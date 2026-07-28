Stark reduziert: Kurbel-Dynamo-Powerstation mit faltbarem 30-Watt-Solarpanel

Energie unabhängig vom Stromnetz.

Das Set aus Kurbel-Dynamo-Powerstation und faltbarem 30-Watt-Solarpanel verbindet mobile Stromerzeugung mit leistungsstarker Energiespeicherung.

Die Powerstation versorgt kompatible Geräte zuverlässig mit Energie und lässt sich sowohl über das Solarpanel als auch per Handkurbel aufladen. Dadurch bleibt eine Stromquelle selbst dann verfügbar, wenn weder Steckdose noch Sonneneinstrahlung zur Verfügung stehen.

Perfekt aufeinander abgestimmt.

Die Kurbel-Dynamo-Powerstation verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku mit 22 500 mAh und versorgt Smartphones, Tablets, Laptops und viele weitere kompatible Geräte zuverlässig mit Energie. Mehrere USB-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten.

Quick Charge 3.0 und Power Delivery sorgen dabei für kurze Ladezeiten. Ergänzt wird die Powerstation durch ein integriertes LED-Panel sowie eine Taschenlampe mit SOS-Funktion – praktische Helfer bei Outdoor-Aktivitäten und in Notfallsituationen.

Das faltbare 30-Watt-Solarpanel nutzt die Kraft der Sonne zur Stromversorgung kompatibler Geräte und zum Laden der Powerstation.

Vier klappbare Solarmodule bieten eine großzügige Ladefläche und lassen sich anschließend platzsparend zusammenfalten. USB-A-, USB-C- und DC-Ausgänge sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, während die robuste, stoffummantelte Ausführung und die mitgelieferten Karabinerhaken den mobilen Einsatz erleichtern.

Eine Lösung für mehr Unabhängigkeit

Das Zusammenspiel beider Komponenten schafft eine flexible Energieversorgung für Camping, Reisen, Outdoor-Abenteuer und die private Notfallvorsorge.

Energie kann gesammelt, gespeichert und genau dann genutzt werden, wenn sie benötigt wird – unabhängig davon, ob gerade eine Steckdose verfügbar ist.

Netzunabhängige Stromversorgung durch Sonnenenergie und Handkurbel

Powerstation mit 22 500-mAh-Lithium-Ionen-Akku

30-Watt-Solarpanel mit vier faltbaren Solarmodulen

USB-A-, USB-C- und DC-Anschlüsse für zahlreiche kompatible Geräte

Gleichzeitiges Laden von bis zu drei Geräten möglich

Quick Charge 3.0 und Power Delivery für schnelle Ladevorgänge

LED-Panel und Taschenlampe mit SOS-Funktion integriert

Kompakt, robust und ideal für Camping, Outdoor, Reisen und Krisenvorsorge

Lieferumfang: 1 Kurbel-Dynamo-Powerstation, 1 faltbares 30-Watt-Solarpanel mit integrierter Anschlussbox, 1 DC-Kabel, 1 Adapter-Set (mehrere Steckaufsätze), 4 Karabinerhaken zur Befestigung.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 26.07.2026