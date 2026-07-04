Was wäre, wenn die „Aliens“ gar keine Aliens sind – sondern unsere ältesten Nachbarn im Meer?

Warum der Meeresgrund ein plausiblerer Lebensraum für die „Anderen“ ist als der Stern.

Wenn das nächste Mal jemand mit absoluter Überzeugung von einem seltsamen Objekt berichtet, das über den Himmel rast, versuchen Sie es doch einmal aus einem anderen Blickwinkel: Was, wenn dieses Objekt tatsächlich hierher gehört, nur eben nicht auf der Oberfläche? Was, wenn die leuchtenden Lichter, die physikalisch unmöglichen Geschwindigkeiten und selbst die anhaltenden Berichte über Entführungen nicht das Werk von Weltraumreisenden sind, sondern Beweise für …Eine Zivilisation, die sich seit Jahrtausenden in der Tiefsee entwickelt und aufgebaut hat?

Sie sind keine Besucher der Erde; sie sind hier ansässig. Die eigentliche Überraschung ist nicht, dass es anderswo im Universum Leben gibt, sondern dass wir nie die einzige hochentwickelte Spezies auf diesem Planeten waren.

Und bevor Sie jetzt genervt die Augen verdrehen, bedenken Sie: Wir kartieren den Mars mit einer höheren Auflösung als Teile unseres eigenen Meeresbodens. Das ist keine poetische Übertreibung, sondern eine praktische Folge physikalischer und logistischer Gegebenheiten. Wasser absorbiert Licht und elektromagnetische Signale.

Druck macht Ingenieurskunst zum Albtraum. Die Tiefsee ist riesig, dunkel und extrem schwer zu beobachten. Wollte man eine Zivilisation errichten, ohne von Menschen und unserer ständigen Satellitenüberwachung entdeckt zu werden, gäbe es kein besseres Versteck als die Tiefsee, geschützt durch kilometerdickes Meerwasser und absolute Stille.

Ich gebe meine Voreingenommenheit gleich zu. Als ich zum ersten Mal erfuhr, wie lückenhaft unsere Ozeankartierung tatsächlich ist, fühlte ich mich ein wenig betrogen – so, als würde man feststellen, dass der „Freund“ die eigene Wohnung noch nie gesehen hat. Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, die Erde sei im Grunde gescannt, beschriftet und in Schubladen verstaut. Dann stieß ich auf die Realität, dass der Ozean weniger einer „Schublade“ als vielmehr einem „dunklen Lagerhaus mit fragwürdigem WLAN“ gleicht.

Wir haben uns mit Sonar, Satellitenaltimetrie und gezielten Kartierungsmissionen zwar deutlich verbessert, aber große Gebiete sind immer noch mit einer Auflösung kartiert, die peinlich wäre, wenn es um Stadtstraßen ginge. Die Tiefsee ist zwar keine leere Fläche, aber sie ist immer noch voller niedrig aufgelöster Pixel, bei denen man sich fragt: „Ist das vielleicht ein Gebirgskamm?“

Nun aber mal ganz sachlich und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Es gibt keinerlei Beweise für die Existenz einer verborgenen, technologisch hochentwickelten außerirdischen Zivilisation im Ozean. Absolut keine. Das ist eine spekulative Idee, keine Behauptung. Doch es geht um die Plausibilität, und gerade bei der Plausibilität wird der Ozean… interessant.

Der Ozean ist ein besseres Versteck als der Weltraum eine Abkürzung

Interstellare Reisen sind physikalisch gesehen nicht unmöglich, aber extrem kostspielig. Selbst um ein bescheidenes Raumschiff auf einen nennenswerten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit zu bringen, bedarf es immenser Energiemengen, hochentwickelter Antriebstechnik und Geduld, die sich in Jahrzehnten bis Jahrtausenden messen lässt – plus einer gehörigen Portion „Hoffen, dass nichts schiefgeht“.

Und dabei sind die Komplikationen des Strahlenschutzes, des Abbremsens am Zielort und das grundsätzliche Problem, dass der Weltraum einen ständig umbringen will, noch gar nicht berücksichtigt.

