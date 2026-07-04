🍯 Studie: Manuka-Honig zeigt vielversprechende Ergebnisse bei trockenen Augen, Nebenhöhlenproblemen und Mundgesundheit

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Manuka-Honig, eine von Bienen produzierte Honigsorte, die den Manuka-Strauch ( Leptospermum scoparium ) in Neuseeland bestäubt, über seine etablierte Anwendung in der Wundversorgung hinaus weitere Vorteile bieten könnte.

Laut einem Bericht der Epoch Times haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Manuka-Honig trockene Augen lindern, Entzündungen der Nasennebenhöhlen beruhigen und die Mundgesundheit verbessern kann.

Die einzigartigen Eigenschaften des Honigs beruhen auf seiner hohen Konzentration an Methylglyoxal (MGO), einer Verbindung mit starker antibakterieller, entzündungshemmender und antioxidativer Wirkung.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Honig, der für seine antimikrobielle Wirkung auf Wasserstoffperoxid angewiesen ist, nutzt Manuka-Honig laut der registrierten Ernährungsberaterin Tina Alexander, wie in der Epoch Times zitiert, einen stabilen, nicht-peroxidischen Wirkmechanismus.

Was unterscheidet Manuka-Honig von anderen Honigsorten?

Manuka-Honig wird laut Bericht fast ausschließlich aus dem Nektar des Manuka-Strauchs gewonnen, der nur wenige Wochen im Jahr in abgelegenen Gebieten Neuseelands blüht.

Diese Seltenheit, kombiniert mit den thixotropen Eigenschaften, die ihn bei Raumtemperatur fest und beim Umrühren flüssig machen, trägt zu seinem höheren Preis bei, der je nach Reinheit und antibakterieller Wirkung zwischen 20 und 200 US-Dollar pro Glas liegen kann.

Das Bewertungssystem für Manuka-Honig wird von der Unique Manuka Factor Honey Association (UMF) verwaltet. Die Produkte werden von UMF 5+ bis UMF 25+ eingestuft, was die MGO-Konzentration und die Stärke der antibakteriellen Wirkung angibt.

Tina Alexander erklärte gegenüber der Epoch Times, dass herkömmlicher Rohhonig Bakterien mithilfe von Wasserstoffperoxid bekämpft, welches sich bei Einwirkung von Hitze, Licht oder Körperflüssigkeiten schnell zersetzt, während die nicht-peroxidische antimikrobielle Wirkung von Manuka-Honig auch unter schwierigen Bedingungen stabil bleibt.

Honig wird seit der Antike medizinisch genutzt. Eine sumerische Tontafel aus der Zeit um 2100 v. Chr. beschreibt Honig als Wundsalbe, und der Papyrus Ebers aus dem Jahr 1550 v. Chr. erwähnt einen Verband auf Honigbasis, wie Jenny Linford in ihrem Buch „Die sieben kulinarischen Weltwunder“ berichtet. [1]

Insbesondere Manuka-Honig wird in jüngsten Berichten als „wissenschaftlich belegtes Superfood mit antibakteriellen, entzündungshemmenden und immunstärkenden Eigenschaften“ bezeichnet. [2]

Mögliche Vorteile bei trockenen Augen

Laut einer in der Fachzeitschrift „Frontiers in Ophthalmology“ veröffentlichten Studie, die von der „Epoch Times“ berichtet, zeigte, dass Augentropfen auf Manuka-Honigbasis künstliche Tränenflüssigkeit bei der Linderung von Symptomen trockener Augen nach einer Kataraktoperation übertrafen.

Die prospektive, kontrollierte Studie untersuchte 53 Augen von 53 Patienten; 25 erhielten Augentropfen mit Manuka-Honig, 28 Augentropfen mit Natriumhyaluronat. Die Patienten der Manuka-Honig-Gruppe berichteten einen Monat nach der Operation über weniger Trockenheit, Reizungen und Rötungen.

Die Autoren bezeichneten ihre Ergebnisse als „hypothesengenerierend“, was bedeutet, dass die Befunde in größeren und längerfristigen Studien bestätigt werden müssen. Dr. Natasha Herz, Fachärztin für Augenheilkunde und Sprecherin der American Academy of Ophthalmology, äußerte Bedenken hinsichtlich des Fehlens einer Kontrollgruppe in der Studie und der Unsicherheit bezüglich der Anwendung anderer Augentropfen durch die Studienteilnehmer.

Sie wies darauf hin, dass Augentropfen auf Manuka-Honigbasis in den USA nicht für die Anwendung am Auge zugelassen sind, da Honig kein zulässiger Wirkstoff in rezeptfreien Augenmedikamenten ist.

Ein separater Artikel über die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Honig weist darauf hin, dass unbehandelter Rohhonig den Nüchternblutzucker- und Cholesterinspiegel senken kann, wenn er als Zuckerersatz verwendet wird, und dass Honig im Zusammenhang mit dem Syndrom des trockenen Auges untersucht wurde. [3] Der Artikel geht jedoch nicht speziell auf Augentropfen mit Manuka-Honig ein.

Vorteile für Nasengänge und Nebenhöhlen

Die antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften von Manuka-Honig können sich positiv auf die Gesundheit von Nase und Nebenhöhlen auswirken.

