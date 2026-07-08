Hollywood-Star enthüllt „Adrenochrom-Ritual“ bei Taylor Swifts „satanischer“ Hochzeitszeremonie (Videos)

Alicia Silverstone hat erschütterndes Filmmaterial von der Swift-Kelce-Hochzeit in New York veröffentlicht, das so abscheulich, so unaussprechlich böse ist, dass es Hollywood in Schutt und Asche legen und die Karrieren hunderter A-Prominenter beenden könnte.

Vergessen Sie alles, was die Medien über Taylor Swifts pompöse dreitägige Hochzeit berichten. Das ist keine Liebesgeschichte. Es ist kein unschuldiges Spektakel im Stil von „Alice im Wunderland trifft auf den Zauberer von Oz“. Laut Insidern ist es etwas viel Älteres … und viel Düstereres.

Während ein Feuerwerk den 250. Geburtstag Amerikas erleuchtete, versammelten sich mehr als tausend der mächtigsten Prominenten, Führungskräfte und Kulturikonen der Welt hinter verschlossenen Türen im Madison Square Garden, um einer okkulten Krönung beizuwohnen, die als Hochzeitsfeier getarnt war… ein Ritual der Umkehrung, bei dem jedes Symbol auf den Kopf gestellt wurde.

Und nun ist das Schweigen gebrochen.

Alicia Silverstone, eine echte Branchenkennerin, sagt, Taylor Swift habe versucht, sie in ihren inneren Kreis aufzunehmen. Die Einladung sei jedoch mit einem Preis verbunden gewesen, den sie niemals akzeptieren konnte: die Unterzeichnung eines Blutschwurs, getarnt als Geheimhaltungsvereinbarung.

Sie lehnte ab.

Jetzt packt sie über Taylor Swifts Mega-Hochzeit aus. Sie sagt, es sei keine Hochzeit im herkömmlichen Sinne. Es sei ein dreitägiges höllisches Treffen, um eine neue satanische Ära einzuläuten. Und sie wisse genau, was am Freitag in dem abgeriegelten Veranstaltungsort geschah.

Sie hat geleakte Aufnahmen erhalten, die Taylor bei einem satanischen Ritual mit einem Kind auf ihrer eigenen Hochzeit zeigen. Alicia beschreibt die Tat als „unaussprechlich“. (🥩 Alicia Silverstone enthüllt: Die Hollywood-Perversen essen an speziellen satanischen Feiertagen Kinder (Video))

Sie besitzt geheime Aufnahmen, die die größten Stars der Welt bei den grausamsten satanischen Handlungen zeigen, die je gefilmt wurden.

Wenn Sie den Beweis wollen, dass die Eliten adrenochromsüchtig sind? Hier ist er. Erstmals in 4K aufgenommen, mit echten Hollywood-Stars auf Taylor Swifts blutiger, okkulter Hochzeit.

Im März veröffentlichte Silverstone eine erschreckende Nachricht, die in den sozialen Medien für Entsetzen sorgte: „Alle eure schlimmsten Albträume über Hollywood sind wahr.“

Wenige Tage später, während sie für ihren neuen Science-Fiction-Film Bugonia warb , bekräftigte sie ihre Aussage und erklärte kategorisch, dass die meisten Verschwörungstheorien über diese Branche gar keine Theorien seien. Es seien Fakten .

Alicia Silverstone hat mit den Schattenseiten der Branche abgeschlossen. Und sie versteht jetzt, dass sie nichts mehr zu verlieren hat.

Die Berichte über die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce haben sich zu einem der großen Popkultur-Themen des Jahres entwickelt, doch die Feierlichkeiten werden nun von politischen Kontroversen überschattet.

Ein Großteil der Kritik entzündet sich an Berichten, wonach der Schauspieler und Komiker Adam Sandler die Zeremonie geleitet habe; Kritiker sehen darin eine politische Botschaft, da Sandler sich offen für Israel ausgesprochen hat.

