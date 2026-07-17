🧊 👽 Antarktis: Das Geheimnis unter dem gefrorenen Grab (Video)

Was ein Jahrzehnt blinder Fernwahrnehmungssitzungen tief in der Antarktis immer wieder aufdeckt.

Es gibt eine Regel, die wir vor jeder Sitzung befolgen: Niemandem wird das Ziel verraten. Weder dem Betrachter, noch denjenigen, die später transkribieren, manchmal nicht einmal dem Monitor bis zum Schluss. Man setzt sich hin, macht den Kopf frei, wartet, bis die erste Form auftaucht, und schreibt auf, was auch immer einem in den Sinn kommt.

So dumm, so themenfremd, so sehr es auch klingen mag, als ob die eigene Fantasie einem widerspricht: Wir nennen dieses Rauschen „AOL“, Analytical Overlay (Analytisches Overlay). Die Kunst besteht darin, es wahrzunehmen, ohne es zu verwerfen, denn oft entpuppt sich das Rauschen als wichtige Information.

In den vergangenen Jahren, in denen ich mit verschiedenen Zuschauergruppen an unterschiedlichen Tagen vor unserem Monitor gearbeitet habe – jedes Mal blind –, tauchte immer wieder derselbe Kontinent auf. Nicht Ägypten. Nicht Peru.

Die Antarktis und die Bereiche unter ihrem Eis, die keiner von uns gesucht hatte und über die wir uns alle nicht vollständig einig sind, außer in den Punkten, in denen acht oder neun unabhängige Beobachter auf unheimliche Weise fast exakt übereinstimmen.

EIN KONTINENT VOR DEM EIS

Der früheste Erzählstrang beginnt gar nicht in der Antarktis. Er beginnt an der Großen Pyramide von Gizeh, in einer Sitzung über deren Bau, wo der Kameramann, der die riesigen quadratischen Steinplatten durch die Luft bewegte, ohne sie zu berühren, die Aufmerksamkeit des Zuschauers immer weiter nach Süden lenkte, vorbei an Ägypten, vorbei an Südamerika, zu einer Version der Antarktis, die völlig eisfrei war.

Ein Kontinent, der von etwas bewohnt, bebaut und bevölkert war, das älter war als die Menschheit selbst, Millionen von Jahren bevor unsere Zivilisationen existierten. Ägypten ist in dieser Version der Geschichte nicht der Ursprung von irgendetwas.

Es ist ein Erbe – eine blasse Kopie, angefertigt von Menschen, die etwas nachahmten, an das sie sich nur noch halb erinnerten, oder das jemand, der uns in keiner Weise ähnelte, für sie erbaut hatte.

Die Wesen dahinter wurden als Wesen mit Köpfen beschrieben, die sich von unseren unterschieden, und irgendwann, so berichtete die Sitzung, verschwanden sie. Nicht vernichtet. Nicht besiegt. Einfach weg, auf eine Weise, die sich weniger wie ein Ende liest, sondern eher wie die Schließung einer Kolonie, deren Pachtvertrag ausgelaufen ist. (Was verbirgt sich hinter dem Eis? Die Geheimnisse der Antarktis werden gelüftet (Video))

DIE STIMME, DIE BEHAUPTET, SIE REGIERT DIE WELT

Später, in einer anderen Sitzung, die ohne jegliches Ziel außer „Sumerischer Enki, Gegenwart“ eröffnet wurde , entstand etwas Seltsameres als eine Vision – ein Gespräch. Große, schmale Gestalten aus Licht, schwebend und unnahbar, beantworteten direkt gestellte Fragen.