Laut der Epoch Times haben Laboruntersuchungen gezeigt, dass Manuka-Honig antibiotikaresistente Bakterien und Grippeviren hemmen kann. Eine Studie aus dem Jahr 2014 ergab, dass die benötigte Wirkstoffmenge für die gleiche Wirkung auf fast ein Tausendstel der Normaldosis sank, wenn Manuka-Honig mit den antiviralen Medikamenten Oseltamivir (Tamiflu) und Zanamivir (Relenza) kombiniert wurde.

In einer Studie mit 19 Personen mit primärer atrophischer Rhinitis wurde acht Wochen lang ein Nasenspray mit 10 % Manuka-Honig auf einer Nasenseite und Kochsalzlösung auf der anderen Seite getestet.

Die mit Manuka-Honig behandelte Seite zeigte größere Verbesserungen, darunter eine verringerte Entzündung der Nasenschleimhaut und eine Zunahme nützlicher Bakterien im nasalen Mikrobiom. Verschiedene handelsübliche Manuka-Honig-Nasensprays sind erhältlich, die üblicherweise gereinigten Honig in medizinischer Qualität mit Kochsalzlösung kombinieren.

Einem Artikel über die gesundheitlichen Vorteile von Manuka-Honig zufolge beruht dessen antibakterielle Wirkung auf dem hohen Gehalt an Polyphenolen und MGO, welche die Zellwände von Bakterien zerstören und deren Wachstum hemmen. [4] Der Artikel merkt an, dass Manuka-Honig im Gegensatz zu herkömmlichen Antibiotika keine Bakterienresistenz fördert, da er über mehrere Mechanismen gleichzeitig wirkt.

Vorteile für die Mundgesundheit

Laut der Epoch Times haben mehrere Studien gezeigt, dass Manuka-Honig schädliche Mundbakterien hemmt, Zahnbelag reduziert und Zahnfleischentzündungen lindert.

Eine randomisierte, kontrollierte Studie aus dem Jahr 2025 mit 42 älteren Erwachsenen mit Mundtrockenheit (Xerostomie) ergab, dass Mundspülungen mit Manuka-Honig den Speichelfluss effektiver anregten als Spülungen mit herkömmlichem Honig oder Kochsalzlösung.

Eine kleine Pilotstudie ergab, dass Probanden, die dreimal täglich nach den Mahlzeiten zehn Minuten lang ein Kaugummi mit Manuka-Honig kauten, im Vergleich zu denjenigen, die zuckerfreien Kaugummi verwendeten, über einen Zeitraum von 21 Tagen eine signifikante Reduzierung von Zahnbelag und Zahnfleischbluten feststellten. Manuka-Honig reduziert Zahnbelag zudem effektiver als Xylit-Kaugummi und ist vergleichbar wirksam wie Chlorhexidin-Mundspülung.

Die Verwendung von Honig zur Mundgesundheit ist nicht neu. Das Buch „Die Heilkräfte des Honigs“ von Cal Orey beschreibt Honig in Kombination mit natürlichen Zutaten zur Förderung der Durchblutung und zur Beruhigung der Haut und verweist zudem auf die historische Anwendung von Honig bei verschiedenen Beschwerden. [5]

Ein Artikel auf NaturalNews.com bezeichnet Honig darüber hinaus als „heilendes Naturwunder“ und berichtet, dass Manuka-Honig Druckstellen bei kranken Kindern besser heilte als Standardbehandlungen. [6]

Dosierung und Vorsichtsmaßnahmen

Eine Standardportion Manuka-Honig beträgt laut der staatlich geprüften Ernährungsberaterin Tina Alexander, wie in der Epoch Times zitiert, ein bis zwei Teelöffel. „Der Konsum deutlich größerer Mengen führt zu einem signifikanten Anstieg des Blutzucker- und Insulinspiegels und liefert somit zusätzliche Kalorien ohne weiteren therapeutischen Nutzen“, erklärte sie.

Manuka-Honig sollte aufgrund des Botulismusrisikos nicht an Säuglinge unter 12 Monaten verabreicht werden. Diabetiker sollten ihn aufgrund des hohen Zuckergehalts mit Vorsicht genießen. Mögliche Magen-Darm-Beschwerden sind Blähungen und eine leicht abführende Wirkung, insbesondere bei höheren Dosen.

Alexander betonte in dem Bericht, dass Honig weiterhin als Zuckerzusatz gilt und eher gezielt zur Unterstützung der Ernährung als als tägliches Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden sollte.

Abschluss

Forscher und Kliniker, die in der Epoch Times zitiert werden, betrachten Manuka-Honig als gezieltes Mittel zur Förderung der Augen-, Nasennebenhöhlen- und Mundgesundheit. Sie weisen jedoch darauf hin, dass größere Studien erforderlich sind, um die Ergebnisse zu bestätigen. Experten raten, vor der Anwendung von Manuka-Honig bei chronischen Erkrankungen einen Arzt zu konsultieren und die Echtheit durch die UMF-Klassifizierung zu überprüfen.

Wie Tina Alexander erklärte, bleibt Honig eine Zuckerart und sollte am besten gezielt und nicht täglich als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 04.07.2026