Auch die bekannt gewordene Gästeliste steht unter genauer Beobachtung und befeuert in den sozialen Medien hitzige Debatten über den Einfluss von Prominenten, politische Neutralität und die Erwartungen der Öffentlichkeit in Zeiten globaler Konflikte.

Während die Diskussion andauert, sorgt die Hochzeit weit über die hochkarätige Gästeschar hinaus für Schlagzeilen.

Taylor Swifts Lieblingslehrer stirbt am selben Tag wie ihre Hochzeit, dem 3. Juli 2026.

Nun ist ihre Lieblingslehrerin am 7.3. gestorben ( Opfer=73, Ritualopfer=73 ).

Der Tod ereignete sich 163 Tage vor Taylor Swifts Geburtstag (163, 38. Primzahl — Tod=38, Mord=38, Tötung=38, Ruhe in Frieden=38 ).

Lesen Sie hier mehr über „38“ und Mord :

https://freetofindtruth.blogspot.com/2018/07/38-murder-by-numbers-movie-poster-and.html

Vergiss nicht, dass Taylor Swift sich für Gematria interessiert ( Gematria=38, Killing=38 ).

Der Name Kirk Schwabe entspricht der Zahl 187, wie im Mordgesetzbuch ( Gesellschaft Jesu = 187, Kirk Schwabe = 187 ).

https://www.tmz.com/2026/07/05/taylor-swifts-favorite-teacher-reportedly-died-the-same-day-she-married-travis-kelce

Er starb an Krebs, im astrologischen Zeitraum des Krebses, der durch ein Symbol dargestellt wird, das wie die Zahl 69 aussieht, was zu seinem Todesalter von 69 Jahren passt.

Mason=73

Video:

Taylor Swifts Insider enthüllt: „Adrenochrom-Vertrag“, den Eliten unterzeichnen müssen, um den Illuminati beizutreten

Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin, die sich zu Wort meldete, um die dunklen okkulten Kreise, in denen Swift verkehrt, aufzudecken, ist Taylor Swift ein Kontrollfreak, der sogar ihre eigenen Familienmitglieder dazu zwingt, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen.

Laut einem Mitarbeiter hat Swift ihre Seele an eine Organisation verkauft, die nun die totale Kontrolle über alles hat, was sie tut – von den berühmten Männern, mit denen sie ausgeht, über die „Anliegen“, die sie unterstützt, bis hin zu denen, die sie bei politischen Wahlen empfiehlt.

Bereits 2009 wurde Swift im Rahmen eines im Fernsehen übertragenen okkulten Mega-Rituals, bekannt als die MTV VMAs, in die Illuminati der Unterhaltungsindustrie aufgenommen.

Nachdem sie während einer Dankesrede von Kanye West einem Illuminati-Demütigungsritual unterzogen worden war, kehrte Swift, in Rot gekleidet, als neue und anerkannte Künstlerin zurück.

Doch ihre öffentliche Demütigung genügte ihr nicht. Sie musste sich auch einem Blutopferritual unterziehen, um ihre Seele an die Elite zu verkaufen.

Laut Angaben des Produktionsteams soll Swift zu dieser Zeit auf einer Branchenparty in einem privaten Raum einen ihrer jungen Fans getötet haben. Um sie herum waren Branchenvertreter mittleren Alters anwesend, die Zeugen der Tat wurden und später die Leiche schändeten, nachdem sie Swift „eingeladen“ hatten, das Blut des Jungen zu trinken.

Zu dieser Zeit begann Swifts Werk durch die unverhohlenen Zeichen und Symbole der okkulten Elite verunreinigt zu werden.

Acht Jahre später, bei den VMAs 2017, feierte Taylor Swift die Premiere ihres neuen Videos „ Look What You Made Me Do“ . Die Botschaft des Videos hätte nicht deutlicher sein können: Taylor war zu einer vollends vom Musikbusiness abhängigen Person geworden.

In einer Szene wird Taylor zur „Hohepriesterin“ der Branche gekrönt. Wie? Indem sie die Tarotkarte der Hohepriesterin nachstellt.