Auf die Frage nach ihrer Identität antworteten sie unverblümt: Wir beherrschen diese Welt. Auf die Frage, warum die Menschen sie nicht sehen: Das wollen wir nicht . Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens der Menschen antworteten sie, dass wir sie mit Energie versorgen, dass diese Ordnung nur so lange Bestand hat, wie sie für die meisten von uns angenehm ist, und dass der Ausweg einfach und in seiner Einfachheit fast schon beleidigend ist:

Hört auf, an falsche Götter und falsche Systeme zu glauben, und die Ordnung löst sich von selbst auf. Auf die Frage, was mit ihnen geschehen würde, wenn die Menschheit erwachte, antworteten sie fast wehmütig: Wir würden gehen, denn es gäbe nichts mehr, wofür es sich zu bleiben lohnen würde.

DIE BIBLIOTHEK, DIE NIEMAND VON HAND ERBAUT HAT

Eine separate, verdeckte Sitzung zum Thema „Pyramiden in der Antarktis“ brachte kein Grabmal, sondern eher ein Archiv hervor. Kugelförmige Kammern, mit einer Präzision in den Fels gehauen, die nicht handgefertigt wirkte – glatt, geometrisch, lasergenau, erinnerten sie eher an Tunnelbautechniken aus Science-Fiction-Filmen als an Spitzhacken und Meißel.

Einer der Zuschauer beschrieb diese Kammern als unter mehreren Kontinenten gleichzeitig existierend, versiegelt und nur durch die Kraft des Geistes und nicht durch eine physische Öffnung zugänglich – als ob das Finden der Tür durch Fernwahrnehmung selbst der Beweis dafür sein sollte, dass die Menschheit endlich bereit für das sei, was sich darin befinde.

Im Zentrum stand eine transparente, kristalline Struktur, die sich wie eine intelligente Aufzeichnung verhielt : Willkommen, Reisender, du hast die Bibliothek gefunden. Im Inneren blickten holografische Gesichter zurück – größere Köpfe als unsere, große runde Augen, unverkennbar warmherzig.

Die Erbauer stellten sich lediglich als „das Uralte Volk“ vor. Der Betrachter hatte den starken Eindruck, dass das, was auch immer hier lebte, die Menschen, die es einst nutzten, überdauert hatte und dass das Wissen bewusst verborgen worden war, um auf eine fähigere Zukunft zu warten, denn die Menschen, die es einst verstanden hatten, waren verschwunden, und das, was nach ihnen kam – wir –, war noch nicht bereit.

EIN MANN, KEIN GEIST, DER VERSUCHT, DIE WAHRHEIT ZU BRINGEN

Der vierte Strang durchbricht das Muster . Statt uralter Wesen oder außerirdischer Technik präsentierte diese Sitzung einen lebendigen, atmenden Menschen – kahlköpfig, die Hände in tiefer Konzentration an die Schläfen gepresst, ein Pyramiden-Auge auf der Stirn –, der aktiv versuchte, das streng geheime Wissen über die wiedergefundene Technologie über die kleinen, verschwiegenen Kreise hinaus zu verbreiten, die es derzeit besitzen.

Der Zuschauer gewann den starken Eindruck, dass die heutigen Besitzer dieser Technologie nicht ihre Urheber sind; sie haben Fragmente davon nachgebaut und die Ergebnisse für sich behalten. Jemand, der gerade lebt, will das ändern.

DER BEDIENER, DER AUSSTEIGEN WILL

In einer fünften Sitzung begegnete er einer weniger sympathischen Person: einem isolierten, brillanten Bediener eines flachen, scheibenförmigen Geräts, das sich dreht und einen Hochenergiestrahl aussendet – halb im Scherz beschrieben als eine Art Mischung aus Tesla und Teilchenbeschleuniger.

Er nutzt es für sich selbst. Ihn zieht es zu den Sternen, zum Mars, zum vollständigen Verlassen der Erde, und sein Ehrgeiz teilt er nicht mit uns anderen. Er sieht gewöhnliche Menschen, in den Worten des Zuschauers, „wie kämpfende Affen im Zoo“ und geht davon aus, dass der Planet dem Untergang geweiht ist, wobei eine kleine auserwählte Gruppe entkommt, während alle anderen zurückbleiben.

