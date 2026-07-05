Die EU will eine „Steuer auf Desinformation“ einführen

Wenn Ihre Inhalte vom Wahrheitsministerium als Desinformation eingestuft werden, kostet Sie Ihre Rede programmierbare, digitale Euros: Perspektive.

Laut dem EU-Bericht „Fractured Reality“ will die Europäische Union eine Steuer auf Desinformation einführen, damit das Internet nicht mit Lügen-„Superspreadern“ verseucht wird.

Der am 16. April veröffentlichte Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU mit dem Titel „ Zersplitterte Realität: Wie die Demokratie den globalen Kampf um den Informationsraum gewinnen kann “ beklagt die schädlichen Auswirkungen, die sogenannte Fehlinformationen und Desinformationen auf Narrative in Bezug auf Klima, Gesundheit, Wahlen und das Vertrauen in Institutionen haben.

Gleichzeitig liefert der EU-Bericht kein einziges Beispiel für Desinformation – also genau jene Schreckgespenster, die die Autoren besteuern wollen.

„Eine Steuer auf bestimmte Arten von Inhalten (z. B. Desinformation) könnte Plattformen für ein Schadensvolumen haftbar machen, das vergleichbar ist mit der Besteuerung umweltschädlicher Abwässer von Industrieunternehmen.“ Europäische Union, Zersplitterte Realität, April 2026

Der Bericht enthält keinerlei Beispiele für Fehlinformationen oder Desinformationen, zeigt aber, wie besorgt große Institutionen darüber sind, die Kontrolle über ganz bestimmte Narrative zu verlieren, insbesondere:

Massenimpfung (die sie als öffentliche Gesundheit bezeichnen)

Klimaschutzmaßnahmen (die Menschen beginnen, die Lösungen zu hinterfragen)

Integrität der Wahlen (Man darf weder die Methoden noch die Ergebnisse in Frage stellen)

Vertrauen in Institutionen (ein Akt der Selbsterhaltung)

„Fehlinformationen trugen 2021 während der Impfkampagne in Kanada bei über 2,3 Millionen Menschen zur Impfskepsis bei. Schätzungen zufolge hätte eine sofortige Impfung zu 28 % weniger Krankenhausaufenthalten und 2.800 weniger Todesfällen geführt, und die Kosten für durch Fehlinformationen verursachte Krankenhausaufenthalte wurden auf 300 Millionen CAD geschätzt.“ Europäische Union, Zersplitterte Realität, April 2026

Wenn es um „öffentliche Gesundheit“ geht, liegt das Hauptaugenmerk der Autoren auf Impfungen. Jeder einzelne Punkt bezieht sich auf Impfstoffe, mit einer Ausnahme: „die Exposition gegenüber Informationen, die die Schwere der Pandemie herunterspielten.“

Im Zusammenhang mit „Klimaschutzmaßnahmen“ zählen ihrer Meinung nach nun auch jegliche Kritikpunkte an „Kosten, Machbarkeit und Fairness“ zu den Fehlinformationen und Desinformationen – allesamt berechtigte Bedenken gegenüber politischen Maßnahmen wie Netto-Null, die jedoch als Fehlinformationen behandelt werden.

Im Zusammenhang mit „Demokratie und Wahlen“ wollen sie nicht, dass man auch nur das Wort über Wahlbetrug ergreift, egal ob real oder nur vermeintlich. Wer der Oppositionspartei Glauben schenkt, ist höchstwahrscheinlich ein Opfer „irreführender politischer Behauptungen“.

Dann gibt es noch die „Erosion des Vertrauens und der sozialen Normen“, was ironisch ist, da die Autoren nie darüber nachgedacht haben, warum sie überhaupt das Vertrauen verloren haben.

„Desinformation nutzt zudem bestehende Schwachstellen aus – wie Polarisierung und institutionelles Misstrauen – und lenkt diese in konkrete Folgen, von Veränderungen im Gesundheitsverhalten oder einer geringeren Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Aushöhlung des Vertrauens in Wahlen oder der Aktivierung von Extremisten, die nach ihren Überzeugungen handeln.“ Europäische Union, Zersplitterte Realität, April 2026

Nicht gewählte Globalisten versuchen verzweifelt, die Deutungshoheit zu erlangen, während sie gleichzeitig den Anschein erwecken, als würden sie „unsere Demokratie“ schützen.

Eine weitere Steuer, die sie einführen möchten, ist eine Werbesteuer.

Dem Bericht zufolge kann die Gesetzgebung die Werbesteuer so anpassen, dass sie die Konzentration schädlicher oder problematischer Inhalte im Angebot einer Plattform berücksichtigt – ähnlich der Besteuerung der Toxizität von Industrieabwässern anstatt ihrer reinen Menge. Diese Änderung steht im Einklang mit etablierten Umweltprinzipien und kann ohne Einschränkung der Meinungsfreiheit umgesetzt werden, wobei jedoch größte Sorgfalt darauf verwendet werden muss, den Begriff „schädlich“ genau zu definieren .

Der Bericht führt weiter aus, dass jeder, der online etwas sagt, eine Bestätigung unterzeichnen sollte, dass das Gesagte der Wahrheit entspricht, was natürlich bei differenzierten Themen sehr hilfreich ist.

„ Angewendet auf digitale Sprache könnten Sprecher auf Aufmerksamkeitsmärkten freiwillig die Qualität von Inhalten signalisieren (z. B. die Freiheit von Desinformation), indem sie Ressourcen (Reputation oder Geldvermögen) einsetzen, um ihre Behauptungen zu belegen .“

Wenn Ihre Inhalte also frei von Desinformation sind, ist Ihre Meinungsäußerung kostenlos.

