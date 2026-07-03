Blutbad von Stade: Waffe des Todesschützen stammt aus Berlin – Migrationsaktivistin steuerte Flucht-Mercedes!

Der Türke, der in einer Mutter-Kind-Einrichtung im niedersächsischen Stade sechs Menschen erschossen hat, soll sich die Tatwaffe kurz zuvor illegal in Berlin besorgt haben. (Titelbild: KI-generiertes Symbolbild)

Die Fahrerin des Flucht-Mercedes, bei der es sich um eine Aktivistin einer mit Steuergeldern finanzierten NGO aus dem Migrationskomplex handeln soll, verschickte vor der Tat ein 20-seitiges Schreiben an mehrere Medien, we die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet.

Bei der 65-jährigen Sylivia S. soll es sich nach Recherchen der Zeitung um die Patentante der wenige Monate alten Tochter des 45 Jahre alten Tatverdächtigen Fatih Khan G. handeln. Das Baby stand im Mittelpunkt eines Streits um das Sorgerecht, der zu der Tragödie führte.

Der aus Hannover stammende G. soll die Tatwaffe nach NDR-Informationen bereits eine Woche vor der Tat in Berlin erworben haben.

Bei der Waffe handelt es sich demnach um eine halbautomatische Beretta 70. Der Todesschütze habe die Pistole am Kurfürstendamm gekauft und für die Waffe sowie 21 Schuss Munition rund 4.000 Euro bezahlt.

Stade-Killer war „ruhig und besonnen“

Das Schreiben der Migrationsaktivistin soll den Titel „Chronologie eines Albtraums – Der Fall B.“ tragen und laut HAZ auffällig juristisch versiert formuliert sein.

Nach Recherchen der Zeitung arbeitet die Frau für eine NGO, die binationale Ehepaare berät. Versandt worden sei das Dokument am 26. Juni, um den Fall öffentlich zu machen.

Sylvia S. beschreibt den Vater des Kindes dem Bericht zufolge als „ruhigen, besonnenen und kooperativen Mann“ und wendet sich gegen die Darstellung von Ärzten und Behörden, die ihn als „aggressiven, unberechenbaren Mann“ gezeichnet hätten.

Das von Sylvia S. gesteuerte Fluchtfahrzeug, ein Mercedes GLE Coupé mit ca. 400 PS, war laut einem Medienbericht („NiUS) am 26. Mai 2026, also rund fünf Wochen vor der Tat, auf die Aktivistin umgemeldet worden.

Migrations-NGO erhielt 900.000 Euro aus Bundesprogramm

Brisant: Die Organisation, für die sich die Fluchthelferin des Mordschützen engagieren soll, berät Migranten zu Themen wie Familiennachzug, Aufenthaltsrecht oder Einbürgerung. Die NGO versteht sich als Lobby „gegen Rassismus“.

Allein für die Jahre 2025 und 2026 soll die Organisation Medienrecherchen zufolge insgesamt fast 900.000 Euro Steuergelder aus dem NGO-Bundesprogramm „Demokratie leben!“ kassiert haben.

Die Staatsanwaltschaft bewertet die Taten wegen der Mordmerkmale Heimtücke und niederer Beweggründe als sechsfachen Mord. Unter den Toten sind drei Mitarbeiter des Jugendamtes der Region Hannover und drei Beschäftigte der Jugendhilfeeinrichtung.

Die 34-jährige Mutter und ihr Baby sind nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums nach der Schließung der Wohngruppe anderweitig untergebracht worden.

Schweigeminute verweigert

Es gibt Momente, in denen sich der Zustand eines Landes in einer einzigen Entscheidung offenbart. Der Kreistag von Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen hat einen solchen Moment geliefert – und er wirft ein grelles Licht auf die moralische Doppelbuchführung, die in weiten Teilen unserer politischen Klasse zur zweiten Natur geworden ist.

Sechs Tote, ein abgelehnter Antrag

Was war geschehen? Einen Tag nach der Bluttat im niedersächsischen Stade, bei der ein 45-jähriger Mann sechs Menschen tötete, stellte ein Kreistagsabgeordneter der AfD in Saalfeld-Rudolstadt einen denkbar simplen Antrag: eine Schweigeminute für die Opfer. Ein Innehalten. Ein stiller Moment des Respekts für vier Frauen und zwei Männer, die in einer Jugendeinrichtung arbeiteten und nun tot sind.

