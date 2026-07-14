Reduzierte Neuheit: BOXIO WASH MAX +Waschbecken und Filter-System

Mobile Wasserstation für Camping und Krisenvorsorge.

Wasser entscheidet unterwegs und in Ausnahmesituationen oft darüber, wie unabhängig man tatsächlich ist. Die BOXIO WASH MAX+ vereint Waschbecken, Frisch- und Abwassersystem sowie einen leistungsstarken 3-Stufen-Wasserfilter in einem kompakten Euroboxformat.

Camping, Vanlife, Gartenhaus, Expedition oder private Krisenvorsorge – überall ohne Wasseranschluss entsteht so eine vollständige Wasserstation für Hygiene und die Aufbereitung geeigneter Süßwasserquellen.

Die rein mechanische Handpumpe arbeitet ohne Strom und macht das System jederzeit einsatzbereit. Hände waschen, Geschirr abspülen oder Wasser aufbereiten gelingt unabhängig von Leitungen oder externer Energieversorgung.

Das kompakte Format lässt sich leicht transportieren, sicher verstauen und flexibel einsetzen – unterwegs ebenso wie zu Hause als Bestandteil einer Notfallausstattung.

Drei Filterstufen für mehr Sicherheit.

Das Filtersystem kombiniert einen PP-Cotton-Vorfilter, eine UF-Membran und Aktivkohle. Sand, Sedimente und Rost werden bereits in der ersten Filterstufe zurückgehalten.

Die Ultrafiltration reduziert Bakterien, Protozoen und Mikroplastik, während die Aktivkohle Geruch und Geschmack des Wassers verbessert.

Laut Hersteller filtert das System 99,99 Prozent der getesteten Bakterien aus geeigneten Süßwasserquellen und erreicht eine Filterleistung von bis zu 8000 Litern.

Der Filter lässt sich direkt über den Trinkhalm, mit einer flexiblen Flasche oder PET-Flasche sowie in Verbindung mit dem Waterbag nutzen, um den Frischwasserkanister zu befüllen.

Hygiene überall griffbereit.

Frischwasser- und Abwasserkanister mit jeweils 5 Litern Fassungsvermögen, Handpumpe, Wasserhahn und Filtersystem greifen nahtlos ineinander. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bilden eine kompakte Einheit, die ohne aufwendige Installation auskommt.

Mit rund 5,61 Kilogramm Gewicht bleibt die BOXIO WASH MAX+ angenehm mobil. Das bewährte Euroboxformat spart Platz beim Transport und ermöglicht eine saubere Aufbewahrung im Fahrzeug, Gartenhaus oder zu Hause.

Wer seine Ausrüstung um eine zuverlässige Lösung für Wasser und Hygiene ergänzen möchte, erhält ein System, das weit über die Möglichkeiten eines mobilen Waschbeckens hinausgeht.

Mobile Wasserstation mit Waschbecken und 3-Stufen-Wasserfiltersystem

Betrieb ohne Strom, Wasseranschluss oder feste Infrastruktur

Filtert laut Hersteller 99,99 Prozent der getesteten Bakterien aus geeigneten Süßwasserquellen

PP-Cotton-Vorfilter, UF-Membran und Aktivkohle in einem Filtersystem

Frischwasser- und Abwasserkanister mit jeweils 5 Litern Fassungsvermögen

Handpumpe und Wasserhahn für den autarken Betrieb

Kompaktes Euroboxformat für platzsparenden Transport und einfache Lagerung

Geeignet für Camping, Vanlife, Expeditionen, Gartenhaus und private Krisenvorsorge

Filterleistung von bis zu ca. 8000 Litern

Modulares System mit umfangreichem Zubehör

Maße: ca. 40 × 30 × 39 cm

Gewicht: ca. 5,61 kg

Material: ABS, PP, HDPE, Edelstahl, Silikon, Nylon, PVC, Keramik, Gummi

Frischwasserkanister: ca. 5 l

Abwasserkanister: ca. 5 l

Filtersystem: PP-Cotton-Vorfilter, UF-Membran, Aktivkohle

Filterleistung: bis ca. 8000 l

Betrieb: rein mechanisch, ohne Strom und Wasseranschluss

Lieferumfang: BOXIO WASH MAX+, Eurobox mit Waschbecken-Einsatz und Deckel, Frischwasserkanister (5 l), Abwasserkanister (5 l), BOXIO Mirror, BOXIO Shower, BOXIO Beads, Handpumpe, Wasserhahn, Schläuche und Frischwasser-Tankdurchführung, 2 × Schraubdeckel für Frischwasser, 2 × Schraubdeckel für Brauchwasser, Sieb für den Abfluss, Ablaufstopfen, BOXIO Wash up, BOXIO Solo Up, BOXIO Water Filter System, BOXIO Towel

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 14.07.2026