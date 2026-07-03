Die große Mutation – 2027

Seit 1781 hat sich die Große Mutation aufgebaut. Sie hat sich bis ins Jahr 2027 hinein aufgebaut.

Im Jahr 2027 wird die Mutation stattfinden, doch wir erleben bereits jetzt viele Veränderungen, die uns dorthin führen. Es ist nicht so, dass wir uns von einem Moment auf den anderen verändern, sondern vielmehr ein allmählicher Transformationsprozess in unserem Körper, der sich tiefgreifend in der Außenwelt widerspiegeln wird. Wir leben derzeit in einer Zeit beispielloser globaler Mutation.

Im Jahr 1781 wurde Uranus von William Herschel entdeckt.

Eine vollständige Umdrehung des Pluto dauert etwa 248 Jahre. Eine vollständige Umdrehung des Pluto seit 1781 würde uns also ziemlich genau ins Jahr 2027 führen. Pluto ist mit der Seele verbunden. Er ist ein sehr spiritueller Planet und bekannt für seine tiefgreifenden transformierenden Eigenschaften.

Das genaue Datum, an dem die Mutation stattfinden wird, ist der 28. Februar 2027, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Prozess bis zu diesem Datum kontinuierlich aufbauen wird.

Spürst du diese Spannung, die sich auf dem Planeten aufzubauen scheint? Die Reibung zwischen altem Paradigma und neuer Welle, einer neuen Generation, die aufsteht und etwas anderes will?

Ein einfaches Beispiel: Vor 40 Jahren hatte jeder einen Vollzeitjob. Heute sind es vielleicht 70–80 %. Viele Menschen wollen etwas anderes machen, ihre Talente einbringen und ihr Leben selbstbestimmt gestalten – ein großer Wandel. Es entsteht eine Art Spannung, da das alte Paradigma gewissermaßen mit dem neuen kollidiert.

Die Jahre 1781 bis 2027 sind eine Zeit tiefgreifender Heilung. Eine Zeit der tiefgreifenden Reinigung, die sich bis 2027 immer weiter verstärkt. Es ist, als würden wir alles, was wir bisher verdrängt haben, ans Licht bringen und loslassen müssen. Wir müssen uns transformieren und alles umgestalten, bevor wir 2027 erreichen.

Mit jedem Jahr, das wir voranschreiten, verliert die ältere Generation an Macht. Das alte Paradigma zerfällt vor unseren Augen, und die jüngeren Generationen gewinnen immer mehr an Einfluss. Es ist wahrlich eine tiefgreifende Zeit, in der wir leben. (Die Prophezieung von Ra Uru Hu: 2027 wird eine neue Spezies entstehen)

Pluto im Skorpion

Zwischen November 1983 und November 1995 befand sich Pluto im Sternzeichen Skorpion. Alle in diesem Zeitraum Geborenen haben also Pluto im Skorpion. Der Skorpion steht für die Unterwelt, dafür, sie ans Licht zu bringen, die Tiefen und den Schmerz zu spüren. Das ist die Kraft und die Aufgabe der Generation Pluto im Skorpion.

Selbst wenn man nicht in diesem Zeitraum geboren wurde, spürt man diese enorme Energie, die sich jetzt aufbaut, da die zwischen 1983 und 1995 Geborenen zunehmend an Kraft gewinnen, einfach weil sie älter werden. Mit dem Alter gewinnen wir oft an Kraft, weil wir uns entwickeln und reifen.

Diese Generation ist dazu berufen, die Wunden für die kommende Generation zu heilen. Die Dunkelheit ans Licht zu bringen. Wir sind dazu berufen, Strukturen zu überwinden, die uns entfremden, ausbeuten und leiden lassen.

Wir sind dazu berufen, den Schmerz und die Energie unserer Vorfahren zu heilen und so, indem wir unsere eigenen Traumata verarbeiten, die Weichen für die kommende Generation stellen. Wir säen die Samen für die kommenden Generationen. Wir sind gerade dabei, uns selbst, unsere Geschichte, unsere Menschlichkeit und unsere Wahrheiten zurückzuerobern.

Vor 2027

Kinder gehen zur Schule und werden von Lehrern unterrichtet. Lehrer sind so wichtig, aber das System, in dem sie arbeiten mussten, hat ihnen wenig Freiraum gelassen und die emotionale und spirituelle Entwicklung junger Kinder nicht ausreichend gefördert – und das war ein Problem.

Bisher stand vor allem die intellektuelle und mentale Entwicklung im Vordergrund. Der Fokus lag vor allem auf der linken Gehirnhälfte, die für Konzentration, Struktur, Systeme, Zahlen, Mathematik und das Männliche zuständig ist. So war es bisher und so wird es wohl noch einige Jahre, bis 2027, bleiben.

