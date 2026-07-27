Neuheit: Gerber Multi-Tool Dual-force

aikos2309

Maximale Werkzeugkraft kompakt integriert

Wenn hohe Belastbarkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten gefragt sind, zeigt das Gerber Multi-Tool Dual-Force seine Stärken. Entwickelt für Outdoor, Werkstatt, Fahrzeug, Camping oder Krisenvorsorge kombiniert das Multi-Tool enorme Greifkraft mit einer durchdachten Werkzeugausstattung für anspruchsvolle Arbeiten unterwegs.

Robust konstruiert, kraftvoll im Einsatz

Herzstück des Dual-Force ist die besonders stabile 2-Positionen-Gleitgelenkzange. Durch ihre mehrlagige Konstruktion bietet sie deutlich mehr Stabilität und Greifkraft als klassische Multi-Tools.

Große Zähne unterstützen sicheren Halt auch bei festen Verschraubungen oder kraftintensiven Anwendungen. Zusätzlich ermöglicht der Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse ein kontrolliertes und kraftvolles Arbeiten.

Vielseitig ausgestattet, sicher geführt

Messer, Säge, Feile und weitere Werkzeuge arretieren sicher per Frame-Lock und sorgen für kontrolliertes Handling im Einsatz. Trotz der robusten Bauweise bleibt das Multi-Tool kompakt und transportfreundlich.

Das mitgelieferte Gürteletui ermöglicht unterwegs einen schnellen Zugriff.

  • Besonders robuste 2-Positionen-Gleitgelenkzange
  • Hohe Greifkraft durch mehrlagige Konstruktion
  • Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse
  • Werkzeuge mit sicherer Frame-Lock-Arretierung
  • Kompakt und transportfreundlich konstruiert
  • Ideal für Outdoor, Camping, Werkstatt und Krisenvorsorge
  • Inklusive praktischem Gürteletui

Funktionen

  • Flachzange
  • Kleine und große Greifzange
  • Drahtschneider
  • Abisolierer
  • 2-Positionen-Gleitgelenkzange
  • Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse
  • Messer mit glatter Klinge
  • Säge
  • Dreiseitig gefräste Feile
  • Meißel
  • Lineal
  • Anhängeöse

Länge (zusammengeklappt): 11,8 cm
Gewicht: 339 g
Material: rostfreier Stahl

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.07.2026

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