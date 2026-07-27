Neuheit: Gerber Multi-Tool Dual-force

Maximale Werkzeugkraft kompakt integriert

Wenn hohe Belastbarkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten gefragt sind, zeigt das Gerber Multi-Tool Dual-Force seine Stärken. Entwickelt für Outdoor, Werkstatt, Fahrzeug, Camping oder Krisenvorsorge kombiniert das Multi-Tool enorme Greifkraft mit einer durchdachten Werkzeugausstattung für anspruchsvolle Arbeiten unterwegs.

Robust konstruiert, kraftvoll im Einsatz

Herzstück des Dual-Force ist die besonders stabile 2-Positionen-Gleitgelenkzange. Durch ihre mehrlagige Konstruktion bietet sie deutlich mehr Stabilität und Greifkraft als klassische Multi-Tools.

Große Zähne unterstützen sicheren Halt auch bei festen Verschraubungen oder kraftintensiven Anwendungen. Zusätzlich ermöglicht der Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse ein kontrolliertes und kraftvolles Arbeiten.

Vielseitig ausgestattet, sicher geführt

Messer, Säge, Feile und weitere Werkzeuge arretieren sicher per Frame-Lock und sorgen für kontrolliertes Handling im Einsatz. Trotz der robusten Bauweise bleibt das Multi-Tool kompakt und transportfreundlich.

Das mitgelieferte Gürteletui ermöglicht unterwegs einen schnellen Zugriff.

Besonders robuste 2-Positionen-Gleitgelenkzange

Hohe Greifkraft durch mehrlagige Konstruktion

Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse

Werkzeuge mit sicherer Frame-Lock-Arretierung

Kompakt und transportfreundlich konstruiert

Ideal für Outdoor, Camping, Werkstatt und Krisenvorsorge

Inklusive praktischem Gürteletui

Funktionen

Flachzange

Kleine und große Greifzange

Drahtschneider

Abisolierer

2-Positionen-Gleitgelenkzange

Bit-Schraubendreher mit zentrierter Achse

Messer mit glatter Klinge

Säge

Dreiseitig gefräste Feile

Meißel

Lineal

Anhängeöse

Länge (zusammengeklappt): 11,8 cm

Gewicht: 339 g

Material: rostfreier Stahl

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.07.2026