📜 Das Philippusevangelium: Der verbotene Text, der besagt, dass Jesus Maria Magdalena auf den Mund küsste

Das Wort für „Mund“ fehlt im Papyrus. Die Kirche begrub das Buch, das es enthielt, für sechzehnhundert Jahre. Die Debatte über diese eine Lücke ist nie verstummt.

Im Dezember 1945 grub ein Bauer namens Muhammad Ali al-Samman in der Nähe von Hamra Dom in Oberägypten nach Dünger. Seine Hacke stieß auf einen versiegelten Tonkrug, der am Fuße der Jabal al-Tarif-Klippen vergraben war. Darin befanden sich dreizehn ledergebundene Papyruskodizes mit der größten jemals wiedergefundenen Sammlung unterdrückter frühchristlicher Texte. Kodex II enthielt das Philippusevangelium.

Auf Seite 63 dieses Kodex, in den Zeilen 35 und 36, weist eine Passage, die die Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena beschreibt, eine Lücke von fünf bis sechs Buchstaben auf, da ein einzelnes Wort im Papyrus fehlt. Der erhaltene koptische Text lautet: „Er pflegte sie auf die [leer] viele Male zu küssen.“

Das fehlende Wort hat mehr akademische Auseinandersetzungen, mehr Verzerrungen in der Öffentlichkeit und mehr institutionelle Besorgnis ausgelöst als fast jedes andere Fragment in der Geschichte der Bibelwissenschaft. Heute ist der 3. Juli 2026.

Der Text ist online in hochauflösender multispektraler Bildgebung verfügbar. Die Kontroverse ist noch nicht beigelegt. Die Kirche hat sich dazu nie offiziell geäußert.

Das Philippusevangelium stammt nicht vom Apostel Philippus. Der Text selbst beansprucht keine Autorschaft. Gelehrte datieren seine Entstehung auf das späte zweite oder frühe dritte Jahrhundert. Wahrscheinlich verfasste es ein Lehrer der valentinianischen Tradition in Alexandria oder Antiochia, der für eingeweihte Schüler und nicht für die allgemeine Gemeinde schrieb. Die Originalsprache war Griechisch.

Die erhaltene Abschrift ist eine sahidische koptische Übersetzung aus der Mitte des vierten Jahrhunderts, die mit ziemlicher Sicherheit von Mönchen des Pachomianerklosters angefertigt wurde. Diese versteckten sie, nachdem Bischof Athanasius von Alexandria 367 in seinem Osterbrief die Vernichtung aller häretischen Bücher angeordnet hatte. Das Philippusevangelium überlebte dank trockenem Wüstensand und eines mit Bitumen versiegelten Tonkrugs.

Das Vernichtungsprogramm der Kirche war so gründlich, dass diese einzige, beschädigte und unvollständige Abschrift alles ist, was erhalten geblieben ist.

Die Passage über Maria Magdalena

Die Passage, die den Text berühmt gemacht hat, findet sich in dem, was Gelehrte als Spruch 55 bezeichnen, im Codex II auf den Seiten 63 und 64. Der entsprechende Abschnitt lautet vollständig: Maria Magdalena war die Gefährtin des Herrn. Er liebte sie mehr als alle Jünger und küsste sie oft auf ihre [Lücke].

Die übrigen Jünger nahmen daran Anstoß und missbilligten dies. Sie fragten ihn: „Warum liebst du sie mehr als uns alle?“ Der Erlöser antwortete ihnen: „Warum liebe ich euch nicht wie sie?“ (Die Erfüllung der Bibel-Offenbarung: Es gibt nur einen Jesus, und er kommt bald)

Drei Details in dieser Passage erfordern eine genaue Prüfung, bevor eine ehrliche Interpretation möglich ist.

Das erste Wort wird mit „Gefährtin“ übersetzt. Im koptischen Text ist es das griechische Lehnwort „koinonos“ in seiner maskulinen Form. „Koinonos“ bedeutet weder Geliebte noch Ehefrau, sondern Partner, Gefährte oder Teilhaber – im theologischen Sinne ein Mitstreiter in einem spirituellen Unterfangen.

Der französische Gelehrte Jean-Marie Sevrin und der spätere Übersetzer Wesley Isenberg bemerkten beide, dass der Wortschatz des Textes einer romantischen Lesart widersteht. Das Wort, mit dem der Text Marias Beziehung zu Jesus beschreibt, ist dasselbe, das Paulus in seinen Briefen für Mitarbeiter im Dienst verwendet.

