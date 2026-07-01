Bestes Trinkwasser: Lotus Vita Glas-Filterkanne ENYA mit Bambusdeckel und edlem Griff

aikos2309

Bestes Trinkwasser dank der Lotus Vita Wasserfilter-Technologie.

Lifestyle, Charme und Wohlgefühl strahlt die Glas-Filterkanne ENYA durch die Naturmaterialien Bambus und Edelstahl aus.

Mit liebevollem Design, schneller Filterzeit und einem feinen Ergebnis überzeugt dieser Wasserfilter auf ganzer Linie!

  • edles Design mit nachhaltigen Materialien

 

  • beste Schadstoffreduktion seiner Klasse

 

  • guter, weicher Geschmack

 

  • Sicherheit vor Belastungen im Trinkwasser

 

  • Schutz vor Verkalkung

 

  • NATURA PLUS® filtert über drei Kammern hinweg mit Aktivkohle und Ionentauschern

 

  • schnelle Filterung in 5 Minuten pro Liter

 

  • bpa- und bps-frei, TÜV SÜD geprüft und lebensmittelecht

 

  • Filterkanne mit 30 Zentimetern Höhe und etwa 13 Zentimetern Durchmesser

 

  • 8 Liter leckeres Trinkwasser täglich für 0,43 _

Machen Sie aus schlichtem Leitungswasser einen Trinkgenuss in Premiumqualität. Einmal auf den Geschmack gekommen, werden Sie auf das weiche, wohlschmeckende Wasser nicht mehr verzichten wollen.

Die exklusiv von Lotus Vita entwickelte PiVitalis® Wasserfilter-Technologie macht Ihr Wasser schmackhaft und schont Ihre Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen und Wasserkocher. Außerdem werden Schwermetalle wie Blei und Kupfer, die in Haushaltsinstallationen vorkommen können, effizient herausgefiltert.

Durch die Kombination aus Glas, Bambus und Edelstahl ist diese Filterkanne besonders robust und umweltfreundlich. Der Deckel aus Bambusholz ist optimal durch den widerständigen Edelstahl vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt.

Für wen eignet sich die Glas-Filterkanne ENYA – NATURA PLUS® 1,4 Liter

Diese Filterkanne aus Glas eignet sich für Menschen, die Wert auf anspruchsvolles Design mit Naturmaterialien legen und sich gleichzeitig eine zuverlässige und schadstoffreduzierte Aufbereitung Ihres Trinkwassers wünschen.

Mit einem Durchschnitt von 1,4 Litern Filterwasser ist diese Filterkanne gut für ein bis zwei Personen geeignet.

Sichern Sie sich das Jahrespaket oder Halbjahrespaket Lotus ONE/ESPRIT/ENYA mit Kalk- und Ersatzfiltern für anhaltende Wasserreinheit und exzellenten Geschmack.

Das Kristallsteinfach für Lotus Vita Filterkaraffen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

  • Eine Glas-Filterkanne NATURA PLUS® mit edlem Bambus-Deckel
  • Eine Filterkartusche NATURA PLUS®
  • Zwei Kalkfilterpads
  • Ein Kork Untersetzer mit Lotus Blume

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.03.2026

vp.net™ - Revolutionary Privacy with Intel SGX

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

2 comments on “Bestes Trinkwasser: Lotus Vita Glas-Filterkanne ENYA mit Bambusdeckel und edlem Griff

  1. …..“mit-bambusdeckel-und-edlem-griff „………

    Bambusfasern sind identisch mit Asbestfasern

    Ein Asbestdeckel wird von Kunden abgelehnt, ein Bambusfaserdeckel wird akzeptiert,
    wobei sie identisch in ihrer Gesundheitsgefährdung sind.

    Antworten

    1. Der Deckel war auch mein erster Kritikpunkt. Ob „Bambusfasern identisch sind mit Asbestfasern“, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle sind sie nicht wasserfest. Man hätte hier Hartholz nehmen sollen oder Edelstahl.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert