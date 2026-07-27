Neuheit: Gerber Multi-Tool Dual-force

Maximale Werkzeugkraft kompakt integriert
Wenn hohe Belastbarkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten gefragt sind, zeigt das Gerber Multi-Tool Dual-Force seine Stärken. Entwickelt für Outdoor, Werkstatt, Fahrzeug, Camping oder Krisenvorsorge kombiniert das Multi-Tool enorme Greifkraft mit einer durchdachten Werkzeugausstattung für anspruchsvolle Arbeiten unterwegs.
Robust konstruiert, kraftvoll im Einsatz
Herzstück des Dual-Force ist die besonders stabile 2-Positionen-Gleitgelenkzange. Durch ihre mehrlagige Konstruktion bietet sie deutlich mehr Stabilität und Greifkraft als klassische Multi-Tools.
Große Zähne unterstützen sicheren Halt auch bei festen Verschraubungen oder kraftintensiven Anwendungen. Zusätzlich ermöglicht der Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse ein kontrolliertes und kraftvolles Arbeiten.
Vielseitig ausgestattet, sicher geführt
Messer, Säge, Feile und weitere Werkzeuge arretieren sicher per Frame-Lock und sorgen für kontrolliertes Handling im Einsatz. Trotz der robusten Bauweise bleibt das Multi-Tool kompakt und transportfreundlich.
Das mitgelieferte Gürteletui ermöglicht unterwegs einen schnellen Zugriff.
- Besonders robuste 2-Positionen-Gleitgelenkzange
- Hohe Greifkraft durch mehrlagige Konstruktion
- Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse
- Werkzeuge mit sicherer Frame-Lock-Arretierung
- Kompakt und transportfreundlich konstruiert
- Ideal für Outdoor, Camping, Werkstatt und Krisenvorsorge
- Inklusive praktischem Gürteletui
Funktionen
- Flachzange
- Kleine und große Greifzange
- Drahtschneider
- Abisolierer
- 2-Positionen-Gleitgelenkzange
- Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse
- Messer mit glatter Klinge
- Säge
- Dreiseitig gefräste Feile
- Meißel
- Lineal
- Anhängeöse
Länge (zusammengeklappt): 11,8 cm
Gewicht: 339 g
Material: rostfreier Stahl
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.07.2026