Das zweite Problem ist die Lücke selbst. Der physische Papyrus ist in den Zeilen 35 und 36 beschädigt; dort, wo einst ein einzelnes Substantiv stand, klafft eine Lücke von etwa fünf bis sechs koptischen Buchstaben. Wissenschaftler haben mithilfe KI-gestützter Textrekonstruktionswerkzeuge, wie in einer 2024 auf arXiv veröffentlichten Arbeit über rekurrente neuronale Netze in koptischen Manuskripten dokumentiert, den verfügbaren Kontext und die Form der Lücke analysiert.

Die am häufigsten vorgeschlagene Rekonstruktion ist das koptische Wort für Mund. Die Bedeutung der Lücke ist jedoch tatsächlich unsicher, und andere Wissenschaftler haben Wange, Stirn und sogar Ohr vorgeschlagen, was jeweils unterschiedliche theologische Implikationen hätte. Das Wort Mund ist die in der Populärkultur am weitesten verbreitete Rekonstruktion, weil sie die dramatischste und provokanteste ist, nicht weil die Beweislage sie eindeutig gegenüber den Alternativen stützt.

Der dritte Punkt ist die Klage der Jünger und Jesu Antwort: „Warum liebst du sie mehr als uns alle?“ Diese Frage ist die theologisch bedeutsamste Stelle der Passage, denn sie bestätigt innerhalb der inneren Logik des Textes, dass die Beziehung zwischen Jesus und Maria im Hinblick auf spirituelle Unterweisung und tiefes Verständnis, nicht auf eine körperliche Beziehung, erörtert wird. Die Jünger fragen nicht, ob Jesus eine romantische Beziehung zu Maria hat.

Sie fragen, warum sie eine tiefere Unterweisung erhält als sie. Jesu Antwort – „Warum liebe ich euch nicht wie sie?“ – ist eine Aufforderung an die Jünger, dasselbe Niveau spirituellen Verständnisses zu erreichen, das Maria bereits erlangt hat.

Die fünf Sakramente

Die Kuss-Passage ist nicht der theologische Kern des Philippus-Evangeliums. Sie erregte vielmehr Aufsehen, weil sie eine skandalöse Lücke aufwies. Der eigentliche theologische Kern des Textes liegt in seinem Sakramentensystem, das eine umfassende und differenzierte Alternative zu den beiden Sakramenten Taufe und Eucharistie darstellt, die das orthodoxe Christentum bis zum zweiten Jahrhundert eingeführt hatte.

Das Philippusevangelium nennt fünf verschiedene Sakramente: Taufe, Chrisam, Eucharistie, Erlösung und Brautgemach. Die Hierarchie des Textes ist eindeutig: Das Chrisam steht über der Taufe. Es heißt ausdrücklich, dass wir durch das Chrisam den Namen Christ empfangen haben, nicht durch die Taufe. Das zur Salbung verwendete Olivenöl hat in diesem System ontologische Bedeutung, nicht bloß symbolische.

Das physische Material des Sakraments ist für seine Wirkung nicht nebensächlich. Die rituelle Handlung versorgt den Geist gerade durch und wegen der materiellen Substanz – eine theologische Position, die der aufkommenden orthodoxen Ansicht, der Geist wirke unabhängig von der Materie, direkt widerspricht.

Auch die Eucharistie wird eindrucksvoll dargestellt. Der Text besagt, dass der Kelch des Gebets Wein und Wasser enthält. Er wird als Sinnbild für das Blut Gottes, über das wir danken, eingesetzt. Und er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Es handelt sich hierbei nicht um eine metaphorische Mahlzeit.

Es ist eine buchstäbliche Teilhabe an der göttlichen Natur durch materielle Substanz, eine frühe Formulierung dessen, was später in der orthodoxen Kirche zur Sakramententheologie wurde, hier in einer Form präsentiert, die die orthodoxe Kirche über Jahrhunderte hinweg zugleich aufgriff und unterdrückte.

Das Brautgemach

Das Brautgemach ist das höchste Sakrament im Philippusevangelium und verleiht dem gesamten Text Sinn, sobald man die eigentliche Bedeutung des Begriffs erfasst hat. Der koptische Begriff lautet „Nymphon“. Er bezeichnet keinen physischen Raum, sondern einen Zustand vereinten Bewusstseins, die Wiederherstellung der ursprünglichen Ganzheit, die der Text als Zustand vor der in der Genesis beschriebenen Teilung beschreibt.