Der Kreistagsvorsitzende Oliver Weder von der SPD soll diesen Antrag abgelehnt haben. Die Begründung, die ihm der AfD-Abgeordnete Josef Kluy gegenüber der Presse vorwirft, ist von einer Kälte, die einem den Atem stocken lässt: Man könne schließlich nicht für jedes Verbrechen eine Schweigeminute abhalten.

Nicht für jedes Verbrechen eine Schweigeminute – ausgerechnet in einem Land, das bei politisch genehmen Anlässen sonst keine Gelegenheit zum kollektiven Gedenken auslässt.

Streit um die Begründung – und ein vielsagendes Schweigen

Das zuständige Landratsamt bestätigte im Kern die Schilderung des Antragstellers, bestreitet jedoch, dass die Ablehnung mit diesem Satz begründet worden sei.

Der Vorsitzende habe seine Entscheidung „sachlich begründet“, heißt es aus der Behörde. Sowohl der Kreistagsvorsitzende als auch Landrat Marko Wolfram hätten schließlich ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht. Auf eine direkte Anfrage soll Weder selbst bislang nicht reagiert haben.

Man mag über die genaue Formulierung streiten. Doch die entscheidende Frage bleibt im Raum stehen wie ein unangenehmer Geruch: Warum wurde die Schweigeminute überhaupt abgelehnt? Und darf man vermuten, dass der Antrag aus der „falschen“ Ecke kam, um ihn kurzerhand zu versenken?

Die Tat von Stade – ein Verbrechen, das nicht ins Narrativ passt

Ein Blick auf die Tat selbst offenbart, warum dieses Gedenken für manche unbequem sein könnte. Der mutmaßliche Täter, ein Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, hatte einen Termin mit den Mitarbeitern der Einrichtung, bei dem es um einen Sorgerechtsstreit rund um seine drei Monate alte Tochter ging.

Am Ende dieses Termins lagen sechs Menschen tot am Boden. Beim gescheiterten Fluchtversuch soll die mutmaßliche Patentante der Tochter das Fahrzeug gesteuert haben – eine Frau, die zudem als Migrationsberaterin tätig gewesen sein soll.

Ein solcher Fall passt schlichtweg nicht in das sorgsam gepflegte Erzählmuster, wonach Gefahr in Deutschland stets aus einer bestimmten politischen Richtung erwächst. Und wo das Narrativ nicht passt, da schaltet die Politik offenbar auf Durchzug.

Zwei Klassen von Opfern

Man stelle sich für einen Augenblick das umgekehrte Szenario vor. Wären die Verhältnisse spiegelverkehrt, würde die Republik von Sondersendungen, Lichterketten und „Nie wieder“-Appellen förmlich überrollt. Doch hier herrscht bemerkenswerte Stille. Keine Massendemonstrationen. Kein kollektiver Aufschrei. Nicht einmal eine simple Schweigeminute in einem thüringischen Kreistag.

Diese Ungleichbehandlung ist kein Zufall, sondern Symptom. Sie offenbart, wie tief die Vorstellung mittlerweile verankert ist, dass es Opfer erster und zweiter Klasse gebe – je nachdem, ob ihr Tod politisch verwertbar erscheint oder eben nicht.

Wer Menschen nach ihrer ideologischen Nützlichkeit sortiert, hat den moralischen Kompass längst über Bord geworfen. Und dass ein Großteil der Bürger dieses zynische Spiel durchschaut, dürfte für die betreffenden Parteien kein gutes Omen sein.

Ein Land, das seine eigenen Toten nicht mehr betrauern will

Die zunehmende Gewalt in Deutschland, die immer neuen Schlagzeilen von Messerangriffen und Bluttaten – all das ist auch die bittere Ernte einer jahrelangen politischen Fehlsteuerung, die viele Bürger nicht länger hinnehmen wollen.

Was dieser Vorgang im kleinen thüringischen Kreistag aber besonders schmerzhaft macht, ist nicht allein die Tat. Es ist die Verweigerung des schlichtesten menschlichen Anstands im Angesicht von sechs Toten.

Sechs Menschen sind gestorben. Sie hinterlassen Familien, Angehörige, Waisen. Ihnen eine einzige Minute des Schweigens zu gewähren, hätte niemanden etwas gekostet – außer vielleicht das Eingeständnis, dass Trauer keine Parteizugehörigkeit kennen sollte. Genau daran aber scheint es zu hapern. Und das ist die eigentliche Schande dieser Geschichte.

Quellen: PublicDomain/Deutschland Kurier/kettner-edelmetalle.de am 02.07.2026