Krisenvorsorge: Feldjacke WASP I

Phantomleaf: Das bessere Tarnsystem der Spezialeinheiten.

Nur Chamäleons sind noch unsichtbarer als dieses neue und hochmoderne Tarnsystem des Militärs und der Polizei.

Tarnsysteme von Phantomleaf wurden der Öffentlichkeit bislang vorenthalten. Die mit einem neuartigen Algorithmus entwickelten Muster waren nur militärischen Spezialeinheiten und der Polizei zugänglich. Nun gibt es dieses professionelle Tarnsystem endlich auch für den anspruchsvollen Privatkunden.

Phantomleaf wurde 2008 von einem Wissenschaftler gegründet, der sein neuropsychologisches Fachwissen in die Entwicklung einbrachte und tatsächlich eine neue Qualität von Tarn produzierte – Tarn, der in der Bewegung funktioniert, auf unterschiedliche Distanz und selbst in der Nacht (beim Einsatz von Infrarotgeräten).

Die gitterartigen Muster setzen sich aus sieben Farben zusammen, wobei sich Mikro-, Midi- und Makroelemente bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen stets neu rekombinieren.

Das gilt für das – so der Hersteller – »zu tarnende Objekt von Kopf bis Fuß inklusive Ausrüstung«. Oberster Leitsatz der Entwickler ist bis heute der Schutz jener Personen, die sich in extremen Situationen – in einem ständigen Wechsel der Umgebung – tarnen müssen.

Warum funktionieren die Muster von Phantomleaf sogar besser als die Muster der Bundeswehr? Das liegt zum einen daran, dass die Tarnanzüge auf bestimmte Tarnzonen abgestimmt und modular kombinierbar sind.

Zum anderen liegt es auch an den hohen Qualitätsstandards der Firma, die Farben verwendet, welche auch nach mehrmaligem Waschen noch immer eine sehr gute Tarnwirkung erzielen.

Das sagt Phantomleaf: »Unser patentiertes System lässt sich mit robusten und energieeffizienten Methoden umsetzen. Wir wollen damit dem Anwender wenig störanfällige und damit stressresistente Produkte zur Verfügung stellen.« Wir würden sagen, das ist gelungen.

Feldjacke WASP I

100 % Baumwolle

Ripstopgewebe

Gewicht: 200 g/qm

4 aufgesetzte Taschen mit Patte und Knopfverschluss

Ärmelabschluss mit Knöpfen verstellbar

verdeckte Knopfleiste

Ellbogenverstärkung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.07.2026