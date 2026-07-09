Der dritte Iran-Krieg hat begonnen, und diese Fortsetzung wird die dramatischste von allen sein

In ganz Iran werden massive Explosionen gemeldet, während die USA die zweite Nacht in Folge Luftangriffe auf iranisches Gebiet durchführen.

Das ist kaum überraschend, denn erst vor wenigen Stunden erklärte Präsident Trump die Waffenruhe für beendet und warnte unverblümt: „Wir werden sie heute Nacht wieder hart treffen .“ Von Michael Snyder

Die Iraner denken natürlich nicht daran, nachzugeben. Berichten zufolge bereiten sie eine massive Gegenreaktion vor und erwägen Maßnahmen, die den Konflikt mit Sicherheit eskalieren lassen würden.

Das alles bedeutet, dass der dritte Iran-Krieg begonnen hat.

Der erste Krieg mit dem Iran war der „12-Tage-Krieg“, der vom 13. Juni 2025 bis zum 24. Juni 2025 dauerte.

Dieser Krieg war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.

Der zweite Iran-Krieg begann am 28. Februar 2026 und endete mit einem Waffenstillstand am 8. April 2026.

Es war um einiges intensiver als der „Zwölf-Tage-Krieg“, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der dritte Iran-Krieg beide in den Schatten stellen wird. (Iran greift mehrere Schiffe in der Straße von Hormus an, während die Ölreserven immer knapper werden)

Jetzt, wo im gesamten Nahen Osten Raketen fliegen, scheint es kein Zurück mehr zu geben.

Vor Kurzem bestätigte das US-Zentralkommando offiziell den Beginn einer neuen Welle von US-Luftangriffen …

Die USA haben eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet, wie das US-Zentralkommando am späten Mittwochabend Ortszeit mitteilte.

CENTCOM teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, dass es „zusätzliche Angriffe gegen den Iran begonnen hat, um dessen Fähigkeit, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen.“

Die Angriffe erfolgen einen Tag, nachdem die USA als Reaktion auf iranische Angriffe auf Handelstanker in der Straße von Hormus eine erste Runde von Vergeltungsschlägen gegen den Iran gestartet haben.

Was wir hier erleben, ist wahrhaft historisch.

Das US-Militär hat letzte Nacht Dutzende Ziele angegriffen, und die ersten Berichte, die uns erreichen, deuten darauf hin, dass die heutigen Luftangriffe ein ähnliches Ausmaß haben …

Im Gebiet von Buschehr und weiter südlich an der Küste in Konarak sind Explosionen zu hören;

Auch in Bandar Abbas, das letzte Nacht Ziel eines Angriffs war, wurden weitere Explosionen gehört.

Hier scheint der westliche Teil der Stadt getroffen zu werden, die Luftabwehr ist aktiviert;

In Chabahar kam es zu Stromausfällen; dort waren auch Explosionen zu hören.

Israelische Medien berichten, dass die USA ihren Verbündeten im Vorfeld der Angriffe gewarnt haben.

Eine Militärquelle teilte Nour News mit, dass die iranischen Streitkräfte in Kürze einen „massiven“ Angriff auf US-Militärstützpunkte in der Region starten würden;

Das Nachrichtenportal berichtete außerdem, dass der Angriff auf Buschehr das dortige Atomkraftwerk nicht beschädigt habe.

Die Iraner sind absolut nicht bereit, nachzugeben.

Sie wurden gerade erst mehrere Tage lang von der Trauerprozession Ayatollah Khameneis in einen religiösen Wahn versetzt und wollen nun Blut sehen.

Alle erwarten, dass die iranische Reaktion auf diese neue Welle von US-Luftangriffen gewaltig ausfallen wird …

Die Iraner haben versprochen, für jedes Ziel, das die USA treffen, zwei Ziele anzugreifen.