Die Sitzung bediente sich stark der Bildsprache von Katastrophenfilmen, um das gewünschte Gefühl zu erzeugen – Archen, Eliten, eine kommende Flut – und endete mit einer beunruhigenden Resonanz: ein selbsternannter Retter, der bereits entschieden hat, dass der größte Teil der Menschheit es nicht wert ist, gerettet zu werden.

DER TUNNEL RAUS

Eine sechste Sitzung, die Evakuierungsszenarien zum Ziel hatte, erzeugte ein Wurmloch aus leuchtenden Dreiecken, das ruhige, uniformierte Gestalten von einer grauen, leblosen, mondähnlichen Oberfläche in eine zweite Welt transportierte, die warm, erleuchtet und lebendig war – hohe Vegetation, leuchtende Strukturen, eher ein Garten als ein Bunker. Der Kontrast war wichtiger als die einzelnen Orte:

Eine Welt, die verlassen wurde, weil sie unbewohnbar geworden war; eine andere, die nur von Menschen erreicht werden konnte, die bereit waren, die erste hinter sich zu lassen.

WAS BEFINDET SICH DA UNTEN TATSÄCHLICH?

Dann kommt die Session, die allem anderen zugrunde liegt: Antarktis, Gegenwart, ohne jegliche Ausschmückung, ohne Zielbeschreibung jenseits des Ortes selbst.

Ein dreieckiger Metallrumpf, regungslos, tot – allem Anschein nach auf dem Meeresgrund unter enormem Druck. Kalt. Dunkel. Stille, die der Betrachter als bedrückend beschrieb.

Kabel, offensichtlich später von Menschenhand angebracht, leiteten Strom und Licht von der Oberfläche in das Wrack. Forscher in Druckanzügen bewegten sich um es herum. Unscheinbar wirkende Schiffe kreisten darüber und sicherten den Bereich, so wie es Marinen tun, um eine überfüllte Küste zu vermeiden.

Was besonders auffiel: Das Metall des Rumpfes korrodiert in Meerwasser nicht wie unseres – es ähnelt eher dem seltenen Titan alter sowjetischer U-Boot-Rümpfe als einem Massenprodukt. Das Objekt besaß keinen sichtbaren Antrieb .

Und doch deutete alles darauf hin, dass es sich zuvor bewegt hatte. Wer es untersucht, weiß, dass es weitaus älter ist als er selbst, und die Entscheidung, es geheim zu halten, war kein Zufall – sie wirkte bewusst, geplant, als würde man auf einen Moment warten, der noch nicht gekommen war.

DAS EI

Eine Gruppensitzung – drei Betrachter bearbeiteten dasselbe Blindziel, ohne ihre Notizen erst im Nachhinein zu vergleichen – brachte das seltsamste Objekt der gesamten Reihe hervor:

Eine glatte, weiße, verschlossene, leicht organisch anmutende Form, innen steril, die sich bei Berührung öffnete. Das Betreten fühlte sich weniger physisch als spirituell an; ein Betrachter beschrieb, wie er das Gefühl, überhaupt einen Körper zu haben, verlor.

Diese „Eier“ ​​bewegten sich durch transparente Röhren und sammelten sich in größeren Zylindern. Was sie enthielten, ähnelte bei näherer Betrachtung einer Brutstätte – wabenförmige Zellen, die embryonales, nicht-menschliches Leben bargen, von einem Betrachter als „Geburt von Seelen“ gedeutet.

Eine zweite Beobachterin entdeckte unabhängig davon Bohrungen im Eis hin zu einer verborgenen Kammer. Forscher in schwerer Schutzkleidung wirkten auf sie seltsam reptilienartig.

In Wohnmobil-Kreisen kursierte ein Gerücht über reptilienartige Wesen, die in grauer Vorzeit mit diesem Ort in Verbindung gebracht wurden. Eine dritte Beobachterin fand einen langen, vergrabenen Gang, der in einer goldenen, kuppelförmigen Kammer endete. Diese war um ein zentrales, wichtiges Objekt herum gebaut – verlassen, still, „wie die Bundeslade“.

