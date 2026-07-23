Krisenvorsorge: Tashev Trekkingrucksack Mount

Maximale Leistung bei maximaler Unabhängigkeit.

Der Tashev Mount ist ein besonders leistungsstarker Trekkingrucksack mit einem Gesamtvolumen von bis zu 120 Litern. Konzipiert für mehrtägige Touren, Expeditionen oder Fernreisen, ist dieses Modell ideal für anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer, bei denen Ausrüstung, Flexibilität und Verlässlichkeit im Vordergrund stehen.

Der Rucksack ist extrem robust, stabil und langlebig konstruiert – er trägt zuverlässig bis zu 60 Kilogramm Gepäck bei einem Eigengewicht von nur ca. 2,4 Kilogramm. Die Herstellung erfolgt in der EU unter Verwendung von zertifizierten Materialien aus Europa und den USA.

Gefertigt aus widerstandsfähigem Cordura® mit Teflon®-Finish, ausgestattet mit YKK®-Reißverschlüssen, Duraflex®-Schnallen und einem individuell einstellbaren Vario-Back-Tragesystem steht der Tashev Mount für absolute Zuverlässigkeit – selbst unter extremen Bedingungen.

Alle Funktionen im Überblick

100 Liter Hauptvolumen, erweiterbar auf 120 Liter

Drei separate Zugänge: oben (Haupteingang), mittig (Frontzugriff), unten (Bodenfach)

Drei verstaubare Außentaschen mit Reißverschluss – bei Bedarf kompakt einrollbar

Besonders geeignet für Fernreisen mit wechselndem Packvolumen

Erweiterte Tragesystem-Anpassung für Personen unter 170 Zentimeter

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten außen: an Boden, Deckel, Front und Seiten

Frontgriff, Reflektorelemente, Halterungen für Eispickel und Trekkingstöcke

Doppelt verstärkter Boden für höchste Belastung

Höchster Tragekomfort

Vario-Back-System: stufenlos an jede Rückenlänge anpassbar

Anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger mit Brustgurt

Ergonomischer Hüftgurt als tragendes Element

Rückwand mit atmungsaktivem TEBOX®-Stoff

U-förmiger Duraluminium-Rahmen für Stabilität bei voller Beladung

Armschlaufen an den Schulterträgern zur Entlastung auf langen Strecken

Maße: Höhe 90 cm

Volumen: 100 l + 20 l Erweiterung

Gewicht: ca. 2,4 kg

Material: Cordura® mit Teflon®-Finish

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.07.2026