Vergleichen wir das mit der Tiefsee. Sie ist direkt hier. Sie ist stabil. Sie bietet Temperaturgradienten, chemische Energiequellen und eine fast schon absurde Tarnung. Wenn hier eine Zivilisation entstünde – wohlgemerkt, ein „wenn“ –, müsste sie keine Lichtjahre zurücklegen. Sie müsste lediglich außerhalb unserer Sichtlinie bleiben, was einfacher ist, als es klingt.

Wir sprechen oft von „Aliens“ als Standarderklärung für unidentifizierte anomale Phänomene (UAP), aber das ist eine kulturelle Gewohnheit, keine wissenschaftliche Schlussfolgerung. Unidentifiziert bedeutet nicht außerirdisch, sondern einfach unidentifiziert . Die wissenschaftliche Herangehensweise ist:

Daten sammeln, Unsicherheiten reduzieren, Hypothesen testen. Und die scheinbar unspektakulärsten Hypothesen – Fehlidentifizierung, Sensorartefakte, atmosphärische Einflüsse, geheime menschliche Technologie – erklären oft mehr, als wir wahrhaben wollen.

Die Idee einer Ozeanzivilisation hat jedoch einen entscheidenden Vorteil gegenüber der außerirdischen: Sie erfordert weder neue physikalische Gesetze noch aufwendige Reiselogistik. Sie setzt lediglich voraus, dass in einer Umgebung, die wir nur schwer überwachen können, etwas Intelligentes entstanden ist.

Könnte sich Intelligenz im Ozean entwickeln? Wir haben bereits Kandidaten (nur keine Stadtbauer).

Marine Intelligenz ist keine bloße Theorie. Die Erde hat bereits beeindruckende kognitive Fähigkeiten unter Wasser hervorgebracht: Delfine, einige Walarten und insbesondere Kraken. Kraken lösen Rätsel, benutzen Werkzeuge und zeigen Problemlösungsfähigkeiten, die uns unsere eigenen Lebensentscheidungen hinterfragen lassen. Wale und Delfine weisen komplexe Sozialstrukturen, Kommunikationsformen und kulturelle Weitergabe auf.

Doch es gibt einen Haken. Intelligenz allein garantiert keine technologische Zivilisation. Technologie (auf unserem Niveau) basiert auf Feuer, Metallurgie und präziser Fertigung – Dinge, die unter Wasser extrem schwierig sind. Kein Feuer, kein einfaches Schmelzen, begrenzte Möglichkeiten für Hochtemperaturprozesse.Das ist eine echte Einschränkung, keine bloße Floskel.

Wenn man also eine Ozeanzivilisation wissenschaftlich plausibel machen will, muss man sich einen Weg vorstellen, der nicht einfach die menschliche Industriegeschichte kopiert. Es bräuchte alternative Methoden: etwa die Nutzung der Chemie hydrothermaler Quellen, biologische Materialien, druckbasierte Mechanik oder die Entwicklung „kalter“ Fertigungsverfahren.

Die moderne Technologie kommt zunehmend ohne offene Flamme aus – man denke nur an fortgeschrittene Chemie, Elektrochemie und Nanofabrikationsforschung –, obwohl wir immer noch stark auf industrielle Hochtemperaturprozesse angewiesen sind. Kurz gesagt: Unterwassertechnologie ist nicht unmöglich, aber sie wäre ganz anders, und die technischen Herausforderungen wären enorm.

Die Tiefsee hat Energie – nur nicht die Art, die wir gewohnt sind.

Ein Grund für die wissenschaftliche Faszination der Tiefsee ist, dass das Leben dort nicht durch Sonnenlicht angetrieben wird. An hydrothermalen Quellen funktionieren Ökosysteme durch Chemosynthese – Mikroben wandeln chemische Energie (wie Schwefelwasserstoff) in nutzbare biologische Energie um. Das ist keine Science-Fiction, sondern etablierte Biologie.

Könnte eine hochentwickelte Zivilisation solche Temperaturgradienten zur Energiegewinnung nutzen? Prinzipiell ja. Der Mensch nutzt bereits thermische Gradienten und chemische Reaktionen zur Energiegewinnung. Eine Tiefseegesellschaft könnte theoretisch Infrastruktur um hydrothermale Quellen und Prozesse in der ozeanischen Kruste herum errichten. Noch einmal: Nichts davon beweist die Existenz solcher Energiequellen. Es zeigt aber, dass die Tiefsee keine Energiewüste ist.

