Iran greift mehrere Schiffe in der Straße von Hormus an, während die Ölreserven immer knapper werden

Diejenigen, die kühn verkündet hatten, die globale Energiekrise sei beendet, haben sich gewaltig geirrt. Innerhalb der letzten 24 Stunden haben die Iraner zahlreiche Handelsschiffe angegriffen, die die Straße von Hormus passieren wollten.
Die Iraner haben der Welt immer wieder deutlich gemacht, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nie wieder so sein wird wie vor dem Krieg – und sie meinen es ernst. Jedes Handelsschiff, das die Straße passieren will, benötigt eine Genehmigung des Irans und muss eine genau festgelegte, vom Iran genehmigte Route befahren. Schiffe, die diese Auflagen nicht erfüllen, werden angegriffen. Von Michael Snyder
Der Rest der Welt kann eine dauerhafte iranische Kontrolle über die Straße von Hormuz niemals akzeptieren, und das ist nur einer der Gründe, warum dieser Krieg noch lange nicht vorbei ist.
Im Moment haben die Iraner die Kontrolle in der Straße von Hormus, und CNN berichtet, dass drei Handelsschiffe angegriffen wurden…
Nach Angaben eines US-Beamten hat der Iran am Dienstag in den Hoheitsgewässern Omans nahe der Straße von Hormus drei Handelsschiffe beschossen.
Der Beamte bezeichnete die Angriffe als „groben Verstoß“ gegen die Vereinbarung mit dem Iran. Über den dritten Angriff war zuvor nicht berichtet worden. Die USA verfügen laut dem Beamten über ein breites Spektrum an möglichen Reaktionen auf die mutmaßlichen Verstöße und prüfen diese alle.
Ich stimme zu, dass dies ein sehr schwerwiegender Verstoß gegen die Vereinbarung ist. (Der vom Tiefen Staat favorisierte Rubio arbeitet hinter den Kulissen daran, den Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder in Gang zu bringen)
Aber die Iraner werden so lange weitermachen, bis sie jemand dazu zwingt, damit aufzuhören.
Vor Kurzem gab es Berichte, dass nun ein viertes Handelsschiff vom Iran angegriffen wurde…
Diese Jungs bluffen nicht.
Erst vor zwei Tagen machten die Iraner erneut unmissverständlich klar , dass alle Handelsschiffe, die versuchen, die Straße von Hormus über die „omanische Route“ zu passieren, mit Angriffen rechnen müssten…
Am Sonntag warnte das iranische Revolutionsgardenkorps (IRGC), dass seine Marine Patrouillenboote entsandt habe, um die „Oman-Route“ zu blockieren, wie iranische Medien und ein dem IRGC nahestehender Telegram-Kanal berichteten. In ihrem Bericht über den mutmaßlichen Angriff zitierte die iranische Nachrichtenagentur Fars ihre Quellen mit der Aussage, der Tanker habe versucht, die „Oman-Route“ zu passieren.
Wenn deine Feinde dir genau sagen, was sie vorhaben, solltest du ihnen glauben.
Als Reaktion auf die jüngsten Angriffe hat die Trump-Regierung bereits „eine Ausnahmeregelung widerrufen, die es dem Iran erlaubte, Öl und Petrochemikalien zu verkaufen“ …
Das US-Finanzministerium hat am Dienstagnachmittag eine Ausnahmeregelung widerrufen, die es dem Iran erlaubte, Öl und Petrochemikalien zu verkaufen. Damit wird dem Iran eine wichtige Einnahmequelle entzogen, über die in den jüngsten Gesprächen verhandelt worden war, und die Spannungen zwischen den beiden Seiten haben sich erneut verschärft.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab bekannt, dass die Maßnahme am Dienstag in Kraft getreten ist. Die Ausnahmeregelung, die die USA im vergangenen Monat im Rahmen der 14-Punkte-Vereinbarung erteilt hatten, erlaubte es dem Iran, Öl zu verkaufen, während die Gespräche andauerten.
Es ist wahrscheinlich, dass dies nicht die einzige Reaktion sein wird.
Viele erwarten in den kommenden Stunden erneute militärische Aktionen der USA gegen den Iran.
Die Absichtserklärung zerfällt vor unseren Augen, und Präsident Trump hat gewarnt, dass er, falls Iran kein Abkommen schließt, „die Sache zu Ende bringen“ werde …
„Und es wird nicht schwer sein, die Aufgabe zu beenden. Ich würde lieber einen Deal abschließen, weil ich 91 Millionen Menschen nicht beeinträchtigen möchte“, sagte der Präsident.
