Kohlenmonoxid-Melder: Ein echtes Muss für jeden, der eine Heizung betreibt!

Kohlenmonoxid-Melder mit 10-Jahres-Sensor & Display 85 dB, EN 50291.

Ein echtes Muss für jeden, der eine Heizung betreibt.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein hochgiftiges, unsichtbares und geruchloses Gas, das durch unvollständige Verbrennung entsteht und zum Tod führen kann.

Der empfindliche Sensor dieses Melders erkennt schon eine geringe CO-Konzentration in der Raumluft. Damit ist er ideal für alle Räume mit Gastherme, Holzofen, offenem Kamin, Petroleumheizung, Grill u. v. m. geeignet.

Nicht zu überhören: Dank schrillem Pfeifton mit satten 85 dB bekommen Sie den Alarm auch im Schlaf oder beim Fernsehen mit. So bringen Sie sich und Ihre Familie schnell in Sicherheit.

Praktische Anzeige: Lesen Sie bei einem Alarm die CO-Konzentration auf dem Display ab. Überschreitet diese den maximalen Wert, werden Sie zusätzlich informiert!

Und ohne Alarm haben Sie die Raumtemperatur immer im Blick.

Ständige Messung des CO-Gehalts in der Raumluft

Ideal für Räume mit Gastherme, Holzofen, Kamin, Heizungsanlage, Grill u.v.m.

Reagiert bereits bei geringer Konzentration: 25-600 ppm, mit Warnanzeige über 600 ppm

Durchdringendes Alarmsignal mit 85 dB

Langlebiger, elektrochemischer CO-Sensor: bis zu 10 Jahre

LCD-Display mit blauer Beleuchtung: zeigt CO-Konzentration

und Raumtemperatur an

und Raumtemperatur an Zehn Speicherplätze für Messwerte nach Alarmauslösung

Test-/Reset-Taste: zur Funktionsüberprüfung und Alarmabschaltung

Drei Status-LEDs für Betriebsanzeige und Alarm

Warnton bei schwacher Batterie

Entspricht DIN EN 50291

Stromversorgung: drei Batterien Typ AA/Mignon

Maße (Ø x H): 110 × 35 mm, Gewicht (mit Batterien): 208 g

Lieferumfang: Kohlenmonoxid-Melder COM-160 inklusive drei Batterien, Montagematerial und deutscher Anleitung.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.07.2026