Der Autor schreibt es direkt: Als Eva in Adam war, gab es keinen Tod. Als sie von ihm getrennt wurde, entstand der Tod. Wenn sie wieder in ihn eingeht und er sie zu sich aufnimmt, wird es keinen Tod mehr geben. Das Brautgemach kehrt diese Trennung um. Es vereint die menschliche Seele mit ihrem göttlichen Gegenstück und stellt so die ursprüngliche Einheit wieder her, die die Erschaffung der getrennten Geschlechter als erste und grundlegende Wunde in die Welt brachte.

Dies ist keine Sexualtheologie. Auch der Text stellt dies eindeutig dar. Er besagt, dass diejenigen, die die Brautkammer empfangen, im Licht sind. Sie werden nicht zerstreut oder davon getrennt werden. Sie werden das ewige Leben erben. Was der Text als Brautkammer beschreibt, ist der Erfahrungszustand, den das Johannes-Apokryphon als Pleroma bezeichnet, die Fülle der göttlichen Wirklichkeit, aus der das menschliche Bewusstsein gefallen ist und zu der die Sakramente es zurückführen sollen.

Die schockierende Sprache der Brautkammer diente der Kirche als Rechtfertigung, diese Tradition als obszön und gefährlich zu bezeichnen. Der eigentliche Inhalt des Sakraments ist eine philosophische Aussage über das Wesen des Bewusstseins, die die orthodoxe Tradition nicht aufgrund ihrer sexuellen Natur, sondern aufgrund ihrer Unmittelbarkeit als bedrohlich empfand. Sie bot einen Weg zur göttlichen Vereinigung, der weder Priester noch institutionelle Autorität noch einen externen Vermittler erforderte.

Der Text bringt diesen Punkt mit seiner charakteristischen Direktheit zum Ausdruck: Das Allerheiligste ist die Brautkammer. Sie ist frei von Bildern und Licht, außer nachts.

Die vollkommene Vereinigung findet nicht zwischen Fleisch, sondern zwischen Geist und Licht statt. Die Unterscheidung zwischen heiligem und profanem Raum, zwischen dem autorisierten Allerheiligsten, das nur durch priesterliche Vermittlung zugänglich ist, und der Welt außerhalb davon löst sich hier auf. Die Brautkammer lässt sich auf keiner institutionellen Karte verorten.

Was Irenäus verstand

Bischof Irenäus von Lyon verstand genau, welche Bedeutung die Brautkammer für die institutionelle Autorität hatte, und seine Reaktion darauf belegt am deutlichsten, wie gefährlich die orthodoxe Kirche diese Tradition einstufte. Um 180 n. Chr. verfasste Irenäus fünf Bände mit dem Titel „Gegen die Häresien“, den umfassendsten und systematischsten Angriff auf die valentinianische Theologie in der Antike.

Er setzte sich nicht mit ernsthafter intellektueller Strenge mit ihren philosophischen Argumenten auseinander. Er bezeichnete die Texte als einen Sumpf der Lügen. Er verspottete die valentinianischen Lehrer, die vorgaben, ein Geheimnis zu vermitteln, dabei aber nur Scheinheiligkeit verbreiteten. Er strebte die vollständige Auslöschung der Tradition an, nicht deren Widerlegung.

Der Verlust war katastrophal für die Geschichtsschreibung. Die valentinianische Tradition zählte zu den intellektuell anspruchsvollsten Strömungen des frühen Christentums und bewegte sich auf höchstem Niveau hellenistischer Philosophie. Sie vereinte platonische Kosmologie, stoische Pneumatologie und jüdische Weisheitsliteratur zu einem einheitlichen theologischen System.

Irenäus und seine Nachfolger verfassten ihre Geschichte, nachdem sie ihre Bibliotheken zerstört hatten – die älteste und zuverlässigste Methode, um sicherzustellen, dass eine Tradition nicht mehr für sich selbst sprechen kann. Sechzehn Jahrhunderte lang waren die Valentinianer stumm. Die Entdeckung in Nag Hammadi im Jahr 1945 gab ihnen ihre Stimme zurück.

Die Lücke und die Da-Vinci-Verzerrung

Als Dan Brown 2003 „The Da Vinci Code“ veröffentlichte, wurde die Passage über Maria Magdalena aus dem Philippusevangelium zum meistfalsch zitierten antiken Dokument der modernen Populärkultur. Brown präsentierte den Kuss als Beweis für eine körperliche Ehe zwischen Jesus und Maria – eine historische Behauptung, die der Text selbst nicht aufstellt und die seiner eigenen Sakramententheologie sogar widerspricht.