„Wir können ihre Brücken in einer Stunde zerstören. Wir können ihre Energieversorgung lahmlegen. All diese großen Kraftwerke, die sie gebaut haben, große, schöne, moderne Kraftwerke. Sie hatten viel Geld. Jetzt haben sie keins mehr. Wir haben ihnen kein Geld gegeben. Aber wir können ihre Stromerzeugungsanlagen in, ich würde sagen, einem halben Nachmittag lahmlegen. Jedes einzelne Kraftwerk wird verschwunden sein, und das wissen sie.“
Leider finden derzeit keine Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran statt, und die Iraner warnen davor , dass diese gar nicht erst beginnen werden, wenn Trump weiterhin Drohungen ausspricht…
Der iranische Außenminister erklärte am Dienstag, Teheran werde die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen, wenn die Drohungen anhielten. Dies geschah einen Tag, nachdem Präsident Trump gesagt hatte, die USA würden „die Arbeit beenden“, falls kein Friedensabkommen zustande komme.
In einem Social-Media-Beitrag erklärte Außenminister Abbas Araghchi, weder das iranische Volk noch das Militär der Islamischen Republik würden sich „von irgendwelchen Drohungen einschüchtern lassen“, ohne dabei konkret auf die Äußerungen von Herrn Trump einzugehen.
„Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen werden nicht beginnen, wenn die Drohungen anhalten“, warnte Araghchi und verwies auf die von Präsident Trump und seinem iranischen Amtskollegen Mitte Juni unterzeichnete Absichtserklärung, in der beide Seiten aufgefordert werden, „von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander abzusehen“.
Ich möchte denen, die sich noch überraschen lassen wollen, nicht das Ende vorwegnehmen, aber es wird keinen Frieden im Nahen Osten geben.
Das bedeutet, dass sich die globale Energiekrise weiter verschärfen wird.
Letzte Woche sank die strategische Ölreserve der USA auf den niedrigsten Stand seit April 1983 …
Die USA verbrauchen ihre Notfallölreserven in einem Tempo, wie es seit über vier Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Die Bestände der strategischen Ölreserve sind bis zum 3. Juli auf 319,5 Millionen Barrel gesunken – der niedrigste Stand seit April 1983.
Die jüngste wöchentliche Entnahme aus den Reserven umfasste 6,2 Millionen Barrel und ist Teil einer umfassenderen Regierungsinitiative zur Freigabe von bis zu 172 Millionen Barrel. Ziel ist es, die durch den andauernden Konflikt mit dem Iran verursachten globalen Versorgungsengpässe zu beheben und einen weiteren unkontrollierten Anstieg der Kraftstoffpreise im Inland zu verhindern.
Das sind überhaupt keine guten Nachrichten.
Am Freitag teilte ich mit meinen zahlenden Abonnenten einen Tweet von Chris Martenson, der einige äußerst alarmierende Zahlen enthielt …
So nah sind wir in dieser Phase tatsächlich an einer Katastrophe.
Die kommerziellen Ölvorräte in den USA sinken ebenfalls weiter …
Die US-Rohölbestände sind letzte Woche auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen, da die Nachfrage der Raffinerien im Inland gestiegen ist. Auch die Benzinvorräte sanken im Vorfeld des Feiertagswochenendes zum 4. Juli, wie die US-Energiebehörde (EIA) am Mittwoch mitteilte. Die kommerziellen Rohölbestände gingen letzte Woche um 3,8 Millionen Barrel auf 408,4 Millionen Barrel zurück – den niedrigsten Stand seit September 2018. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage hingegen mit einem Rückgang um 4,5 Millionen Barrel gerechnet.
Wir hatten einen sehr großen finanziellen Puffer, als der Krieg mit dem Iran begann.
Das Kissen ist jetzt viel, viel kleiner.
Wenn Sie eine Vorstellung davon bekommen möchten, wohin die Entwicklung letztendlich führen könnte, schauen Sie sich einfach an, was mit den Benzinpreisen in Alaska passiert ist …
John Stelling hatte gerade den Zähler seiner Zapfsäule an seiner Tankstelle in dieser abgelegenen Gemeinde Alaskas auf 9,10 Dollar eingestellt, als ihm klar wurde, dass er ein Problem hatte. Könnte er den Zähler notfalls auf 10 Dollar stellen?
„Ich bin mir nicht sicher, ob es damit klarkommt“, sagte er mit Blick auf zweistellige Kraftstoffpreise.
Im ländlichen Alaska hat der Krieg mit dem Iran zu einigen der höchsten Treibstoffpreise des Landes geführt. Abgelegene Städte und Dörfer sind nicht an das Straßennetz angebunden und müssen daher hohe Aufpreise für Benzin, Heizöl und Diesel zur Stromerzeugung zahlen.
