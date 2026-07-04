Was ist nur mit Deutschland passiert?

Netzfund:

Kennt hier jemand die Stadt Kehl? Nein? Das ist die Stadt, in der eine Gruppe von 50-60 Jugendlichen aus Frankreich (…) versucht hat, das örtliche Freibad zu stürmen.

Bei Meldungen wie dieser denke ich immer an die eigene Jugend zurück. Und die der Kumpels, mit denen wir damals um die Häuser gezogen sind. Und in unser Freibad. Dem Nögge.

Niemals hätten wir geduldet, daß unser Schwimmbad, unsere Stammkneipe oder unser Viertel von irgendwem gestürmt worden wäre. Schon gar nicht von Burschen aus anderen Ländern.

Bei uns hörte der Spaß ja schon an unsichtbaren Grenzen zu anderen Stadtteilen auf. 50-60 Jugendliche?? Wir hätten 150-200 Leute zusammengetrommelt. Sofort. Ohne Handy und anderem digitalen Scheiß, dem die Jugend heute hörig ist wie die Hure dem Geld.

Gut. Die meisten von uns liefen weder mit Hundemasken rum, noch wollten wir uns zur Frau, zum Pferd, zum Fuchs oder zum Buckelwal umoperieren lassen. Pronomen interessierten uns nur im Deutschunterricht und waren in meiner Generation besser bekannt unter dem Begriff „Fürwörter“.

Aber hätte jemand einen unserer Freunde oder gar unsere Freundin in der Kneipe, auf der Straße, im Wasser oder der Umkleidekabine in nicht freundlicher Absicht angefasst, wäre sofort die Zahnfee mit Kollegin Nasenfee im Schlepptau eingeschwebt.

Ich weiß nicht, was zwischenzeitlich in diesem Land geschehen ist. Vielleicht verkläre ich die damalige Situation in den 80ern und 90ern auch ein wenig. Aber wir waren doch komplett anders drauf.

Komplett anders!! Bei uns hatte die Polizei, mit der zumindest wir in meinem Freundes- und Bekanntenkreis recht häufig konfrontiert wurden, weder Lust noch Zeit, mit uns zu diskutieren.

Im Gegenteil. Hast Du damals bei denen `ne große Lippe riskiert, konntest Du auf dem Rückweg von zumindest zwei Wachen in Essen (…) damit rechnen, daß diese große Lippe noch größer wurde.

Weil sie nämlich auf dem Revier durch physische Einwirkung von Hartgummiknüppeln aufplatzte. Hättest Du das Zuhause erzählt, gäb es direkt noch mal zusätzlich was auf den Arsch.

Und heute?! Heute wird davon berichtet, wie die einheimischen Jugendlichen Angst hatten, das Becken verließen und auf die Polizei warteten. Die haben dann das Bad geräumt. Hä?? Warum räumen die das Bad??

Auf jeden Fall konnten In der Zwischenzeit die französischen Jugendlichen, die fast alle aus Algerien stammten, unerkannt (…) die Freizeitstätte verlassen. Das glaubt man doch alles nicht mehr.

Aber am nächsten Wochenende, wenn es gilt, einen Parteitag in Erfurt zu verhindern, dann steht der Jugendliche von heute Seite an Seite mit seinen schwarz vermummten Freunden und schwenkt neben dem Palästinensertuch den Backstein und die Molotov-Cocktails. Anonym und in der großen Menge, die man bei solchen Gelegenheiten seltsamerweise sofort mobilisiert bekommt.

Tja. So ist das heute. Und das alles nur, weil ich mich schon wieder so aufregen musste. Weil ich einfach nur fünf Minuten WELT News im Fernsehen geschaut habe. Weil in Stade gerade wieder mal 5 erwachsene Menschen weggeschossen wurden. In einer Mutter-Kind-Einrichtung!!!

Gut. Zwei der Täter hat man bereits erwischt. Aber nähere Angaben kann man noch nicht machen. Das muss man sich vorstellen. Eine Mutter-Kind-Einrichtung. 5 Leute weggeballert.

Ich glaube, die einzigen, die in Deutschland keine scharfe Knarre im Hosenbund mitführen, sind die Ur-Einwohner. Und um hier einigen direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ich bin nicht Ausländerfeindlich. Ich bin Arschlochfeindlich.

Dieses Land hier ist sowas von im Arsch, daß ich mich schon nicht mehr traue, den Fernseher einzuschalten. Schon gar nicht, wenn Deutschland spielt.

Immerhin will ich nicht zu den Party-Patrioten zählen, die während des Spiels die Spiegelüberzieher von Kick in schwarz-rot-gelb glattziehen, aber nach dem Spiel den Verfassungsschutz rufen, weil der Nachbar die Deutschland-Fahne außerhalb einer Fußballweltmeisterschaft im Garten hängen hat.

Wir sehen uns.

Passt auf Euch auf. Macht ja sonst keiner.

Quellen: PublicDomain/Facebook am 04.07.2026