Die Frage lautet nicht mehr: „Könnte Leben dort existieren?“ – das tut es –, sondern: „Könnte Leben dort komplexe Technologien entwickeln?“ Das ist die Schwierigkeit. Dennoch sollten wir vorsichtig sein, etwas als „unmöglich“ zu bezeichnen, nur weil unser eigener evolutionärer und industrieller Weg landbasiert verlief.

Warum wir es möglicherweise nicht bemerken (selbst wenn etwas da wäre)

Das Meer ist aus drei Gründen gut darin, Dinge zu verbergen:

Signalabsorption. Wasser blockiert die meisten Funkfrequenzen schnell. Vergessen Sie WLAN; selbst viele militärische Kommunikationssysteme haben unter Wasser ohne spezielle Methoden Schwierigkeiten.

Die Sicht ist eingeschränkt. Das Licht nimmt schnell ab. Ab einigen hundert Metern herrscht praktisch permanente Nacht.

Die schiere Größe und die Zugangskosten sind enorm. Menschen und Ausrüstung in die Tiefsee zu entsenden ist teuer, zeitaufwendig und riskant. Wir verfügen zwar über beeindruckende Tauchboote und Roboterfahrzeuge, aber keine lückenlose Überwachung des Abgrunds.

Wenn etwas unentdeckt bleiben will, erledigt die Umwelt bereits die halbe Arbeit. Allerdings würde eine hochentwickelte Zivilisation, die großflächige Industrie betreibt, wahrscheinlich Spuren hinterlassen: Wärme, chemische Auswüchse, ungewöhnliche akustische Muster, wiederkehrende Anomalien. Wissenschaftler beobachten regelmäßig subtile Veränderungen in den Ozeanen; es ist kein magischer Unsichtbarkeitsmantel.

Die plausiblere Version dieser Hypothese lautet also nicht „Es gibt ein Unterwasser-Atlantis mit leuchtenden Autobahnen“, sondern „Wenn es eine kleine, spärliche, hocheffiziente technologische Präsenz gäbe, könnte sie potenziell schwer zu entdecken sein – insbesondere, wenn sie uns aktiv meidet.“

Was ist mit UAP und „Entführungen“?

Hier ist besondere Disziplin gefragt.

UAP-Meldungen umfassen ein breites Spektrum an Phänomenen: falsch identifizierte Flugzeuge, Ballons, Drohnen, atmosphärische Phänomene, Sensorfehler und – ja – einige wirklich rätselhafte Fälle, in denen die Datenlage für eindeutige Schlussfolgerungen nicht ausreicht. Die wissenschaftliche Antwort auf die Frage „Was waren sie?“ lautet oft: „Wir wissen es nicht.“ Nicht „Aliens“, nicht „Meeresingenieure“, sondern einfach „unzureichende Beweise“.

Was Entführungsberichte angeht: Viele Elemente überschneiden sich mit gut erforschten psychologischen und neurologischen Phänomenen. Schlafparalyse beispielsweise kann lebhafte Erlebnisse von Präsenz, Lähmung, Angst und wahrgenommenen Wesen hervorrufen.

Das Gedächtnis ist zudem rekonstruktiv und keine perfekte Aufzeichnung. Das bedeutet, dass aufrichtige Menschen außergewöhnliche Erlebnisse berichten können, die sich absolut real anfühlen, ohne dass es einer außergewöhnlichen äußeren Ursache bedarf. Hinzu kommen kulturelle Erwartungen, Suggestion und Stress – und schon hat man die Zutaten für fesselnde Geschichten.

Nichts davon soll Zeugen verhöhnen. Menschen neigen dazu, Muster zu erkennen. Unser Gehirn ist genial – und manchmal allzu eifrig, Lücken zu füllen. Die wissenschaftlich verantwortungsvolle Haltung ist Mitgefühl gepaart mit Skepsis: aufmerksam zuhören, aber keine voreiligen Schlüsse ziehen.

Wenn man nun unbedingt die Theorie einer Unterwasserzivilisation als Erklärung für einen Teil der UAP-Meldungen in Betracht ziehen wollte, wäre die passendste Erklärung eine eingeschränkte: Objekte, die scheinbar zwischen Luft und Wasser wechseln oder Interesse an maritimen Gebieten zeigen, könnten mit etwas vereinbar sein , das vom Meer aus operiert. Doch „vereinbar mit“ ist nicht gleichbedeutend mit „daher wahr“.