Die daraus resultierende öffentliche Diskussion weckte enormes Interesse an gnostischen Texten und führte gleichzeitig dazu, dass die meisten, die sich für das Philippusevangelium interessierten, es durch ein Narrativ kennenlernten, das eher eine bestimmte Erzählung als den tatsächlichen Inhalt des Textes vermittelte.

Bart Ehrman, der Neutestamentler an der University of North Carolina, der sich jahrzehntelang dafür eingesetzt hat, diese Texte einem breiten Publikum zugänglich zu machen, wies direkt auf die Ironie hin: In der Passage fehlt ein Wort, und dieses fehlende Wort befindet sich ausgerechnet an der aufsehenerregendsten Stelle.

Dadurch ist es für die populärwissenschaftliche Berichterstattung nahezu unmöglich, den Text zu besprechen, ohne entweder die Lücke mit einer romantischen Interpretation zu füllen oder so viel Energie in die Korrektur dieser romantischen Interpretation zu investieren, dass der eigentliche theologische Gehalt völlig verloren geht.

Die eigentliche Aussage des Philippusevangeliums – dass institutionelle sakramentale Vermittlung unnötig ist, weil die göttliche Vereinigung, die im Brautgemach beschrieben wird, jedem Eingeweihten direkt zugänglich ist – inspiriert keine Bestseller und findet kaum Beachtung in der breiten Öffentlichkeit.

Das Manuskript heute

Das physische Papyrusexemplar des Codex II befindet sich im Koptischen Museum in Kairo unter kontrollierten Klimabedingungen. Das Internationale Komitee für die Nag-Hammadi-Kodizes hat seine Digitalisierungsarbeiten abgeschlossen. Die Texte sind online in hochauflösender multispektraler Bildgebung verfügbar, die auch mit bloßem Auge unsichtbare Textstellen sichtbar gemacht hat. KI-gestützte Rekonstruktionswerkzeuge wurden auf die Lücken im gesamten Codex angewendet, darunter die berühmte Lücke auf Seite 63, Zeilen 35 und 36.

Diese Lücke konnte bisher nicht endgültig geschlossen werden. Die Lücke zwischen fünf und sechs Buchstaben ist weiterhin Gegenstand legitimer wissenschaftlicher Diskussionen. Die mündliche Überlieferung gilt nach wie vor als die am häufigsten genannte, aber auch als die unsicherste Rekonstruktionsmethode.

Was der Text an der Lücke aussagt, ist eindeutig. Maria Magdalena ist die Gefährtin des Herrn. Er liebte sie mehr als alle Jünger. Er küsste sie oft. Die Jünger waren empört.

Er sagte ihnen, das Problem liege bei ihnen. Und der theologische Rahmen, in dem all dies geschieht, stellt die physische Deutung des Kusses ausdrücklich hinter seine spirituelle Bedeutung zurück, da das Philippusevangelium den Kuss an anderer Stelle als die Weitergabe des Atems der Erkenntnis zwischen Lehrer und Schüler definiert.

Die Kirche, die 367 die Vernichtung dieses Textes anordnete, hat sich nie offiziell damit auseinandergesetzt. Die darin verkörperte Tradition wurde systematisch ausgelöscht, bevor sie die institutionelle Dynamik entwickeln konnte, die eine formelle Auseinandersetzung erforderlich gemacht hätte. Was überlebte, war Zufall:

Es beruhte auf der Entscheidung von Mönchen, die einen Tonkrug dem Befehl eines Bischofs vorzogen, auf dem trockenen Klima Oberägyptens über 1600 Jahre hinweg und darauf, dass ein Bauer, der auf der Suche nach Dünger war, im Dezember 1945 mit dem falschen Ende seiner Hacke gegen den Krug schlug.

Was bedeutet es, dass das am meisten umstrittene Wort in der Geschichte der frühchristlichen Gelehrsamkeit ein Wort ist, das gar nicht existiert, dass die Tradition, deren wichtigstes Sakrament die direkte Vereinigung mit Gott ohne institutionelle Vermittlung versprach, gerade durch Institutionen beseitigt wurde, die auf die Vermittlung dieser Vereinigung angewiesen waren, und dass die Mönche, die diesen Text bewahrten, dies taten, indem sie dem Bischof, der seine Zerstörung befahl, nicht gehorchten?

Quellen: PublicDomain/medium.com am 05.07.2026