Das ist ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Laut den Revolutionsgarden werden heute Abend US-Militärstützpunkte in der gesamten Golfregion angegriffen … Die iranischen Streitkräfte werden einen großangelegten Raketen- und Drohnenangriff auf US-Militärstützpunkte in der Region starten, teilte die Revolutionsgarde (IRGC) am Mittwoch unter Berufung auf eine Militärquelle über ihren Telegram-Kanal mit. Die IRGC fügte hinzu, dass das integrierte iranische Luftverteidigungsnetzwerk feindliche Ziele bekämpfe. Zudem besteht die Sorge, dass die Öl- und Gasinfrastruktur in Nachbarländern ins Visier genommen werden könnte. Während des Zweiten Iran-Krieges zeigten die Iraner ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Ich glaube nicht, dass wir im dritten Iran-Krieg das gleiche Maß an Zurückhaltung sehen werden. Tatsächlich hat Ebrahim Rezaei der Welt gerade mitgeteilt: „Wir haben keine roten Linien“ … Nachdem das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran gescheitert ist, droht der Iran nun mit Angriffen auf Ölförderanlagen in Golfstaaten, die die Vereinigten Staaten unterstützt haben. „Die Golfstaaten, die im Konflikt zwischen dem iranischen und dem amerikanischen Regime an Trumps Seite gestanden haben, sollten ihre Öl- und Gasquellen im Auge behalten“, sagte Ebrahim Rezaei, Sprecher des iranischen Nationalen Sicherheitsrats. „Wenn es um die Sicherheit der großen iranischen Nation geht, kennen wir keine roten Linien.“ Gegen Verrückte anzukämpfen, die beschlossen haben, dass die Zeit der Zurückhaltung vorbei ist, ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie weit der Iran die Angelegenheit potenziell eskalieren könnte. Neben weiteren militärischen Aktionen erwägen die Iraner offenbar noch einige andere wichtige Schritte. Eine dieser Maßnahmen wäre die vollständige Abriegelung der Straße von Hormus, und Vizepräsident JD Vance warnt die Iraner davor, dass dies eine sehr schlechte Entscheidung wäre … „Wenn sie versuchen, den Laden zu schließen, wird das US-Militär reagieren. So einfach ist das. Das ist die Abmachung“, sagte Vance, der sich in Wisconsin zu einer Veranstaltung zur Betrugsbekämpfung aufhielt. „Sie können sich entweder daran halten oder ihnen kann genau das passieren, was ihnen letzte Nacht widerfahren ist.“ Er fuhr fort: „Das wird so weitergehen, bis sie diese Fahrrinne öffnen und aufhören, auf Schiffe zu schießen. Ganz einfach.“ Ein noch dramatischerer Schritt wäre der Austritt der Iraner aus dem Atomwaffensperrvertrag. Laut Iran International ist das durchaus eine Option … Sobald die Iraner aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten sind, stünde es ihnen theoretisch frei, mit Atomwaffentests zu beginnen. Diese Krise konnte niemals durch Diplomatie gelöst werden. Die Iraner hatten keinerlei Absicht, die von der Trump-Administration geforderten nuklearen Zugeständnisse zu machen, und es gab keine Möglichkeit, dass der Rest der Welt dem Iran die dauerhafte Kontrolle über die Straße von Hormuz überlassen würde. Für Präsident Trump scheint dieser Konflikt eine zutiefst persönliche Angelegenheit geworden zu sein. Er weiß, dass die Iraner ihn tot sehen wollen, und am Mittwoch äußerte er die Besorgnis , dass sein Glück eines Tages aufgebraucht sein könnte… Donald Trump sinnierte am Mittwoch über seine Sterblichkeit und sagte den Staats- und Regierungschefs der Welt, dass der Iran ihn im Rahmen eines Racheakts ermorden könnte. Der Präsident erklärte beim NATO-Gipfel in der Türkei: „Sie [der Iran] wollen den US-Präsidenten – mich – ausschalten. Ich stehe auf jeder Liste.“ „Ich stehe auf jeder einzelnen ihrer Listen, und bisher hatte ich wohl ein bisschen Glück, aber das wird vielleicht nicht sehr lange anhalten, denn so ist das nun mal“, fuhr Trump fort. Ich glaube, Präsident Trump würde die Iraner lieber erwischen, bevor sie ihn erwischen. Doch die Wahrheit ist, dass es in diesem Krieg um so viel mehr geht. Alle kleineren Konflikte, die in der Region ausgebrochen sind, sind Teil des Großen Nahostkrieges, der seit dem 7. Oktober 2023 tobt. Solange das Regime in Teheran noch an der Macht ist, wird Israel nicht zufrieden sein, und solange der Staat Israel noch existiert, wird das Regime in Teheran nicht zufrieden sein. Wer auch immer dachte, wir würden einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten erleben, der machte sich etwas vor, denn das war völlig ausgeschlossen . Vor wenigen Augenblicken teilte Präsident Trump ein Bild der immensen Zerstörung, die wir heute Abend im Iran erleben… Das ist erst der Anfang, meine Freunde, und die Welt ist einfach noch nicht bereit für das, was als Nächstes passieren wird. Pass auf dich auf und sei stets wachsam.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 09.07.2026