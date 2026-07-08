Iran greift mehrere Schiffe in der Straße von Hormus an, während die Ölreserven immer knapper werden

Diejenigen, die kühn verkündet hatten, die globale Energiekrise sei beendet, haben sich gewaltig geirrt. Innerhalb der letzten 24 Stunden haben die Iraner zahlreiche Handelsschiffe angegriffen, die die Straße von Hormus passieren wollten.

Die Iraner haben der Welt immer wieder deutlich gemacht, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nie wieder so sein wird wie vor dem Krieg – und sie meinen es ernst. Jedes Handelsschiff, das die Straße passieren will, benötigt eine Genehmigung des Irans und muss eine genau festgelegte, vom Iran genehmigte Route befahren. Schiffe, die diese Auflagen nicht erfüllen, werden angegriffen. Von Michael Snyder

In einem Social-Media-Beitrag erklärte Außenminister Abbas Araghchi, weder das iranische Volk noch das Militär der Islamischen Republik würden sich „von irgendwelchen Drohungen einschüchtern lassen“, ohne dabei konkret auf die Äußerungen von Herrn Trump einzugehen.

„Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen werden nicht beginnen, wenn die Drohungen anhalten“, warnte Araghchi und verwies auf die von Präsident Trump und seinem iranischen Amtskollegen Mitte Juni unterzeichnete Absichtserklärung, in der beide Seiten aufgefordert werden, „von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander abzusehen“.

Ich möchte denen, die sich noch überraschen lassen wollen, nicht das Ende vorwegnehmen, aber es wird keinen Frieden im Nahen Osten geben.

Das bedeutet, dass sich die globale Energiekrise weiter verschärfen wird.

Letzte Woche sank die strategische Ölreserve der USA auf den niedrigsten Stand seit April 1983 …

Die USA verbrauchen ihre Notfallölreserven in einem Tempo, wie es seit über vier Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Die Bestände der strategischen Ölreserve sind bis zum 3. Juli auf 319,5 Millionen Barrel gesunken – der niedrigste Stand seit April 1983.

Die jüngste wöchentliche Entnahme aus den Reserven umfasste 6,2 Millionen Barrel und ist Teil einer umfassenderen Regierungsinitiative zur Freigabe von bis zu 172 Millionen Barrel. Ziel ist es, die durch den andauernden Konflikt mit dem Iran verursachten globalen Versorgungsengpässe zu beheben und einen weiteren unkontrollierten Anstieg der Kraftstoffpreise im Inland zu verhindern.

Das sind überhaupt keine guten Nachrichten.

Am Freitag teilte ich mit meinen zahlenden Abonnenten einen Tweet von Chris Martenson, der einige äußerst alarmierende Zahlen enthielt …

So nah sind wir in dieser Phase tatsächlich an einer Katastrophe.

Die kommerziellen Ölvorräte in den USA sinken ebenfalls weiter …

Die US-Rohölbestände sind letzte Woche auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen, da die Nachfrage der Raffinerien im Inland gestiegen ist. Auch die Benzinvorräte sanken im Vorfeld des Feiertagswochenendes zum 4. Juli, wie die US-Energiebehörde (EIA) am Mittwoch mitteilte. Die kommerziellen Rohölbestände gingen letzte Woche um 3,8 Millionen Barrel auf 408,4 Millionen Barrel zurück – den niedrigsten Stand seit September 2018. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage hingegen mit einem Rückgang um 4,5 Millionen Barrel gerechnet.

Wir hatten einen sehr großen finanziellen Puffer, als der Krieg mit dem Iran begann.

Das Kissen ist jetzt viel, viel kleiner.

Wenn Sie eine Vorstellung davon bekommen möchten, wohin die Entwicklung letztendlich führen könnte, schauen Sie sich einfach an, was mit den Benzinpreisen in Alaska passiert ist …

John Stelling hatte gerade den Zähler seiner Zapfsäule an seiner Tankstelle in dieser abgelegenen Gemeinde Alaskas auf 9,10 Dollar eingestellt, als ihm klar wurde, dass er ein Problem hatte. Könnte er den Zähler notfalls auf 10 Dollar stellen?

„Ich bin mir nicht sicher, ob es damit klarkommt“, sagte er mit Blick auf zweistellige Kraftstoffpreise.

Im ländlichen Alaska hat der Krieg mit dem Iran zu einigen der höchsten Treibstoffpreise des Landes geführt. Abgelegene Städte und Dörfer sind nicht an das Straßennetz angebunden und müssen daher hohe Aufpreise für Benzin, Heizöl und Diesel zur Stromerzeugung zahlen.

