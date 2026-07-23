Krisenvorsorge: Tashev Trekkingrucksack Mount

Maximale Leistung bei maximaler Unabhängigkeit.
Der Tashev Mount ist ein besonders leistungsstarker Trekkingrucksack mit einem Gesamtvolumen von bis zu 120 Litern. Konzipiert für mehrtägige Touren, Expeditionen oder Fernreisen, ist dieses Modell ideal für anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer, bei denen Ausrüstung, Flexibilität und Verlässlichkeit im Vordergrund stehen.
Der Rucksack ist extrem robust, stabil und langlebig konstruiert – er trägt zuverlässig bis zu 60 Kilogramm Gepäck bei einem Eigengewicht von nur ca. 2,4 Kilogramm. Die Herstellung erfolgt in der EU unter Verwendung von zertifizierten Materialien aus Europa und den USA.
Gefertigt aus widerstandsfähigem Cordura® mit Teflon®-Finish, ausgestattet mit YKK®-Reißverschlüssen, Duraflex®-Schnallen und einem individuell einstellbaren Vario-Back-Tragesystem steht der Tashev Mount für absolute Zuverlässigkeit – selbst unter extremen Bedingungen.
Alle Funktionen im Überblick
- 100 Liter Hauptvolumen, erweiterbar auf 120 Liter
- Drei separate Zugänge: oben (Haupteingang), mittig (Frontzugriff), unten (Bodenfach)
- Drei verstaubare Außentaschen mit Reißverschluss – bei Bedarf kompakt einrollbar
- Besonders geeignet für Fernreisen mit wechselndem Packvolumen
- Erweiterte Tragesystem-Anpassung für Personen unter 170 Zentimeter
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten außen: an Boden, Deckel, Front und Seiten
- Frontgriff, Reflektorelemente, Halterungen für Eispickel und Trekkingstöcke
- Doppelt verstärkter Boden für höchste Belastung
Höchster Tragekomfort
- Vario-Back-System: stufenlos an jede Rückenlänge anpassbar
- Anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger mit Brustgurt
- Ergonomischer Hüftgurt als tragendes Element
- Rückwand mit atmungsaktivem TEBOX®-Stoff
- U-förmiger Duraluminium-Rahmen für Stabilität bei voller Beladung
- Armschlaufen an den Schulterträgern zur Entlastung auf langen Strecken
Maße: Höhe 90 cm
Volumen: 100 l + 20 l Erweiterung
Gewicht: ca. 2,4 kg
Material: Cordura® mit Teflon®-Finish
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.07.2026