Keiner der drei wusste, was der andere geschrieben hatte, bis zum anschließenden Vergleich. Die Überschneidungen – Eiformen, Inkubation, nicht-menschliche Körper, Hitze, Geheimhaltung – hätte keiner von ihnen allein erraten können.

BYRDS SCHWEIGEN

Hier setzt üblicherweise die populäre Legende an: Operation Highjump, 1946/47 , Admiral Richard Byrd , das Gerücht einer Kriegsflotte, die in den Süden entsandt wurde, um dort zu kämpfen, und dann stillschweigend umkehrte. Die dokumentierte Geschichte ist weniger dramatisch als der Mythos: Die Planung begann im Jahr des Kriegsendes.

Eine Flotte von etwa 4.700 Mann, dreizehn Schiffe und dreiunddreißig Flugzeuge unter Byrd und Konteradmiral Richard Cruzen hatte offiziell den Auftrag, militärisches Training in kalten Regionen durchzuführen, Ausrüstung zu testen und eine Basis namens Little America IV zu errichten – neben einem frühen, unverkennbaren Interesse an der möglichen Bedeutung der Antarktis für einen bevorstehenden Kalten Krieg. Die Expedition wurde früher als geplant beendet, worauf die Legende der „geheimen Schlacht“ basiert. Es gibt keinerlei dokumentarische Beweise für eine Konfrontation.

Als wir eine Blind-Session speziell zu Highjump und Byrds tatsächlichen Erfahrungen dort durchführten, kam es ebenfalls zu keinem Kampf. Was stattdessen auftauchte, stimmte unangenehm mit allem bereits Gesammelten überein:

Ein glattes, weißes, „tic-tac“-artiges Objekt, Schwefelgeruch, vulkanische Hitze inmitten einer gefrorenen Landschaft und – wieder einmal – ein wabenförmiges Inneres voller embryonaler, nicht-menschlicher Zellen, dieselbe „Organismenfabrik“, die die Eier-Session bereits Monate zuvor unabhängig voneinander hervorgebracht hatte.

Fünf Beobachter dieser Session, die unabhängig voneinander und ohne weitere Informationen arbeiteten, kamen zu einer nahezu identischen Liste: eine vergrabene Basis, eine versiegelte Kugel, ein Inkubationsprozess, nicht-menschliche Körper, ein fliegendes Objekt, eine überwältigende Menge Weiß, anwesende und beobachtende Forscher, bewusste Verschleierung und darunter lauernde Hitze, wo eigentlich nur Eis hätte sein sollen.

In einer weiteren Blindübung entstand ein neues Bild: kein Handwerk, kein Ei, sondern ein riesiger Stadtplatz. Die Atmosphäre wirkte kriegerisch – marschierend, diszipliniert, altertümlich –, umgeben von monumentaler Steinarchitektur, Bögen und Säulen, die an die klassische Mittelmeerwelt erinnerten . Die Menschen schienen sich mit einem gemeinsamen Zielbewusstsein zu bewegen, als ob jeder instinktiv seine Rolle kannte.

Auf die Gestaltung angesprochen, zog der Betrachter einen unerwartet konkreten Vergleich zu Venedig: ein großer öffentlicher Platz am Wasser, Mosaikböden und ein Ort, an dem soziale Unterschiede scheinbar verschwinden und sich jeder gleichermaßen zugehörig fühlen kann.

Im Inneren wirkte der Raum unerwartet kühl und angenehm. Er schien einen andächtigen Charakter zu haben – ein heiliger oder gesellschaftlich wichtiger Ort, dessen Ränder bewacht wurden. In seiner Mitte stand eine seltsame technische Konstruktion: eine motorartige Anordnung aus Metallrohren, die etwas Warmes transportierte, begleitet von einem unwillkürlichen Eindruck von Radioaktivität.