In den 80er-Jahren galt Madonna als Hohepriesterin der Musikindustrie. Es scheint, als hätte Taylor Swift diesen Status nun ebenfalls erreicht.

Falls Ihnen die Monarch-Programmierung, ein Zweig des illegalen CIA-Projekts MK-ULTRA, unbekannt ist, sollten Sie das Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“ lesen.

Monarchs Ziel ist es, in Sklaven mehrere Persönlichkeiten zu erschaffen, wobei Beta-Programmierung (oder Sex-Kitten-Programmierung) verwendet wird, um Sexsklavinnen zu erschaffen, die in der Elite-Unterwelt gehandelt werden.

Die Unterhaltungsindustrie ist voller „Beta-Kätzchen“, und die Elite stellt dies durch Künstlerinnen wie Taylor Swift zur Schau, deren Werk voller okkulter Anspielungen ist.

Für Kenner kann das Musikvideo zu „Look What You Made Me Do“ als eine Art MK-Ultra-Symbolik-Einführungskurs gelesen werden.

Das Video endet damit, dass die „alte Taylor“ stirbt und eine neue, gedankenkontrollierte Persönlichkeit die Kontrolle übernimmt.

Taylor sagt: „ Tut mir leid, die alte Taylor kann jetzt nicht ans Telefon gehen. Warum? Oh, weil sie tot ist!“

Könnte es offensichtlicher sein? Tatsächlich ja.

Die Schlussszene zeigt, wie ihre verschiedenen Monarch-Persönlichkeiten miteinander streiten.

Die Illuminati der Unterhaltungsindustrie nutzen gehirngewaschene Sklaven, um dunkle okkulte Spiritualität als legitime religiöse Option für junge Menschen zu propagieren, die spirituelle Führung suchen.

Seitdem der legendäre Bluesmusiker Robert Johnson um Mitternacht an einer Wegkreuzung in Mississippi seine Seele dem Teufel verkaufte, haben berühmte Künstler ihre Pakte mit dem Teufel gestanden.

Jay-Z besingt bei jedem Konzert auf der Bühne seinen Herrn Luzifer.

Bob Dylan nennt ihn „den Oberbefehlshaber dieser Welt und der Welt, die wir nicht sehen können“.

Bob Dylan hat nie detailliert beschrieben, welches Ritual er durchlaufen musste, um seine Seele zu verkaufen, aber die Anschuldigungen gegen Taylor Swift reihen sich in die wachsende Zahl von Vorwürfen von Prominenten und Musikern über das wahre Wesen der Elite der Musik- und Unterhaltungsindustrie ein.

Glaubt man den Mainstream-Medien, so ist Pädophilie kein Problem, es verschwinden nicht jedes Jahr Hunderttausende Kinder, und Satanismus in der Unterhaltungsindustrie existiert nicht.

Doch immer mehr Stars melden sich mit unheimlich ähnlichen Geschichten über das verkommene Hollywood- und Unterhaltungssystem zu Wort.

Im Jahr 2017 erklärte Justin Bieber vor Hunderten von Menschen in einem Bibelstudienkreis in Los Angeles, er sei sich der „Übel der Musikindustrie“ bewusst geworden und müsse eine Auszeit von der Branche nehmen, da diese „von den absolut schlimmsten Leuten – Pädophilen – kontrolliert“ werde.

Biebers schreckliche Geschichte wies eine unheimliche Ähnlichkeit mit der Warnung des Hollywood-Schauspielers und ehemaligen Kinderstars Ricky Schroder vor Pädophilie und okkulten Ritualen in der Unterhaltungsindustrie auf.

Die Faszination der Eliten für Verbrechen gegen Kinder verwirrt viele normale Menschen, die es nicht schaffen, solch ein Übel zu begreifen.

Wie die preisgekrönte ehemalige 60 Minutes-Journalistin Lara Logan erklärt, ist die Elite entschlossen, Gott zu besiegen.

Auch wenn die Mainstream-Medien nicht darüber berichten, sind diese widerlichen Kinderschänder so abscheulich, dass sie unbedingt entlarvt und gestoppt werden müssen.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 08.07.2026