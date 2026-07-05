Überwacht uns der Staat durch digitale Identitätspflichten?

Wer heute ein Bankkonto eröffnen, eine Behörde kontaktieren oder eine SIM-Karte kaufen möchte, kommt an einer Sache kaum noch vorbei: der digitalen Identitätsverifizierung. Selfies mit Ausweis, Video-Calls mit Beamten, automatisierte Gesichtserkennung – das Spektrum reicht weit.

Was offiziell als Komfort und Sicherheit verkauft wird, hinterlässt bei kritischen Beobachtern einen bitteren Nachgeschmack.

Die EU treibt diesen Trend aktiv voran. Mit eIDAS 2.0, das seit Mai 2024 in Kraft ist, verpflichten sich alle 27 Mitgliedstaaten, ihren Bürgern bis Ende 2026 eine digitale Identitätswallet bereitzustellen.

Ab Ende 2027 müssen Banken, Telekommunikationsunternehmen und Energieversorger diese Wallet für Authentifizierungszwecke akzeptieren. Der Staat legt also nicht nur die Infrastruktur, er verankert sie als Standard für nahezu jeden Lebensbereich.

Digitale Identitätspflicht: Schutz oder Kontrolle?

Die offizielle Erzählung klingt vernünftig: digitale Souveränität, Schutz vor Identitätsdiebstahl, Unabhängigkeit von Tech-Giganten wie Google oder Apple.

Die EUDI-Wallet soll Ausweise, Führerschein, Zeugnisse und Steuerdaten bündeln – ein zentrales Werkzeug für das digitale Leben. Wer könnte dagegen sein?

Kritiker sehen das Problem in der Konzentration. Wenn ein einziges Identitätsinstrument für Behördengänge, Bankzugang, Gesundheitswesen und Kommunikation zuständig wird, entsteht zwangsläufig ein engmaschiges Netz aus Identitätslogs und Metadaten.

Selbst wenn Inhalte verschlüsselt bleiben – wer wann welchen Dienst nutzt, ist dann jederzeit nachvollziehbar. Das ist nicht Paranoia, das ist Systemlogik.

Wie Konzerne und Behörden Nutzerdaten sammeln

Die Verzahnung zwischen staatlicher und privatwirtschaftlicher Identitätsinfrastruktur ist der eigentliche Kern des Problems. Banken führen KYC-Prozesse durch, Plattformen verlangen Kontobestätigungen, Behörden koppeln Leistungen an digitale Nachweise – und all diese Datenflüsse werden zunehmend standardisiert und miteinander kompatibel gemacht. Wer denkt, das sei ein rein technisches Thema, unterschätzt die politische Dimension.

Interessant ist dabei, dass manche digitalen Bereiche noch ohne Zwangsverifizierung auskommen. VPN-Dienste ermöglichen anonymes Surfen ohne Identitätsnachweis.

Dezentrale Messaging-Apps wie Signal übertragen Nachrichten ohne Klarnamen oder Kontoverifizierung. Open-Source-Plattformen und Foren erlauben Pseudonyme ohne staatlich geprüfte Identität.

Auch wer sichere Casinos ohne KYC Check nutzen möchte, findet Angebote mit vollem Spielzugang ohne Identitätsverifizierung. Das zeigt: anonymes Online-Handeln bleibt technisch möglich – die Frage ist, wie lange noch.

Plattformen ohne Zwangsverifizierung als Gegenbewegung

Der Widerspruch zwischen politischem Anspruch und Realität ist eklatant. Laut einer PwC-Studie von 2026 kennen zwar 73 Prozent der Deutschen die eID-Funktion ihres Personalausweises, aber nur 20 Prozent nutzen sie aktiv. Das ist keine technische Anlaufproblematik – das ist Skepsis gegenüber einem System, dem viele Menschen schlicht nicht vertrauen.

Die Zahlen des eGovernment Monitor 2024 machen das noch deutlicher: Nur 34 Prozent der Deutschen haben die eID-Funktion überhaupt aktiviert, drei von vier verwenden den Online-Ausweis gar nicht. Gleichzeitig gelten rund 30 Prozent der deutschen Erwachsenen als „digitale Zweifler“, die staatliche digitale Technologien aktiv ablehnen – ein Wert deutlich über dem europäischen Schnitt.

Diese Menschen sind keine Technikverweigerer. Viele haben schlicht durchgerechnet, was passiert, wenn der Staat alle digitalen Fäden in einer einzigen Infrastruktur bündelt.

Widerstand gegen den gläsernen Bürger wächst

Besonders brisant ist die politische Debatte um eine Klarnamenpflicht im Netz. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach sich Anfang 2026 explizit für eine solche Pflicht aus, ebenso mehrere Landesminister. Das Argument: Anonymität sei ein Treiber von Desinformation und digitaler Gewalt.

Sobald aber EUDI-Wallets und eID-Systeme flächendeckend eingeführt sind, wird es technisch trivial, Plattform-Accounts direkt an staatlich geprüfte Identitäten zu koppeln. Die Infrastruktur für vollständige Identifizierung aller Nutzer wäre dann längst gebaut.

Wie die Bayerische Staatszeitung berichtete, fordern führende Politiker verbindliche Klarnamenpflichten und persönliche Verifikation in sozialen Netzwerken – mit konkreten technischen Umsetzungsvorstellungen.

Der Schritt von der Debatte zur Pflicht ist kürzer, als viele glauben. Wer die Infrastruktur hat, kann sie nutzen. Und genau das ist der Punkt, an dem Sicherheitsrhetorik und Kontrolllogik ununterscheidbar werden.

Am Ende bleibt eine unbequeme Frage: Wäre ein System, das ursprünglich zum Schutz der Bürger gedacht war, nicht längst zum effizientesten Überwachungswerkzeug der Geschichte umgebaut worden – wenn der politische Wille dazu stark genug ist? Die Skepsis von 30 Prozent der Deutschen ist kein Randphänomen.

Sie ist eine gesellschaftliche Antwort auf eine Entwicklung, die leise und technisch verpackt voranschreitet, aber weitreichende politische Konsequenzen trägt.

Quellen: PublicDomain am 06.07.2026