Stark reduziert: BOXIO TOILET MAX+ Trockentoilette

Unabhängig von Wasser und Infrastruktur

Die BOXIO TOILET MAX+ ist mehr als eine mobile Campingtoilette – sie verbindet eine vollwertige Trockentrenntoilette mit dem kompakten Euroboxformat und schafft überall dort eine zuverlässige Sanitärlösung, wo keine feste Infrastruktur vorhanden ist.

Im Wohnmobil, auf dem Boot, im Gartenhaus oder als fester Bestandteil einer privaten Krisenvorsorge: Sie funktioniert überall dort, wo klassische Sanitäranlagen an ihre Grenzen stoßen. Ganz ohne Wasser, Strom, Chemie oder Abwasseranschluss ermöglicht sie eine hygienische Nutzung – unabhängig von vorhandener Sanitärinfrastruktur.

Mehr Sitzhöhe für entspanntes Sitzen

Mit einer Sitzhöhe von rund 38 Zentimetern orientiert sich die BOXIO TOILET MAX+ an einer klassischen Toilette und bietet dadurch deutlich mehr Komfort als viele mobile Alternativen.

Gleichzeitig trennt das Trockentrennsystem Flüssigkeiten und Feststoffe zuverlässig voneinander, während Hanfstreu Feuchtigkeit bindet und Gerüche reduziert. Das sorgt für eine hygienische und unkomplizierte Nutzung – auch über mehrere Tage hinweg.

Alles griffbereit in einer Box

Unter der Toilette schafft die Eurobox praktischen Stauraum für Einstreu, Toilettenpapier, Bio-Beutel und weiteres Zubehör. So bleibt alles an einem Ort und ist jederzeit sofort griffbereit.

Mit einem Gewicht von nur etwa 5,2 Kilogramm bleibt die Toilette leicht transportierbar und trägt dennoch bis zu 150 Kilogramm. Das kompakte System eignet sich gleichermaßen für Reisen, autarke Standorte und die private Krisenvorsorge.

Mobile Trockentrenntoilette für Camping, Vanlife, Boot, Gartenhaus und Krisenvorsorge

Funktioniert vollständig ohne Wasser, Strom, Chemie und Abwasseranschluss

Erhöhte Sitzposition mit ca. 38 Zentimeter Sitzhöhe für spürbar mehr Komfort

Hygienische Trennung von Flüssigem und Feststoffen zur einfachen Entleerung

Hanfstreu reduziert Feuchtigkeit und Geruchsbildung auf natürliche Weise

Integrierter Stauraum für Toilettenpapier, Einstreu, Bio-Beutel und Zubehör

Kompaktes Euroboxformat für platzsparenden Transport und einfache Lagerung

Stabile Konstruktion aus recyceltem Polypropylen (PP)

Belastbar bis 150 Kilogramm bei einem Eigengewicht von nur ca. 5,2 Kilogramm

Ideal für Camping, autarke Standorte und die private Krisenvorsorge

Maße: ca. 40 × 30 × 39 cm (B × T × H)

Gewicht: ca. 5,2 kg

Material: Recyceltes Polypropylen (PP)

Sitzhöhe: ca. 38 cm

Urinkanister: ca. 5 l

Feststoffbehälter: ca. 5,7 l

Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Aufbauzeit: ca. 10 min

Lieferumfang: 1 × BOXIO TOILET MAX+ Trockentoilette, 1 × Plug, 2 × Hanfstreu, 3 × Bio-Bags, 1 × Shake, 1 × Solo Up

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.07.2026