Wenn Ihre Inhalte von irgendeiner Art von Wahrheitsministerium als Desinformation eingestuft werden, kostet Sie Ihre Rede programmierbare, digitale Euros.

Wie die Autoren erläutern:

„ Dies sollte ein Gleichgewicht schaffen, in dem wahrheitsgemäße Sprecher Glaubwürdigkeit signalisieren (durch die Abgabe einer Bürgschaft), während falsche Behauptungen bestraft werden (die Sprecher verlieren ihre Bürgschaft). Dadurch wird sichergestellt, dass qualitativ hochwertigere Informationen im Vorteil sind – ein deutlicher Gegensatz zu den aktuellen Geschäftsmodellen. Das System müsste so kalibriert werden, dass finanziell besser gestellte Akteure die Kosten für viele falsche Behauptungen nicht ohne Weiteres tragen können .“

Wer entscheidet also, welche Inhalte „frei von Desinformation“ sind?

In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union am 9. September forderte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Einrichtung eines „ Europäischen Demokratie-Schutzschildes “ und kündigte gleichzeitig die Schaffung eines „ Europäischen Zentrums für demokratische Resilienz “ und eines „ Medienresilienzprogramms “ an – allesamt mit dem Ziel, sogenannte Desinformation zu überwachen, aufzudecken und abzuschwächen.

Für die Autoren des EU-Berichts „Fractured Reality“ ist Wikipedia ein leuchtendes Beispiel für Hoffnung in Bezug auf „kollektive menschliche Intelligenz“, da sie sich, in ihren Worten, „als resistent gegenüber Desinformationskampagnen erwiesen hat“.

„ Die kollektive menschliche Intelligenz kann genutzt werden, um durch digitale Gemeingüter Großes zu erreichen – eine Ressource, die knapp ist, wenn man sie allein den Marktkräften überlässt. Wikipedia ist hierfür ein besonders anschauliches Beispiel, da es sich als resistent gegenüber Desinformationskampagnen erwiesen hat, selbst in Bezug auf Inhalte zu stark polarisierten Themen und umstrittenen Ereignissen wie dem Russland-Ukraine-Krieg. “ Europäische Union, Zersplitterte Realität, April 2026

Die Autoren von Fractured Reality wünschen sich auch eine Rückkehr zur Plattformzensur, die wir während der Lockdowns erlebt haben, als Regierungen mit großen Technologiekonzernen zusammenarbeiteten, um Inhalte zu kennzeichnen, die nicht mit den offiziellen Narrativen zur COVID-Bekämpfung übereinstimmten.

Sie wollen voreingenommene Faktenchecker zurückbringen, die zwar Unabhängigkeit vortäuschen, aber ihre eigenen Ziele verfolgen, wie die sogenannten Twitter-Dateien beweisen.

„Auf Plattformebene können solche Eingriffe gegen Produzenten von Fehlinformationen gerichtet sein, beispielsweise durch die Demonetarisierung von Konten, die Falschmeldungen verbreiten, die Herabstufung von Inhalten, die von unabhängigen Faktencheckern als falsch gekennzeichnet wurden, oder die Sperrung von Wiederholungstätern und Superverbreitern von Fehlinformationen.“ Europäische Union, Zersplitterte Realität, April 2026

Und was denken die Autoren über Menschen, die den Grundpfeiler jeder Demokratie – die Meinungsfreiheit – schätzen?

Sie werden als „bestimmte Akteure“ bezeichnet, als wären sie eine Art „unbedeutender Rand“, um einen Ausdruck des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, aufzugreifen.

In Bezug auf diejenigen, die sich gegen die Kontrolle von Narrativen und die Zensur der freien Meinungsäußerung unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Desinformation aussprechen, die „unserer Demokratie“ schadet, heißt es in dem Bericht:

„ Obwohl bestimmte Akteure diese Maßnahmen oft als Bedrohung der Meinungsfreiheit darstellen, sehen die Öffentlichkeit und Experten Maßnahmen auf Systemebene positiv, was Raum für weitere regulatorische Eingriffe schafft .“

Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU verstärkt ihre Zensurbemühungen, um die öffentliche Meinung zu kontrollieren.

Sie beklagen den Mangel an öffentlichem Vertrauen in ihre Institutionen, für den sie Fehlinformationen und Desinformationen verantwortlich machen.

Doch wie die lebenssaugenden Vampire, die sie sind, fürchten sie sich davor, in den Spiegel zu schauen. Sie sind unfähig zur Selbstreflexion.

Nach all dem, was sie gesagt und getan haben – die Lockdowns, Impfpässe, Internetpässe, die Schließung kleiner Unternehmen, der größte Vermögenstransfer an die reichsten Menschen und Konzerne in der Geschichte der Menschheit, die Zensur, die Machtkonsolidierung, die Zentralisierung der Autorität, die herbeigeführte Massenmigration und Energiekrise, die endlosen Kriege und der Aufbau eines digitalen Kontrollnetzes – können sie immer noch nicht herausfinden, warum die Menschen ihnen nicht vertrauen.

Wir sollten ihnen mehr Kontrolle über alle Aspekte unseres täglichen Lebens geben.

Wenn wir das nicht tun, könnten die Übeltäter, die nicht gewählte globalistische Politiken in Frage stellen, am Ende gewinnen!

Quellen: PublicDomain/sociable.co am 04.07.2026