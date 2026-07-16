Stark reduziert: BOXIO TOILET MAX+ Trockentoilette

Unabhängig von Wasser und Infrastruktur
Die BOXIO TOILET MAX+ ist mehr als eine mobile Campingtoilette – sie verbindet eine vollwertige Trockentrenntoilette mit dem kompakten Euroboxformat und schafft überall dort eine zuverlässige Sanitärlösung, wo keine feste Infrastruktur vorhanden ist.
Im Wohnmobil, auf dem Boot, im Gartenhaus oder als fester Bestandteil einer privaten Krisenvorsorge: Sie funktioniert überall dort, wo klassische Sanitäranlagen an ihre Grenzen stoßen. Ganz ohne Wasser, Strom, Chemie oder Abwasseranschluss ermöglicht sie eine hygienische Nutzung – unabhängig von vorhandener Sanitärinfrastruktur.
Mehr Sitzhöhe für entspanntes Sitzen
Mit einer Sitzhöhe von rund 38 Zentimetern orientiert sich die BOXIO TOILET MAX+ an einer klassischen Toilette und bietet dadurch deutlich mehr Komfort als viele mobile Alternativen.
Gleichzeitig trennt das Trockentrennsystem Flüssigkeiten und Feststoffe zuverlässig voneinander, während Hanfstreu Feuchtigkeit bindet und Gerüche reduziert. Das sorgt für eine hygienische und unkomplizierte Nutzung – auch über mehrere Tage hinweg.
Alles griffbereit in einer Box
Unter der Toilette schafft die Eurobox praktischen Stauraum für Einstreu, Toilettenpapier, Bio-Beutel und weiteres Zubehör. So bleibt alles an einem Ort und ist jederzeit sofort griffbereit.
Mit einem Gewicht von nur etwa 5,2 Kilogramm bleibt die Toilette leicht transportierbar und trägt dennoch bis zu 150 Kilogramm. Das kompakte System eignet sich gleichermaßen für Reisen, autarke Standorte und die private Krisenvorsorge.
- Mobile Trockentrenntoilette für Camping, Vanlife, Boot, Gartenhaus und Krisenvorsorge
- Funktioniert vollständig ohne Wasser, Strom, Chemie und Abwasseranschluss
- Erhöhte Sitzposition mit ca. 38 Zentimeter Sitzhöhe für spürbar mehr Komfort
- Hygienische Trennung von Flüssigem und Feststoffen zur einfachen Entleerung
- Hanfstreu reduziert Feuchtigkeit und Geruchsbildung auf natürliche Weise
- Integrierter Stauraum für Toilettenpapier, Einstreu, Bio-Beutel und Zubehör
- Kompaktes Euroboxformat für platzsparenden Transport und einfache Lagerung
- Stabile Konstruktion aus recyceltem Polypropylen (PP)
- Belastbar bis 150 Kilogramm bei einem Eigengewicht von nur ca. 5,2 Kilogramm
- Ideal für Camping, autarke Standorte und die private Krisenvorsorge
Maße: ca. 40 × 30 × 39 cm (B × T × H)
Gewicht: ca. 5,2 kg
Material: Recyceltes Polypropylen (PP)
Sitzhöhe: ca. 38 cm
Urinkanister: ca. 5 l
Feststoffbehälter: ca. 5,7 l
Maximale Belastbarkeit: 150 kg
Aufbauzeit: ca. 10 min
Lieferumfang: 1 × BOXIO TOILET MAX+ Trockentoilette, 1 × Plug, 2 × Hanfstreu, 3 × Bio-Bags, 1 × Shake, 1 × Solo Up
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.07.2026