Viele gewöhnliche, menschliche Erklärungen konzentrieren sich aus offensichtlichen Gründen ebenfalls auf Küsten und militärische Testgelände.

Wenn das real wäre, wonach würden wir suchen?

Ein wissenschaftlich fundierter Ansatz würde fragen: Welche Beweise könnten diese Hypothese von anderen unterscheiden?

Mögliche Signaturen könnten Folgendes umfassen:

Wiederholbare akustische Muster, die sich von bekannten biologischen oder mechanischen Quellen unterscheiden.

Ungewöhnliche thermische Anomalien oder anhaltende Hitzefahnen, die sich geologisch nicht erklären lassen.

Chemische Indikatoren, die auf Prozesse im industriellen Maßstab hindeuten.

Konsistente, instrumentierte Beobachtungen mit mehreren Sensoren (Radar, Infrarot, visuell, Sonar) während desselben Ereignisses.

Anders gesagt: keine Eindrücke, keine unscharfen Videos, keine Floskeln wie „Mein Cousin flucht“. Daten. Und nicht irgendwelche Daten – sondern kalibrierte, reproduzierbare und unabhängig überprüfbare Daten.

Warum diese Idee plausibler erscheint als außerirdische Besucher (auch wenn sie noch unbewiesen ist)

Das stärkste Argument für „Ozean statt Weltraum“ ist nicht, dass wir Beweise für eine Unterwasserzivilisation haben. Die gibt es nämlich nicht. Das stärkste Argument ist vielmehr, dass interstellare Reisen enorme Einschränkungen mit sich bringen, während die Tiefsee ein nahes, wenig erforschtes Gebiet ist, in dem sich eine Entdeckung physikalisch leichter verbergen lässt.

Es handelt sich um ein Argument der relativen Plausibilität: Wenn man zwischen zwei außergewöhnlichen Behauptungen mit begrenzten Beweisen wählen muss, sollte man diejenige wählen, die weniger Wunder erfordert. „Auf der Erde versteckt“ verlangt weniger als „Lichtjahre zurückzulegen, um mysteriöse Vorbeiflüge durchzuführen und gelegentlich zufällige Pendler zu traumatisieren“.

Doch die Wissenschaft basiert nicht auf dem, was sich gut anfühlt. Sie basiert auf dem, was überprüfbar ist.

Die eigentliche Kernaussage (leicht respektlos, aber absolut ernst gemeint)

Das Faszinierendste an diesem Gedankenexperiment ist, dass es uns selbst ins Rampenlicht rückt. Wir bevölkern die Sterne im Nu mit intelligentem Leben, während wir unseren eigenen Planeten, den größten Lebensraum der Erde, immer noch wie einen schlecht beleuchteten Keller behandeln, den wir schon ewig aufräumen wollen. Wenn hier etwas Rätselhaftes liegt, dann nicht, weil die Realität uns unterhalten will. Sondern weil der Ozean hart ist, unsere Daten unvollständig sind und unsere Geschichten unseren Messungen vorauseilen.

Also ja: Wenn man eine spekulative Alternative zu „Aliens“ sucht, ist eine Tiefseezivilisation in mancher Hinsicht logistisch plausibler als interstellare Besucher. Sie nutzt bekannte Umgebungen, bekannte physikalische Gesetze und bekannte Schwächen unserer Beobachtungsmöglichkeiten.

Bis es jedoch handfeste Beweise gibt, ist die ehrliche Schlussfolgerung einfach: Der Ozean ist riesig, UAP sind größtenteils unidentifiziert und nicht außerirdischen Ursprungs, Entführungsvorwürfe haben starke psychologische Erklärungen, und das Wissenschaftlichste, was wir tun können, ist, die Datenerfassung zu verbessern – insbesondere an Orten, die wir kaum gesehen haben.

Wenn etwas Seltsames diesen Planeten mit uns teilt, ist der klügste Ort, um zu suchen, vielleicht nicht die Sterne.

Es könnte die Wasserleitung sein.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 04.07.2026