir wirklich sind – das wahre Ich, das wir schon immer waren. Kerry K.:

„Es ist ein bisschen so, als würde man unter einem Sternzeichen geboren werden und dann gesagt bekommen, dass dies dein Wesen ist, das genau du bist. Und in gewisser Weise ist es genau das, was innerhalb der falschen Matrix geschieht.

Das bedeutet nicht, dass dein Sternzeichen für dein Wesen irrelevant ist, sondern dass du viel mehr bist als das.“

Die Last unserer Ahnen

Wenn wir uns unser Sternzeichen einmal genauer betrachten, erkennen wir eine Reihe von Parametern, die uns bei unserer Geburt quasi in die Wiege gelegt wurden, die Aufschluss darüber geben, wer wir sind, die uns aber niemals erlaubt haben, über die Rolle hinauszugehen, in die wir hineingeboren wurden.

Das sind nach Worten von Kerry K. die Parameter des Erbes, das uns bei unserer Geburt auferlegt wurde. Dieses Erbe ist in Wahrheit kein Teil von uns, sondern eine Last unserer Vorfahren, von der wir keine Ahnung hatten, von der wir nicht einmal wussten, dass wir sie in uns trugen. Kerry K.:

„Wir wären überrascht, wenn wir einen Großelternteil treffen könnten. Sagen wir aus der fünften, sechsten, siebten oder zehnten Generation. Wir wären überrascht, zu entdecken, dass wir die Traumata, die sie erlebt hatten, wiederholt haben.

Wir kannten nicht einmal ihre Namen. Wir hatten nicht einmal ein Foto von ihnen. Und doch wiederholen wir hier ihre Muster, ihre Ängste, ihre Traumata, ihre Reaktionen, weil so vieles von dem, was wir für unser wahres Selbst halten, in Wirklichkeit gar nicht wir sind.“

Kerry K. bezeichnet diesen einmaligen Prozess als Übergabe. Er erschüttert nicht nur das Fundament der Realität, die Generationen erfahren haben, sondern auch unsere eigenen Manifeste. Kerry K.:

„Wenn die Erde bebt, erwacht die Menschheit. Und es gibt eine verrückte Sache, die wir tun, wenn wir genau hier an den Abgrund unseres eigenen Erwachens treten. Wir neigen dazu, an dem festzuhalten, was wir als normal und vertraut bezeichnen. Aber das war das Erbe, an dem wir so gehorsam festhielten.“

In nahezu allen Kulturen ist es über Generationen Brauch, Grenze zu setzen. Dazu gehört auch, bestimmte Mitglieder aus dem Bund der Familie auszuschließen, wenn sie beispielsweise gegen die Familienehre verstoßen haben. Kerry K. erklärt, dass dies der falsche Weg ist:

„Doch wogegen du dich wehrst, bleibt bestehen, was du von dir wegschiebst, verankerst du tatsächlich tief in deinem Innersten. Und das bedeutet nichts anderes als dass du dich dennoch damit auseinandersetzen musst.

Auch wenn diese Person nicht direkt in deinem Umfeld ist, ihr energetische Abdruck bleibt trotzdem bestehen.“

Kerry K. bezeichnet das, was vielen Generationen über Jahrhunderte, vielleicht sogar über Jahrtausende widerfahren ist, als eine energetische Überlagerung. So als würde über das wahre Selbst eine fremde Persönlichkeit gelegt und die Menschheit hat über Generationen die falsche Persönlichkeit als ihre eigene betrachtet. Kerry K.:

„Genau das verändert sich gerade. Die Überlagerung bröckelt und das geschieht für die Erde und es geschieht für dich auf individueller Ebene. Genau wie wir hat die Erde die Illusion aufrecht erhalten.

Du bist an einem Wendepunkt angelangt, an dem du sagst, ich trage das nicht mehr auf meinem Schultern. Ich schüttle es ab. Ich befreie mich davon. Und genau wie wir hat die Erde diesen Wendepunkt erreicht, an dem sie sagt, ich habe genug davon, das Alte festzuhalten.“

Wir befinden uns an einem wichtigen Wendepunkt

Wichtig ist laut dem Medium zu verstehen, dass sich aktuell alles Lebendige auf der Erde an diesem wichtigen Wendepunkt der Befreiung befindet, um alten Ballast loszulassen, um zur uralten Weisheit zurückzukehren. Kerry K.:

„Deine wahre Abstammung reicht über Grenzen der falschen Matrix hinaus, weit über die Grenzen des Reichs der Illusionen, in dem wir bisher gelebt haben. Das ist die uralte Weisheit, die jetzt aktiviert wird und jetzt zutage kommt.

