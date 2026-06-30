Kupferflasche Blume des Lebens und Yggdrasil

Erleben Sie die Magie des energetisierten Wassers!

Erleben Sie pure Vitalität mit unseren handgehämmerten Kupferflaschen. Die perfekte Verbindung von Energie und Größe.

Tauchen Sie ein in die jahrhundertealte Ayurveda-Tradition des Trinkens aus Kupfergefäßen. Vitalisieren Sie Körper und Geist, bringen Sie Ihre Elemente ins Gleichgewicht und spüren Sie wahre Harmonie.

Die Blume des Lebens, welche wundervoll in die Kupferflaschen eingraviert wurde, gilt als Darstellung der vollkommenen kosmischen Ordnung. Sie erzeugt ein kraftvolles Energiefeld, das Sie zu Ihrer Mitte führt und schützt.

Entdecken Sie das Geheimnis des energetisierten Wassers – doppelt energetisiert durch die kraftvolle Blume des Lebens und das harmonisierende Kupfer.

Unsere handgehämmerten Kupferflaschen sind TÜV-geprüft und nach LFGB zertifiziert – 100 Prozent lebensmittelecht. Der Schraubverschluss mit Silikoneinlage sorgt für eine tropfsichere Handhabung.

In 2 Größen erhältlich:

650 ml: Ø 7,2 cm × 22 cm

950 ml: Ø 7,2 cm × 28 cm

Material: Reines Kupfer mit Silikondichtung

Hinweis: Der Artikel wurde mit Liebe handgefertigt, daher können Fertigungsspuren auftreten – dementsprechend ist jeder Artikel ein Unikat.

Tipps zur Lagerung: Die ideale Lagerzeit des Wassers liegt zwischen 4 und 8 Stunden. Lassen Sie Ihr Wasser zum Beispiel über Nacht in der Flasche und trinken Sie es am nächsten Tag, entweder morgens auf nüchternen Magen oder über den Tag verteilt.

Kraftvolle Symbiose von Natur, Symbolik und Gesundheit.

Die Kombination einer Kupferflasche mit dem Symbol des Lebensbaums (Yggdrasil) verbindet die gesundheitlichen Vorteile von Kupfer mit der tiefen Bedeutung der Symbolik.

Wasser nimmt leicht Schwingungen auf. So können Sie die Vorteile des Kupfers mit den Schwingungen des Schutzes und der Verbundenheit zwischen Erde und Himmel kombinieren.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Liebe handgefertigt, daher können Fertigungsspuren auftreten – dementsprechend ist jeder Artikel ein Unikat.

Kupferflasche Lebensbaum (Yggdrasil)

Fassungsvermögen: 850 ml

Höhe: 27 cm

Durchmesser: 8 cm

Mit lebensmittelechtem PP-Trinkverschluss

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 30.06.2026