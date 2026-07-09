Als Neurowissenschaftlerin: Hier sind 5 Produkte, die ich nicht kaufe (und warum)

Sie scheinen harmlos zu sein, und Nr. 2 wird als „gesundes Lebensmittel“ vermarktet.

Die heutige Welt ist voller Möglichkeiten. Werbung, Influencer in den sozialen Medien und Produkte in den Supermarktregalen schreien uns ständig an.

Ein durchschnittlicher Supermarkt bietet heute über 30.000 verschiedene Produkte an:

Auf den ersten Blick wirkt es fast wie ein Paradies: So viele Möglichkeiten, so viele Optionen – ist das nicht fantastisch? In gewisser Weise stimmt das, denn es zeigt, wie weit wir als Spezies gekommen sind, und es ist für jeden etwas dabei. Aber es erhöht auch die Informationsflut und erschwert Entscheidungen.

Hier ist meine Liste mit 5 gängigen Produkten, die ich nicht kaufe, und warum (wissenschaftlich fundiert). Manche davon kaufe ich wirklich nie, andere landen zwar gelegentlich in meinem Warenkorb, aber ich versuche, sie so gut wie möglich zu vermeiden.

Es geht mir nicht darum, keinen Spaß zu haben. Ich genieße ab und zu etwas Süßes, aber ich möchte mich und meine Familie keinen Dingen aussetzen, die uns auf Dauer krank machen.

1. Energy-Drinks

Ich habe mir seit mindestens 20 Jahren keinen mehr gekauft und habe auch nicht vor, das jemals zu ändern. Allerdings habe ich beobachtet, wie deren Verwendung unter jungen Studenten völlig normal geworden ist: Als ich noch als Professor tätig war , sah ich viele davon während der Prüfungen auf den Tischen der Studenten.

Diese Getränke werden als leistungssteigernde Mittel vermarktet, sind aber nicht so harmlos, wie sie scheinen.

Was die Wissenschaft sagt

Die meisten Energy-Drinks enthalten viel Koffein und je nach Marke weitere Substanzen wie Taurin, Vitamine, Guarana und mehr. Die nicht-Light-Varianten enthalten zudem reichlich Zucker.

Diese Getränke sorgen für einen schnellen, starken Energieschub und steigern die Aufmerksamkeit, weshalb viele sie zur Leistungssteigerung nutzen.

Es gibt jedoch keine überzeugenden Beweise dafür, dass die positiven Effekte dieser Getränke die von Kaffee oder Tee deutlich überwiegen. Schließlich ist der Hauptwirkstoff dieser Getränke Koffein.

Noch besorgniserregender ist, dass Energy-Drinks mit akuten Herz-Kreislauf-Ereignissen in Verbindung gebracht werden, möglicherweise aufgrund der Kombination von hohen Koffeindosen mit anderen Inhaltsstoffen, deren Wirkungen nicht gut erforscht sind .

Und Koffein (der Hauptbestandteil der meisten Energy-Drinks) verbleibt viele Stunden im Körper, mit einer Halbwertszeit von 5–6 Stunden (das heißt, die Hälfte des konsumierten Koffeins ist auch nach 5–6 Stunden noch im Körper).

Wer also am späten Nachmittag, Abend oder in der Nacht einen Energy-Drink trinkt, kann seinen Schlaf stören, was zu weiteren Problemen führt und den Bedarf an Energy-Drinks am nächsten Tag erhöht. Ein Teufelskreis.

Nun ja, und zugesetzter Zucker oder künstliche Süßstoffe in diesen Getränken sind ein weiteres Problem (siehe auch Punkt 5).

Was ich tue: Ich trinke ungesüßten Kaffee und Tee und vermeide Koffein nach dem Mittagessen, um meinen Schlaf zu schützen.

2. Aromatisierter Joghurt

Joghurt gilt als gesundes Lebensmittel, und das stimmt auch, denn er enthält hochwertige Proteine ​​und Probiotika. Viele der im Supermarkt erhältlichen Joghurts sind jedoch nicht so gesund, wie sie angepriesen werden.

Was die Wissenschaft sagt

Industriell hergestellte Joghurts enthalten oft zahlreiche Zusatzstoffe wie Zucker oder künstliche Süßstoffe (insbesondere in fettarmen Varianten, wo die Süße den Geschmacksverlust ausgleichen soll), künstliche Fruchtaromen und mehr.

Ja, sie enthalten zwar noch nützliche Proteine ​​und Probiotika, aber aufgrund der vielen Verarbeitungsschritte und Zusatzstoffe sollten sie eher als hochverarbeitete Lebensmittel denn als gesunde Produkte betrachtet werden.