Als ich Anfang zwanzig war, gab es Zeiten, da bin ich mit meinem Auto weitergefahren, obwohl die Tankanzeige auf leer stand.

Das war eine sehr dumme Aktion.

Aber jetzt tun wir als Nation buchstäblich genau dasselbe.

Die Party neigt sich dem Ende zu, meine Freunde.

Der Countdown läuft, und in den kommenden Monaten wird es richtig turbulent werden .

Leider sind die meisten Menschen in der westlichen Welt immer noch davon überzeugt, dass sich am Ende alles irgendwie zum Guten wenden wird, obwohl das, was im Nahen Osten geschieht, eigentlich jedem klar sein sollte.

Das US-Militär gab bekannt, mehr als 80 Ziele im gesamten Iran angegriffen zu haben. Teheran erklärte, die iranischen Streitkräfte würden auf jeden amerikanischen Angriff eine „vernichtende Antwort“ geben.

Das US-Militär hat als Reaktion auf iranische Angriffe auf drei Handelsschiffe, die die Straße von Hormuz durchquerten, eine Reihe von Luftangriffen gegen den Iran gestartet, teilte das US Central Command (CENTCOM) mit.

„Die Streitkräfte des US Central Command haben eine Reihe von schweren Angriffen gegen den Iran gestartet, um diesem die hohen Kosten für das Angreifen von Handelsschiffen mit unschuldigen Zivilisten an Bord in einer internationalen Wasserstraße aufzuerlegen“, erklärte CENTCOM in einer auf der US-amerikanischen Social-Media-Plattform X veröffentlichten Stellungnahme.

Das US-Militär gab später bekannt, mehr als 80 Ziele im Iran angegriffen zu haben.

In einer Erklärung teilte das CENTCOM mit, seine Streitkräfte hätten Offensivschläge gegen iranische Luftverteidigungssysteme, Führungs- und Kontrollnetzwerke, Küstenradarstationen, Anti-Schiff-Raketen und mehr als 60 kleine Boote der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) in und um die strategisch wichtige Wasserstraße durchgeführt.

Unterdessen warnte das oberste gemeinsame Militärkommando des Iran, dass die einzige sichere Route für Handelsschiffe und Öltanker, die die Straße von Hormus passieren, die von Teheran festgelegte sei, und betonte gleichzeitig, dass es keine Einmischung der USA in die Verwaltung der strategischen Wasserstraße zulassen werde.

Das Militär verurteilte die US-Angriffe zudem als „offensichtliche Aggression“ gegen den Iran und warnte, dass die iranischen Streitkräfte auf jeden amerikanischen Angriff eine „vernichtende Antwort“ geben würden.

Nach US-Angriffen auf iranische Militärziele erklärte der Iran, er habe US-Militäreinrichtungen in Kuwait und Bahrain angegriffen. Die Vergeltungsangriffe erfolgten, nachdem drei Schiffe in der Straße von Hormus attackiert worden waren.

Nach US-Angriffen auf iranische Militärziele erklärte der Iran am Mittwoch, er habe US-Militäreinrichtungen in Kuwait und Bahrain angegriffen.

Die Vergeltungsangriffe erfolgten, nachdem drei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen worden waren , was Zweifel am Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran aufkommen ließ. Es ist mindestens das zweite Mal seit der Unterzeichnung der Absichtserklärung, dass die Vereinigten Staaten und der Iran das Feuer ausgetauscht haben.

Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gaben bekannt, mehr als 85 US-Militäreinrichtungen angegriffen zu haben.

„Als erste Reaktion auf diese Aggression führten die Marine und die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden eine gemeinsame Raketen- und Drohnenoperation durch, bei der 85 wichtige US-Militäreinrichtungen in den beiden Ländern angegriffen wurden“ und gleichzeitig eine MQ-9-Drohne abgeschossen wurde, teilten die Revolutionsgarden laut staatlichen Medien mit.

In Kuwait und Bahrain heulten nach dem iranischen Angriff die Sirenen. Beide Länder meldeten zunächst keine Opfer. Die kuwaitische Armee und das bahrainische Innenministerium bestätigten den Angriff.

Während die kuwaitische Armee erklärte, die Luftverteidigung des Landes sei derzeit mit feindlichen Raketen- und Drohnenangriffen konfrontiert, teilte das bahrainische Innenministerium mit, die Sirene sei ertönen und forderte die Bevölkerung auf, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“.

Nach den Angriffen auf die Schiffe widerriefen die Vereinigten Staaten auch die Genehmigung für den Verkauf von iranischem Öl.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 08.07.2026