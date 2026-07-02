Merkel läßt sich malen und ihr Porträt im Kanzleramt aufhängen: Will sie sich als royale Herrscherin Deutschlands inszenieren?

Erinnert an Friedrich den Großen: Will sie sich als royale Herrscherin Deutschlands inszenieren?

Fünf Jahre nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft hat Angela Merkel ein Porträt für die Ahnengalerie im Bundeskanzleramt anfertigen lassen.

Das Gemälde des 28-jährigen Künstlers Jérémie Queyras wurde am 30. Juni 2026 im Bode-Museum enthüllt und soll danach als Leihgabe in die Ahnengalerie des Kanzleramts übergehen.

Das Porträt zeigt Merkel in einem blauen Blazer vor einem goldbraunen Hintergrund. Die linke Hand ruht auf einer Sessellehne, der Blick geht in die Ferne.

Diese Elemente weisen formale Parallelen zum Gemälde Johann Georg Ziesenis’ aus dem Jahr 1763 auf: Auch dort ist Friedrich II. in königlich-blauer Kleidung dargestellt, mit einer Hand auf einem Tisch und einem Blick, der über den Betrachter hinausgeht.

In beiden Bildern dominiert eine blaue Farbgebung, die traditionell mit monarchischer Autorität assoziiert wird, und eine Pose, die Herrschaft und Distanz suggeriert.

Befremden über die Anlehnung an Friedrich II.

Es bleibt befremdlich, wie sich eine Politikerin der Bundesrepublik als eine Art Nachfahrin des großen preußischen Königs inszenieren lässt. Friedrich II. hat Preußen gegen eine siebenfache Übermacht verteidigt, die Blüte der Aufklärung gefördert, ein modernes Staatswesen etabliert und damit den Grundstein für ein prosperierendes deutsches Reich gelegt.

Die bewusste Wahl des royalen Blaus und die herrschaftliche Pose im neuen Porträt wirken wie der Versuch, sich in diese historische Linie zu stellen – ein Vergleich, der angesichts der tatsächlichen historischen Leistungen Friedrichs II. nur Befremden hervorrufen kann.

Jungen Künstler für Selbstinszenierung gewählt

Merkel wählte den bislang wenig bekannten Künstler selbst aus und stand monatelang Modell. Im Unterschied zu früheren Porträts in der Ahnengalerie, bei denen die Künstler oft eigenständiger vorgingen, entstand hier ein Bild, das die Dargestellte klar als zentrale Herrscherfigur positioniert.

Scharfe Kritik ist vorprogrammiert

Der Journalist Wolfgang Herles hat solche Formen der Selbstinszenierung deutlich kritisiert. Er sieht darin den Versuch, eine demokratische Politikerin als Monarchin darzustellen.

Wörtlich beschreibt er das Bild so:

„Wir sehen Mutti, die Frau, die diesen Staat sorgenvoll, ihr Gesicht ist gefaltet von Sorgen, die sich von früh bis spät sorgt um dieses Land. Und dazu trägt sie eine Robe in einer Farbe, die man als Royal Blue bezeichnen müsste.

Also eine Farbe, die verbunden ist mit dem Monarchischen. Wir haben ja das klassische Porträt einer demokratischen Politikerin, die sich als Monarchin darstellen lässt.“

Indirekt weist er darauf hin, dass Merkel einen jungen, von ihr selbst ausgesuchten Künstler wählte, der sie nicht als die Person porträtieren sollte, die sie ist, sondern als Chefin und Herrscherin.

Weiter kritisiert Herles den Blick ins Leere oder in die Geschichte:

„Sie schaut in den Himmel, in die Luft, in die Geschichte, von der sie glaubt, dass sie eingegangen ist. […] Es hat etwas tief Verlogenes. Es ist Propaganda.“

Und er fasst zusammen: „Als Staatsbild ist es reine Propaganda.“

Selbstüberhöhung und Größenwahn: Gemälde sagt mehr über Merkel als tausend Worte

Während Friedrich II. als Baumeister und Verteidiger Preußens in die Geschichte einging, wird Merkel auch in die Geschichtsbücher eingehen:

Als Abrissbirne Deutschlands, als große Ruinatorin, die das Land mit Euro-Verschuldungsorgie, Verbot der Kernkraft und Massenmigration an den Rand des Abgrunds führte.

Die kaum zu übersehende Anlehnung an das königliche Original aus dem 18. Jahrhundert wirkt vor diesem Hintergrund nicht nur unangemessen, sondern geradezu grotesk.

Das Porträt offenbart weniger eine demokratische Tradition als vielmehr den Wunsch nach einer monarchischen Überhöhung – ein Wunsch, der mit der realen Bilanz der Amtszeit in keinerlei Verhältnis steht.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 01.07.2026