Der Reform-Offenbarungseid – Regierung hat fertig: Staatsquote bei 51 Prozent, international höchste Energiekosten und Steuerbelastungen

Er pumpt weiter massiv Geld in ideologische Projekte und eine ständig wachsende Verwaltung, während Innovation, der Mittelstand und die konkrete Wertschöpfung weiter auf Halde gefahren werden.

Die Bürger bleiben auf der Strecke – mit höheren Belastungen, weniger Netto vom Brutto und einer Politik, die ihnen das Gefühl gibt, immer mehr abgeben zu müssen, ohne dass etwas zurückkommt.

Die Koalition hat unter dem Titel „Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung“ 34 Maßnahmen beschlossen, darunter steuerliche Anpassungen ab 2027 mit einem Volumen von rund 10 Milliarden Euro jährlich.

Eine berufstätige Familie mit zwei Kindern und 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen soll ab 2028 um mehr als 600 Euro jährlich entlastet werden.

Was als großer Befreiungsschlag verkauft wird, ist nichts weiter, als ein mickriger Inflationsausgleich, der von steigenden Abgaben und Kosten sofort wieder aufgefressen wird.

Eine prominente Gegenstimme ist Beatrix von Storch, die das Paket auf X treffend kommentierte:

„Wenn das eine Reform ist, ist ein Grashalm ein Baum. Staatsquote 51-52 %, im OECD-Vergleich bei Belastung an zweiter Stelle, Energiekosten international an der Spitze, Wachstum nur noch 0,5 %. Antwort von Schwarz-Rot: leichte Korrekturen bei der Progression, ein Almosen von 50 Euro im Monat an Familien, und das mit Maßnahmen, die das BVG ohnehin vorgeschrieben hatte. Eine Regierung, die in so einer ernsten Lage nicht mehr zu Stande bringt, hat fertig.“ (»Deutschland muss vernichtet werden!« (Video))

Steuerliche Maßnahmen: Entlastung für einige, Belastung für viele andere

Die Steuerreform präsentiert sich als kleine Flickschusterei und als Umverteilungsprogramm, das vor allem kleine und mittlere Unternehmen, Personengesellschaften und das Handwerk trifft. Der programmatische Satz „Die Koalition entlastet die Bürgerinnen und Bürger zum 1. Januar 2027 bei der Einkommensteuer“ ist irreführend.

Tatsächlich werden nur ausgewählte Gruppen entlastet – zulasten anderer. Die korrekte Beschreibung müsste lauten: Entlastungen in der Einkommensteuer für einige stehen Belastungen für Selbstständige, Handwerker, kleine und mittlere Betriebe sowie Personengesellschaften gegenüber.

Weitere Belastungen statt echter Erleichterung

Die mehr als doppelte Erhöhung des Pauschalsteuersatzes für Minijobs von zwei auf fünf Prozent trifft diese flexible Beschäftigungsform hart.

Minijobs existieren nur deshalb, weil sie von Abgaben und Steuern befreit sind. Werden diese zusätzlich belastet, werden sie verschwinden. Ebenso die zusätzlichen Einnahmen, die sich die Regierung damit erhofft.

Als zweite Gegenfinanzierung kommt die – in den Reformvorschlägen anders genannte – Reichensteuer: Ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro gilt ein Steuersatz von 45 Prozent, ab 280.000 Euro von 47 Prozent.

Das richtet sich besonders gegen Personengesellschaften. Man ahnt das Ende: Nach einem Jahr wird sich Lars Klingbeil vor die Kameras stellen und kleinmütig offenbaren, dass die über die Reichensteuer und Minijobs eingenommenen zusätzlichen Beträge die Erwartungen doch nicht erfüllt haben.

Zustimmende Stimmen aus der Öffentlichkeit für Beatrix von Storch

Viele Bürger sehen in dem Paket keine echte Wende, sondern nur zusätzliche Belastungen. Auf X kommentierten Nutzer zustimmend zu Beatrix von Storchs Beitrag:

„Deutschland ächzt seit Jahren unter 52 % Staatsquote, Rekordabgaben, irren Energiekosten und 0,5 % Wachstum. Reg. nennt dann 50 € mehr im Monat und ein bisschen Progressionskosmetik ‚Reform‘. Das ist, als würde man der Titanic einen Duftbaum ans Steuer hängen.“ (Citizen Geronimo)