Es ist der Fluss all der alten Informationen, die im Zellgedächtnis gespeichert sind. Nicht bewusst. Wir wussten, dass etwas nicht stimmt. Wir wussten, dass etwas falsch war. Wir wussten nur nicht, was genau es war und wie wir es beheben sollen.“

Möglich wird dieser gravierende Veränderungsprozess dadurch, dass sich die Erde entwurzelt und verändert. Das einzige, was wir jetzt tun können, ist mitzugehen, und uns zu erlauben, das anzunehmen, was wir unter den Trümmern des Zusammenbruchs finden. Kerry K.:

„Das ist ein Gefühl des wahren Selbst, das gewaltig ist. Es wird sich für euch so anfühlen, als hättet ihr kein Recht, so zu sein. Als hättet ihr kein Recht, so mächtig zu sein. Als hättet ihr kein Recht, so reich, so glücklich, so frei zu sein.“

Über Generationen wurde den Menschen erklärt, was einen guten Menschen ausmacht. Es wurde ihnen beigebracht, dass ein guter Mensch nichts besitzen darf, dass ein guter Mensch leiden muss, dass ein guter Mensch klein sein muss und seinen Platz kennen muss.

Kerry K. ist der Überzeugung, dass viele Menschen mit der neu gewonnen Freiheit nicht klar kommen werden. Sie werden sich weiter dazu verpflichtet fühlen, dass Leid und den Schmerz weiterzutragen, weil sie glauben, dass es sonst ein anderer tun muss. Kerry K.:

Und genau das ist das Erbe der Vorfahren, das ungelöste Leid, das nie einen Abschluss gefunden hat, nie abgearbeitet wurde. Wir haben immer gesagt: Okay, ich muss das abschließen. Ich bin derjenige, ich muss es zu Ende bringen, was eine enorme Last ist.“

Die Last wurde von Generation zu Generation weitergereicht

Doch die Wahrheit ist, dass das von niemand verlangt wird, so das Medium. Es wird von niemand verlangt, noch mehr Last zu tragen. Es ist genau das Gegenteil.

Wir werden jetzt dazu aufgefordert, zu entdecken, dass sich unter der Last, die wir tragen, unser wahres Selbst verbirgt, dass sich die Last jetzt vor unseren Augen auflöst und dass wir uns jetzt unser wahres Ich zurückerobern. Kerry K.:

„Dadurch beginnt sich die Illusion dessen, was du für deine Natur gehalten hast, das illusorische Selbst, aufzulösen. Das ist es, was Ahnenheilung eigentlich ausmacht. Es geht darum, dass eine Person in der Ahnenlinie, das wahre Selbst zurückgewinnt.

Das ist wie eine Reihe Dominosteine, die rückwärts in deine Ahnenreihe hineinreicht und es dann jedem ermöglich, Zugang zu dieser Welle zu erhalten, zu einem Signal der Freiheit, zu einem Signal, das zeigt, dass sie die Illusion nicht mehr festhalten müssen.“

Während die Erde sich ausdehnt und erwacht, bröckelt diese Illusion und die Scherben an denen die Menschheit über Generationen festhielten, beginnen nun zu zerfallen. Kerry K.:

„Die Wahrheit ist, dass ihr ein kosmisches Wesen seid, dass ihr von Natur aus multidimensional seid, dass ihr ein unendliches Seelenwesen seid, das direkt mit dem Universum verbunden ist, mit dem Herzschlag und dem Puls aus der Schöpfung selbst.“

Die Seelenlast wurde von Generation zu Generation weitergereicht. Am Ende wurde sie immer größer und die Menschen hatten keine andere Wahl, als die unüberwindbare Last auf sich zu nehmen. Doch dieser Prozess hat jetzt ein Ende gefunden. Ein neues Kapitel der Erdgeschichte wird aufgeschlagen. Kerry K.:

„Achtet darauf, dass ihr euch dieses Entfalten und das Unbekannte erlaubt. Denn genau so fühlt es sich an, wenn ihr euch im Neuen befindet. Es ist ganz normal. Es ist einfach nur leben.

Es ist einfach das, was passiert, wenn du nicht versuchst, alles zu kontrollieren. Es ist das, was du bist, wenn du nicht versuchst, dich gedanklich in eine andere Art des Seins hineinzudenken.“

Die falsche, illusorische Realität bröckelt gerade vor unseren Augen. Wenn das wahre Selbst sich in diesem Moment erhebt, wird sich das sehr vertrautet und doch völlig fremd anfühlen, erklärt Kerry K. und rät:

„Nimm dir einen Moment Zeit, um es einfach zu spüren, um einfach in Liebe einzutauchen, die da ist. Und wenn du das tust, breitet sich das von dir auf die gesamte Ahnenlinie aus.“

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 21.07.2026