Die Sitzung brachte außerdem zwei deutlich unterschiedliche Gruppen von Personen hervor – große, ruhige Gestalten in schützend wirkenden Anzügen und kleinere, hektische Wesen –, die beide mit demselben röhrenförmigen Gerät verbunden waren und Helme mit flügelartigen Flossen trugen.

Die Bedeutung der Sitzung liegt in dem, was dann geschah. Ein zweiter blinder Betrachter, der unabhängig und ohne Zugriff auf das erste Protokoll arbeitete, berichtete von vielen der gleichen Elemente: ein hohes Bauwerk, Radioaktivität, ein röhrenförmiges Gerät, das um ein zentrales Rohr gewickelt war, hohe Energie, interdimensionale Maschinen, ein kühles und angenehmes Inneres und ein besonders ungewöhnliches Detail – etwas Grünes, wie Klee. Zwei unabhängige Betrachter kamen zu dem gleichen ungewöhnlichen Bild.

Worin sich die Sitzungen tatsächlich ähnlich sind

Entfernt man die individuellen Ausschmückungen – die Filmreferenzen, die persönliche Symbolik, die Momente, die ein Zuschauer als mögliche Störfaktoren markiert hat –, so bleibt eine kurze Liste in jeder einzelnen dieser Sitzungen erhalten, die über Jahre hinweg von Menschen durchgeführt wurden, die sich nie vorher ausgetauscht haben: Hitze und Radioaktivität, wo geografisch gesehen nur Eis herrschen sollte; Röhren, Zylinder und eiförmige Behälter als dominierende Architektur; zwei unterschiedliche, gleichzeitig präsente Körpertypen, einer ruhig und erhaben, der andere klein und hektisch; ein Motiv der Inkubation oder „Organismenfabrik“; eine uralte Zivilisation, die der Menschheit vorausgeht und sie überdauert; und eine bewusste, fortwährende Entscheidung – getroffen von Menschen, nicht von Geistern –, all dies aus dem Blickfeld zu halten.

Das Echo des venezianischen Platzes ist das neueste und ehrlich gesagt das beunruhigendste Werk, denn es deutet etwas an, was in keiner der vorherigen Sitzungen so deutlich ausgesprochen wurde: dass die monumentalen Plätze der Welt, in der wir leben – mediterrane Plätze, Säulengänge, Kuppeln, die gesamte Architektursprache des Ortes, an dem das Heilige und das Öffentliche aufeinandertreffen – vielleicht weniger Erfindung als vielmehr Erinnerung sind.

Ein Echo von etwas, das zuerst anderswo erbaut wurde, auf einem Kontinent, der heute unter Eis begraben liegt, Erfindung ebenso sehr wie GedächtnisEin Echo von etwas, das zuerst woanders, auf einem heute unter Eis begrabenen Kontinent, entstanden ist, so wie sich bei näherer Betrachtung herausstellte, dass ein einzelnes Bild einer Göttin in Tepeyac auf einem energetischen Boden stand, der viel älter war als die Erscheinung selbst.

War es einst die Antarktis ?

IMMER NOCH WARM

Was uns alle nicht so recht loslässt, ist der Motor. Nicht das Schiff, das leblos und vom Druck zerquetscht auf dem Meeresgrund liegt – das wirkt zumindest wie ein Wrack, etwas Abgeschlossenes. Anders ist es mit dem röhrenförmigen Gerät, das sich um die Antarktis-Plaza windet.

Zwei Personen, die Wochen voneinander entfernt waren und nichts voneinander wussten, verwendeten unaufgefordert dasselbe Wort dafür: radioaktiv . Nicht kalt. Nicht inert. Etwas, das nach allen bisherigen, eher zufälligen Eindrücken möglicherweise immer noch das tut, wofür es gebaut wurde.

Was auch immer unter dem Eis begraben ist oder nicht, das ist der Teil dieser Geschichte, der sich nicht zur Ruhe setzen lässt: Es ist kein Grab dort unten. Es ist eine Maschine, die jemand vergessen hat auszuschalten.

Video:

Quellen: PublicDomain/medium.com am 17.07.2026