„Anstatt bei dem aufgeblähten Staatsapparat zu sparen, wird der Steuerzahler weiter ausgepresst wie eine Zitrone, für wie dumm halten die Altparteien uns eigentlich ?!“ (Stefan Graf)

„👍👍👍 Die haben kein Interesse etwas positives für die deutschen Bürger zu tun, was Frau Dr. Alice Weidel im Wahlkampf über Merz sagte ist zu 100% gekommen.“ (Uwe Stein)

„Es sind einfach Nieten die nix zu stande bringen. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen.“ (Evi Lau)

Eine Regierung blockiert in der Krise

Trotz aller Reformrhetorik fließt das Geld weiter vor allem in eine aufgeblähte Verwaltung und ideologische Vorhaben statt in echte Innovation und die Stärkung des Mittelstands.

Die Bürger werden ärmer, während der Staat seine Einnahmen und seinen Einfluss ausbaut. Wer in so einer Lage keine tiefgreifenden Veränderungen zustande bringt, die wirklich bei den Menschen ankommen, hat seine Handlungsfähigkeit verloren.

Echte Reformen müssten den Fokus auf Wertschöpfung, Innovation und Entlastung des Mittelstands legen – statt den Staat weiter zu mästen.

Der Reform-Offenbarungseid: Wie Merz und eine überforderte schwarz-rote Koalition die deutsche Wirtschaft endgültig zerstören

Die Bundesregierung unter Friedrich Merz hat zugeschlagen. Mit stolzgeschwellter Brust präsentiert die schwarz-rote Koalition ihr „historisches“ Reformpaket mit 34 Punkten. Steuer-„Entlastungen“, Attestpflicht bei Krankschreibungen, Umbau des Bürgergelds, Renten-Kosmetik, Pflege-Flickschusterei und eine angebliche Korrektur des Heizungswahnsinns.

Die Regierungssprecher feiern es als großen Wurf. In Wahrheit ist es der armseligste Haufen politischer Feigheit, ideologischer Verblendung und schieren Versagens, den dieses Land seit Langem gesehen hat. Diese sogenannten Reformen sind kein Rettungsanker – sie sind der endgültige Beweis, dass Deutschland unter dieser Koalition systematisch zugrunde gerichtet wird. Ein Meisterwerk der Mutlosigkeit, das die Bürger verhöhnt und die Zukunft verspielt.

Steuerreform ist ein zynischer Witz

Nehmen wir die Steuer-„Reform“. Ein Witz. Ein zynischer Witz. Während der Staat immer gieriger zuschlägt, die Energiepreise explodieren und die Bürokratie Unternehmen in die Flucht treibt, wirft man der geplünderten Mittelschicht ein paar lächerliche Brotkrümel hin. Keine radikale Vereinfachung, keine echte Senkung der Gesamtbelastung, keine Befreiung von der Erbschaftssteuerfalle oder der kalten Progression.

Nur kosmetische Korrekturen, die in der Inflationsrealität sofort wieder aufgefressen werden. Das ist keine Entlastung, das ist Betrug am Steuerzahler. Die Koalition erhöht gleichzeitig die Staatsquote, bastelt an neuen Schuldenkonstruktionen und nennt das dann „verantwortungsvolle Politik“. Merz versprach Wende – geliefert hat er eine Fortsetzung des grün-roten Wahnsinns mit CDU-Siegel. Skandalös.

Krankschreibungsreform ist Schikane für Ärzte und Bürger

Noch perfider die Attacke auf die arbeitende Bevölkerung bei den Krankschreibungen. Telefonische Bescheinigung ade, Attestzwang ab Tag eins. Unter dem heuchlerischen Vorwand des Missbrauchsschutzes werden ehrliche Arbeitnehmer weiter drangsaliert, während die Praxen kollabieren und echte Kranke zusätzlich bestraft werden. Statt die Ursachen von Krankheitswellen anzugehen – Überregulierung, Stress durch Bürokratie, marode Infrastruktur –, setzt diese Regierung auf Misstrauen und Schikane.

Ein Akt der Verachtung gegenüber denen, die dieses Land noch am Laufen halten. Typisch für eine Koalition, die lieber den kleinen Mann kontrolliert, als die großen Probleme zu lösen.

