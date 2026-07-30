Krisenvorsorge: EK Archery Cobra Pistolenarmbrust 80 lbs

Präzision & Power für Outdoor-Enthusiasten.

Erleben Sie pure Kraft und Präzision mit der EK Archery Cobra Pistolenarmbrust! Mit 80 lbs Zuggewicht und einer beeindruckenden Bolzengeschwindigkeit von bis zu 175 km/h ist sie das perfekte Werkzeug für Outdoor-Abenteurer, Sportler und Schützen, die Wert auf Leistung und Qualität legen.

Robust & langlebig – Der Metallkorpus aus hochwertigem Aluminium sorgt für eine lange Lebensdauer und ist wesentlich stabiler als Kunststoffvarianten.

Präzision auf 25 Meter – Trotz des kompakten Designs trifft die Cobra zuverlässig auf Distanzen bis zu 25 Metern.

Kompakt & leicht – Mit nur 900 g Gewicht und einer Länge von 50 cm ist sie handlich und einfach zu transportieren.

Ob für das Training, sportliches Schießen oder als Highlight Ihrer Outdoor-Ausrüstung – die EK Archery Cobra Pistolenarmbrust setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Design!

Maße: 49 x 43 cm

Gewicht: 842 g

Pfeilgeschwindigkeit: 160 fps / 175 km/h

Zuggewicht: 80 lbs / 35 kg

Zielgenauigkeit: 25 m

Empfohlene Pfeile: Aluminiumpfeile

Lieferumfang: Pistolenarmbrust mit Sehne, Anleitung zum Aufbau sowie passende Pfeile.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 30.07.2026