⚡ Gas-Aus bis 2035: Millionen Haushalte betroffen

Es ist ein Datum, das vielen Hausbesitzern den Schweiß auf die Stirn treiben dürfte: Bis zum 30. Juni 2026 müssen alle deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ihre sogenannte Kommunale Wärmeplanung vorlegen.

Die ersten Pläne liegen bereits auf dem Tisch – und sie offenbaren eine bemerkenswerte Marschrichtung: Fast jede fünfte deutsche Großstadt plant, ihr Gasnetz schlichtweg stillzulegen. Manche schon in zehn Jahren.

Mannheim und Stuttgart machen den Anfang

Vorreiter dieser energiepolitischen Rosskur ist Mannheim. Bereits im November 2024 verkündete der dortige Energieversorger MVV, das städtische Gasnetz bis 2035 abzuschalten.

Stuttgart, die baden-württembergische Landeshauptstadt, will es ihr gleichtun. Augsburg, Hannover, Würzburg und Aalen geben sich immerhin noch fünf Jahre länger Zeit – bis 2040 soll dort das letzte Gas durch die Leitungen strömen.

Pikant am Mannheimer Beispiel: Die Stadt hatte sich einst hochtrabend zum Ziel gesetzt, schon 2030 klimaneutral zu sein. Davon ist man inzwischen meilenweit entfernt.

Die Treibhausgasemissionen wurden gegenüber 1990 erst um rund 40 Prozent gesenkt – und nun, man höre und staune, fehle schlicht das Geld. Oberbürgermeister Christian Specht räumte ein, die einfachen Maßnahmen seien abgearbeitet, die nächsten Schritte würden schwieriger.

Eine bemerkenswert ehrliche Übersetzung lautet: Die teuren, schmerzhaften Maßnahmen kommen erst noch – und zwar zulasten der Bürger.

Wasserstoff-Träumereien und der große Rückbau

Essen wagt sich als einzige deutsche Stadt an die Frage, ob das Gasnetz wenigstens teilweise für Wasserstoff weiterverwendet werden könne.

Doch auch hier folgt schnell die Ernüchterung: Nach aktuellem Stand kämen lediglich rund 17 Prozent des bestehenden Netzes infrage. Der Rest? Soll verschwinden. Bis 2045 sollen sämtliche fossilen Heizanlagen aus dem Stadtbild getilgt sein.

Hamburg, München, Regensburg, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Köln, Bremen und Hannover – die Liste der Städte, die weitgehende Gasstilllegungen bis 2045 anpeilen, liest sich wie ein Who’s who der deutschen Metropolen. Insgesamt verfolgen 19 Prozent aller bundesweiten Städte diesen Kurs.

Aktuell befindet sich noch in etwa der Hälfte aller deutschen Haushalte eine Gasheizung, in rund einem Viertel wird mit Öl geheizt. Millionen Menschen werden also zur Umstellung gezwungen.

Den Letzten beißen die Hunde

Und genau hier liegt der Hund begraben. Wer glaubt, der Rückbau der Gasinfrastruktur sei ein technokratischer Selbstläufer, der irrt gewaltig. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, brachte die Gefahr auf den Punkt:

Je näher das Jahr 2045 rücke, desto größer werde die Gefahr eines Flickenteppichs und einer erheblichen Verunsicherung der Verbraucher.

Doch das eigentliche Drama ist ein finanzielles. Die Kosten für den Betrieb der Gasnetze werden über die Netzentgelte auf alle Gaskunden umgelegt.

Je weniger Menschen am Netz hängen, desto teurer wird es für jeden Einzelnen. Wer also – aus welchen Gründen auch immer – zuletzt am Gas hängt, den trifft die volle Wucht einer regelrechten Kostenlawine.

Den Letzten beißen die Hunde, und in diesem Fall sind es ausgerechnet jene Bürger, die sich den teuren Umstieg auf eine Wärmepumpe ohnehin am wenigsten leisten können.

Rentner, Geringverdiener, Familien in älteren Immobilien – sie alle geraten unter die Räder einer Politik, die ideologische Zielmarken über die Lebensrealität der Menschen stellt.

Wärmewende auf dem Rücken der Eigentümer

Man muss sich die Dimension vor Augen führen: Die Wärmeversorgung macht nach Bundesangaben mehr als die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs aus.

Hier mit der Brechstange umzubauen, ohne die finanziellen Folgen für Millionen Eigentümer und Mieter sauber durchzurechnen, grenzt an Verantwortungslosigkeit.

Während in Berliner Amtsstuben großzügig Klimaziele ins Grundgesetz geschrieben werden – Klimaneutralität bis 2045 lässt grüßen –, bleibt die Frage der Bezahlbarkeit ein lästiges Detail am Rande.

Als möglicher Notnagel wird bereits über eine staatlich regulierte Preisobergrenze für Gaskunden nachgedacht. Übersetzt heißt das:

Erst zwingt man die Menschen in die Misere, dann verspricht man, sie mit Steuergeld halbwegs vor dem Schlimmsten zu bewahren. Ein Kreislauf, der den Bürger gleich doppelt zur Kasse bittet.

Was Hauseigentümer jetzt tun sollten

Wer noch ein fossiles Heizsystem besitzt, sollte sich dringend über die Wärmeplanung seiner Kommune informieren. Viele Städte bieten dazu inzwischen Onlinekarten an, die anzeigen, welche Heizoptionen im jeweiligen Stadtgebiet künftig vorgesehen sind. Wichtig ist außerdem: Bürger haben das Recht, Stellungnahmen zur Wärmeplanung abzugeben.

Je früher man sich einbringt, desto höher die Chance auf tatsächlichen Einfluss. Wer schweigt, dem wird die Heizung von oben verordnet.

Sachwerte als Anker in unsicheren Zeiten

Diese Entwicklung reiht sich nahtlos ein in ein Muster, das viele Bürger längst durchschaut haben: Planungsunsicherheit, steigende Kosten, politische Eingriffe in das Privateigentum.

Wer sein Vermögen vor den Folgen einer ideologiegetriebenen Politik und der damit einhergehenden Inflation schützen möchte, sollte über eine breite Streuung nachdenken.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 26.06.2026