Als ich Anfang zwanzig war, gab es Zeiten, da bin ich mit meinem Auto weitergefahren, obwohl die Tankanzeige auf leer stand.
Das war eine sehr dumme Aktion.
Aber jetzt tun wir als Nation buchstäblich genau dasselbe.
Die Party neigt sich dem Ende zu, meine Freunde.
Der Countdown läuft, und in den kommenden Monaten wird es richtig turbulent werden .
Leider sind die meisten Menschen in der westlichen Welt immer noch davon überzeugt, dass sich am Ende alles irgendwie zum Guten wenden wird, obwohl das, was im Nahen Osten geschieht, eigentlich jedem klar sein sollte.
Das US-Militär gab bekannt, mehr als 80 Ziele im gesamten Iran angegriffen zu haben. Teheran erklärte, die iranischen Streitkräfte würden auf jeden amerikanischen Angriff eine „vernichtende Antwort“ geben.
Das US-Militär hat als Reaktion auf iranische Angriffe auf drei Handelsschiffe, die die Straße von Hormuz durchquerten, eine Reihe von Luftangriffen gegen den Iran gestartet, teilte das US Central Command (CENTCOM) mit.
„Die Streitkräfte des US Central Command haben eine Reihe von schweren Angriffen gegen den Iran gestartet, um diesem die hohen Kosten für das Angreifen von Handelsschiffen mit unschuldigen Zivilisten an Bord in einer internationalen Wasserstraße aufzuerlegen“, erklärte CENTCOM in einer auf der US-amerikanischen Social-Media-Plattform X veröffentlichten Stellungnahme.
Das US-Militär gab später bekannt, mehr als 80 Ziele im Iran angegriffen zu haben.
In einer Erklärung teilte das CENTCOM mit, seine Streitkräfte hätten Offensivschläge gegen iranische Luftverteidigungssysteme, Führungs- und Kontrollnetzwerke, Küstenradarstationen, Anti-Schiff-Raketen und mehr als 60 kleine Boote der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) in und um die strategisch wichtige Wasserstraße durchgeführt.
Unterdessen warnte das oberste gemeinsame Militärkommando des Iran, dass die einzige sichere Route für Handelsschiffe und Öltanker, die die Straße von Hormus passieren, die von Teheran festgelegte sei, und betonte gleichzeitig, dass es keine Einmischung der USA in die Verwaltung der strategischen Wasserstraße zulassen werde.
Das Militär verurteilte die US-Angriffe zudem als „offensichtliche Aggression“ gegen den Iran und warnte, dass die iranischen Streitkräfte auf jeden amerikanischen Angriff eine „vernichtende Antwort“ geben würden.
Nach US-Angriffen auf iranische Militärziele erklärte der Iran, er habe US-Militäreinrichtungen in Kuwait und Bahrain angegriffen. Die Vergeltungsangriffe erfolgten, nachdem drei Schiffe in der Straße von Hormus attackiert worden waren.
Nach US-Angriffen auf iranische Militärziele erklärte der Iran am Mittwoch, er habe US-Militäreinrichtungen in Kuwait und Bahrain angegriffen.
Die Vergeltungsangriffe erfolgten, nachdem drei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen worden waren , was Zweifel am Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran aufkommen ließ. Es ist mindestens das zweite Mal seit der Unterzeichnung der Absichtserklärung, dass die Vereinigten Staaten und der Iran das Feuer ausgetauscht haben.
Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gaben bekannt, mehr als 85 US-Militäreinrichtungen angegriffen zu haben.
„Als erste Reaktion auf diese Aggression führten die Marine und die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden eine gemeinsame Raketen- und Drohnenoperation durch, bei der 85 wichtige US-Militäreinrichtungen in den beiden Ländern angegriffen wurden“ und gleichzeitig eine MQ-9-Drohne abgeschossen wurde, teilten die Revolutionsgarden laut staatlichen Medien mit.
In Kuwait und Bahrain heulten nach dem iranischen Angriff die Sirenen. Beide Länder meldeten zunächst keine Opfer. Die kuwaitische Armee und das bahrainische Innenministerium bestätigten den Angriff.
Während die kuwaitische Armee erklärte, die Luftverteidigung des Landes sei derzeit mit feindlichen Raketen- und Drohnenangriffen konfrontiert, teilte das bahrainische Innenministerium mit, die Sirene sei ertönen und forderte die Bevölkerung auf, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“.
Nach den Angriffen auf die Schiffe widerriefen die Vereinigten Staaten auch die Genehmigung für den Verkauf von iranischem Öl.
Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 08.07.2026