Laut dem NOVA-Klassifizierungssystem der Vereinten Nationen gehören zuckerhaltige Fruchtjoghurts in dieselbe Kategorie wie Energy-Drinks oder abgepackte Kekse .

Was ich mache: Ich bevorzuge Natürlichkeit,Vollfettjoghurt herstellen und ihn zu Hause fermentieren. Es ist kinderleicht und kostet mich buchstäblich nur 5 Minuten Arbeit alle 5 Tage.

3. Duftkerzen und Lufterfrischer

Ein angenehmer Duft in der Wohnung oder im Büro wird von vielen Menschen geschätzt. Doch diese Produkte sind möglicherweise nicht so harmlos, wie sie aussehen!

Was die Wissenschaft sagt

Viele Raumduftprodukte erhöhen die Luftverschmutzung durch die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) , von denen viele als giftig oder potenziell gesundheitsschädlich eingestuft werden. Luftverschmutzung wird zudem mit Neuroinflammation und beschleunigtem kognitiven Abbau in Verbindung gebracht .

Wir machen uns oft mehr Gedanken über unsere Lebensmittel als über die Luft, die wir atmen, aber beides ist genauso wichtig. Da manche Produkte die Luftqualität verschlechtern, ist es besser, sie zu vermeiden oder nur selten zu verwenden. Regelmäßiges Lüften (Fenster öffnen und/oder HEPA-Filter verwenden) verbessert die Raumluftqualität zusätzlich.

Was ich mache: Zum Glück reagiere ich sehr empfindlich auf künstliche Duftstoffe, deshalb habe ich keines dieser Produkte selbst benutzt, auch nicht, als ich die wissenschaftlichen Hintergründe noch nicht kannte. Aber das nächste habe ich ausprobiert…

4. Räucherwerk

In meinen Zwanzigern liebte ich Räucherstäbchen. Ich benutzte jeden Tag mindestens eine Sorte in meiner kleinen Studentenwohnung. Dann lernte ich mehr darüber und hörte damit auf.

Was die Wissenschaft sagt

Ja, Räucherstäbchen riechen gut, anders als Zigaretten (zumindest meiner Meinung nach). Aber was die chemischen Eigenschaften und die potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Rauchs angeht, sind sie sich ziemlich ähnlich.

Eine Studie zeigt sogar, dass Räucherstäbchen viermal so viele Feinstaubpartikel produzieren wie Zigaretten. Unglaublich!

Wie Duftkerzen und Lufterfrischer verschlechtert auch Räucherstäbchen die Luftqualität. Daher sollte man sie nur gelegentlich oder gar nicht verwenden.

Wir alle wissen, dass Rauchen der allgemeinen Gesundheit und der Gehirnfunktion schadet, und die Verwendung von Räucherstäbchen sollte man ähnlich betrachten.

Was ich mache: Da ich zu Hause (oder sonstwo) keine Zigaretten anzünde, zünde ich auch keine Räucherstäbchen an.

5. Diätlimonaden

Diätlimonaden und künstliche Süßstoffe im Allgemeinen erscheinen wie eine gesunde Alternative zu Zucker. Und sie sind sehr nützlich für Menschen, die aufgrund einer Erkrankung (wie z. B. Diabetes) Zucker meiden müssen.

Was die Wissenschaft sagt

Statt zwischen Zucker und künstlichen Süßstoffen zu wählen, wird empfohlen, den Zuckerkonsum generell zu reduzieren. Studien konnten keinen durchgängigen Nutzen künstlicher Süßstoffe für die langfristige Gewichtskontrolle und andere Gesundheitsindikatoren nachweisen , und eine aktuelle Studie berichtete sogar über einen möglichen Zusammenhang mit beschleunigter Hirnalterung.

Was ich mache: Nachdem ich als Teenager an einer Essstörung mit Heißhungerattacken litt und Schokolade meine bevorzugte Suchtmittel war, habe ich es seit meinen Zwanzigern geschafft, den Konsum von zugesetztem Zucker und Süßungsmitteln deutlich zu reduzieren. Es ist besser, sich an weniger Süße in der Ernährung zu gewöhnen.

Zusammenfassung

Dies war meine Liste mit 5 Produkten, die ich als Neurowissenschaftler nicht (oder nur selten) kaufe. Bei gelegentlichem Gebrauch ist keines dieser Produkte katastrophal, dennoch empfehle ich zur Vorsicht. Sie gelten oft als harmlos oder werden sogar als besonders gesund beworben (wie beispielsweise Fruchtjoghurt), doch nicht jedes Werbeversprechen ist wahr oder wissenschaftlich belegt.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 09.07.2026