Neue Grundsicherung ist ein halbherziger Unions-Kompromiss

Das Bürgergeld wird zur „Grundsicherung“ umgetauft – mit etwas schärferen Sanktionen. Welch ein Fortschritt! Nach Jahren des Ampel-Chaos, in denen Leistungsverweigerung belohnt und Arbeit bestraft wurde, kommt nun ein halbherziger Union-Kompromiss, der von der SPD sofort verwässert wird.

Keine echte Abschaffung des Systems, keine konsequente Arbeitspflicht, keine Priorität für Deutsche bei Jobs und Wohnungen. Stattdessen weiterhin Milliarden für Parallelstrukturen, während Rentner und Hartz-IV-Opfer der ersten Stunde im Regen stehen. Dieses „Reform“-Etikett kaschiert nur das Versagen:

Die Koalition traut sich nicht, den Sozialstaat zu reformieren, weil sie Wählerstimmen und ideologische Tabus fürchtet. Ergebnis: ein faulender Sumpf, der Deutschland weiter ausblutet.

Renten- und Pflegesystem bleibt marode

Bei Rente und Pflege wird es vollends grotesk. Das Rentenniveau wird künstlich hochgehalten – auf Pump, zu Lasten der Jungen, die schon jetzt keine Perspektive mehr haben.

Statt das System auf eine demografische Realität (weniger Beitragszahler, mehr Empfänger) auszurichten, betreibt man weiterhin die große Umverteilungsmaschine. Pflege? Mehr Geld in ein marodes System pumpen, ohne echte Strukturreformen oder Förderung privater Vorsorge. Die Koalition weiß genau, dass der Kollaps kommt – und schiebt ihn einfach weiter in die Zukunft. Verantwortungslosigkeit pur. Eine Generationen-Enteignung, verpackt als soziale Gerechtigkeit.

Grünes Zwangs-Projekt der Energiewende wird fortgesetzt

Und der Energie-Wahnsinn? Das Heizungsgesetz der Ampel wird jetzt plötzlich „flexibler“. Welch ein Witz. Die grüne Zwangsideologie bleibt unverändert bestehen, nur die Verpackung wird etwas weicher gestaltet. Während die Industrie weitere Standorte verliert, die Bürger mit horrenden Preisen geschröpft werden und ganze Branchen ins Ausland flüchten, boykottiert diese Regierung weiter jede echte Alternative: Kernkraft, Technologieoffenheit oder auch nur einen pragmatischen Blick auf die Realität.

Selbst der Import von günstigem russischem Gas – jahrzehntelang das Rückgrat des deutschen Wirtschaftswunders – wird aus purem ideologischem Starrsinn verweigert. Statt eines längst überfälligen Befreiungsschlags gibt es nur weiteres ideologisches Herumdoktern an einem katastrophal gescheiterten Experiment. Das Resultat ist absehbar: Deindustrialisierung, massive Wohlstandsvernichtung und eine immer hilflosere Abhängigkeit von anderen. Deutschland wird nicht transformiert – es wird demontiert.

Reformpaket ist ein politischer Bankrott der schwarz-roten Koalitionsregierung

Dieses 34-Punkte-Paket ist kein Reformwerk, sondern ein Dokument des politischen Bankrotts. Eine Koalition aus angeblichen Konservativen und Sozialdemokraten, die gemeinsam den Niedergang organisieren: feige, zerstritten, ideenlos und fern jeder Realität. Sie haben nichts gelernt aus dem Ampel-Desaster.

Stattdessen wiederholen sie die gleichen Fehler – nur etwas langsamer und mit noch mehr Heuchelei. Kein Mut zu Deregulierung, kein Wille zur Massenmigration zu stoppen, keine Vision für ein starkes, souveränes Deutschland.

Diese „Reformen“ sind Verrat an den Bürgern, Verrat an der Wirtschaft und Verrat an der Zukunft. Sie beschleunigen den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Während andere Länder mutig reformieren, verheddert sich Deutschland weiter in Kompromissen und Kommissionen. Das Ergebnis wird dramatisch sein: höhere Schulden, weniger Wohlstand und mehr Frust.

Die schwarz-rote Koalition ist nicht die Lösung – sie ist das Problem. Ein nationales Trauerspiel, das dringend beendet werden muss, bevor es zu spät ist. Die Bürger haben Besseres verdient als diese verlogene Reform-Komödie. Sie haben eine echte Wende verdient. Stattdessen bekommen sie den sicheren Untergang in Zeitlupe. Schande.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 04.07.2026