Video ansehen – „Zombie-Zecke“ überlebt über zwei Wochen Ertrinken und Ersticken… Nächster Test: Einfrieren!

Die Lone-Star-Zecke überlebt trotz extrem harter Umweltbedingungen.

Ein YouTube-Creator begab sich auf eine Mission, um die Widerstandsfähigkeit der gefürchteten Lone-Star-Zecke zu testen. Das blutsaugende Insekt überlebte über zwei Wochen unter extremen Bedingungen.

Die Zecke hat in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt, nachdem es landesweit zu einem Anstieg der Fälle des Alpha-Gal-Syndroms gekommen war, einer unheilbaren Krankheit, die durch eine schwere allergische Reaktion auf rotes Fleisch gekennzeichnet ist.

Der YouTuber Rusty Cage versuchte zunächst, die Zecke durch fünftägiges Untertauchen in Wasser zu töten, jedoch ohne Erfolg.

Nach 7 Tagen verfiel die Zecke in einen Ruhezustand, war aber offenbar noch nicht tot.

I’ve been attempting to drown a lone star tick for 5 days now and it refuses to die. pic.twitter.com/uxRlXxNBaH — Rusty Cage (@RSTYCG) June 27, 2026

„Nach fünf Tagen schwamm es noch herum, aber nach dem siebten Tag bemerkte ich, dass es völlig still war, offenbar endgültig tot“, bemerkte der YouTuber.

Doch die Beine der Zecke bewegten sich, nachdem sie vorsichtig mit einer Pinzette berührt worden war.

Der YouTuber legte die Zecke anschließend für zwei Tage in eine mit Wasser gefüllte Petrischale. Danach reagierte die Zecke nicht mehr und war möglicherweise aufgrund von Sauerstoffmangel gestorben.

Rusty Cage beschallte die Zecke daraufhin mit lauter Rapmusik, in der Hoffnung, dass dies den gegenteiligen, angeblich genialmachenden Effekt hätte, den man beim Vorspielen von Mozart vor einem ungeborenen Baby erwarten würde.

Nachdem er die Zecke aus der Petrischale genommen und auf eine trockene Oberfläche gelegt hatte, erwachte sie wieder zum Leben, woraufhin der YouTuber bemerkte: „Ich fürchte, ich habe ein noch stärkeres Monster erschaffen.“

Der YouTuber legte die Zecke anschließend für zwei Tage in eine mit Wasser gefüllte Petrischale. Danach reagierte die Zecke nicht mehr und war möglicherweise aufgrund von Sauerstoffmangel gestorben.

Rusty Cage beschallte die Zecke daraufhin mit lauter Rapmusik, in der Hoffnung, dass dies den gegenteiligen, angeblich genialmachenden Effekt hätte, den man beim Vorspielen von Mozart vor einem ungeborenen Baby erwarten würde.

Nachdem er die Zecke aus der Petrischale genommen und auf eine trockene Oberfläche gelegt hatte, erwachte sie wieder zum Leben, woraufhin der YouTuber bemerkte: „Ich fürchte, ich habe ein noch stärkeres Monster erschaffen.“

Tick update. Day 9: It lives… pic.twitter.com/ONSPWZGoTV — Rusty Cage (@RSTYCG) July 1, 2026

Der neueste Test des Content-Erstellers besteht darin, die Zecke für 24 Stunden in einen Gefrierschrank zu legen. Danach scheint die Zecke tatsächlich gefroren und tot zu sein; der YouTuber ist jedoch von der Bewegungslosigkeit des Insekts nicht überzeugt und glaubt, dass es möglicherweise noch am Leben sein könnte.

„Am 16. Tag habe ich das Exemplar entfernt, und wie erwartet, gab es keinerlei Lebenszeichen“, erklärte Rusty Cage. „Doch der Tod ist ein Geschenk, das ich noch nicht überreicht habe.

Der Tod ist ein Geschenk, das die Zecke sich nicht verdient hat. Der Tod ist ein Geschenk, das man ihr wieder entziehen kann. Ich halte euch auf dem Laufenden.“

Tick update. Day 9: It lives… pic.twitter.com/ONSPWZGoTV — Rusty Cage (@RSTYCG) July 1, 2026

Die alarmierende Widerstandsfähigkeit der Zecke kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bewohner eines Großteils der östlichen Vereinigten Staaten gewarnt werden , dass dieser Sommer einer der schlimmsten Zeckensaisons seit Jahren werden könnte , wobei ein starker Anstieg der Fälle von Lyme-Borreliose und Alpha-Gal-Syndrom auf die Schwarzbeinzecke bzw. die Lone-Star-Zecke zurückgeführt wird.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte… Schauen Sie später wieder vorbei, um Updates zu erhalten!

Tick Update Day 16: Surviving 24 hours in a freezer pic.twitter.com/6HYLKVSD0s — Rusty Cage (@RSTYCG) July 7, 2026

Quellen: PublicDomain/alexjoneslive.com/ am 10.07.2026