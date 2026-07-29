Generation 4: Piexon Guardian Angel ® 4 Pro

Der Piexon Guardian Angel® 4 Pro ist ein extrem leichtes (120 Gramm) und dennoch effizientes Abwehrmittel für Selbstverteidigungszwecke.

Anders als bei herkömmlichen Pfeffersprays sorgt ein patentiertes Antriebssystem dafür, dass der mobile Schutzengel auch bei extremen Wetterbedingungen jederzeit zuverlässig funktioniert.

Selbst bei Regen oder starkem Gegenwind verfehlt der Reizstoff seine Wirkung nicht und trifft dank eines innovativen Sprühvorgangs bis zu 4 Meter weit entfernte Objekte absolut zielsicher.

Der kleine Helfer ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet und kann selbst von ungeübten Personen im Notfall problemlos eingesetzt werden.

Sobald der Abzug gezogen ist, wird die erste Ladung versprüht. Der Wechsel zur zweiten Ladung erfolgt automatisch, sodass diese sofort im Anschluss ausgelöst werden kann.

Mit dem integrierten Fixierclip ist ein verdecktes Tragen im Hosenbund möglich.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 29.07.2026