Doch nach 2027 beginnen sich die Dinge zu ändern, und wir sehen bereits erste Anzeichen dieser Veränderungen. In den meisten Schulen wächst das Bewusstsein für die emotionale und spirituelle Entwicklung sowie für Yoga und Achtsamkeit. Diese Entwicklungen sickern langsam durch, und wenn die jüngere Generation – die Kinder und ihre Enkel – mit ihren neuen Denkweisen heranwächst, wird sich alles verändern!

Die spezifische Mutation

Diese Mutation berücksichtigt und wird durch bestimmte Tore aktiviert. Tor 55: Das Tor des Geistes, Tor 59: Das Tor der Sexualität, Tor 39: Das Tor der Provokation, die Mutation des Solarplexus-Zentrums und Tor 22: Das Tor der Offenheit.

Es gibt noch weitere Tore, und selbst wenn diese Tore nicht vorhanden sind, ist man vollständig von der Mutation betroffen, da sie global auftritt. Doch es sind diese Hauptfrequenzen, die durch diese Tore übertragen werden, die den Mutationsprozess initial auslösen. Die Mutation wird durch Tor 55 ausgelöst und steht in Zusammenhang mit der Aminosäure Histidin. Histidin trägt zur Aufrechterhaltung des pH-Werts im Körper bei.

Tor 55 wird sich öffnen und extrem hohe Frequenzen in unseren Körpern und auf dem gesamten Planeten freisetzen. Wie bereits erwähnt, kann man dieser Veränderung nicht entgehen, selbst wenn man dieses Tor nicht besitzt; sie wird global stattfinden.

Zwei weitere Tore sind eng mit Tor 55 verbunden: Tor 59, das Tor der Sexualität, und Tor 39, das Tor der Provokation. Beide Tore weisen auf das Solarplexus-Zentrum hin, wo diese Mutation, vorwiegend im emotionalen Solarplexus-Zentrum, stattfinden wird.

Tor 59 steht für Transparenz und kennt keine Gnade. Je mehr du dich in dieser Zeit vor anderen versteckst, desto mehr Leid wirst du dir selbst zufügen. Alle Schatten und Geheimnisse müssen ans Licht gebracht werden. Für diese Transformation ist eine Reinigung und Transformation notwendig. Wenn du dich darauf einlässt, kann diese Transformation die schönste Erfahrung deines Lebens sein. Wenn du dich dagegen wehrst, kann sie mitunter schmerzhaft und verwirrend sein. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.

Die Mutation wird sich grundlegend im Solarplexus-Zentrum vollziehen. Viele Menschen sind derzeit Opfer ihres emotionalen Zustands. Bedürftigkeit ist ein Phänomen, das viele erleben, und es gibt viele weitere Schattenseiten, die sich in diesem Zentrum manifestieren können. Diese können als Ausdrucksformen des „Nicht-Selbst“ des Solarplexus-Zentrums betrachtet werden.

Die Mutation findet im Bewusstsein des Solarplexus-Zentrums statt und bedeutet im Wesentlichen das Erwachen der Individualität und die Entdeckung des wahren Selbst.

Viele Menschen werden sich zunächst stark auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren. Diese Selbstfokussierung fördert jedoch eine starke und gesunde Individualität, die den einzigartigen Beitrag zur Gesellschaft stärkt und gleichzeitig ein gesundes Selbstbewusstsein mit klaren Grenzen schafft. Ist Ihnen bewusst geworden, dass Sie sich immer mehr zurücknehmen und Dinge tun, die Sie wirklich wollen?

Dass Sie Grenzen setzen? Dass Sie Nein sagen können? Dass Sie Ihr Leben selbstbestimmt gestalten, weil Sie es wollen und nicht, weil es Ihnen vorgeschrieben wird? Dies wird eine Rückgewinnung der Individualität und der Einzigartigkeit jedes Einzelnen bedeuten. Sobald Sie Ihre Einzigartigkeit angenommen haben – und genau das will diese Mutation von Ihnen –, können Sie sich aktiv in soziale Situationen einbringen und gemeinsam einen Beitrag leisten, indem Sie Ihre Einzigartigkeit in das Kollektiv einbringen.

Auf dieser Ebene wird man schrittweise in eine Öffnung und Stimulation des Herzchakras, des G-Zentrums, geführt. Sobald sich das Herzchakra öffnet, verändert sich die Funktionsweise des Körpers grundlegend.

