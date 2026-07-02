Stark reduziert: Mini-Taschen-Fahrradkompressor

Kompakte Luftreserve für unterwegs.

Unterwegs zählt oft eine schnelle und unkomplizierte Lösung. Der Mini-Taschen-Fahrradkompressor bringt Reifen innerhalb kurzer Zeit wieder auf den gewünschten Druck und passt dabei problemlos in Rucksack, Fahrradtasche oder Trikottasche.

Statt mühsamem Handpumpen genügt ein Knopfdruck: Einfach den gewünschten Druck einstellen, starten und den Rest übernimmt der Kompressor automatisch.

Präzise geregelt, einfach bedient.

Mit bis zu 120 PSI beziehungsweise 8,2 bar eignet sich der kompakte Kompressor für Fahrräder, Bälle und weitere aufblasbare Gegenstände.

Die integrierte Auto-Stopp-Funktion beendet den Pumpvorgang automatisch beim Erreichen des voreingestellten Zielwerts. Über das gut ablesbare Display lassen sich PSI und bar flexibel umschalten, während praktische Smart-Modi die Bedienung zusätzlich vereinfachen.

Klein gebaut und vielseitig ausgestattet.

Gerade bei plötzlichem Luftverlust oder auf längeren Touren zeigt sich der Vorteil einer mobilen Luftversorgung. Das integrierte LED-Notlicht unterstützt bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht die Sicherheit bei Pannen unterwegs.

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku sorgt für einen kabellosen Einsatz und macht den Kompressor unabhängig von Steckdosen oder Tankstellen.

Kompakter Fahrradkompressor im Taschenformat

Bis zu 120 PSI/8,2 bar Druckleistung

Auto-Stopp-Funktion bei erreichtem Zieldruck

Display mit umschaltbarer Anzeige in PSI und bar

Smart-Modi für besonders einfache Bedienung

Integriertes LED-Notlicht für unterwegs

Leistungsstarker Li-Ion-Akku für mobilen Einsatz

Umfangreiches Zubehör für verschiedene Ventilarten

Maße: ca. 7,5 × 5 × 3,5 cm

Max. Druck: 120 PSI/8,2 bar

Luftdurchsatz: 14 l/min

Akku: Li-Ion, 7,4 V

Ladezeit: ca. 2–3 Stunden

Betriebsdauer: ca. 5–8 Minuten

Lieferumfang: 1 Mini-Taschen-Fahrradkompressor, 1 USB-C-Kabel, 1 Ballnadel, 1 Presta-Adapter, 1 Schrader-Ventil, 1 Luftschlauch, 1 Tasche

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 02.07.2026