Krisenvorsorge: 12er-Pack Roggenvollkorn-Dosenbrot

Kräftiges Roggenbrot ursprünglich gebacken.

Das Roggenvollkorn-Dosenbrot wird ausschließlich mit Natursauerteig hergestellt und kommt vollständig ohne Hefezusatz aus. Die Rezeptur basiert auf 100 Prozent Roggen und verbindet einen kräftigen Geschmack mit einer ursprünglichen Brotstruktur.

Durch die traditionelle Sauerteigführung entsteht ein vollwertiges Brot mit hohem Ballaststoffgehalt und angenehmer Bekömmlichkeit. Das Brot bleibt dabei bewusst ungeschnitten und ermöglicht einen individuellen Anschnitt ganz nach persönlichem Geschmack.

Lange haltbar, sicher bevorratet.

Abgefüllt in recycelbaren Weißblechdosen mit BPA-freier Innenbeschichtung bleibt das Roggenvollkornbrot ab Produktion bis zu 10 Jahre haltbar.

Dadurch eignet es sich ideal für Vorrat, Krisenvorsorge, Camping oder eine langfristige Bevorratung im Haushalt. Die robuste Dose schützt das Brot zuverlässig und ermöglicht eine platzsparende Lagerung über viele Jahre.

Bewusst genießen, unkompliziert lagern.

Das kräftige Vollkornbrot passt zu herzhaften ebenso wie zu süßen Belägen und überzeugt durch seinen natürlichen Roggengeschmack.

Die Rezeptur kommt ohne Weizen, Laktose, Hefe und tierische Zutaten aus und konzentriert sich bewusst auf wenige ausgewählte Bestandteile.

100 Prozent Roggenvollkornbrot mit Natursauerteig

Ohne Hefezusatz hergestellt

Kräftiger und ursprünglicher Roggengeschmack

Ungeschnitten für individuell portionierbare Scheiben

Ballaststoffreich und vollwertig

Laktosefrei, vegan und weizenfrei

BPA-freie Innenbeschichtung der Dose

Bis zu 10 Jahre haltbar ab Produktion

Ideal für Vorrat und Krisenvorsorge

Lieferumfang: 12 Dosen Roggenvollkornbrot

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 29.06.2026