Tor 22, das Tor der Offenheit. Die Schattenfrequenz dieses Tores liegt im fehlenden Verständnis für Verantwortung und deren Tragweite. Es fehlt das Verständnis dafür, dass wir von unendlicher Intelligenz umgeben sind und jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Handlung, jedes Wort in der Kascha – Chronik aufgezeichnet wird.

Wir erschaffen uns fortwährend auf einer tiefen, unbewussten Ebene Karma, das unweigerlich zu uns zurückkehrt. Ohne dieses Bewusstsein übernehmen wir keine Verantwortung für unser Leben und finden uns immer wieder in karmischen Zyklen und Schleifen wieder.

Um das Potenzial dieses Tores und dessen, was diese Transformation im Jahr 2027 mit sich bringt, zu erschließen, müssen wir unsere Verantwortung als wahre Schöpfer unserer Welten vollständig wieder annehmen. Wir sind die Schöpfer unserer Erfahrungen und müssen letztlich die volle Verantwortung für die Energie übernehmen, die uns in jedem Augenblick durchströmt.

Zurück zu Tor 55, dem Tor des Geistes. Dieses Tor wird im Hinblick auf das Jahr 2027 und den großen Wandel die größte Bedeutung haben! Bislang befand sich die Mehrheit in einer Opferrolle. Was macht jemanden zum Opfer? Es ist die Art und Weise, wie man auf das reagiert, was einem widerfährt. Die meisten Menschen reagieren aus ihren Wunden, ihrem Schmerz, ihren Schattenseiten heraus.

Wenn wir von Reaktion zu bewusster Antwort gelangen und aus innerer Klarheit heraus handeln, wird sich alles für dich verändern. Und genau das wünscht sich Tor 55 für uns alle. Stelle dir jetzt eine Frage: Bist du verantwortlich für deine aktuelle Lebenssituation? Hast du sie selbst geschaffen? Hast du diesen Moment selbst gestaltet? Hast du die Herausforderungen in deinem Leben selbst geschaffen oder spielst du sie mit äußeren Einflüssen? Wo Schuldzuweisungen erfolgen, gibt es immer auch Opfer.

Frage dich: Übernehme ich die volle Verantwortung für das, was geschieht? Wir gehen jedem Gedanken, jeder Handlung, jedem Wort, jeder Emotion, die dich durchströmt, auf den Grund und besprechen, dass es nicht darum geht, diese Dinge zu kontrollieren, sondern darum, bewusst zu handeln und zu reagieren, anstatt unbewusst zu reagieren. Das ist der Schlüssel.

Tor 55 befindet sich im Solarplexus-Zentrum und dreht sich ganz um Emotionen. Der große Wandel steht in einem tiefgreifenden Zusammenhang mit unseren Emotionen und insbesondere damit, wie wir auf sie reagieren.

Nach 2027

Sobald die Mutation stattfindet, sobald sich der Solarplexus öffnet und die Opferrolle, die Bedürftigkeit und die Co-Abhängigkeit auflöst und wir die volle Verantwortung übernehmen, wird sich alles verändern! Es basiert hauptsächlich auf Vertrauen und Intention, und es wird ein gesteigertes Bewusstsein in der rechten Gehirnhälfte geben – Kreativität, Weiblichkeit, Flow-Zustand. Darüber hinaus wird sich der präfrontale Cortex weiterentwickeln.

Das Gehirn besteht aus vier Hauptbereichen. Der erste ist der Hirnstamm, vergleichbar mit dem Reptilienhirn, dem instinktiven Gehirn – Kampf, Flucht oder Erstarrung. Hier sind unsere Instinkte und unser Überlebensinstinkt tief in uns verankert.

Dann gibt es das limbische System, das für Emotionen, Lernen und das emotionale Gedächtnis zuständig ist – quasi das fühlende Gehirn. Und dann haben wir den Neokortex, der eher für das Denken, das bewusste Denken, das intellektuelle Gedächtnis und viele mentale Lernprozesse verantwortlich ist.

Doch es ist der präfrontale Kortex, der den Menschen wirklich von allen anderen Arten unterscheidet, denn wir besitzen den am weitesten entwickelten präfrontalen Kortex, und dieser wird sich in Zukunft noch weiterentwickeln.

Was leistet der präfrontale Kortex? Feinfühlige Kommunikation, emotionale Ausgeglichenheit, flexibles, nicht impulsives Handeln, Empathie, Einsicht, Bewusstsein und Intuition. Diese Fähigkeiten werden sich in Zukunft noch deutlich verstärken.

Quellen: PublicDomain/projectormovement.com am 03.07.2026