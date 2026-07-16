🧬 🙏 DNA: Wie sie sich im Verlauf unserer Bewusstseinsentwicklung wandelt

Kennen Sie Ihre DNA wirklich so gut, wie Sie glauben?

Evolutionsstadien und ihre Veränderungen an Ihrer DNA

1D, 2D, 3D

In der 1., 2. und 3. Dimension ist Ihre DNA in Bezug auf ihre physischen Eigenschaften veränderbar. Sie ist offen für Veränderungen in metaphysischer Hinsicht, aber nicht „intelligent“ oder „bewusst“ genug, um aktiv etwas dagegen zu unternehmen.

Ihre DNA unterliegt Veränderungen, ob Sie es wollen oder nicht. Dies ist das frühe Stadium Ihrer DNA-Entwicklung.

4D und 5D

Dies ist die nächste Stufe Ihrer DNA-Entwicklung, die mit Ihrem Bewusstseinszustand korreliert. Je bewusster Sie Ihre Umgebung wahrnehmen, desto mehr integrieren Sie dieses Bewusstsein in Ihre DNA.

Ihre DNA beginnt zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und sich zu einem fähigeren Kämpfer gegen die physischen und metaphysischen Kräfte zu entwickeln, die Sie abstoßen oder verändern.

Ihre DNA entwickelt außerdem die Fähigkeit, eine Art „Batterie“ zu werden – fähig, „Krankheiten“ oder „Beschwerden“ zu speichern, bis Sie beispielsweise einen Tag frei haben oder sich entspannen können. Dies ist das jugendliche Stadium Ihrer DNA.

6D und 7D

Deine DNA steht an der Schwelle zur Reife – sie glaubt, für die kommenden Herausforderungen bereit zu sein, weiß aber, dass diese schwieriger sein werden, als sie sich vorstellen kann.

Deine DNA sendet ein ständiges Verlangen nach mehr Lichtwellen, Lichtkodierung, Wissen und Fähigkeiten aus. Sie ist bereit, sich der spirituellen Welt um dich herum zu stellen, besitzt aber noch nicht die nötigen Fertigkeiten.

8D und 9D

Deine DNA steht kurz vor der Vergöttlichung. Nachdem sie einige Zeit erwachsen war, ist sie nun Ende dreißig und hat die Welt in ihrer ganzen Komplexität erlebt. Sie hat durchgestanden, gekämpft, gelernt und ist in ihren physischen und metaphysischen Fähigkeiten deutlich gewachsen.

Mit dem nötigen Wissen kann sie sich nun vollständig verändern. In der vorherigen Phase besaß sie zwar die Fähigkeit zur Veränderung, wusste aber nicht, wie.

Deine DNA ist bereit für die nächste Phase deiner Spiritualität – die Phase, in der du zum Gott deines eigenen Lebens und deiner eigenen Schöpfungen wirst.

10D, 11D, 12D, 13D und so weiter

Während dieser Phasen entwickelt Ihre DNA Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Dinge zu tun, die die meisten Menschen für „unmöglich“ halten.

Sie werden in der Lage sein, Ihren Körper so drastisch zu verändern, wie es normalerweise einen chirurgischen Eingriff erfordern würde, aber dies kann einfach aus einer Laune heraus durch Willenskraft, Bitte und die Bereitschaft, „etwas Neues auszuprobieren“, geschehen.

Du wirst auch andere Menschen auf ebenso drastische Weise heilen können, denn deine DNA ist in der Lage, die nötigen Informationen durch eine Reihe von Anweisungen zu übermitteln, denen die DNA anderer folgen kann.

Ähnlich wie ein erfahrener Erwachsener einem Kind beibringt, wie man ein Bild malt oder ein Baumhaus baut. Es wird vielleicht nicht das schönste Ergebnis sein, aber es wird seinen Zweck erfüllen.

Auf diesen Ebenen wird Ihre DNA beginnen, Kräfte und Fähigkeiten zu manifestieren, von denen Sie bisher glaubten, sie seien Superhelden aus Comics und Fernsehserien vorbehalten.

Sie werden im Grunde zu einem Gott.

Das Urteil

Wo würden Sie Ihre DNA in dieser Aufstellung einordnen? Glauben Sie, dass Sie solche Ergebnisse erzielen können?

Die Antwort sollte lauten: Ja.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 16.07.2026