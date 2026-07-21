Stark reduziert: Feuerstarterset »Fire in a box«

Feuer beginnt mit dem richtigen Werkzeug.

Wer draußen unterwegs ist, weiß: Eine verlässliche Zündmöglichkeit gehört zur Grundausstattung.

Das Coghlans Feuerstarterset »Fire in a box« vereint alle Komponenten, die zum Entzünden eines Feuers ohne Streichhölzer oder Gas erforderlich sind.

Im Set enthalten sind ein Zündstahl, ein Schaber, ein Magnesiumblock, ein Blasrohr sowie Jute als Zündmaterial. Das Feuer kann direkt in der Dose entfacht und anschließend auf eine geeignete Anzündquelle übertragen werden. So bleibt alles kompakt, geschützt und griffbereit.

Eine praktische Lösung für Outdoor-Aktivitäten, Notfallsets oder den Rucksack.

Set mit Zündstahl, Schaber, Magnesiumblock, Blasrohr und Jute

Zum Entzünden eines Feuers ohne Streichhölzer oder Feuerzeug

Feuer kann direkt in der Dose entfacht werden

Geeignet für den Outdoor-Einsatz, die Notfallausrüstung und unterwegs

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 21.07.2026